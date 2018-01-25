21:55 25 января

Индонезия рассчитывает в августе получить от России первый истребитель Су-35

Индонезия рассчитывает приобрести 11 самолетов Су-35 в рамках готовящегося контракта с Россией, первые поставки ожидаются в августе нынешнего года, сообщил посол Индонезии в России Вахид Суприяди.

Мы рассчитываем, что в августе мы уже получим хотя бы один самолет, поскольку в это время отмечаем День независимости
- сказал Суприяди. Посол отметил, что готовящийся контракт подразумевает поставку 11 самолетов.

Индонезия рассчитывает в августе получить от России первый истребитель Су-35



В Федеральной службе по ВТС России заявили, что не комментируют ход переговоров по Су-35.

Начальник штаба ВВС Индонезии Юю Сутисна выразил надежду, что контракт на поставку из РФ 11 истребителей Су-35 будет подписан в течение января, сообщили индонезийские СМИ 18 января.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.



Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru/
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Комментарии 20

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:37
    Мы их вроде за пальмовое масло продаем, половину контракта оплатят товарными поставками. Ранее министерство торговли Индонезии называло в номенклатуре кроме пальмового масла еще чай и кофе.
    Аристарх Людвигович
    1. Владимир16 Сегодня, 17:41
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Мы их вроде за пальмовое масло продаем.

      Это не продажа, это бартер. Надеюсь это лживая информация.
      Владимир16
      1. cniza Сегодня, 17:46
        Правда, рассчитываться за самолеты в Джакарте планируют не живыми деньгами, а по бартерной схеме. Взамен истребителей, Индонезия поставит в Россию традиционные экспортные товары: чай, кофе, каучук, обувь, текстиль и другие.


        Похоже на правду , все зависит от цен зачета.
        cniza
        1. Stas157 Сегодня, 17:50
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Мы их вроде за пальмовое масло продаем,

          Именно так. Я бы это масло, пальмовое, законом запретил! Зачем народ травить? Очень странно продавать передовую технику за отраву населения!
          Stas157
          1. cniza Сегодня, 17:57
            Споры не прекращаются ни на день , но не только у нас.
            Четыре мифа о пальмовом масле
            1.Пальмовое масло не переваривается, потому что оно плавится при температуре выше температуры человеческого тела. Это не так, жиры перевариваются в организме человека не под воздействием температур.
            2.В развитых странах запрещено пальмовое масло. Это неправда, например, 10 % производимого пальмового масла потребляет США.
            3.Пальмовое масло можно использовать только в металлургической промышленности и при мыловарении. На самом деле у пальмового масла более широкий спектр применения. Известно, что его даже использовали во время Второй мировой войны для производства напалма. Но это не означает, что его категорически нельзя использовать для еды.
            4.Пальмовое масло производят из ствола пальмы. Это неверно, оно производится из мясистой части плодов масличной пальмы.
            cniza
            1. Stas157 Сегодня, 21:52
              Цитата: cniza
              Четыре мифа о пальмовом масле

              Ответьте честно, вы бы покупали бы своим детям(внукам) дешевое мороженное из пальмового масла? Покупали бы для себя, сыр, творог и сгущенку, на той же пальме?
              Stas157
      2. Касым Сегодня, 17:48
        Так и было, они предлагали пальмовое масло. Контракт на чуть более 1,1 млрд. Недавно писали за контракт на 48 Ф-16 за 4,5 млрд.. Вот и пойми этих индонезийцев. hi
        Касым
        1. donavi49 Сегодня, 17:58
          У них масштабное обновление парка. Старые типы списывают, новые вводят.

          Они не хотят все складывать в одну корзину. Поэтому купили Т-50 вместо старых Хавков, а не Якорей например. Парк Су решили дополнить самым продвинутым. Ну и американцы подсуетились с неплохим контрактом 24+48 Ф-16 модернизированных до Блок50/52. Что позволит списать остальные старые машины включая Ф5.

          В итоге у них будет сильное ядро из Ф-16 и Сухих + Т-50 + СуперТукано+неплохой вспомогательный флот, который также обновляется (они вроде даже небольшое ДРЛО хотят себе на базе Ембраера или мелкобоинга - но б/у).
          donavi49
          1. Касым Сегодня, 18:10
            Вы наверное перепутали Т-50 с Су-35. У них есть Су-27СК и Су-30МК на вооружении.
            Я имел в виду, что у них финансов нет. За Су-35 они маслом хотят, а вот на 48 б\у Ф-16 денег нет, как я понял из вчерашней статьи. Эти дополнительные 48 ед. Ф-16, как только деньги найдут - 4,5 млрд.дол..
            Касым
            1. Донской Сегодня, 19:38
              Цитата: Касым
              Вы наверное перепутали Т-50 с Су-35.

              ничего он не перепутал. Т-50 - учебно тренировочный самолет
              Донской
            2. donavi49 Сегодня, 19:56
              T-50 - это на фотке, УТС. Взамен старых хавков. Они выбирали между элками, М-346, Якорем и Т-50.

              По американцам - там вопрос в финансировании. Это будет или льготный кредит, или спецпрограмма (часть даром - часть баблом или кредитными гарантиями), или они найдут денег, что маловероятно.
              donavi49
              1. Касым Сегодня, 20:46
                Спасибо. Понятно.
                Касым
          2. zyzx Сегодня, 18:38
            Дооо,обслуживать такой зоопарк,мечта любого сантехника.
            zyzx
      3. Safer Сегодня, 17:51
        Цитата: Владимир16
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Мы их вроде за пальмовое масло продаем.

        Это не продажа, это бартер. Надеюсь это лживая информация.

        Почти уверен, что не лживая. Демпинг - один из наиболее верных способов завоевания рынков. Да, мы вряд ли получим даже половину от рыночной цены Су-35 по средствам этого бартера, только вот за комплекты двигателей и вооружения платить им придется далеко не бартерам и даже не по заниженным ценам, куда вероятней, что по завышенным. А обслуживание? Никто их обслуживать технику за пальмовое масло учить не будет.
        Safer
    2. сибиралт Сегодня, 18:15
      Ага. СУ-35 в обмен на поставки кофе и пальмового масла в Россию.
      сибиралт
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:44
    Пусть покупают...ведь покупка самолетов -это не не все,есть еще и обслуживание и своевременная модернизация. И это тоже денежки. И плевать доллары или товар.
    НЕКСУС
    1. cniza Сегодня, 17:51
      И за эти вещи будут платить живые деньги , также обучение пилотов и тех. персонала.
      cniza
    2. SPLV Сегодня, 21:41
      Цитата: НЕКСУС
      покупка самолетов -это не не все,есть еще и обслуживание

      О, вы тоже вспомнили дедушку Генри Форда!
      SPLV
  3. РусскийУзбек Сегодня, 21:13
    Загрузка производства - уже не плохо.
    РусскийУзбек
  4. А.Каледин Сегодня, 21:49
    Цитата: сибиралт
    Ага. СУ-35 в обмен на поставки кофе и пальмового масла в Россию.

    А кофе и масло разве ничего не стоят?
    А.Каледин
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