22:00 26 января

Российские самолеты за неделю трижды поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов

Российские истребители три раза за неделю вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у границ РФ, передает Интерфакс-АВН.

Российские самолеты за неделю трижды поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов


По данным еженедельной инфографики Минобороны, десять иностранных самолетов вели воздушную разведку вдоль границ России – пять на западном стратегическом направлении, четыре на юго-западном и один на арктическом. Дежурные силы ПВО три раза поднимались на их перехват.


«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – отметили в военном ведомстве.

Кроме того, из сообщения пресс-службы следует, что за прошедшую неделю специалисты из Великобритании, Франции и Бельгии провели военные инспекции на территории РФ. В свою очередь российские специалисты провели инспекцию в Великобритании.

Ранее западные авиационные ресурсы сообщали, что в четверг патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма. В этот же день разведывательный полет вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края выполнил американский беспилотник RQ-4B.

Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:23
    Обычное дело-мы их перехватываем,они нас...матрассовские летчики тоже не скучают.
    НЕКСУС
    1. Злой543 Сегодня, 10:27
      А что будет если миг 31 перед посейдоном на форсаж резко перейдет,а? Кто подскажет?
      Злой543
      1. майор Юрик Сегодня, 10:32
        Цитата: Злой543
        А что будет если миг 31 перед посейдоном на форсаж резко перейдет,а? Кто подскажет?

        От него останутся одни воспоминания и янкесовская "обеспокоенность"! negative
        майор Юрик
        1. Гигант мысли Сегодня, 10:37
          Можно было бы на постоянных маршрутах натовских авиаразведчиков хотя бы разок , вроде как случайно, применить РЭБ с применением свч, да поджарить их аппаратуру, чтобы в следующий раз слишком близко к нашим границам не подлетали.
          Гигант мысли
      2. НЕКСУС Сегодня, 10:42
        Цитата: Злой543
        А что будет если миг 31 перед посейдоном на форсаж резко перейдет,а? Кто подскажет?

        Гляньте на тягу суммарную двигунов 31-го и сами решите,чего будет...
        НЕКСУС
        1. Злой543 Сегодня, 10:55
          дык я в авиации дуб дубом, так что будет то?

          ,
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Злой543
          А что будет если миг 31 перед посейдоном на форсаж резко перейдет,а? Кто подскажет?

          Гляньте на тягу суммарную двигунов 31-го и сами решите,чего будет...
          Злой543
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:23
            Цитата: Злой543
            дык я в авиации дуб дубом, так что будет то?

            Тяга двигателя на форсаже у МИГ-31 -15500 кг,а их у него два...то есть больше 30 тонн. Попади Посейдон в такую струю...ну не знаю. Может и ничего,а может и опрокинуть в штопор.
            НЕКСУС
            1. NN52 Сегодня, 16:27
              НЕКСУС

              Посмотрите старый филим Случай в квадрате 36-80, помоему.
              Там в принципе правдоподобно показано попадание в спутную струю, хоть там и другие немного самолеты....
              NN52
      3. Urs Сегодня, 19:48
        В районе ста мил в округе вода гомнов ванять будет fellow
        Urs
    2. Chertt Сегодня, 10:40
      Помню плакат недалеко от КПП части, "Не спи солдат, враг не дремлет". Сей час эта фраза ушла в народ wink
      Chertt
  2. taiga2018 Сегодня, 10:31
    может пора уже "случайно" сбить одного из этих летунов,чтобы у других летать охота пропала...
    taiga2018
    1. Серый брат Сегодня, 10:33
      Цитата: taiga2018
      может пора уже "случайно" сбить одного из этих летунов,чтобы у других летать охота пропала...

      Ах-ха-ха-ха laughing
      Серый брат
    2. НЕКСУС Сегодня, 10:43
      Цитата: taiga2018
      может пора уже "случайно" сбить одного из этих летунов,чтобы у других летать охота пропала...

      А может сразу долбанем ядерным арсеналом по США?Это то же самое...
      НЕКСУС
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Своей активизацией стремятся показать России, что НАТО "держит руку на пульсе" и всегда готово (вот только к чему?).
    rotmistr60
  4. q75agent Сегодня, 11:14
    Цитата: НЕКСУС
    А может сразу долбанем ядерным арсеналом по США?Это то же самое...

    да не будет не чего , не кто не захочет на пару лет дольше прожить , но в бункере под землей , дочурки Трампапама и жинка как в костюмчиках на приемах дефелировать будут wink и на багамах уже им не позагорать laughing
    q75agent
  5. DargAVS Сегодня, 12:31
    Цитата: taiga2018
    может пора уже "случайно" сбить одного из этих летунов,чтобы у других летать охота пропала...

    Сбивать не надо, а вот если бы их беспилотник удачно приземлился на нашем аэродроме, и не самоликвидировался, это было бы очень даже хорошо. У Иранцев же получилось, надо нашим тоже тренироваться. Вот это действительно отобьёт охоту близко подлетать, хотя бы на время.
    DargAVS
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