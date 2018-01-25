21:51 25 января

Тегеран: Саудовские спецслужбы перебросили через иранскую границу оружие и взрывчатку

Иранская разведка сообщает о том, что в восточной и западной частях страны сотрудниками ведомства были обнаружены схроны со взрывчатыми веществами. Речь идёт о партиях взрывчатки, а также о готовых взрывных устройствах.

Руководство иранской разведки считает, что эти партии взрывчатых веществ и взрывных устройств были переданы для того, чтобы известные акции, проявившие себя в начале года, переросли в самое настоящее побоище с многочисленными жертвами. Проведение террористических актов в общественных местах могло спровоцировать хаос в стране, после чего со стороны Запада последовали бы обвинения в том, что в ситуации виновен «иранский режим».

Сообщается, что обнаруженные в одном из схронов 23 бомбы с дистанционным управлением были переданы через восточную границу Ирана саудовскими разведывательными структурами для дестабилизации обстановки в стране. Такую информацию публикует на своих страницах информационное агентство IRNA.


Тегеран: Саудовские спецслужбы перебросили через иранскую границу оружие и взрывчатку


На западе страны были обнаружена взрывчатка (в частности, тринитротолуол), её компоненты, 150 детонаторов. Также у представителей террористической группировки (её название иранскими СМИ не приводится) было обнаружено более 40 автоматов, 31 магазин к ручному пулемёту Калашникова, 4 ручных противотанковых гранатомёта, другое оружие.

Использованы фотографии: tengrinews.kz
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Комментарии 16

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  1. BerBer Сегодня, 14:50
    Пошла вода в хату, что называется. В противостоянии СА и Иран, я за последнего. Монархия загнила, лишний жирок здоровья нации поубавил.
    BerBer
    1. Shurik70 Сегодня, 15:49
      ДА ПРИ ЧЁМ ТУТ САУДЫ !!! ? fool
      Тут же ЦРУ явно уши торчат. Сауды не провозят бомбы, сауды провозят деньги местным террористам.
      А бомбы - это стиль ЦРУ.
      Shurik70
      1. BerBer Сегодня, 16:02
        Интересы тут совпадают. Могло быть по разному. Хотя мозги явно ЦРУшные.
        BerBer
        1. Geisenberg Сегодня, 18:51
          Цитата: BerBer
          Интересы тут совпадают. Могло быть по разному. Хотя мозги явно ЦРУшные.


          Возможно мозги оттуда. Но руки явно саудовские. Вполне можно эти поганые ручонки поотрубать, показательно ))) Чтоб энтузиазм поубавился. А то взяли моду майданить ...
          Geisenberg
      2. Dreamboat Сегодня, 18:54
        Сауды (в частности их спецназ) давно выполняют грязную работу для ЦРУ, наравне с наемниками. Это общеизвестный факт.
        Dreamboat
  2. Дормидонт Сегодня, 14:51
    Странно, что саудиты не перебрасывают в Иран мягкие игрушки. Не заминированные
    Дормидонт
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 15:19
    известны такие подробности,видно,что спецслцжбы все контролировали с начала
    Хаджи Мурат
  4. faterdom Сегодня, 15:20
    Это для мирной оппозиции. Только поздно - как только Трамп и Госдеп рьяно поддержали эту оппозицию - она сразу и заткнулась. А детонаторы для вспышки "народного гнева" "онижедетей" еще только в пути...
    faterdom
  5. _Ugene_ Сегодня, 16:11
    да это колбаса копченая
    _Ugene_
    1. BerBer Сегодня, 16:54
      Из свинины или халяль? Если из свинины, то это ЦРУ, а если халяль то сауды. laughing
      BerBer
      1. Paranoid50 Сегодня, 20:59
        Цитата: BerBer
        Из свинины или халяль?

        Очень похожи на наши "Охотничьи" колбаски... Да ну, нафиг, не может быть. wassat
        Paranoid50
  6. zloybond Сегодня, 17:19
    не знаю... что там кому видно. Но судя по фото - стандартные пакеты с цельной не молотой корицей... в каждой лавке на востоке продаются.
    zloybond
  7. NF68 Сегодня, 19:35
    США решили экспортировать дЭмократию скроенную по их лекалам и в Иран. И до Ирана американские добрые дяди решили дотянуться.
    NF68
  8. APASUS Сегодня, 19:40
    Похоже Иран хотят взорвать изнутри ? Потому как разорвать ядерную сделку на прямую скорее всего не получиться (слишком много гарантов и проблемы будут у самих американцев),пошли окольным путем. Предположить можно вариант с волнениями и подавлением бунтов,где США моментально выступают за "№демократию" и разрывают сделку под видом того что в Иране авторитарный режим,а такому режиму доверять нельзя!
    APASUS
    1. Shahno Сегодня, 19:45
      Штаты будут вынуждены взорвать Иран... Или Иран сменит свою воинственную риторику. И прекратит создавать наступательные вооружения и базы. Им придется признать Израиль, пусть не обольщаются.
      Shahno
      1. APASUS Сегодня, 19:47
        Цитата: Shahno
        Штаты будут вынуждены взорвать Иран... Или Иран сменит свою воинственную риторику. И прекратит создавать наступательные вооружения и базы.

        Штаты будут взрывать всех кто хоть немного может возразить или имеет свое мнение.И это не только Иран.К сожалению это основа политики США
        APASUS
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