21:54 25 января

Президент предложил подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта

Президент России понаблюдал за демонстрационным полётом нового стратегического бомбардировщика (ракетоносца) Ту-160М «Пётр Дейнекин», получившего своё имя в честь бывшего главкома ВВС России. Во время посещения Казанского авиазавода им. Горбунова, Владимир Путин отметил, что для российского воздушного пространства (рынка авиаперевозок) было бы актуально создание современного сверхзвукового пассажирского самолёта.



РИА Новости приводит заявление президента России:
Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт. Гражданская модель на базе Ту-160 была актуальна. У нас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.



Напомним, что сверхзвуковой советский пассажирский самолёт Ту-144 был разработан в КБ Туполева в 1960-е годы. Первый полёт совершил 31 декабря 1968 года. При этом эксплуатация началась лишь в 1975 году. В июне 1978 года был снят с эксплуатации по перевозке пассажиров по целому ряду причин, включая экономические.

На заявление президента ответил глава ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, у корпорации есть проект сверхзвукового дальнего авиалайнера.

Для справки по Ту-160М, на базе которого мог бы быть создан пассажирский вариант сверхзвукового лайнера:
Ту-160М – самый большой самолёт с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. На модернизированном самолёте будет установлена новая информационная система управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полётной информации в единой системе; будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия; будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Topotun Сегодня, 16:09
    А оно надо? ТУ-144 с его прожорливостью мало? Может наоборот постараться разработать дозвуковые но по настоящему экономичные двигатели? Чтобы билет на самолет стоил разумные деньги....
    Topotun
    1. 210окв Сегодня, 16:11
      Да,для его эксплуатации не было инфраструктуры и конечно прожорливость.
      Цитата: Topotun
      А оно надо? ТУ-144 с его прожорливостью мало? Может наоборот постараться разработать дозвуковые но по настоящему экономичные двигатели? Чтобы билет на самолет стоил разумные деньги....
      210окв
      1. антивирус Сегодня, 20:01
        окупаемость военного "прожорливого" разделить с гражданским -ПРАВИЛЬНО
        с универсальным добавлением
        антивирус 7 9 января 2018 21:16 | Россия выиграла «входной билет» в элитный клуб гражданской авиации
        результат будет гораздо позже:
        когда авиакомпании скажут" вот моя прибыль летает, в каждый рейс прирастает"

        и ГЛАВНОЕ( 6 и 7 предупрежд получил)!!!!!!!!!!!!
        за флуд для банкира
        НЕТ ЕДИНОГО ХОЗЯИНА --не будет и авиации.
        только отдельные авиакомпан и заводы.
        без едино цикла пректир-я и произ-ва + сопровождения по всей жизни --туман в газетах
        УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДЛЯ ВСЕХ САМОЛЕТОВ И ЗАВОДОВ С МЕЛКИМИ НИОКРами
        антивирус 7 Вчера, 11:33 | Статус МС-21: как дела у главного лайнера России?
        вина всех новых рос самолетов-- ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯИНА С ДЕНЬГАМИ.
        разделение авиа"корпораций" и банков дает провал между НИОКР и эксплуатацией.
        денег нет(завод) и дать не хотят( банк).В СССР был 1 хозяин.
        только прокачать бабло, хоть бананы возить, хоть авиация.
        "условный Греф" виноват тем, что подарок к каждому НГоду женам дарят.. а стране -нет.
        10 лет без Куршавела и МС21 летит.
        Кохают его с нач 00=х
        ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНАЯ "ФИН-ПРОМ ГРУППА". с выведением на рынок и сервисом.
        ВИНОВАТА СТРУКТУРА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.
        ПЕРЕНЯЛИ ЗАПАДНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ И НЕ ДОРОСЛИ ДО ГИГАНТСКИХ ИНВЕСТ БАНКОВ, которые финансируют все стадии жизни-работы пром корпораций.
        каждый в своем углу грызет зернышко "свое"
        Жалоба

        -НЕ БРОСАТЬ ПРОЕКТ ВСЮ ЕГО ЖИЗНЬ, БЕРЕЧЬ УЖЕ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ И ТРУД ЧЕЛОВЕКА-- ПРОТИВ " УЖЕ ДОСТАТОЧНО НАМЫЛИ И ПРОКАЧАЛИ"" МОЖНО ПЕРЕЛОЖИТЬ В ДР ПРОЕКТ БАБЛО, А ЭТОТ --ХАЙ С НИМ"
        скромная ответственность за проект не стрелочника , а на самом высоком уровне--на 30-40 лет до его замены след поколением( мс21- 350- 2050?)
        Жалоба
        антивирус
        1. Dr. David Livesey Сегодня, 20:22
          Вы, товарищ Антивирус, завязывали бы с бухашкой посреди недели, сами завтра утром почитаете, что сегодня написали, стыдно в зеркало будет смотреть на себя, побриться не сможете. Синька не всегда полезна в будни...
          Dr. David Livesey
          1. антивирус Сегодня, 20:28
            ваше кредо- всегда

            а принцип построения авиа прома только один- я повторяю много раз и др варианта пока нет в стране( не только в "синей" голове(
            без этого не будет новых двигателей, только прокачка бабла через бананы или сахарный песок , или ПД90 , или др " перспективный" движок , планер
            сознательно ( смеюсь) над спецами) если Вы спец авиации) для пробуждения от спячки :" дали денег, их освоили и др виноваты , не мы, что результата нет- не летает и не заняли место в мире и Российском небе
            антивирус
    2. Azazelo Сегодня, 16:16
      Скорее самолёт типа Мрии сделать надо. Хохлы то всё равно загубили проект, а что осталось из документации-китайцам продали.
      Azazelo
      1. 210окв Сегодня, 16:47
        Гиганты у нас не пойдут.Надо как можно больше самолётов с пассажирской нагрузкой 100-200 пассажиров.И восстанавливать аэродромную инфраструктуру по всей стране.
        Цитата: Azazelo
        Скорее самолёт типа Мрии сделать надо. Хохлы то всё равно загубили проект, а что осталось из документации-китайцам продали.
        210окв
      2. ЗВО Сегодня, 20:15
        Цитата: Azazelo
        Скорее самолёт типа Мрии сделать надо. Хохлы то всё равно загубили проект, а что осталось из документации-китайцам продали.


        Зачем?
        Что бы еще раз разорить страну?
        Эрбас то со свими огромными ресурсами и правильными аналитиками и то сел в лужу со своим А-380... Не окупился проект и не окупится, ибо не нужны стали такие огромные самолеты.
        ЗВО
    3. Megatron Сегодня, 16:16
      Странно, но почему бы не убрать акциз из авиатоплива? Тогда наши авиакомпании станут более чем конкурентными.
      Megatron
      1. dsk Сегодня, 16:39
        Сделают обязательно, переоборудование в "пассажира" недорогое. Пара штук, зато обгоним запад в этом сегменте. hi
        dsk
        1. БВС Сегодня, 16:46
          А что Вы сделаете с его прожорливостью? Это военные не считают денег на ГСМ, а гражданские то не купят его из-за непомерного аппетита.
          БВС
          1. Ил-18 Сегодня, 16:53
            Сделаем на базе Су-57, он летает на сверхзвуке без форсажа laughing
            Ил-18
            1. БВС Сегодня, 17:44
              Еще пока не летает - нет необходимого двигателя.
              БВС
            2. просто экспл Сегодня, 18:45
              бесфорсажный сверхзвук не означает топливной экономичности , крейсерская скорость это постоянная скрость и она не равно экономичной скорости . а экономичная скорость и у ПАК ФА дозвуковая .
              просто экспл
        2. Симаргл Сегодня, 18:02
          Цитата: dsk
          Сделают обязательно, переоборудование в "пассажира" недорогое.
          Это как? Зарядил кресла в барабан и всё?
          Ну, у нас, допустим, его пропустят, но в Европе ему не летать: по шуму не пройдёт.
          Как минимум
          Симаргл
      2. Касым Сегодня, 16:43
        У меня вопрос возникает. ПАК ДА, как я понял, собираются делать дозвуковым, а вот гражданский дальний сверхзвуковой - как-то не вяжется с историей авиации СССР и РФ. Сдается мне, что ПАК ДА все-таки будет сверхзвуковым. bully
        Только для олигархов и богатых такой сверхзвуковой самолет. Может свою нишу на рынке создать. Предложений от других не видно. Но вот только размер надо делать поменьше, на мой взгляд, чем Конкорд или Ту-144. Авиакомпании, обслуживающие богатых, крупные компании и корпорации и т.д. станут основными клиентами на такой самолет - может иметь определенный коммерчекий успех. hi
        Касым
        1. zyzx Сегодня, 17:00
          ПАК ДА истребитель поля боя,ему лететь за угол,там и до звука хватит.
          zyzx
          1. Симаргл Сегодня, 18:04
            Цитата: zyzx
            ПАК ДА истребитель поля боя
            Что?! belay
            Симаргл
            1. zyzx Сегодня, 19:01
              ЧТО? Вы ПАК ДА с ПАК ФА не путаете? Вот у ПАК ФА сверхзвук ,заложен бес форсажа.
              zyzx
          2. просто экспл Сегодня, 18:46
            расшифруйте аббревиатуру ПАК ДА и найдите там слово Истребитель .
            просто экспл
            1. zyzx Сегодня, 19:02
              Ну описался.Что не меняет сути.
              zyzx
        2. ЗВО Сегодня, 20:18
          Цитата: Касым
          У меня вопрос возникает. ПАК ДА, как я понял, собираются делать дозвуковым, :


          После того, как прошла информация о размещении контракта на 50 Ту-160М2 - о ПАК-ДА - можно забыть на ближайшие 20 лет...
          ЗВО
    4. RASKAT Сегодня, 16:34
      А оно надо? ТУ-144 с его прожорливостью мало?
      Согласен, тут хоть бы по паре сотен штук наклепать дозвуковых самолетов для начала. ИЛ-96, ИЛ-112, ИЛ-114, ИЛ-276, СУпер джет-100, МС-21. И не плохо бы подумать о замене Русланов на что то по современней.
      RASKAT
    5. Zoldat_A Сегодня, 16:43
      Цитата: Topotun
      Может наоборот постараться разработать дозвуковые но по настоящему экономичные двигатели? Чтобы билет на самолет стоил разумные деньги....

      В начале 80-х билет из Ташкента в Москву на самолёт стоил примерно посидеть втроём в ресторане средней руки. Чуть больше студенческой стипендии и чуть меньше зарплаты уборщицы в школе. Сейчас уборщица в школе получает около 8 тыр. А куда на 8 тыр можно улететь? Про рестораны вообще не говорю даже....
      А крупные компании давно обзавелись разными Джетами и их директора и без Ту-160 летают туда, куда надо. Начинать надо с полной перетряски всей системы воздушных перевозок. А то у нас как - ВВП возмутился, что билет из Владивостока в Москву стоит больше 50 тыр - тут же цену скинули. Как обычно, "ещё вчера". На 4 тыр.... laughing laughing А на Камчатке за половину этой цены вообще на "кукурузнике" 300 километров пролететь можно. Не слишком ли много кто-то хочет кушать?
      Кстати, сегодня покупал муку - 50 руб. 2 килограмма. А на прошлой неделе она стоила 45. Рост цен за неделю 11.11...%. Где наша инфляция в 4%, о которой нам так радостно и весело вещает горячо любимое Правительство гайдаровцев-кудринцев???? К чему я про инфляцию в связи с самолётами - да к тому, что все перевозчики, включая Аэрофлот, задирают цены на билеты и оправдывают свою жадность ИМАННО инфляцией. Как хозяин того киоска, где я покупаю муку....
      Zoldat_A
      1. УВБ Сегодня, 17:46
        Цитата: Zoldat_A
        В начале 80-х билет из Ташкента в Москву на самолёт стоил примерно посидеть втроём в ресторане средней руки.
        Цены на авиабилеты из Луганского аэропорта в 70-х. В правой колонке- цены до райцентров области (!) столько же, как и на автобусе.
        УВБ
        1. Zoldat_A Сегодня, 17:55
          Цитата: УВБ
          Цитата: Zoldat_A
          В начале 80-х билет из Ташкента в Москву на самолёт стоил примерно посидеть втроём в ресторане средней руки.
          Цены на авиабилеты из Луганского аэропорта в 70-х. В правой колонке- цены до райцентров области (!) столько же, как и на автобусе.

          Вот и я о том же. Я из командировок в Ташкент да в Благовещенск. А дальше - по воинскому требованию. Только на поезде путешествовать долго и нудно. Попадётся транспортник попутный - хорошо. Нет - так Аэрофлот. Ташкент-Москва, если не путаю, в начале 80-х (примерно 82-83) стоил что-то около 50 рублей... На поезде то же самое что-то рублей около 23-25. Хотя, могу и ошибаться - годы, знаете ли... request
          Zoldat_A
          1. 406пмп2гв Сегодня, 21:28
            "Аэрофлот" и РЖД в т.ч. в нашей стране должны быть только государственными компаниями с государственным регулированием в ценовой политики.А то понахватали прибыльных направлений, а на местные перевозки денег не хватает
            406пмп2гв
        2. Стропорез Сегодня, 17:58
          Цитата: УВБ
          Цены на авиабилеты из Луганского аэропорта в 70-х. В правой колонке- цены до райцентров области (!) столько же, как и на автобусе.

          Да, очень интересно вспомнить, что в нашей стране была малая авиация. Помню из города до колхоза ещё студентом за 3руб летел.
          Спасибо за картинку,на Родине побывал. hi
          Стропорез
          1. Zoldat_A Сегодня, 18:04
            hi
            Цитата: Стропорез
            Да, очень интересно вспомнить, что в нашей стране была малая авиация. Помню из города до колхоза ещё студентом за 3руб летел.

            Интересно, а за деньги, сравнимые с теми тремя рублями, куда сейчас можно улететь? .
            Зарплата уборщицы тогда - 60 рублей, 3 рубля - одна двадцатая. Сейчас уборщице платят, в среднем, 8 тысяч. Одна двадцатая - 400 рублей.... На такие деньги только как Мюнхгаузен - на пушечном ядре на Луну... crying
            Zoldat_A
            1. Стропорез Сегодня, 18:07
              Цитата: Zoldat_A
              Одна двадцатая - 400 рублей.... На такие деньги только как Мюнхгаузен - на пушечном ядре на Луну...

              На 400 руб даже водки нормальной не купишь, а если "палёнки" ,дык можно и на метле.
              Стропорез
        3. Игорь В Сегодня, 21:09
          А почему Луганский аэропорт? Ворошиловград вроде был? Объясните кто-нибудь. what
          Игорь В
      2. 1vlad19 Сегодня, 17:57
        Цитата: Zoldat_A
        что билет из Владивостока в Москву стоит больше 50 тыр

        Зайдите на сайт аэрофлота, посмотрите сколько стоит.
        1vlad19
        1. Zoldat_A Сегодня, 20:19
          Цитата: 1vlad19
          Цитата: Zoldat_A
          что билет из Владивостока в Москву стоит больше 50 тыр

          Зайдите на сайт аэрофлота, посмотрите сколько стоит.

          Сам не летал по этому маршруту уже лет 30. Информация услышана в телевизоре от первого лица - Путин лично говорил. Года полтора-два назад. На сайте Аэрофлота разброс колоссальный - от 15 тыр (эконом) до 100 тыр (бизнес). Так что, в целом, где-то я не так далеко ушёл от истины - за 15 тыр 9 часов коленками подпирать свой собственный подбородок - это на любителя... У меня первая машина была "Запорожец" - удовольствие примерно то же самое для человека под 190 ростом и около 90 весом. lol
          Zoldat_A
      3. Симаргл Сегодня, 18:10
        Цитата: Zoldat_A
        В начале 80-х билет из Ташкента в Москву на самолёт стоил примерно посидеть втроём в ресторане средней руки. Чуть больше студенческой стипендии и чуть меньше зарплаты уборщицы в школе. Сейчас уборщица в школе получает около 8 тыр. А куда на 8 тыр можно улететь?
        Вы не поверите! Жена в Москву и обратно за 8+ тыр билеты взяла. Правда, только ручная кладь. 2100 км в одну сторону.
        Симаргл
        1. Zoldat_A Сегодня, 20:25
          Цитата: Симаргл
          Вы не поверите! Жена в Москву и обратно за 8+ тыр билеты взяла. Правда, только ручная кладь. 2100 км в одну сторону.

          У меня жена за 1000 рублей на 1500 км туда-обратно лет 5 назад летала - акции, скидки, билеты за два часа до вылета, экономный эконом плюс демпинг от компании Абрамовича (как она там называлась, не помню. Помню, что под давлением Аэрофлота её закрыли). Говорила, что под праздники там совсем что-то типа лотереи было - за 10 рублей (!) можно было из Москвы слетать, допустим, в Саратов.
          Zoldat_A
        2. ИНТЕР Сегодня, 21:15
          Цитата: Симаргл
          Вы не поверите! Жена в Москву и обратно за 8+ тыр билеты взяла. Правда, только ручная кладь. 2100 км в одну сторону.

          Если честно и сейчас в эконом классе нормальные цены, победа аэро 2200 км 2 января туда через 4 дня обратно обошлось где-то 7800 руб. Родственники студенты летят с Москвы на самолёте, ниче норм цены.
          ИНТЕР
      4. Игорь В Сегодня, 21:05
        В начале 80-х Калининград - Ташкент 65 р. стоил. Дорого! считали. smile
        Игорь В
    6. НЕКСУС Сегодня, 16:50
      Цитата: Topotun
      А оно надо? ТУ-144 с его прожорливостью мало?

      Речь не о ТУ-144,а о гражданской версии ТУ-160! И в этой связи совсем по другому выглядит модернизация двигателей НК-32,дабы снизить прожорливость их...
      А по ТУ-144 просто использовать возможно наработки.
      НЕКСУС
    7. Piramidon Сегодня, 20:57
      Цитата: Topotun
      А оно надо? ТУ-144 с его прожорливостью мало? Может наоборот постараться разработать дозвуковые но по настоящему экономичные двигатели? Чтобы билет на самолет стоил разумные деньги....

      Ну, может быть такой, как Ту-144 и не нужен (явно народ ломиться на него не будет), а вот для всяких богатеньких буратин можно бы сделать лайнер мест на 20-30. Пусть бабки платят и летают. good
      Piramidon
    8. Esoteric Сегодня, 21:45
      Цитата: Topotun
      Может наоборот постараться разработать дозвуковые но по настоящему экономичные двигатели? Чтобы билет на самолет стоил разумные деньги....

      Можете стараться сколь угодно. Вам примеров, когда в силу некоторых обстоятельств одна известная авиакомпания прекратила обслуживание пассажиров, мало? Билет дешевле может стоить при социализме. В капиталистической стране прибыль (ещё больше, чем раньше) ляжет в карман капиталиста.
      Esoteric
  2. _Ugene_ Сегодня, 16:10
    Больше не во что деньги вложить?
    _Ugene_
    1. kepmor Сегодня, 16:30
      а никто и не собирается в "сверхзвук" вкладываться...так предвыборная кость оголодавшим для поднятия патриотизма...по аналогии с майскими указами...
      вон среднемагистральный "на крыло" поставить который год никак не могут...
      kepmor
  3. Грица Сегодня, 16:11
    А не проще ли вытащить с полки Ту-144? Внести в него коррективы - новую авионику, новые материалы, новые двигатели. Самолет то уже готов, летал даже.
    Грица
    1. Topotun Сегодня, 16:13
      Кто на нем летать будет? Выход на сверхзвук такой махины - приводит к огромному расходу топлива. Цена билетов будет.... Для кого самолет строим? Олигархов возить?
      Topotun
      1. Orionvit Сегодня, 18:30
        Цитата: Topotun
        Цена билетов будет

        Пассажира дешевле лишний раз в полёте покормить, чем тратить огромные деньги на разработку чего то быстрого и сверхзвукового, которое в общем ни кому нафиг не впало. Понятно, в 60-е, две мировые системы мерялись, у кого больше и быстрее. Тем более, тот же "Конкорд", был в большей степени экзотикой для богачей, чем рабочей лошадкой для авиакомпаний. И последняя катастрофа "Конкорда", послужила хорошим поводом вывести их из эксплуатации.
        Orionvit
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:53
      Цитата: Грица
      А не проще ли вытащить с полки Ту-144? Внести в него коррективы - новую авионику, новые материалы, новые двигатели. Самолет то уже готов, летал даже.

      Во все времена наши авиаконструкторы разрабатывали военную версию самолета и ее же в гражданском исполнении. Ту-144 действительно больно прожорливым был. А вот сделать гражданскую версию Лебедя очень интересная мысль,учитывая то,что производство похоже уже готово к выпуску.
      НЕКСУС
      1. Игорь В Сегодня, 21:20
        Ту-144 не только прожорливый. Там много было неудачных решений. Фрезеровка титановых плит, сварные швы и прочее. Сейчас уже можем отливки делать, во всяком случае для Боинга. Но ещё здесь и перегрузки. Кто захочет отдать кучу денег и испытать прелести сверхзвукового полёта?
        Игорь В
    3. Piramidon Сегодня, 21:06
      Цитата: Грица
      А не проще ли вытащить с полки Ту-144? Внести в него коррективы - новую авионику, новые материалы, новые двигатели. Самолет то уже готов, летал даже.

      И будут в 200-местном лайнере летать 10 человек способных полет на нём оплатить.
      Piramidon
  4. Кот_Кузя Сегодня, 16:12
    Опять на те же грабли наступать, на каких наступили мы с Ту-144 и французы с Конкордом? 99,9% пассажиров предпочтут долететь из Москвы до Владика за 9 часов за 15 тысяч рублей, чем за 5 часов за 100 тысяч рублей. В обычных самолетах на 200 мест эконом-класса приходится обычно 8 мест бизнес-класса, и то они не бывают полностью заполнены. Вот вам и показатель будущего спроса на билеты на сверхзвуковые самолеты, тем более что командировочных и тех кто летает за деньги работодателя, все равно будут обязывать брать билеты на дозвуковые самолеты, как сейчас требуют брать билеты на места эконом-класса. Даже если начнут субсидировать эти полеты из бюджета, как это делали мы и французы, то какой смысл затевать всю эту черную дыру для денег?
    Кот_Кузя
    1. Алексий Сегодня, 17:08
      Думаю с Москвы до Владивостока сможет долететь часа за два с половиной, максимум три.
      Богатых людей, кому дорого время сейчас хватает.
      В конце концов может Путин сам хочет на нём летать.
      В любом случае для начала нужно сделать все расчёты, а потом делать какие-то выводы.
      Алексий
      1. Orionvit Сегодня, 18:35
        Цитата: Алексий
        В любом случае для начала нужно сделать все расчёты, а потом делать какие-то выводы

        Расчёты уже давно сделаны и не в пользу сверхзвуковой "романтики".
        Богатых людей, кому дорого время сейчас хватает.
        Таких людей единицы, а вкладывать государственные миллиарды в заведомо убыточный проект, это преступление перед народом. Кому время дорого и деньги есть, пусть тот и вкладывается.
        Orionvit
    2. Orionvit Сегодня, 18:37
      Цитата: Кот_Кузя
      99,9% пассажиров предпочтут долететь из Москвы до Владика за 9 часов за 15 тысяч рублей

      Вот и я говорю, что проще пассажира лишний раз покормить в полёте, чем изобретать сверхзвуковой "велосипед" для олигархов.
      Orionvit
  5. tchoni Сегодня, 16:13
    Точно))) А из арматы сделать лимузин повышенной защищенности))) Клиенты найдутся)))
    tchoni
  6. rruvim Сегодня, 16:15
    Бригадир что-то ляпнул не подумавши, бояре и холопы зашевелились: "вот, где есть тема распилить бабла на следующий президентский срок...".
    rruvim
    1. dauria Сегодня, 16:33
      Бригадир что-то ляпнул не подумавши, бояре и холопы зашевелились


      Интересно, хоть один из инженеров нашёлся спросить Путина "Дядя, ты глупый ?"
      dauria
      1. zhekazs Сегодня, 17:01
        Да ладно, зато олигархату... простите, электорату - приятно слышать про новые проекты в экономике на волне предвыборной компании... Кто-то и ручки уже потирает.
        zhekazs
  7. dauria Сегодня, 16:18
    Владимир Путин отметил, что для российского воздушного пространства было бы актуально создание современного сверхзвукового пассажирского самолёта


    Надо напомнить Путину, что весь срок эксплуатации "Конкорд" был дотационным . Так платили за "престиж". Лучше уж вложи деньги в разработку нормальной рабочей лошадки . А то стыдобень, Ил-18 до сих пор летает просто потому, что действительно отличная пассажирская машина.
    dauria
    1. Ил-18 Сегодня, 17:03
      Ил-18 лучше всех! Знаю о ком пишу wink
      Ил-18
      1. Игорь В Сегодня, 21:12
        Цитата: Ил-18
        Ил-18 лучше всех! Знаю о ком пишу wink

        О себе? laughing
        Игорь В
    2. Esoteric Сегодня, 21:49
      Цитата: dauria
      А то стыдобень, Ил-18 до сих пор летает просто потому, что действительно отличная пассажирская машина.

      Даже модернизированный Ан-2 имеет хорошие перспективы...
      Esoteric
  8. Fregate Сегодня, 16:30
    Да ничего не надо переделывать. Там два бомболюка. В одном пассажиры, в другом багаж. Если в пункте назначения никого забирать не надо или нет возможности сесть, то можно высадить всех с багажом путем открытия бомбоотсеков. А на случай войны это всё тот же "стратег". Как Вам, а?
    Fregate
    1. Стропорез Сегодня, 17:02
      Цитата: Fregate
      Если в пункте назначения никого забирать не надо или нет возможности сесть, то можно высадить всех с багажом путем открытия бомбоотсеков. А на случай войны это всё тот же "стратег". Как Вам, а?

      Это гениально wassat
      Стропорез
    2. Ил-18 Сегодня, 17:05
      Так можно и "Тополями" в Америку летать.
      Ил-18
  9. Masya Masya Сегодня, 16:31
    Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране

    интересный вопросик... и сколько же будет цена на билетик? я так понимаю, что летать в этом быстреньком чуде- уж не придется ни мне, ни тебе... wink
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 16:43
      наверное, да. Марина, день добрый. в своё время, поздний СССР_ ранний ЕБНизм, успел полетать почти на всех наших самолётах Аэрофлота. позже попало полетать на Аэробусах и Боингах_ до сих пор не понимаю, чем они лучше нашего ТУ154? а на дорогущих сверхзвуках летать будут наверное можоры, или их жёны. дабы огородить их от праведного гнева простых людей.
      новичок
      1. Masya Masya Сегодня, 16:48
        Garik, приветик! love
        Цитата: новичок
        на дорогущих сверхзвуках летать будут наверное можоры, или их жёны. дабы огородить их от праведного гнева простых людей.

        может им еще и аэропорт отдельный построить? отгородить, так отгородить... wassat
        Masya Masya
        1. новичок Сегодня, 16:58
          Марина, я бы им построил оэропорт_ аж два. огородил бы их рвами с водой, противотанковыми ежами и, пусть себе летают из порта в порт, без права выхода на люди.
          новичок
      2. san4es Сегодня, 16:55
        what ...А-не замахнутся-ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира fellow
        san4es
        1. новичок Сегодня, 17:04
          та да, Саня, есть такое. но в любом раскладе пасажирский сверхзвук нужен. давече читал, что у нас (не помню чей кб, по моему ЯК) разработали самолёт от 10 до 30 персон, эдакий сверхзвуковой мини джет. токмо, не уточняется извечный вопрос: чьи движки?
          новичок
          1. san4es Сегодня, 17:18
            Цитата: новичок
            ... чьи движки?

            ...II этап Су-57 - сверхзвук без форсажа wink
            P.S...Как-то в 2003 г. Конкорд на посадку заходил - чуть с палубы не сдуло (от звука) ...Один из последних полётов crying
            san4es
        2. Masya Masya Сегодня, 17:05
          хотите сказать, догнать и перегнать? wink
          Masya Masya
          1. новичок Сегодня, 17:12
            где то да, точнее для владения и сохранения технологиями. посмотрите, ТУ160 имеем, но технология была утеряна, два с хвостиком года восстанавливали и денег немеренно потратили под это. мы уже потеряли технологии по СВВП (самолёты вертикального взлёта), а ведь придётся воссоздовать, коли собираемся строить вертолётоносцы и лёгкие авианости.
            новичок
  10. kaschey Сегодня, 16:36
    "для российского воздушного пространства......................."
    И тут Остапа понесло.
    Ясен пень для пространства.
    kaschey
  11. dvvv Сегодня, 16:39
    представляю как с такими познаниями в экономики этот вождь за 6 лет поднимет страну, которую уже 18 обороняет. Даже Буш , который путал Австрию с Австралией, не пытался толкать такие идеи! Да и вообще солнцевеликий начинает беспокоить. Стал увлекаться монастырями и молитвами, теперь бизнес идеи толкает сумасбродные. Все ли нормально в датском королевстве?
    dvvv
    1. Володин Сегодня, 16:42
      Цитата: dvvv
      Да и вообще солнцевеликий начинает беспокоить.

      Кого? Молдавию? Так там у вас давно им обеспокоены...
      Володин
  12. NEOZ Сегодня, 16:41
    господа! спокойствие, только спокойствие!!!!
    это ХП ВВП! самолеты будут двойного назначения!!!! с возможностью нести КР!!! скорее всего, без возможности перевозки пассажиров...... laughing
    NEOZ
  13. dvvv Сегодня, 16:42
    Ту-160 в наше время полный анахронизм с его сверхзвуком и идеями 70 годов прошлого века,а тут еще вариант гражданского построить. Поди в ОАК аж захлебнулись слюной от перспективы пилить 6 лет гири за хорошую зарплату.
    dvvv
  14. kaschey Сегодня, 16:43
    "Президент предложил подумать."
    Думать не мешки с песком ворочать, здесь подумать нужно.
    kaschey
  15. akudr48 Сегодня, 16:47
    Это мудро, это прозорливо!
    СССР с его нищетой не потянул Ту-144, что взять с отсталой тоталитарной страны, а современная, свободная и богатая Россия потянет полвека спустя и Ту-160 для бизнесменов, особенно, когда такой вип-суперсоник-бомбардир поставить на кошт государства, в летный отряд Президента, чтобы быстрее долететь до Вашингтона на доклад.
    В случае чего - бомбанем из стратосферы, прямо не отлетая далеко от вашингтонского обкома.
    akudr48
  16. weksha50 Сегодня, 17:09
    "Владимир Путин отметил, что для российского воздушного пространства (рынка авиаперевозок) было бы актуально создание современного сверхзвукового пассажирского самолёта"...

    Гм... Что-то я удивлён высказыванием... Всё время считал ВВП умным и серьезным... Или это правила предвыборной игры такие - какие-то неумные идеи выдвигать ??? У нас в гражданской авиации насущной, востребованной работы и проблем - непочатый край, а тут - какие-то разговоры о "востребованном" Ту-144-2...
    Мало что-ли денег воруют ? Очередной проект для разбазаривания денег ??? Когда у наших правителей хоть мозг от величия перестанет жиреть ??? fool
    Пусть ему подлизы посмеют еще рассказать, какая инфраструктура нужна будет этому "монстру", какие расходы на техобслуживание...
    Арбузы и Боинги пусть изгоняют, малую авиацию и аэродромы нужно развивать... Да много чего...
    weksha50
  17. dedBoroded Сегодня, 17:12
    Было бы неплохо вернуть малую авиацию .При за 3 рубля можно было в областной центр слетать( у нас в БССР). А сегодня все загублено, полос нет, парк списан на 90 %. Буржуи в Гонолулу и так слетают, о простых людях подумал бы, которые без бизнесджетов живут и без бесплатных билетов в любой конец необъятной России.
    dedBoroded
  18. мичман Сегодня, 17:29
    Был со мной такой случай на нашем Ту-144. Я работал начальником лаборатории в НИИ-33 и проверял свою аппаратуру на боевом самолете в Жуковском. Рядом стоял Ту-144, там Толя Браво (тоже начальник лаборатории НИИ-33) проверял работу вычислителя в аппаратуре ВНПК-144. Я зашел к нему, снял ботинки и прошел к кабине пилота (так полагалось). Мы с Анатолием работаем, задаем тесты. Вдруг слышим сзади вопрос:"А что Вы здесь делаете?". Мы обернулись, стоит Туполев. Он узнал меня и я стал с Толей объяснять. Что это новая аппаратура и пилоту теперь во время полета будет отображаться точкой информация на карте, где пролетает самолет. Туполев заинтересовался, присел к нам. Мы ему продемонстрировали на тестах эту информацию. Он поздравил нас, а потом тихонько сказал: "Ну и .......... вы с ней". Затем улыбнулся и произнес: "Шучу". Анатолий Браво за эту аппаратуру получил большую премию. А жили мы с ним в одном доме на ул. Кораблестроителей. Честь имею.
    мичман
  19. sapporo1959 Сегодня, 17:41
    Да! Чем ближе выборы тем грандиозней и планы..
    sapporo1959
    1. Вадим237 Сегодня, 17:57
      А немцы уже давно вперёд смотрят SpaceLiner суборбитальный гиперзвуковой пассажирский космоплан. Первый полёт планируется в 2035ом
      Вадим237
  20. faiver Сегодня, 18:11
    К данному заявлению ВВП идеально подходит выражение - "иногда лучше молчать чем говорить" laughing
    faiver
  21. Сержант71 Сегодня, 18:17
    Других забот в стране нет разве? Корабли для ВМФ лучше бы научились строить не по 10 лет. Вот о чём думать надо.
    Сержант71
  22. московский десант Сегодня, 18:46
    Цитата: dvvv
    представляю как с такими познаниями в экономики этот вождь за 6 лет поднимет страну, которую уже 18 обороняет. Даже Буш , который путал Австрию с Австралией, не пытался толкать такие идеи! Да и вообще солнцевеликий начинает беспокоить. Стал увлекаться монастырями и молитвами, теперь бизнес идеи толкает сумасбродные. Все ли нормально в датском королевстве?

    Хай норок ! Это у него после проруби, воду подогрели, а воздухом прохватило, вот и несет что ни попадя.
    московский десант
  23. DPN Сегодня, 18:54
    Не надо раскатывать ГУБЫ ,в СССР на самолётах летало почти всё население страны, было даже по карману пенсионеру сейчас крохи по сравнению с СССР. Гражданский ТУ-160 это штучка для избранных,а не для НАРОДА.
    DPN
  24. APASUS Сегодня, 19:30
    Лучше бы восстановили местные авиалинии и аэродромную сеть .О международных линиях думать рано ,у нас до некоторых селений можно добраться только по воде или по льду
    APASUS
  25. planetauuu.com Сегодня, 20:16
    На эту тему было проведено множество исследований, включая оценку стоимости/эффективности и адаптации человека к полету в сверхзвуковом пассажирском самолете. Стандартное расстояние между креслами в самолете 32 дюйма. Если увеличить это расстояние в два раза, то такое кресло можно разложить в почти горизонтальное положение. В таком кресле можно спать. А спать люди хотят часто, и продолжительность сна где-то совпадает со средней продолжительностью полета в обычном дальнемагистральном самолете. Цена полета в 64-х дюймах вырастает в два раза, ессно. Но это все равно намного дешевле полета на сверхзвуке. Плюс у вас отсутствуют ну очень большые затраты на НИОКР, испытания и прочее. А в целом, люди и так достаточно неплохо переносят долгие полеты на большие расстояния.
    planetauuu.com
    1. rruvim Сегодня, 20:30
      Собрались исследователи и исследуют:
      -Если будет аэрофобия, сколько "пузырей" он купит в Дути Фри?
      -Если быстро взлетать и садиться, то ничего не купит...
      -Дилемма...
      -А если продлить полёт? То аэрофобия рано поздно должна себя проявить!
      - Тогда можно и ресторан в полёт взять. Русские,например, из него бы не выходили...
      - Вы всё о Дирижабле, а я думаю, как клиентов заставить выпивать на сверх-звуковом самолёте!
      Пищащий сзади толпы топ менеджеров голос:
      -[b]напомнить им о Конкорде...
      rruvim
Картина дня