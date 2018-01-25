21:49 25 января

Возможна ли замена службы по призыву работой в сфере ГОЗ? Президент дал ответ

В ходе общения с работниками Казанского авиастроительного завода им.С.П.Горбунова президент России Владимир Путин прокомментировал предложение одного из сотрудников предприятия о замене службы в армии по призыву работой на предприятиях, занятых в сфере выполнения гособоронзаказа. По словам Владимира Путина, «надо подумать».

При этом президент добавил, что такая замена была актуальна при увеличении числа военнослужащих ВС РФ, проходящих службу по контракту.

Возможна ли замена службы по призыву работой в сфере ГОЗ? Президент дал ответ



Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:
Сейчас только министр обороны докладывал, я согласовал создание практически технопарка. Туда будут призывать молодых специалистов, молодых ученых. Можно поговорить, подумать, что делать со специалистами, о которых вы сейчас сказали. Конечно, я думаю, мы сможем это делать по мере реализации наших планов по увеличению количества военнослужащих, служащих не по призыву, а контрактников. В целом вы правы.


Напомним, что проблема заключается в том, что многие промышленные предприятия, занятые в сфере ГОЗ (и не только), испытывают кадровый голод. Нехватка молодых сотрудников есть на десятках предприятий оборонной сферы. Многие молодые специалисты после окончания вуза призываются в армию, а руководство предприятий заинтересовано в том, чтобы они оставались на рабочих местах или, как минимум, вернулись обратно после прохождения службы.

Однако есть здесь и определённый нюанс. Учитывая реалии, возможностью замены службы в армии работой на предприятии ГОЗ могут воспользоваться отнюдь не только те молодые люди, которые готовы посвятить свой труд и талант отечественной оборонке.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. ul_vitalii Сегодня, 17:43
    Всё это условно, всё это индивидуально.
    ul_vitalii
    1. Владимир16 Сегодня, 17:46
      Не нужно экспериментировать в этой отрасли.
      Владимир16
      1. Монос Сегодня, 17:59
        А сегодня 80 лет Владимиру Семёновичу Высоцкому.

        Песня для иностранцев о "загадочной России". laughing
        Монос
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:21
          Цитата: Монос
          А сегодня 80 лет Владимиру Семёновичу Высоцкому.

          Приветствую,Виктор! hi
          И в этой связи хочу вам показать одно выступление...мой отец покойный был жарким не просто поклонником Высоцкого,а его фанатом.Он знал о нем все,перечитал все книги и знал большинство его стихов...но не терпел перепевки корявые песен Высоцкого.
          И вот уже после смерти отца,я натолкнулся на одно исполнение...ну не знаю,меня оно зацепило за живое...
          НЕКСУС
          1. Монос Сегодня, 18:37
            Добрый вечер, Андрей hi
            Высоцкий жил в своих песнях. Для меня, он символ 60-х - 70-х. В его песнях могут жить те, кто оттуда.
            Монос
            1. Anarchist Сегодня, 18:45
              Витя, извиняюсь конечно же, Но
              Цитата: Монос
              оттуда

              Это откуда? Честно не понял...
              Anarchist
              1. Монос Сегодня, 19:38
                Здравствуй, Саша hi
                Цитата: Anarchist
                Это откуда? Честно не понял...

                Дык, из 60-х, 70-х, 80-х. У кого в них прошли детство и юность.
                Монос
          2. Tusv Сегодня, 19:48
            Тот же Семеныч пел, и прав был капитан еще не Вечер. Как думаешь. Мы блокируем, всем ржавым Тихоокенанским флотом бухты и барахты. Вызвающе, кричаще. Нет? Нет Атлета из России, есть Русские и нет ОИ. Просто отменим нафиг. Стоит ли мощно наступать на западные яица - стадионы построены , не приедут - Россия чемпион?
            Tusv
      2. Anarchist Сегодня, 18:02
        Во-первых могут накосячить и не спросишь... А во-вторых кто-то будет служить, А кто-то деньги зарабатывать! Опять же взяточничество в военкоматах, что бы сыночка хорошо устроить! Короче ничем хорошим это не закончится...
        Anarchist
        1. 264 Сегодня, 18:05
          Кому надо,и сейчас успешно откупаются.
          264
          1. Anarchist Сегодня, 18:08
            Ага, Ну так давай уже узаконим Этот бизнес!?
            Также проституток, геев, наркоманов и прочую шушеру... ведь они и так уже есть...
            Anarchist
            1. Piramidon Сегодня, 19:48
              Цитата: Anarchist
              Ага, Ну так давай уже узаконим Этот бизнес!?

              Ну а что? Пусть выделит бабки на постройку хотя бы одного самолета и свободен от службы в ВС. good
              Piramidon
        2. ЗВО Сегодня, 20:11
          Цитата: Anarchist
          Во-первых могут накосячить и не спросишь... А во-вторых кто-то будет служить, А кто-то деньги зарабатывать! Опять же взяточничество в военкоматах, что бы сыночка хорошо устроить! Короче ничем хорошим это не закончится...


          Я вам так скажу...
          именно благодаря тому. что такая система отсрочки от армии, которую ввели на наших космических производствах - и в итоге привела к такому печальному финалу...
          Сплошное кумовство, все чьи-то детки. внучки - и не с кого спросить.
          Болото создали ...

          Теперь и авиацию прибить хотят
          ЗВО
        3. Альф Сегодня, 21:19
          Цитата: Anarchist
          Опять же взяточничество в военкоматах, что бы сыночка хорошо устроить!

          Значит на заводах, работающих на ГОЗ, резко увеличится количество манагеров.
          Альф
      3. Svarog Сегодня, 18:23
        Цитата: Владимир16
        Не нужно экспериментировать в этой отрасли.

        Да сколько экспериментировать то .. Действительно, создаётся ощущение, что над народом ставят бесконечные эксперименты. Пора возвращаться к социалистическому строю. И больше ни каких экспериментов.. Вот ссылка до чего эти эксперименты довели.. https://news.mail.ru/economics/32350222/?frommail
        =1
        Svarog
      4. Pax tecum Сегодня, 18:48
        Цель срочной службы-подготовить специалиста конкретной ВУС (или нескольких, как правило, с целью взаимозаменяемости) создать будущий мобрезерв. Всё.
        Какая, нафиг, замена-альтернатива?
        Нужны подготовленные для войны люди.
        Развелось, ..ять, пацифистов.
        Работнику (уж не одному ли из членов правления?) Казанского авиастроительного завода с какого перепуга такая мысль в голову пришла? Бесплатная рабсила?
        Или у нас в стране безработица искоренена?
        При капитализме такие вопросы подозрительны, что ли.
        Pax tecum
        1. Симаргл Сегодня, 19:59
          Цитата: Pax tecum
          Работнику (уж не одному ли из членов правления?) Казанского авиастроительного завода с какого перепуга такая мысль в голову пришла? Бесплатная рабсила?
          Не бесплатная, но думается, что зарплата пониже будет.
          С другой стороны, платили бы нормально - не разбегались бы люди.
          бы.. бы... бы...
          Симаргл
    2. сибиралт Сегодня, 18:11
      Нет, чтобы опубликовать данные, кто из нашего правительства и депутатов от армии откосил, так взялись за тех, кому это законом разрешено.
      сибиралт
    3. Комментарий был удален.
  2. Zoldat_A Сегодня, 17:46
    Наонец-то "ботаники" вздохнут спокойно - не надо косить от армии, не надо денег военкому копить, даже "утки" в больнице - и то таскать не надо. Сиди себе в тёплом отделе какого-нибудь НИИ, пиннай воздух да девок по углам жми - так "служба" и пройдёт....
    good
    Zoldat_A
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:03
      "Возможна ли замена службы по призыву работой в сфере ГОЗ?"

      А зачем? Вроде сейчас от армии уже не бегают.
      Офицер запаса
      1. Симаргл Сегодня, 20:00
        Цитата: Офицер запаса
        А зачем? Вроде сейчас от армии уже не бегают.
        Как я понимаю, это типа отработки послевузовской будет...
        Симаргл
  3. rruvim Сегодня, 17:48
    Он всё думает...16-лет подряд."Туда будут призывать молодых специалистов, молодых ученых." Как бы не относится к Зюганову, к его "речам", но Бригадир даже его обошёл. НЕ БЫВАЕТ "молодых специалистов" и "молодых учёных"! Это дело многолетнего опыта и практики !
    rruvim
    1. Гильятон Сегодня, 19:14
      Так же как и не бывает молодых генералов! laughing Начинают всегда с малого! hi
      Гильятон
      1. rruvim Сегодня, 19:26
        Молодые генералы как раз бывают, вот молодые специалисты никогда !
        rruvim
  4. фа2998 Сегодня, 18:27
    Только не надо призывников делить на первый и второй , третьий сорт.Это там в Москве , Петербурге этих предприятий пруд пруди! А у других не только предприятий ГОЗ, вообще ничего нет.И в области нет.Одни будут служить (работать) дома, а другие в соседнюю область ехать? В роде по закону все равноправные, им что казармы на заводе строить? hi .
    фа2998
    1. avt Сегодня, 18:46
      Цитата: фа2998
      .Это там в Москве , Петербурге этих предприятий пруд пруди!

      К царям ампираторам предъявы свои лошадиные кидайте , за то что хотя бы во время оно МТУ/МВТУ/МГТУ учредили в Москве , ну а от них отпочковались МАИ и прочие МЭИ .
      Цитата: фа2998
      .Одни будут служить (работать) дома, а другие в соседнюю область ехать?

      УЖОС ! А особо одарённые экзамены в столице и Питере сдавать будут ! На вилы их! wassat Практика освобождения от службы и получения офицера запаса, отработана ещё в СССР.Какой смысл отрывать на год от введения в специальность в том же КБ пришедшего из ВУЗа молодого специалиста???Да его ещё там на производстве года три , а то и пять натаскивать надо , прежде чем он сам работать начнёт и вновь пришедших чему то учить будет !Наоборот - надо чтобы после ВУЗа молодой специалист без права увольнения , как в СССР -год, года три отработал , если конечно на бесплатном учился, по специальности на которую государство потратило деньги на его обучение и там где государству это нужно . Потом - свободен. С теми кто кредит возьмёт на образование , нужно как в штатах - отработал и вали хоть в Антарктиду, ну или сразу деньги верни.Тоже самое с теми кто готов подписать контракт на работу на производстве с обязательным условием - отсрочка , или зачёт службы при сдаче на классность не ниже 5 разряда. Причём , это по опыту прошедшей Отечественной, квалифицированные специалисты должны иметь бронь и моблпредписание на особый период.И это не какое то
      Цитата: фа2998
      не надо призывников делить на первый и второй , третьий сорт.

      А конкретное ,государственное отношение к кадрам, проверенное временем.Рав но как и призывников надо не выдёргивать на год , а готовить их в системе ДОСААФ года два на ВУС и при призыве не слать абы куда , а именно по ВУС-и.
      avt
      1. rruvim Сегодня, 18:58
        Абсолютно согласен! good
        rruvim
  5. Masya Masya Сегодня, 18:35
    просто интересно... а альтернативная служба почила в суе или еще на плаву?
    Masya Masya
    1. avt Сегодня, 18:59
      Цитата: Masya Masya
      а альтернативная служба

      Вот она то как раз для разных уклонистов -баптистов и прочих толстовцев.Не осилил ВУЗ с военной кафедрой ? Типа не хочешь брать в руки оружие?Пожалел бабки военкому на ,,сладкое"? Лопату в руки и на тяжёлые , хозяйственные , обязательные работы.Тоже нужное и не позорное , а общественно-полезное дело, но не на год , а малёк поболее.Да хоть в ЖКХ вместо гастарбайтеров , ещё и денег подработают.
      avt
      1. Masya Masya Сегодня, 19:05
        Цитата: avt
        Вот она то как раз для разных уклонистов -баптистов и прочих толстовцев.

        значит этим, уклонистам -баптистам и прочим толстовцам можно, а молодым специалистам, молодым ученым нельзя? recourse даже если малёк поболее?
        Masya Masya
        1. avt Сегодня, 19:08
          Цитата: Masya Masya
          , а молодым специалистам, молодым ученым нельзя?

          Я выше расписал в первом комменте
          Цитата: avt
          А конкретное ,государственное отношение к кадрам, проверенное временем.Рав но как и призывников надо не выдёргивать на год , а готовить их в системе ДОСААФ года два на ВУС и при призыве не слать абы куда , а именно по ВУС-и.
          и про выпускников ВУЗ-ов и про рабочие специальности .Просто отмотайте чуть чуть вверх.
          avt
          1. Masya Masya Сегодня, 19:14
            так я же с, Вами согласна полностью... Вы, не поняли? love ну сарказм у меня такой, извините... feel
            Masya Masya
            1. avt Сегодня, 19:22
              Цитата: Masya Masya
              так я же с, Вами согласна... Вы, не поняли?

              hi Ну ежели самую малость bully Кстати ! Как то вспомнилось ещё детство -отрочество , когда , правда судя по панаме армейской и ботинкам- парень уже отслужил ,у нас во дворе дворником работал студент МГУ . Жил Аз грешный тогда напротив оного университета . Так ничего- резво так снег чистил и метлой махал а потом в предоставленной ему служебной однушке на первом этаже в голос аглицкую мову учил-слышно было аж на улице у подъезда. Вот так парень решил вопрос с общежитием ( а даже в СССР МГУ не простой университет был) и приработком . Много сейчас из молодёжи лопату в руки возьмёт ? И не из за здоровья , а просто от презрения к физическому труду . request
              avt
              1. Masya Masya Сегодня, 19:30
                Цитата: avt
                Много сейчас из молодёжи лопату в руки возьмёт ? И не из за здоровья , а просто от презрения к физическому труду

                я думаю, что если жизнь прижмёт то и лопату возьмут, и что другое, не подыхать же... может старым мерилом меряю... по крайней мере дочь моя ещё не разочаровала и на грядках полет, и картошку копать умеет... love ручки замарать не боится...
                Masya Masya
  6. лысова Сегодня, 18:36
    Ну конечно же замену службы, на ГОЗ это справедливо и нужно. Понятно не грузчиками, или подсобниками, а перспективных ребят. Хорошо в конце статьи подмечено, на счёт " косильщиков ", причём помогать, в этом " добром " деле будут родственники, близкие знакомые и хуже того за мзду. А вот за это всё, пора строго наказывать.
    лысова
  7. Дормидонт Сегодня, 18:47
    Конечно же возможна. Но лишь по приговору суда
    Дормидонт
  8. APASUS Сегодня, 19:01
    Тут сразу столько вопросов возникает.Не получиться так что людей по призыву будут обдирать как липку,зная что ему этот год надо отработать по любому.И смысл в таком работнике тогда?
    APASUS
  9. Григорий_45 Сегодня, 19:51
    "Конечно, я думаю, мы сможем это делать по мере реализации наших планов по увеличению количества военнослужащих, служащих не по призыву, а контрактников. В целом вы правы."

    Они что, хотят оборонку полностью добить своими этими "ноу-хау"? Хорошего специалиста подготовить - три года минимум. А потом он "дембельнулся" и помахал ручной, а на его место пришли такие же "зеленые" и неопытные, и начинай всё сызнова? Кому нужен этот кордебалет? Туда должны идти заинтересованные люди, по призванию, которые после того, как их обучат, будут верой и правдой трудиться на благо страны, а потом и готовить себе достойную смену. Принудиловкой (а это именно принудиловка - выбор то не богат: не хочешь в армию - иди отработай) ничего хорошего не выйдет. Только нормальной мотивацией что-то можно добиться. Оборонка - не та сфера, где такие эксперименты стоит ставить
    Григорий_45
  10. Симон Сегодня, 19:57
    Многие молодые специалисты после окончания вуза призываются в армию. Ну, а чем плохо молодых специалистов призывать в ГОЗ! Это гораздо лучше, чем грамотному специалисту, тянуть лямку и бегать по окопам. Больше пользы они принесут в ГОЗе, если будут работать своей головой, где то на военном предприятии, кроме того он получит производственный стаж, инженерный навык и опыт работы. А так, после окончания ВУЗа, молодому специалисту трудно найти работу, без опыта. Что то подобное было создано при Сталине, где работали ученые и инженеры, которые там работали и создали фундамент военной техники, и им мы до сих пор пользуемся, что нам дает продвижение вперед.
    Симон
    1. Григорий_45 Сегодня, 20:38
      Цитата: Симон
      после окончания ВУЗа, молодому специалисту трудно найти работу, без опыта. Что то подобное было создано при Сталине, где работали ученые и инженеры, которые там работали и создали фундамент.


      раньше было распределение после ВУЗа .Чем плоха была практика? Может, распределение не стоит делать обязательным, но для желающих - почему нет? Это и гарантия трудоустройства - специалист знает, что окончив учебное заведение, он не будет мыкаться, а гарантированно получит работу. Можно, конечно, в этом (и только в этом!) случае службу заменить на работу по профилю. Но это никак не должно быть для вчерашних выпускников школы без всякого образования! Кому они нужны в ВПК?
      Григорий_45
  11. Симон Сегодня, 20:33
    Цитата: APASUS
    Тут сразу столько вопросов возникает.Не получиться так что людей по призыву будут обдирать как липку,зная что ему этот год надо отработать по любому.И смысл в таком работнике тогда?

    Ну и почему же год! Скорей всего будут считать, как альтернативную службу, а она два года! А может потом молодым специалистам-солдатам понравится, так они и на сверхсрочку могут остаться. yes
    Симон
  12. groks Сегодня, 20:43
    А просто нормально платить - не рассматривается? Ну чтоб возвращались.
    groks
  13. Симон Сегодня, 20:43
    Цитата: Григорий_45
    Цитата: Симон
    после окончания ВУЗа, молодому специалисту трудно найти работу, без опыта. Что то подобное было создано при Сталине, где работали ученые и инженеры, которые там работали и создали фундамент.


    раньше было распределение после ВУЗа .Чем плоха была практика? Может, распределение не стоит делать обязательным, но для желающих - почему нет? Это и гарантия трудоустройства - специалист знает, что окончив учебное заведение, он не будет мыкаться, а гарантированно получит работу. Можно, конечно, в этом (и только в этом!) случае службу заменить на работу по профилю. Но это никак не должно быть для вчерашних выпускников школы без всякого образования! Кому они нужны в ВПК?

    Про школьников тут и не говориться, а говориться именно про выпускников вузов. А школьники пускай служат.
    Симон
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