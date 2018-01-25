Президент предложил подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта

Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт. Гражданская модель на базе Ту-160 была актуальна. У нас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Президент России понаблюдал за демонстрационным полётом нового стратегического бомбардировщика (ракетоносца) Ту-160М «Пётр Дейнекин», получившего своё имя в честь бывшего главкома ВВС России. Во время посещения Казанского авиазавода им. Горбунова, Владимир Путин отметил, что длявоздушного пространства (рынка авиаперевозок) было бы актуально создание современного сверхзвукового пассажирского самолёта. РИА Новости приводит заявление президента России:Напомним, что сверхзвуковой советский пассажирский самолёт Ту-144 был разработан в КБ Туполева в 1960-е годы. Первый полёт совершил 31 декабря 1968 года. При этом эксплуатация началась лишь в 1975 году. В июне 1978 года был снят с эксплуатации по перевозке пассажиров по целому ряду причин, включая экономические.На заявление президента ответил глава ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, у корпорации есть проект сверхзвукового дальнего авиалайнера.Для справки по Ту-160М, на базе которого мог бы быть создан пассажирский вариант сверхзвукового лайнера:Ту-160М – самый большой самолёт с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в миремашин. На модернизированном самолёте будет установлена новая информационная система управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полётной информации в единой системе; будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия; будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.