Как российские депутаты с украинскими в ПАСЕ поговорили... "Сала Украине"
Представители российской делегации в ПАСЕ Константин Косачёв и Пётр Толстой рассказали о курьёзном случае, произошедшем в ходе завтрака перед сессией ассамблеи. Для понимания ситуации следует для начала представить украинскую интерпретацию событий.
Итак, в украинской версии события разворачивались следующим образом: нардеп ВРУ Мария Ионова подошла к столику представителей делегации из России и произнесла: «Слава Украине». По версии Ионовой, российский депутат (Пётр Толстой) ей ответил: «Слава», а сама Ионова прокомментировала это так: «Молодец, выучил».
После таких публикаций в украинской прессе Константин Косачёв решил представить информацию о том, как всё было в Страсбурге на самом деле, обнажая тем самым ту фантасмагорию, в тумане которой пребывают украинские коллеги. Из публикации Константина Косачёва в Фейсбуке:
Ещё одно украинское “ниже плинтуса» с ПАСЕ. Полный бред.
Итак. Некая дама из украинского парламента устроила PR-номер из мимолетного эпизода сегодня утром за завтраком в, увы, общем зале одной и той же гостиницы, где мы остановились.
Наглая интерпретация. Я там был. Какая-то дама, которую мы с (Петром) Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной.
Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнёс «героям сало», не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения.
Либо со слухом у неё не все в порядке, либо с совестью. Скорее - последнее.
Кстати, до того в общем зале, где все завтракали, были руководители украинской делегации, и все они, увидев нас с Толстым, как раз и собрали «свои круасаны». Ушли, никак не комментируя.
Даже неловко описывать эту ситуацию, выеденного яйца не стоит. Но у украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc Комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные, перед начальством в Киеве, кроме мимолетного обмена колкостями за завтраком.
Которого никто бы справедливо и не заметил, если бы не «всемирный» треп на эту тему.
Ей богу, противно. Плинтус.
Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.
Итак, в украинской версии события разворачивались следующим образом: нардеп ВРУ Мария Ионова подошла к столику представителей делегации из России и произнесла: «Слава Украине». По версии Ионовой, российский депутат (Пётр Толстой) ей ответил: «Слава», а сама Ионова прокомментировала это так: «Молодец, выучил».
После таких публикаций в украинской прессе Константин Косачёв решил представить информацию о том, как всё было в Страсбурге на самом деле, обнажая тем самым ту фантасмагорию, в тумане которой пребывают украинские коллеги. Из публикации Константина Косачёва в Фейсбуке:
Ещё одно украинское “ниже плинтуса» с ПАСЕ. Полный бред.
Итак. Некая дама из украинского парламента устроила PR-номер из мимолетного эпизода сегодня утром за завтраком в, увы, общем зале одной и той же гостиницы, где мы остановились.
Наглая интерпретация. Я там был. Какая-то дама, которую мы с (Петром) Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной.
Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнёс «героям сало», не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения.
Либо со слухом у неё не все в порядке, либо с совестью. Скорее - последнее.
Кстати, до того в общем зале, где все завтракали, были руководители украинской делегации, и все они, увидев нас с Толстым, как раз и собрали «свои круасаны». Ушли, никак не комментируя.
Даже неловко описывать эту ситуацию, выеденного яйца не стоит. Но у украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc Комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные, перед начальством в Киеве, кроме мимолетного обмена колкостями за завтраком.
Которого никто бы справедливо и не заметил, если бы не «всемирный» треп на эту тему.
Ей богу, противно. Плинтус.
Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.
Использованы фотографии: УНИАН
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