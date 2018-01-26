09:54 26 января

Самолет американских ВМС провел разведку близ Крымского полуострова

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил вчера разведывательный полет к юго-западу от Крыма, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.



Согласно информации, «американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота».


Во время полета у российских берегов, самолет снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к российскому побережью на расстояние до 60-ти километров.

По данным ресурсов, в тот же день «беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее десяти часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».

Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 62-4134 и позывным CURE42 совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 39

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  1. Серый брат Сегодня, 08:12
    Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing
    Серый брат
    1. НЕКСУС Сегодня, 08:16
      Цитата: Серый брат
      Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

      Зачем сбивать?Есть самолет РЭБ Порубщик,та же Красуха...это их работа,а не ЗРК.
      НЕКСУС
      1. Серый брат Сегодня, 08:20
        Цитата: НЕКСУС
        Зачем сбивать?

        А я и не предлагаю.
        Какая "Красуха"? Радиоэлектронное подавление в отношении нейтрального воздушного судна в международном воздушном пространстве является актом агрессии - это всё равно что ракету по нему запустить.
        Серый брат
        1. НЕКСУС Сегодня, 08:22
          Цитата: Серый брат
          Радиоэлектронное подавление в отношении нейтрального воздушного судна в международном воздушном пространстве является актом агрессии - это всё равно что ракету по нему запустить.

          Сперва докажите,что такое подавление имело место быть. Красуха ничего не подавляет,а встраивает свой сигнал в сигнал обьекта.
          НЕКСУС
          1. Серый брат Сегодня, 08:22
            Цитата: НЕКСУС
            Сперва докажите,что такое подавление имело место быть.

            Черный ящик докажет.
            Серый брат
            1. НЕКСУС Сегодня, 08:24
              Цитата: Серый брат
              Черный ящик докажет.

              Угу...и в суде даст показания.
              НЕКСУС
              1. Чёрный Сегодня, 09:14
                А может просто америкосы сами хотят убедится так ли обстоят дела в Крыму как об этом им визжат свынорылые из свынорейха wassat
                Чёрный
                1. dik-nsk Сегодня, 09:28
                  к чему вообще эти новости сюда "заливать" и обсуждать? с усмешкой критикуем истерики зарубежных сми в подобных случаях с нашей авиацией, отмечая, что это НЕЙТРАЛЬНОЕ пространство, и тут же уподобляясь им же, злословим в аналогичных случаях с их техникой.. сбить, РЭБ.. как бабки на заваленке.. летал - имел право, что тут обсуждать?
                  dik-nsk
            2. К0щей Сегодня, 08:53
              Цитата: Серый брат
              Черный ящик докажет.

              каким макаром? ну стали приборы выдавать "чушь" или отключились. и? этому могут быть тысячи причин. и даже это в том случае, если ящик благополучно доберется до спецов, целым.
              на сколько знаю, подтвержденные "следы воздействия" РЭБ пока нигде не фигурировали официально.
              К0щей
              1. Серый брат Сегодня, 08:57
                Цитата: К0щей
                , подтвержденные "следы воздействия" РЭБ пока нигде не фигурировали официально.

                Может потому что в мирное время никто так не делает?
                Серый брат
                1. К0щей Сегодня, 09:02
                  Цитата: Серый брат
                  Может потому что в мирное время никто так не делает?

                  ммм... Кук?
                  К0щей
                  1. Серый брат Сегодня, 09:10
                    Цитата: К0щей
                    ммм... Кук?

                    А "Кук" не самолёт, мореплавание и воздухоплавание это занятия с разной степенью опасности и, соответственно, разными международными правилами. Степень обязательности исполнения у этих правил тоже разная, на то что в авиации вызовет скандал, моряки вообще не обратят внимания - некоторые про правила вспоминают только при общении со страховой после того как друг в друга впилятся.
                    Серый брат
          2. Серый брат Сегодня, 08:28
            Цитата: НЕКСУС
            Красуха ничего не подавляет,а встраивает свой сигнал в сигнал обьекта.

            В какой сигнал, надо было "встраивать свой сигнал" в данном случае?
            Серый брат
            1. НЕКСУС Сегодня, 08:29
              Цитата: Серый брат
              В какой сигнал, надо было "встраивать свой сигнал" в данном случае?

              А американец по вашему просто пролетал мимо ? И так совпало,что именно рядом с нашей границей.Какое совпадение.
              НЕКСУС
              1. Серый брат Сегодня, 08:39
                Цитата: НЕКСУС
                А американец по вашему просто пролетал мимо ?

                Они там сейчас интенсивно летают в честь прибытия нового дивизиона С-400 (я так думаю), а вдруг русские в честь полосатого литака тревогу объявят - повключают все РЛС, все станции наведения, а Посейдон будет не торопясь летать и снимать параметры. Всему экипажу раздадут благодарности и премии, а генералу который это придумал выдадут ещё одну звезду и медаль Конгресса.
                Но нет - работает одна обзорная РЛС, а Посейдон скучает. smile
                Серый брат
                1. НЕКСУС Сегодня, 08:42
                  Цитата: Серый брат
                  а вдруг русские в честь полосатого литака тревогу объявят - повключают все РЛС, все станции наведения

                  Ну да...мы же такие тупые..
                  Цитата: Серый брат
                  Посейдон будет не торопясь летать и снимать параметры.

                  Для этого ему надо свои средства слежения включить,либо в пассивном режиме сидеть и ждать...но профессор хоть и лопух,но аппаратура при нем(Красуха).
                  НЕКСУС
                  1. Серый брат Сегодня, 08:49
                    Цитата: НЕКСУС
                    Ну да...мы же такие тупые..

                    Когда-то американцы не пожалели ради такого дела целого пассажирского боинга с корейцами.
                    Серый брат
                  2. Серый брат Сегодня, 08:51
                    Цитата: НЕКСУС
                    Ну да...мы же такие тупые..

                    Пентагон получает на это деньги. Надо отрабатывать.
                    Серый брат
                2. Tusv Сегодня, 09:06
                  Цитата: Серый брат
                  Но нет - работает одна обзорная РЛС, а Посейдон скучает. smile

                  Скучно нынче дежурит наш брат ПВОшник. Толи дело раньше. Стрелы прям в борт и ейтот Пепелац лишние 5 км тут же набирает или Сушки веером уходят, мол хана вам, земля ща будет работать. Веселуха, Янки ближе 70 не подходили. А щаз всего знак 40 висит
                  Tusv
        2. Kisso4kin Сегодня, 08:30
          Почему военный разведчик нейтрален?
          Kisso4kin
          1. Серый брат Сегодня, 08:31
            Цитата: Kisso4kin
            Почему военный разведчик нейтрален?

            Почему военные корабли нейтральны?
            Серый брат
    2. Злой543 Сегодня, 08:17
      А зачем сбивать? Рядом полетать ведь никто не запрещает?
      Злой543
    3. Злой543 Сегодня, 08:19
      Цитата: Серый брат
      Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

      Михан еще спит наверное
      Злой543
      1. ромул Сегодня, 08:23
        Цитата: Злой543
        Михан еще спит наверное

        Злой вы ) Виталя и интеллект - антонимы. )
        ромул
    4. Svarog Сегодня, 08:24
      Цитата: Серый брат
      Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

      Украинцы проморгали))..
      Svarog
      1. Злой543 Сегодня, 08:26
        Цитата: Svarog
        Цитата: Серый брат
        Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

        Украинцы проморгали))..

        ну это же не гражданский борт из Израиля
        Злой543
      2. Серый брат Сегодня, 08:27
        Цитата: Svarog
        Украинцы проморгали))..

        Чтобы украинцы и самолёт проморгали? Да не может быть такого, им, видимо, просто дальности не хватило.
        Серый брат
        1. Злой543 Сегодня, 08:32
          У них ракеты не той системы wassat
          Злой543
  2. ded100 Сегодня, 08:29
    Цитата: Серый брат
    Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

    Как заблудится залетит куда не надо обязательно предложим! laughing
    ded100
  3. iliitchitch Сегодня, 08:31
    На Крым им только облизываться и остаётся . Губёшками закатанными .
    iliitchitch
  4. Симон Сегодня, 08:39
    Лазят, шпионят. Смотрите, дождетесь! negative
    Симон
  5. Симон Сегодня, 08:41
    Цитата: iliitchitch
    На Крым им только облизываться и остаётся . Губёшками закатанными .

    Да, да! Еще и зубами скрипят! Не по ихнему пошло. Россия их опередила. wink laughing
    Симон
  6. Симон Сегодня, 08:46
    Цитата: Злой543
    У них ракеты не той системы wassat

    Ага, у них та система только гражданским Боингам может бить! wink laughing
    Симон
  7. Симон Сегодня, 08:49
    Цитата: Злой543
    А зачем сбивать? Рядом полетать ведь никто не запрещает?

    У них рядом должно быть за Атлантическим океаном. fool
    Симон
    1. Злой543 Сегодня, 08:52
      А я думал перед ними, ну или как раньше на Севере tongue
      Злой543
  8. CooL_SnipeR Сегодня, 08:52
    Нада им из радиозаметных целей выложить буквами...
    CooL_SnipeR
  9. BAI Сегодня, 08:58
    Все летали, летают и будут летать, пока не придумают, что-либо новое.
    BAI
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:30
    Цитата: Серый брат
    Ну, кто первый предложит сбить? Блесните-ка интеллектом. laughing

    Изначально написали глупый пост. Потом начали доказывать свою правоту влезая в дебри, в которых сами не совсем разбираетесь. Зато накропали на целый рассказ по количеству слов.
    rotmistr60
  11. mikh-korsakov Сегодня, 09:43
    Хотелось бы спросить у специалистов. Нельзя ли способами РЭБ заставить БПЛА немного изменить курс с тем, чтобы он залетел в наши территориальные воды, а там "с чистой совестью" посадить на нашей территории, чтобы наши специалисты его поизучали, а потом отдать обратно.
    mikh-korsakov
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