Тегеран: Саудовские спецслужбы перебросили через иранскую границу оружие и взрывчатку
Иранская разведка сообщает о том, что в восточной и западной частях страны сотрудниками ведомства были обнаружены схроны со взрывчатыми веществами. Речь идёт о партиях взрывчатки, а также о готовых взрывных устройствах.
Руководство иранской разведки считает, что эти партии взрывчатых веществ и взрывных устройств были переданы для того, чтобы известные акции, проявившие себя в начале года, переросли в самое настоящее побоище с многочисленными жертвами. Проведение террористических актов в общественных местах могло спровоцировать хаос в стране, после чего со стороны Запада последовали бы обвинения в том, что в ситуации виновен «иранский режим».
Сообщается, что обнаруженные в одном из схронов 23 бомбы с дистанционным управлением были переданы через восточную границу Ирана саудовскими разведывательными структурами для дестабилизации обстановки в стране. Такую информацию публикует на своих страницах информационное агентство IRNA.
На западе страны были обнаружена взрывчатка (в частности, тринитротолуол), её компоненты, 150 детонаторов. Также у представителей террористической группировки (её название иранскими СМИ не приводится) было обнаружено более 40 автоматов, 31 магазин к ручному пулемёту Калашникова, 4 ручных противотанковых гранатомёта, другое оружие.
Руководство иранской разведки считает, что эти партии взрывчатых веществ и взрывных устройств были переданы для того, чтобы известные акции, проявившие себя в начале года, переросли в самое настоящее побоище с многочисленными жертвами. Проведение террористических актов в общественных местах могло спровоцировать хаос в стране, после чего со стороны Запада последовали бы обвинения в том, что в ситуации виновен «иранский режим».
Сообщается, что обнаруженные в одном из схронов 23 бомбы с дистанционным управлением были переданы через восточную границу Ирана саудовскими разведывательными структурами для дестабилизации обстановки в стране. Такую информацию публикует на своих страницах информационное агентство IRNA.
На западе страны были обнаружена взрывчатка (в частности, тринитротолуол), её компоненты, 150 детонаторов. Также у представителей террористической группировки (её название иранскими СМИ не приводится) было обнаружено более 40 автоматов, 31 магазин к ручному пулемёту Калашникова, 4 ручных противотанковых гранатомёта, другое оружие.
Использованы фотографии: tengrinews.kz
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