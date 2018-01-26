Самолет американских ВМС провел разведку близ Крымского полуострова
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил вчера разведывательный полет к юго-западу от Крыма, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.
Согласно информации, «американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота».
Во время полета у российских берегов, самолет снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к российскому побережью на расстояние до 60-ти километров.
По данным ресурсов, в тот же день «беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее десяти часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».
Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 62-4134 и позывным CURE42 совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.
Согласно информации, «американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота».
Во время полета у российских берегов, самолет снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к российскому побережью на расстояние до 60-ти километров.
По данным ресурсов, в тот же день «беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее десяти часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».
Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 62-4134 и позывным CURE42 совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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