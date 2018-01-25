Индонезия рассчитывает в августе получить от России первый истребитель Су-35

Мы рассчитываем, что в августе мы уже получим хотя бы один самолет, поскольку в это время отмечаем День независимости

Индонезия рассчитывает приобрести 11 самолетов Су-35 в рамках готовящегося контракта с Россией, первые поставки ожидаются в августе нынешнего года, сообщил посол Индонезии в России Вахид Суприяди.- сказал Суприяди. Посол отметил, что готовящийся контракт подразумевает поставку 11 самолетов.В Федеральной службе по ВТС России заявили, что не комментируют ход переговоров по Су-35.Начальник штаба ВВС Индонезии Юю Сутисна выразил надежду, что контракт на поставку из РФ 11 истребителей Су-35 будет подписан в течение января, сообщили индонезийские СМИ 18 января.Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.