Возможна ли замена службы по призыву работой в сфере ГОЗ? Президент дал ответ

Сейчас только министр обороны докладывал, я согласовал создание практически технопарка. Туда будут призывать молодых специалистов, молодых ученых. Можно поговорить, подумать, что делать со специалистами, о которых вы сейчас сказали. Конечно, я думаю, мы сможем это делать по мере реализации наших планов по увеличению количества военнослужащих, служащих не по призыву, а контрактников. В целом вы правы.

В ходе общения с работниками Казанского авиастроительного завода им.С.П.Горбунова президент России Владимир Путин прокомментировал предложение одного из сотрудников предприятия о замене службы в армии по призыву работой на предприятиях, занятых в сфере выполнения гособоронзаказа. По словам Владимира Путина, «надо подумать».При этом президент добавил, что такая замена была актуальна при увеличении числа военнослужащих ВС РФ, проходящих службу по контракту.Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:Напомним, что проблема заключается в том, что многие промышленные предприятия, занятые в сфере ГОЗ (и не только), испытывают кадровый голод. Нехватка молодых сотрудников есть на десятках предприятий оборонной сферы. Многие молодые специалисты после окончания вуза призываются в армию, а руководство предприятий заинтересовано в том, чтобы они оставались на рабочих местах или, как минимум, вернулись обратно после прохождения службы.Однако есть здесь и определённый нюанс. Учитывая реалии, возможностью замены службы в армии работой на предприятии ГОЗ могут воспользоваться отнюдь не только те молодые люди, которые готовы посвятить свой труд и талант отечественной оборонке.