22:01 26 января

Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады

Республика Корея и США проведут совместные военные маневры после окончания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщила в Сеуле в пятницу на брифинге для прессы официальный представитель министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.

Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады


Мы пока не будем называть точную дату проведения учений и их масштаб, однако могу сказать, что они пройдут после завершения Игр
- подчеркнула Чхве Хён Су.


По словам другого представителя минобороны, маневры не будут существенно отличаться от тех, что состоялись в прошлом году.

Ранее Сеул и Вашингтон объявили о переносе на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадает с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Олимпиада пройдет в южнокорейском уезде Пхёнчхан в 80 км от границы с КНДР с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения. Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.gosrf.ru/
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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 10:26
    Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады
    Ну а Ын в ответ ракету очередной раз испытает...после Олимпиады... laughing
    Чёрный
    1. Reptiloid Сегодня, 10:31
      Цитата: Чёрный
      Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады
      Ну а Ын в ответ ракету очередной раз испытает...после Олимпиады... laughing

      Ын----молодец!!!! Пугал фша ядерной дубиной----результат----спортсмены на Олимпиаду приглашены.А тех, кто молчал и каялся всегда будут пинать!
      Reptiloid
    2. Гигант мысли Сегодня, 10:32
      Ещё одно подтверждение , что агрессивные планы матрасников по уничтожению КНДР никуда не делись, ну а олимпиада даст ещё немного времени северокорейцам, чтобы произвести побольше своих ракет.
      Гигант мысли
    3. майор Юрик Сегодня, 10:38
      Если вдруг у вашего государства стали разрешаться проблемы - вам на "помощь" придут полосатые решальщики, и ваши проблемы заблестят новыми красками! Тьфу,блин! am
      майор Юрик
      1. БАРХАН Сегодня, 12:41
        Цитата: майор Юрик
        Если вдруг у вашего государства стали разрешаться проблемы - вам на "помощь" придут полосатые решальщики, и ваши проблемы заблестят новыми красками! Тьфу,блин! am

        Хорошо,блин сказал.... recourse то есть ,если вы думаете,что у вас проблемы...обратитесь к полосатым и поймёте ,что никаких проблем практически у вас раньше не было ?Или так ...У вас нет проблем?Тогда мы летим к вам !
        БАРХАН
    4. Chertt Сегодня, 10:45
      Цитата: Чёрный
      Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады

      Ну ни как матрасники не хотят спокойствия на Корейском полуострове. Вроде Юг и Север нормально поговорили, показав что если им не мешать, Корейцы вполне могут договориться. Нет это не устраивает "миротворцев" из за лужи
      Chertt
      1. Reptiloid Сегодня, 11:26
        Цитата: Chertt
        Цитата: Чёрный
        Южная Корея и США проведут совместные военные маневры после Олимпиады

        Ну ни как матрасники не хотят спокойствия на Корейском полуострове. Вроде Юг и Север нормально поговорили, показав что если им не мешать, Корейцы вполне могут договориться. Нет это не устраивает "миротворцев" из за лужи

        Они хотят тоже, что и везде.Зашли в Японию, зашли в Германию, в украину проникают, в прибалтику и другие бывшие советские, хотят в Сирии закрепиться. Также и Северная Корея важна.
        Reptiloid
        1. Chertt Сегодня, 11:30
          Не надо быть экспертом. что бы понять, что рано или поздно (скорей рано), лицо треснет
          Chertt
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:27
    Ыну сейчас надо держать нервы в кулаке...провоцировать его на развязывание войны будут жестко.

    Я бы на его месте послал цветы организаторам этих учений и распиарил бы в мировых СМИ как борьбу за Мир во всем Мире.
    Тот же ЛЕХА
  3. Серый брат Сегодня, 10:28
    и предпринимает контрмеры военного характера

    Ну и правильно делают, а то в последнее время как олимпиада, так сразу веселуха какая-нибудь начинается.
    Серый брат
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:29
    Смотрю я на матрассов...то с поляками и литовцами учения,то с Ю.Кореей,то с европейскими силами НАТО,то сами с собой...они собираются диплом с золотой медалью получить?
    НЕКСУС
    1. ПалБор Сегодня, 10:49
      Кто-то гонит стадо спортсменов на позорные ОИ,чтобы бюджет и спонсорские "освоить".Кто-то толпы вооружённых мужиков собирает,чтобы монстры ВПК не плакали.Все хотят вкусно кюшать.А медаль - это так,перед девчонками даже не похвалишься.За харассмент примут. laughing
      ПалБор
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    они пройдут после завершения Игр
    Значит до Олимпиады лучше с Ыном поговорить, а то как бы чего не вышло. А после завершения можно с легкой душой и чистой совестью приняться за старое. Не слишком ли хитроумными себя считают, или американцы надоумили?
    rotmistr60
  6. pvv113 Сегодня, 10:35
    проведут совместные военные маневры

    Опять товарища Ына провоцируют
    pvv113
  7. taiga2018 Сегодня, 10:35
    да скорее это сша заставят южную корею провести совместные учения...
    taiga2018
  8. prior Сегодня, 11:18
    "Республика Корея и США проведут совместные военные маневры после окончания зимних Олимпийских игр."
    Вот тут им "полный Ын" и придёт!
    prior
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