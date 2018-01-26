Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады

Мы пока не будем называть точную дату проведения учений и их масштаб, однако могу сказать, что они пройдут после завершения Игр

Республика Корея и США проведут совместные военные маневры после окончания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщила в Сеуле в пятницу на брифинге для прессы официальный представитель министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.- подчеркнула Чхве Хён Су.По словам другого представителя минобороны, маневры не будут существенно отличаться от тех, что состоялись в прошлом году.Ранее Сеул и Вашингтон объявили о переносе на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадает с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Олимпиада пройдет в южнокорейском уезде Пхёнчхан в 80 км от границы с КНДР с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения. Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, передает ТАСС