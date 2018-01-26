Российские самолеты за неделю трижды поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов
Российские истребители три раза за неделю вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у границ РФ, передает Интерфакс-АВН.
По данным еженедельной инфографики Минобороны, десять иностранных самолетов вели воздушную разведку вдоль границ России – пять на западном стратегическом направлении, четыре на юго-западном и один на арктическом. Дежурные силы ПВО три раза поднимались на их перехват.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – отметили в военном ведомстве.
Кроме того, из сообщения пресс-службы следует, что за прошедшую неделю специалисты из Великобритании, Франции и Бельгии провели военные инспекции на территории РФ. В свою очередь российские специалисты провели инспекцию в Великобритании.
Ранее западные авиационные ресурсы сообщали, что в четверг патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма. В этот же день разведывательный полет вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края выполнил американский беспилотник RQ-4B.
Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.
По данным еженедельной инфографики Минобороны, десять иностранных самолетов вели воздушную разведку вдоль границ России – пять на западном стратегическом направлении, четыре на юго-западном и один на арктическом. Дежурные силы ПВО три раза поднимались на их перехват.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – отметили в военном ведомстве.
Кроме того, из сообщения пресс-службы следует, что за прошедшую неделю специалисты из Великобритании, Франции и Бельгии провели военные инспекции на территории РФ. В свою очередь российские специалисты провели инспекцию в Великобритании.
Ранее западные авиационные ресурсы сообщали, что в четверг патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма. В этот же день разведывательный полет вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края выполнил американский беспилотник RQ-4B.
Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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