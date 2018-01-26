22:00 26 января

Минобороны Британии: Россия готовится разрушить инфраструктуру королевства

Россия разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам, передает ТАСС заявление министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.



План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране",
сказал министр в интервью газете The Daily Telegraph.


Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна,
заявил Уильямсон.

Газета отмечает, что в стране с населением почти 66 млн. человек в данный момент действуют «четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн. домов».

Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну? Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании,
сказал глава военного ведомства.

Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так – создадут хаос и отступят,
предположил Уильямсон.

По его словам, русские постараются определить уязвимые места страны, «потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу».

Газета отмечает, что Уильямсон, которого упоминают в числе возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии, выступил с такими утверждениями «в начале рассчитанного на пять месяцев процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны». Издание напоминает, что военные намерены использовать этот обзор для того, чтобы добиться дополнительного финансирования и не допустить сокращения численности вооруженных сил.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:39
    Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна,

    Сколько веков уже бритам все не имется...
    НЕКСУС
    1. Чёрный Сегодня, 10:41
      Россия разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам,
      Скоро британское руководство так запугает своё население, что начнут сдаваться до начала войны wassat
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 10:45
        Главное, чтобы старушке Королеве ничего не сделалось! Пока у них будет существовать игрушечная монархия, пока будут надежды в сердцах британцев! Играть в эту игрушечную Империю будут американцы...
        Anarchist
        1. Тралл Сегодня, 10:49
          Путин хочет подбросить карбид в канализацию Букингемского дворца. Британия опасносте laughing
          Тралл
          1. ПалБор Сегодня, 10:59
            Цитата: Тралл
            Путин хочет подбросить карбид в канализацию Букингемского дворца. Британия опасносте laughing

            А потом Лизхен втихаря закурит в кабинке?
            ПалБор
          2. НЕКСУС Сегодня, 11:24
            Цитата: Тралл
            Путин хочет подбросить карбид в канализацию Букингемского дворца. Британия опасносте laughing

            Там и без карбида все пузырится и булькает...
            НЕКСУС
          3. Лужский Сегодня, 11:39
            Цитата: Тралл
            Путин хочет подбросить карбид в канализацию Букингемского дворца. Британия опасносте laughing

            Дрожжи, судя по всему, уже подбросили... laughing
            Лужский
      2. Владимир16 Сегодня, 10:47
        По его словам, русские постараются определить уязвимые места страны,

        Да уже определили. wink
        И не забывайте про медведей, которые ждут англичан в кемпингах на ЧМ 2018. lol
        Мы готовы laughing love
        Владимир16
      3. Sharky Сегодня, 10:55
        Россия готовиться разрушить

        Исправьте ошибку в заголовке. В данном случае будет: готовится. hi
        Sharky
        1. Anarchist Сегодня, 11:05
          Нет, всё правильно. Они призывают нас готовиться...
          Anarchist
        2. Ст.пропорщик Сегодня, 12:16
          Ошибки в заголовке нет, у автора трудности с переводом.
          Ст.пропорщик
      4. антивирус Сегодня, 12:12
        а разве мы не знаем где и что?
        надо с чистого листа фоткать?
        антивирус
    2. Muvka Сегодня, 10:42
      "готовиться". Позорища. Самим не стыдно?
      Muvka
      1. Sharky Сегодня, 11:31
        "готовиться". Позорища. Самим не стыдно?

        И это в заголовке статьи.
        Sharky
      2. словак Сегодня, 13:13
        Если главный паникер и трус- министр обороны, то весь остальной л/состав должен вообще обгаживаться при слове Россия
        словак
    3. Гигант мысли Сегодня, 10:43
      Шизофрения это отличительная особенность нынешних британских политиков, лечить, наверно, уже поздно.
      Гигант мысли
      1. dorz Сегодня, 10:47
        Россия разрабатывает планы по уничтожению

        Все верно, врагов нужно уничтожать, а не договариваться. Уверен, что нас жалеть не будут.
        dorz
      2. баклан Сегодня, 12:04
        День открытых дверей в британских псих больницах... belay
        баклан
    4. Alexanast Сегодня, 10:46
      Андрей, hi
      Причем мы их ни когда не трогали, хотя пакостили они нам постоянно...
      Alexanast
      1. rocket757 Сегодня, 11:56
        Трогать мож и нет, нет у нас такой гейропейской предрасположенности, но по рогам они отгребали и не раз.Хот и опосредованно, всё равно чувствительно!
        rocket757
    5. К0щей Сегодня, 10:48
      Цитата: НЕКСУС
      Сколько веков уже бритам все не имется...

      пиар он такой... не дремлет)
      К0щей
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:25
        Цитата: К0щей
        пиар он такой... не дремлет)

        Пиарасты...
        НЕКСУС
    6. майор Юрик Сегодня, 10:51
      Пожалейте вашу старушку королеву, фулюганы! Закошмарите ведь сердешную, и получите нового лопоухого королька-переростка! negative
      майор Юрик
  2. Alexanast Сегодня, 10:40
    Какой - то он болезненный на фото... wassat
    Alexanast
    1. Дормидонт Сегодня, 10:44
      Ибо содомия - каждодневный изнурительный труд
      Дормидонт
  3. taiga2018 Сегодня, 10:41
    мне страшно от этого человека,он прочитал все мои мысли,вчера только я продумывал этот план,а он уже всё знает...
    taiga2018
  4. Дормидонт Сегодня, 10:42
    Застарелая злокачественная хуцпа в традиции общечеловеков:
    «Можно признать чуть не за безошибочное руководство к уразумению европейской политики такое правило: принимать всякий совет, всякую похвалу и хулу, расточаемые нашими иностранными соседями русскому кабинету и вообще России — в обратном смысл. Если, например, поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли, — Славянской или иной, но такой захват, который прямо вредит интересам нашим или дружественных нам единоплеменников. На Западе хорошо знают, что мы ничего так не боимся, как общественного мнения Европы, как обвинения в недостатке либерализма, — что нас легко запугать и заставить оправдываться, — «клясться и ротитися», по древнему выражению, в том, что ни в каких мы не только замыслах, но и помыслах неповинны. — «А ну-ка докажи!» требует Европа. И мы предъявляем доказательства, что в таких-то и таких-то случаях поступили даже себе, в ущерб, блага ради Европы. — «Мало! Это мы уж забыли. Отступись от того, чем ты особенно дорожишь, что тебе принадлежит по праву, что ты купила своею кровью, отступись и от своих друзей». Мы и отступаемся, хоть и со слезами на главах, да еще благодарим, что дешево отделались. Сильна уверенность Европы в нашей незлобивости, смирении и великой простоте. Конечно, простота вещь хорошая; Бог простоту любит... но не всякую…
    И ничто так неприятно не озадачивает наших друзей в Германии и Австрии, как проявление вновь некоторой бодрости и здоровья в этом, едва уже не отпетом ими русском теле!»

    (И.С. Аксаков. Политическое обозрение, октябрь 1880 г.).
    Дормидонт
  5. Серый брат Сегодня, 10:43
    Любят они всё усложнять - не трогайте Россию и живите себе спокойно, иначе моментально "загорите" под термоядерным солнышком, вместе с инфраструктурой своею.
    Серый брат
  6. Alexanast Сегодня, 10:43
    Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании?


    Еще не кому не удалось узнать, как в России люди думают... request А он уже испугался... fool
    Alexanast
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:43
    Мелко мыслят мелкобриты. Зачем нам эти острова. Можно ведь утопить их вместе с инфраструктурой. И проще и эстетичней.
    Alex-a832
  8. tv70 Сегодня, 10:43
    Овсянка, сэр! Овсянка с анашой!
    tv70
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 10:46
    ...и этот денег просит... обнищали наглы... bully
    a.s.zzz888
  10. prior Сегодня, 10:46
    В Британии выросло уже третье поколение бритов приплюснутых российской угрозой.
    Вибрация в коленях при слове Россия перешла на генный уровень.
    prior
  11. Azazelo Сегодня, 10:46
    Вот забавно. Финансирование игил европой и США видно по ФАКТАМ найденного оборудования и оружия. Россия обвиняется постоянно без доказательств и фактов. ФИГНЯ какая-то товарищи.Ну уж поскольку капиталистам наплевать на факты, нам то тем более должно быть плевать на ничем не обоснованные визги.
    Azazelo
  12. ded100 Сегодня, 10:47
    Если посчитать всех кого россия хочет разрушить по их мнению то столько наберется меня аж гордость берет матрасам например такое не по силам!! wassat
    ded100
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    Отжигает министр, но это ему англосаксонская "совесть" подсказывает.
    Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике
    Ба... А не этим ли в настоящее время занимается та же Англия во главе с Сша в отношении России пытаясь "разорвать в клочья" ее экономику? Заговорился парниша.
    rotmistr60
  14. groks Сегодня, 11:01
    Ну вообще-то у них очень изношена инфраструктура, практически, как и у нас. Поэтому все аварии предложено списывать на диверсантов. Грамотно и очень нагло. Если даже сейчас наш МИД выразит чего-то там, то у многих британцев осадочек всё равно останется.
    groks
  15. Не служил Сегодня, 11:03
    Ну теперь давай смелее прыгай в окно с криком "Русские идут!" Слабо????
    Не служил
  16. sibiryk Сегодня, 11:07
    Исправьте ошибку в названии статьи.
    Что делает? готовиТСЯ.
    Что будет делать? будет готовиТЬСЯ
    sibiryk
    1. КondratКo Сегодня, 16:42
      Под каждой статьей есть надпись:
      Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

      Если подобные моменты сильно беспокоят и не дают спать, то можно воспользоваться.
      А то все читатели ошибки видят, но никто об этом "редакции" напрямую сообщать не желает.
      hi
      КondratКo
  17. Ханжа Сегодня, 11:18
    "ТЫСЯЧИ, ТЫЫСЯЧИ, ТЫЫЫСЯЧИ смертей!!!"... и руки к небу, как Алоизыч...
    После таких внушений простой британский люд побежал затариваться солью и спичками...
    Ханжа
  18. KIBL Сегодня, 11:27
    Пусть переслушает классику Black Sabbath "Paranoid"!
    KIBL
  19. garnik Сегодня, 11:34
    Минобороны Британии: Россия готовиться разрушить инфраструктуру королевства

    О ,как я хотел бы,чтоб сказка стала былью.
    garnik
  20. Ст.пропорщик Сегодня, 12:07
    Это не настоящий министр обороны. Все что он перечислил- разведка КАЖДОГО нормального государства сильно стремится знать, его разведка, кстати, тоже. "Посейдоны" матрасные летают вокруг России , по всей видимости, пофотографировать наших девочек на пляжах. К тому же этот господин умом убогий , идею спер у Ына, которую тот недавно озвучивал по отношению к ФША. В суд его за плагиат, хотя может Ким Чен Ын идею не запатентовал, тогда простительно.
    Ст.пропорщик
  21. Tusv Сегодня, 12:32
    Алло, это британия? Ехайте в гренландию, там бомбить не будем
    Tusv
  22. koshmarik Сегодня, 14:00
    Министра обороны и нач. генштаба, которые не организовали всестороннего изучение вероятного противника, надо немедленно гнать - ибо это альфа и омега военного искусства, а то что британец этого не знает говорит о его полной не компетенции или злоупотреблении наркотикми.
    koshmarik
  23. bratchanin3 Сегодня, 14:03
    Вообще, англичанам надо прижать свои хвосты и сидеть тихо, тихо на своем острове, как мышки, чтобы их не услышали и не вспомнили.
    bratchanin3
  24. Шевер Сегодня, 20:13
    Минобороны Британии: Россия готовится разрушить инфраструктуру королевства

    Типичная риторика для выбивания/выпрашивания бюджета
    Шевер
  25. Альф Сегодня, 21:34
    что в стране с населением почти 66 млн. человек в данный момент действуют «четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн. домов».

    Если твой Остров полностью зависит от Материка, на котором, по твоему мнению, находится твой злейший враг, то, как минимум, не стоит на этого врага гнуть пальцы.
    Альф
  26. razved Сегодня, 21:55
    Где они набирают этих "министров"? Из победителей конкурса "Тупой и еще тупее"?
    razved
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