Минобороны Британии: Россия готовится разрушить инфраструктуру королевства

План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране",

Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна,

Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну? Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании,

Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так – создадут хаос и отступят,