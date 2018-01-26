Первый боевой самолет F-35A поступил на вооружение ВВС Японии
Первый из закупленных в США многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35A прибыл в пятницу на базу ВВС Японии Мисава на крайнем северо-востоке главного острова страны Хонсю. Он вылетел туда с военного аэродрома у завода промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, где эти машины собираются и тестируются, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Всего в 2018 году на базу Мисава будут переброшены десять F-35A ВВС Японии. Их размещение там в первую очередь призвано укрепить боевые возможности Токио в отношении КНДР.
В общей сложности Япония планирует закупить в США по меньшей мере 42 F-35A, которые станут основой мощи национальных ВВС.
Сейчас изучается вопрос и о дополнительном приобретении таких самолетов. Пресса, в частности, сообщала, что рассматривается возможность закупки их модификации, способной к очень короткому разбегу и вертикальной посадке. Такими самолетами потенциально могут оснастить два вертолетоносца ВМС Японии класса "Идзумо", которые после этого будут фактически превращены в легкие авианосцы.
Токио уже принял также решение приобрести для F-35A крылатые ракеты класса "воздух - земля" большой дальности.
Всего в 2018 году на базу Мисава будут переброшены десять F-35A ВВС Японии. Их размещение там в первую очередь призвано укрепить боевые возможности Токио в отношении КНДР.
В общей сложности Япония планирует закупить в США по меньшей мере 42 F-35A, которые станут основой мощи национальных ВВС.
Сейчас изучается вопрос и о дополнительном приобретении таких самолетов. Пресса, в частности, сообщала, что рассматривается возможность закупки их модификации, способной к очень короткому разбегу и вертикальной посадке. Такими самолетами потенциально могут оснастить два вертолетоносца ВМС Японии класса "Идзумо", которые после этого будут фактически превращены в легкие авианосцы.
Токио уже принял также решение приобрести для F-35A крылатые ракеты класса "воздух - земля" большой дальности.
Закупка таких самолетов с прекрасными боевыми характеристиками имеет огромное значение в условиях, когда соседние страны существенно наращивают возможности своей военной авиации- заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
Использованы фотографии: http://militaryaviationreview.com/
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