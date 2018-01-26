Минобороны Британии: Россия готовится разрушить инфраструктуру королевства
Россия разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам, передает ТАСС заявление министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.
Газета отмечает, что в стране с населением почти 66 млн. человек в данный момент действуют «четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн. домов».
По его словам, русские постараются определить уязвимые места страны, «потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу».
Газета отмечает, что Уильямсон, которого упоминают в числе возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии, выступил с такими утверждениями «в начале рассчитанного на пять месяцев процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны». Издание напоминает, что военные намерены использовать этот обзор для того, чтобы добиться дополнительного финансирования и не допустить сокращения численности вооруженных сил.
План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране",сказал министр в интервью газете The Daily Telegraph.
Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна,заявил Уильямсон.
Газета отмечает, что в стране с населением почти 66 млн. человек в данный момент действуют «четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн. домов».
Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну? Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании,сказал глава военного ведомства.
Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так – создадут хаос и отступят,предположил Уильямсон.
По его словам, русские постараются определить уязвимые места страны, «потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу».
Газета отмечает, что Уильямсон, которого упоминают в числе возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии, выступил с такими утверждениями «в начале рассчитанного на пять месяцев процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны». Издание напоминает, что военные намерены использовать этот обзор для того, чтобы добиться дополнительного финансирования и не допустить сокращения численности вооруженных сил.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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