09:56 26 января

Как российские депутаты с украинскими в ПАСЕ поговорили... "Сала Украине"

Представители российской делегации в ПАСЕ Константин Косачёв и Пётр Толстой рассказали о курьёзном случае, произошедшем в ходе завтрака перед сессией ассамблеи. Для понимания ситуации следует для начала представить украинскую интерпретацию событий.

Итак, в украинской версии события разворачивались следующим образом: нардеп ВРУ Мария Ионова подошла к столику представителей делегации из России и произнесла: «Слава Украине». По версии Ионовой, российский депутат (Пётр Толстой) ей ответил: «Слава», а сама Ионова прокомментировала это так: «Молодец, выучил».

После таких публикаций в украинской прессе Константин Косачёв решил представить информацию о том, как всё было в Страсбурге на самом деле, обнажая тем самым ту фантасмагорию, в тумане которой пребывают украинские коллеги. Из публикации Константина Косачёва в Фейсбуке:


Ещё одно украинское “ниже плинтуса» с ПАСЕ. Полный бред.

Итак. Некая дама из украинского парламента устроила PR-номер из мимолетного эпизода сегодня утром за завтраком в, увы, общем зале одной и той же гостиницы, где мы остановились.

Наглая интерпретация. Я там был. Какая-то дама, которую мы с (Петром) Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной.

Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнёс «героям сало», не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения.

Либо со слухом у неё не все в порядке, либо с совестью. Скорее - последнее.

Кстати, до того в общем зале, где все завтракали, были руководители украинской делегации, и все они, увидев нас с Толстым, как раз и собрали «свои круасаны». Ушли, никак не комментируя.

Даже неловко описывать эту ситуацию, выеденного яйца не стоит. Но у украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc Комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные, перед начальством в Киеве, кроме мимолетного обмена колкостями за завтраком.
Которого никто бы справедливо и не заметил, если бы не «всемирный» треп на эту тему.

Как российские депутаты с украинскими в ПАСЕ поговорили... "Сала Украине"


Ей богу, противно. Плинтус.

Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 45

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  1. Кот_Кузя Сегодня, 06:37
    ДБ! Ведут себя как пятилетние дети. И такие ДБ еще мнят себя "вяликими"?
    Кот_Кузя
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:40
      Цитата: Кот_Кузя
      ДБ! Ведут себя как пятилетние дети.
      - Морок! С точки зрения нормального человека, ЭТО необъяснимо! Прежде нормальные люди превратились в полуидиотов, а кто остаётся нормальным - вынужден молчать. Как с этим разобраться и покончить - надеюсь уже продумали и запланировали, просто наверное ещё время не подошло.
      oldseaman1957
      1. Кот_Кузя Сегодня, 06:51
        Да всегда они были такими. Взять тех же руководителей-хохлов генсеков Кукурузника, Бровеносца с его "сосиськи ср а ны" и предателя Меченого с его "новым мЫшлением". Боже мой! Как только такие ДБ могли стать руководителями страны? Сталин сто раз наверно, в гробу перевернулся.
        Кот_Кузя
        1. oldseaman1957 Сегодня, 06:53
          Цитата: Кот_Кузя
          Да всегда они были такими.
          Вот уж не надо всё в кучу мешать! Нынешняя Украина - это "уникальное" неповторимое чудо... А то, что у нас было, всё-таки имело куда более нормальную базу.
          oldseaman1957
          1. Кот_Кузя Сегодня, 06:58
            То есть россияне такие же ДБ как кастрюльки и скачут по площадям тысячными толпами с нацистскими лозунгами?
            Кот_Кузя
            1. oldseaman1957 Сегодня, 07:05
              Цитата: Кот_Кузя
              То есть россияне такие же ДБ как кастрюльки и скачут по площадям...
              -И с чего такая мысля "накубатурена"? Я повода к таким "выводам" не давал!
              oldseaman1957
              1. Кот_Кузя Сегодня, 07:12
                Вы отредактировали свой ответ. Вначале вы написали:
                Если они такими были,
                то и мы им соответствовали
                Кот_Кузя
                1. oldseaman1957 Сегодня, 07:16
                  Цитата: Кот_Кузя
                  Вы отредактировали свой ответ.
                  - Я то отредактировал. так можно было это сделать и Вам.
                  oldseaman1957
                  1. Кот_Кузя Сегодня, 07:17
                    Время для отредактирования уже прошло.
                    Кот_Кузя
                    1. oldseaman1957 Сегодня, 07:20
                      Цитата: Кот_Кузя
                      Время для отредактирования уже прошло.
                      - Я же первый писал и раза три правил, время вполне хватило.
                      oldseaman1957
              2. Чёрный Сегодня, 09:11
                Знаете парни, чему тут удивлятся быдлячей выходке депутата ВРУ? оно и есть . Хоть в ПАСЕ его посади, хоть в Давос пригласи....
                Чёрный
          2. BAI Сегодня, 09:01
            А Джеки Чан здесь при чем? Украинцем стал?
            BAI
        2. victorsh Сегодня, 08:21
          НЕ согласен.При Хрущеве не жил,а времена"застоя"-ностальгия.На юге Украины было ВСЕ.Только НЕ НАДО о украинском национализме.Можете почитать мои предыдущие комменты.Нас"нагибали"западенцами-мы не сдавались.Повторю.Единственным продуктовым дефицитом были-----цитрусовые-икру покупали в ресторане"Скиф".Об остальном"не надо петь песни".В МОЕМ Орджоникидзе (переименовали с-и)Днепропетровской-жили работяги добывающие марганцевую руду.Сейчас ТАМ задница.Да.На срочке будучи водителем посмотрел на остальной Союз.За МКАД с"шефом"выехали и в столовой котлеты ТОЛЬКО рыбные.Так давайте и ВВП будем хаять-на Украине многие села газифицированы,а в России нет.А МЕСТНЫЕ балдеть будут?У нас Бугринский мост недавно запустили.Его ведь кто-то принял.1.5 км в сторону ул. Ватутина-стиральная доска.ВВП виноват?Может Брежнев?А ЭТО миллионы НАШИХ денег.
          victorsh
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:30
        Цитата: oldseaman1957
        С точки зрения нормального человека, ЭТО необъяснимо! Прежде нормальные люди превратились в полуидиотов,

        Объяснение простое:
        1. В зомбирование украинского народа были ввалены такие деньги, что даже если мы - посетители сайта все с мешками придем, то не унесем и за 10 ходок.
        2. Технология отточена и она работает.
        Вежливый Лось
        1. Rey_ka Сегодня, 07:44
          Как говорится: "Если Бог решит наказать человека то он отнимает у него разум". Будем считать что их наказывают)
          Rey_ka
    2. сибиралт Сегодня, 07:44
      Не будет же Толстой писать, что сказал "Слава". Вот и выкручивается. Мог бы и промолчать, не было бы и кривотолков. winked
      сибиралт
      1. Кот_Кузя Сегодня, 07:51
        Вы больше верите этим лживым кастрюлькам, чем Толстому? Может, для вас Порошенко, Яценюк и прочие, обещавшие по тыще евро пенсий, по две тыщи евро зарплат, вхождение в ЕС и НАТО, по тыще гривней добровольцам АТО, являются образцами честности и правдивости?
        Кот_Кузя
      2. Балу Сегодня, 08:28
        Цитата: сибиралт
        Мог бы и промолчать, не было бы и кривотолков. winked

        Конечно, надо было проигнорировать мадам из бандерии.
        Или как вариант: Сала нет, сегодня рыбный день.
        Балу
        1. ДэнСабака Сегодня, 08:39
          или более распространённый вариант: "Сало Украине! Хероям -саван!"
          ДэнСабака
          1. Вежливый Лось Сегодня, 09:24
            Цитата: ДэнСабака
            или более распространённый вариант: "Сало Украине! Хероям -саван!"

            Еще вариант:
            -Слава Украине!
            -Крым российский отныне!
            Вежливый Лось
    3. Серый брат Сегодня, 08:02
      Цитата: Кот_Кузя
      ДБ! Ведут себя как пятилетние дети.

      Порошенко в Давосе допился до вышиванок.
      Серый брат
      1. собаковод Сегодня, 09:18
        Почему-то в нашем сознании закрепилось, что вышиванка - это чисто украинское. На самом деле все славянские народы владеют техникой вышивания, и украинцы, и белорусы, и русские. Разнятся только узоры. И очень сомневаюсь, что Порошенко, или кто-то из присутствующих в этих репортажах, имеют понятие в этой области. Как и я, в том числе!
        собаковод
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.

    А зачем унижать себя? Смотрел по ТВ как пецька-алкаш не стал обращаться с корреспондентом, т.к. она обратилась к нему на русском языке. Так этот недочлен, в дырявых носках и брюках наоборот, сказал что не понимает русского языка. angry
    a.s.zzz888
    1. kirgiz58 Сегодня, 06:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Так этот недочлен, в дырявых носках и брюках наоборот, сказал что не понимает русского языка.

      Корреспонденту нужно было задать следующий вопрос(но на наглицком): " А на каком языке вы писали расписки в ФСБ?", которые он сам признал. no
      kirgiz58
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
        good ...очень хороший был бы ход!
        a.s.zzz888
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:41
    Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.
    Да ладно себя постоянно умнымно и благородно вести..С быдлятенкой так и нужно.Сало укропии .Значит сало laughingТем более с салом у них там нынче напряжёнка.Хрюхи в промышленных масштабах плодиться не хотят.Поэтому на сало заробыть во в/на нынче проблематично.Так шо героям сало .Звучит прям как действительно типо всего хорошего wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Балу Сегодня, 08:50
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.
      Да ладно себя постоянно умнымно и благородно вести..С быдлятенкой так и нужно.Сало укропии .Значит сало laughingТем более с салом у них там нынче напряжёнка.Хрюхи в промышленных масштабах плодиться не хотят.Поэтому на сало заробыть во в/на нынче проблематично.Так шо героям сало .Звучит прям как действительно типо всего хорошего wassat laughing

      Или африканская чума синей? Зачем украине более десятка американских биологических лабораторий?
      Балу
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:46
    Нужно их вообще игнорировать! На все их провакационные возгласы или не отвечать или говорить очень громко и четко "психиатры уже выехали, lol без сала lol "!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела
    Что поделаешь хуторскую простоту не скроешь за дипломатическим документом, т.к. она на лбу написана. Если часть украинской делегации пришлось удалять из зала заседаний с помощью охраны, то что говорить о "победе" хуторянки над российскими представителями. Главное как преподнести.
    rotmistr60
  6. iliitchitch Сегодня, 06:54
    А чего они там вообще делали ? Опять разговаривали на полях . С этими обсе-пасе на одних полях и присесть-то стрёмно , а эти всё ездят , разговаривают ...
    iliitchitch
  7. maratk Сегодня, 06:55
    Косачев лишний раз убедился, что в сказку надо верить т.к. был свидетелем беседы Плинтуса.
    maratk
  8. Михаил55 Сегодня, 07:04
    Перестал уже смотреть ток-шоу. Надоело! Сидят у НАС...гадят на НАС! Зачем с ними сюсюкаться? Коротко надо отвечать, но ЕМКО! Будут уходить с передач, плевать! Воздух будет чище!
    Михаил55
    1. Rey_ka Сегодня, 07:45
      Врага нужно знать в лицо!
      Rey_ka
    2. askort154 Сегодня, 08:25
      Михаил55].....уже смотреть ток-шоу. Надоело! Сидят у НАС...гадят на НАС! Зачем с ними сюсюкаться?

      Да уж! Токшоу на украинскую тему давно не смотрю. Сцена всегда одна - хохлотролль делает тупой вброс, а наши все неистово спорят с ним. fool
      askort154
    3. Житель Урала Сегодня, 09:48
      отлично.! если все перестанут смотреть, то и показывать не будут. на тв нужны рейтинги.
      Житель Урала
  9. Просто человек Сегодня, 07:08
    Кто-нибудь здесь на сайте может привести в пример хотя бы один реальный положительный результат или просто факт нахождения нас в СЕ и ПАСЕ. Я принципиально не могу понять, чем руководствуется человек(страна), когда входит в какое то сообщество, в котором у тебя нет реальных прав и правила написаны не тобой, а в большинстве случаев именно против тебя. Идиотизм
    Просто человек
    1. Кот_Кузя Сегодня, 07:14
      Просто наше руководство хочет ездить в европейские города и европейские курорты. Поэтому и вступают во все эти организации и платят сотни миллионов евро в год в качестве членских взносов. Да и дети их тоже у многих там живут и даже получают европейские гражданства:
      Кот_Кузя
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
      Просто человек
      Я принципиально не могу понять, чем руководствуется человек(страна), когда входит в какое то сообщество, в котором у тебя нет реальных прав и правила написаны не тобой, а в большинстве случаев именно против тебя. Идиотизм
      Добавлю.Это мазохисткий идиотизм.И вообще нашим мазохистам из МИДа по барабану где быть. Лиж бы работать за границей laughing
      Наблюдатель2014
      1. Просто человек Сегодня, 07:20
        Там не МИДовцы ошиваются, а сенаторы и депутаты, плюс чиновники центрального аппарата правительства
        Просто человек
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
          Просто человек
          Там не МИДовцы ошиваются, а сенаторы и депутаты, плюс чиновники центрального аппарата правительства
          Точно.Сразу не подумал.Тогда это предательский мазохисткий идиотизм wassat Вывод.А что и куда смотрит гарант конституции?!Да и выборы скоро feel
          Наблюдатель2014
  10. Герман 4223 Сегодня, 07:08
    А я бы им сказал что сала нету,и вообще у вас своих свиней много. laughing
    Герман 4223
    1. Rey_ka Сегодня, 07:46
      Проще ответить: "Служу Россиии!" и без непоняток
      Rey_ka
  11. изя топ Сегодня, 08:57
    [quote] «Слава Украине».[/quote
    сельдь творогам!!!
    изя топ
  12. Rainman_1 Сегодня, 09:48
    Надо было попросить поскакать
    Rainman_1
  13. К-50 Сегодня, 09:53
    Нужно ли было российскому депутату отвечать г-же Ионовой и всей украинской "общественности" - отдельный вопрос.

    Всё просто. Ук ры для себя решили за ранее и разыграли этот маленький "спектакль". От ответа или нет ничего не менялось. request
    К-50
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