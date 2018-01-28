Джульетто Кьеза: Хозяева вселенной

— Мы сейчас находимся в совершенно уникальной ситуации, когда невозможно использовать классические системы координат. Ситуация слишком быстро меняется и всегда есть риск того, что события, которым мы уделяем слишком много внимания сегодня, завтра перестанут существовать в нашем сознании.Мы живем в мире, где информационные потоки, культурные и духовные доминанты находятся в руках США. Англо-саксы поучают все остальные нации. Каким образом? И насколько объективна передаваемая ими информация? Правда, надо понимать, что сама по себе информация — это лишь небольшая часть, можно даже сказать — второстепенная, в общем потоке фундаментальной коммуникации. В совокупности с визуальным рядом и психоэмоциональным воздействием средств и приемов передачи она формирует образ мышления и восприятия респондентов. Но не на уровне аналитики, какого-то критического отношения к информации, а на подсознательном. Люди при этом не понимают, что они получают не информацию, а чужие идеи. Их распространители уже давно нашли какие-то кнопки в мозгу зрителей, читателей и манипулируют ими. Они прекрасно знают, где эти кнопки находятся и как функционируют.Этому можно противопоставить только аналитический ум. Но судя по всему, людей, им обладающим, не так уж и много. Поэтому можно сказать, что объективность, корректность, информирование исчезли как качества профессиональной журналистики.— Я называю владельцев этой фундаментальной коммуникации «хозяевами вселенной». У них есть определенная стратегия — это снижение интеллектуальных способностей и морального уровня миллионов людей. Они проводят её стремительно. Поэтому, чем больше людей сохранят способность понимать и анализировать события, которые происходят в мире, тем лучше это для мира.Еще Антонио Грамши в своих «Тюремных тетрадях» писал о доминирующей гегемонии, которую можно удержать на основе интеллектуального лидерства. И для того чтобы победить, необходимо сформировать среду, в которой люди могли бы повышать свой интеллектуальный уровень. У «хозяев вселенной» уже есть свои интеллектуалы. Поэтому у них нет никакого стремления формировать новую интеллектуальную среду для других. Просто им это не надо. Они создали другую среду, технологию, которая работает наоборот. Они довели её работу до автоматизма благодаря нашим университетам, выпускники которых не обладают в достаточной степени профессиональными инструментами, но при этом всегда и везде повторяют — «не надо цензуры!».Цензура исчезла на Западе, потому что в ней нет никакой необходимости. Все каналы говорят одно и то же. Все, без исключения! Все газеты пишут одно и то же… Журналисты знают наизусть всё, что надо сказать и всё, о чём говорить не надо.Управление сознанием и формирование общественного мнения происходят и через соцсети под полным контролем «хозяев». Миллионы «контролёров» каждый день сидит в Facebook. То есть они перманентно находся в сети и заранее знают как надо реагировать на тот или другой пост. В свою очередь, сами раскручивают свои проекты, заранее просчитывая реакцию на них и «помогая» другим правильно отреагировать. Уже десять лет они активно работают в этом направлении и достигли больших успехов.— Я бы назвал это «матрицей», которую строят «хозяева вселенной». Практически каждый человек живет в ней, каждую минуту. Мы говорим об этом как взрослые люди. Но в этом живут и дети. И рождаются дети. Они формируют человека, когда человека ещё не существует.Италия не является в этом плане исключением. У нас в той или иной степени происходит то же, что и в Германии, во Франции, где последние выборы ярко показали те же тенденции.Но в последнее время на Западе, как-то даже физически ощущается, что я называю, когнитивный диссонанс. И это явление массового порядка. Не сомневаюсь, что технологии матрицы работают прекрасно, я не уменьшаю их силы, наоборот, они чрезвычайно мощные. Тем не менее, сейчас наступает ощущение всеобщего кризиса. Складывается устойчивый феномен, когда люди не знают почему, но интуитивно чувствуют, что что-то не так. Что всё, что им рассказывают, неправда. Что всё, что они видят, переживают и чувствуют далеко от их понимания полной жизни и счастья. Что весь позитив, о котором они слышат, относится не к тому месту, где они живут. А это производит своего рода «внутренний шторм», когда не понимаешь что происходит, но хаотично пытаешься что-то предпринять, исправить. Что-то похожее происходило на выборах в США.— Перед выборами в Соединённых Штатах все СМИ твердили, что победит Клинтон. Люди почувствовали беспокойство, и в результате победу одержал Трамп. Подобное происходит и в Европе — в Италии, Великобритании, Франции, Испании… Больше всех держалась Германия. Пока у них экономическая ситуация была получше, немецкая политическая система была поустойчивее, но сейчас и она рушится. Это только начало…Кризис власти носит общеевропейский характер. В Италии уже нет политического руководства. Мы идем на выборы, где ни Демократическая партия, ни «Движение пяти звёзд», ни правые силы не предлагают ничего разумного. А избиратели в полной растерянности. Последние опросы говорят о том, что больше половины избирателей не идут на голосование. Это для нас совершенно беспрецедентная ситуация.Я думаю, это означает то, что впереди большие потрясения.— «Хозяева вселенной» победили всех нас. И это надо признать чтобы детально разобраться в причинах и принять какие-то действенные контрмеры. Они обустроили во вселенной пространство и доминируют в нём. Это относится не только к Западу, странам третьего мира, но и к России.Почему Россия, Беларусь, которые придерживаются совершенно других взглядов, не защитили своего пространства какими-то барьерами? Может быть стоит подумать, как исправить эту ситуацию и какие формы защиты применить? Чтобы они были эффективными, надо отдавать себе отчет в том, что борьба идёт уже не между правдой и лживостью, а между правильными и плохими идеями. Окрас идее — хорошая она или плохая, придаёт система коммуникаций. Любое хорошее можно представить плохим, и наоборот. Выигрывает тот, кто идею транслирует. А поскольку все системы коммуникаций в руках «хозяев вселенной», они могут проигнорировать правду или представить её в ложном свете. Те люди, которые интеллектуально и морально деградировали, этого даже могут не почувствовать.Вместо заключения— Я думаю, необходимо создавать определенный мозговой центр, которого пока не существует. В его рамках надо прогнозировать возникновение всевозможных фейковых кампаний типа «Рашагейт» или «Кимтегерангейт» (о сотрудничестве Северной Кореи и Ирана в ядерной области — прим. редакции) и принимать упреждающие меры. Работа эта должна быть систематичной и постоянной.