21:56 26 января

Первый боевой самолет F-35A поступил на вооружение ВВС Японии

Первый из закупленных в США многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35A прибыл в пятницу на базу ВВС Японии Мисава на крайнем северо-востоке главного острова страны Хонсю. Он вылетел туда с военного аэродрома у завода промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, где эти машины собираются и тестируются, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Первый боевой самолет F-35A поступил на вооружение ВВС Японии


Всего в 2018 году на базу Мисава будут переброшены десять F-35A ВВС Японии. Их размещение там в первую очередь призвано укрепить боевые возможности Токио в отношении КНДР.


В общей сложности Япония планирует закупить в США по меньшей мере 42 F-35A, которые станут основой мощи национальных ВВС.

Сейчас изучается вопрос и о дополнительном приобретении таких самолетов. Пресса, в частности, сообщала, что рассматривается возможность закупки их модификации, способной к очень короткому разбегу и вертикальной посадке. Такими самолетами потенциально могут оснастить два вертолетоносца ВМС Японии класса "Идзумо", которые после этого будут фактически превращены в легкие авианосцы.

Токио уже принял также решение приобрести для F-35A крылатые ракеты класса "воздух - земля" большой дальности.

Закупка таких самолетов с прекрасными боевыми характеристиками имеет огромное значение в условиях, когда соседние страны существенно наращивают возможности своей военной авиации
- заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра.


Использованы фотографии: http://militaryaviationreview.com/
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Комментарии 35

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  1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:48
    Банзай Ниппон. Поздравляю от всей души
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Sefevi Сегодня, 11:17
      F-35 обещает повторить успех F-16. К тому же со временем цена на него падает. Люди не дураки, знают что покупают.
      Sefevi
      1. Hanokem Сегодня, 13:15
        Поздравляю японские ВВС с обновкой!!! Нет сомнения , что они будут довольны(наши ВВС на него не нарадуются)
        Hanokem
        1. zyzx Сегодня, 16:45
          А вам их опять подарили,а япошкам приходится деньгой и японками платить.
          zyzx
  2. Владимир16 Сегодня, 10:49
    Как вижу фотку ф35, так сразу Кар-Карыча в нём вижу из смешариков laughing
    Одно "лицо". laughing
    Владимир16
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:02
      Если бабла невпроворот , то можно и такое количество распиаренных самолётов купить, хотя их боевые возможности никто ещё до сих пор по-настоящему не проверял, но в учебных боях F-22 разделывает F-35 под орех.
      Гигант мысли
      1. rocket757 Сегодня, 11:47
        Янки грозят под такое чудо целую систему построить, считай на новую концепцию ведения воздушных боевых действий замахнулись!!!
        Всё могёт быть ... есть пингвин, будем разводить селёдку для него! Они ребята упоротые и могут себе эт позволить!!! Для супротивника шо надо будет, быть готовым систему эту ломать ... а без неё пингвин будет голодным и ... то понятно.
        Противостояние концепций, ничего нового, весовые категории супротивников несколько разные и в какую сторону он пойдёт????
        rocket757
      2. Hanokem Сегодня, 13:16
        А можно ссылку получить про учебные бои между 22 и 35-м ? Я давно ищу эту имфу.
        Hanokem
        1. voyaka uh Сегодня, 14:00
          Не слышал о таких. Были крупные учения в США, на которых отрабатывались совместные действия Ф-35, Ф-22 и Ф-16. Кто-кого прикрывает, кто-кому подсвечивает цели и т.д.
          Энтузиазм у офицеров ВВС после этих учений был даже слишком высокий. Ф-35 расхваливали неприлично.
          voyaka uh
          1. synthwave Сегодня, 20:45
            Раз он такой офигенный, что же у него до сих пор 0 боевых вылетов laughing ?
            synthwave
        2. zyzx Сегодня, 16:46
          А смысл,Ф-22,гораздо более совершенный и для других целей.
          zyzx
        3. synthwave Сегодня, 20:36
          35 учебные бой Ф16 проиграл в свое время. Эту инфу можно легко найти. Над этим потом долго угорали. А разработчики, обсер признали и сказали, что 35 не для ББ, он швятой штельз и будет всех сбивать за 100 км laughing . А 22 и 35 в связке работали на учениях, против самолетов 4 поколения и всех предсказуемо нагнули (благодаря 22). А о спарринге 22 и 35 в первый раз слышу...
          synthwave
      3. voyaka uh Сегодня, 13:55
        В статье как-то неотчетливо сказано: этот самолет японской сборки. Первый, принятый на вооружение, но на разных этапах сборки и испытаний - еще несколько.
        Темпы сборки у них невысокие - пока один в месяц. Т.е. платят они только за все детали.
        А купить у американцев готовые Ф-35В для своих десантных вертолетоносцев они только планируют.
        voyaka uh
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:51
    Японцы воодушевились до такой степени, что премьер заявил о нежелании диалога с КНДР. Вот, что американский самолет (даже один) делает с политиками оккупированных стран.
    rotmistr60
    1. К0щей Сегодня, 10:57
      Цитата: rotmistr60
      Японцы воодушевились до такой степени, что премьер заявил о нежелании диалога с КНДР. Вот, что американский самолет (даже один) делает с политиками оккупированных стран.

      они снова захотят поговорить, когда очередная ракета пролетит над островами))
      К0щей
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:03
        когда очередная ракета пролетит над островами

        Добавлю. А американские ПВО только попыжатся и, в который раз скажут, что смысла сбивать не было, так как все равно упадет в океан.
        rotmistr60
  4. gla172 Сегодня, 11:18
    ...ну теперь "япошки" намучаются laughing
    ...как говорится "не было у бабы проблем,купила баба порося".....
    gla172
  5. KIBL Сегодня, 11:23
    Дык страна под оккупацией,что прикажут ,то и купит.Амерсам надо впарить свой хлам,как говорится ничего личного,только бизнес.
    KIBL
  6. НЕКСУС Сегодня, 11:27
    Ох не удивлюсь,если у КНДР неожиданно Буки или Торы появятся...
    НЕКСУС
    1. perepilka Сегодня, 11:54
      Не, там будут 너도밤 나무 и 토르
      perepilka
      1. Horst78 Сегодня, 12:36
        Цитата: perepilka
        너도밤 나무 и 토르

        так что 게 좁은 눈
        Horst78
        1. perepilka Сегодня, 16:31
          Цитата: Horst78
          게 좁은 눈

          Переведи what
          не зажмуриваясь belay
          perepilka
          1. Horst78 Сегодня, 20:22
            Сдавайтесь узкоглазые
            Horst78
    2. роман66 Сегодня, 12:08
      да ладно! против невидимок С-125 самое то lol
      роман66
  7. rocket757 Сегодня, 12:38
    Сделают янки систему и концепцию свою запустят!!! Уже много оченно заинтересованных сторон!!! Страны опять же из сильно промышленно-научно развитых!!!
    Так что серьёзно так пора задуматься и делать, что то серьёзно против ... или включаться в концепцию и строить подобное!!!
    Пингвин, как говорится и в Африке пингвин, но когда он в своей стихии!!! эт уже серьёзный такой рыболов!
    Будем ждать и посмотреть какой симметричный\ асимметричный ответ придумают???
    rocket757
  8. Runoway Сегодня, 12:46
    Фезюляж смотрится литым,а на наших вечно сплошные швы заклёпки и заплатки, почему так?
    Runoway
    1. rocket757 Сегодня, 13:19
      Полимер. Эт как эпокситка и стеклоткань, затвердело, потом всё зашлифовано. Материал конечно современный, принцип тот же.
      Обводы зализаны - меньше сопротивление воздуху, а при больших скоростях эт гут и ЭПР ниже!
      Были и у нас скоростные самолёты с зализанными обводами. Рекордно-скоростные!
      rocket757
    2. voyaka uh Сегодня, 13:49
      Карбон, а на нем стелс-покрытие - такая смесь краски и разных металлических крупинок,
      поглощающих радиоволны.
      voyaka uh
      1. Касым Сегодня, 19:04
        Привет, Вояка! Не поглащает, а рассеивает радиоволны стелс-покрытие (лакокрасочное изделие с мельчайшей мет. "стружкой" в виде прямоугольных пластинок). Причем накладывать надо особым способом этот лак. hi
        Касым
        1. synthwave Сегодня, 20:42
          Этож вояка, у него швятой штельз все поглощает. laughing Такое покрытие очень капризное. На 22 оно отваливалось по началу. И ходить по нему нельзя. Короче, оно работает, но это геморрой самый настоящий...
          synthwave
        2. voyaka uh Сегодня, 21:05
          "Не поглащает, а рассеивает радиоволны стелс-покрытие"///:/

          Нет. То есть, Вы правы только частично.
          Вы описали простейший вид стелс-покрытия.
          На В-2 применен более сложный, основанный именно на поглощении радио-волн.
          А на Ф-35 - еще более сложный, тоже поглощающий, а не рассеивающий.
          voyaka uh
  9. СуперМихан Сегодня, 13:24
    Я слышал, что он сильно уступает Су-57. Пока они это старьё ставят на вооружение, наши уже рисуют самолёты шестого поколения.
    Летающий хлам!
    СуперМихан
    1. rocket757 Сегодня, 13:48
      А такое как вариант - А зайцы кодлой пили-ляля ЛЬВА - сейчас можно и Ура покричать, а потом ч-т-о??? Будем - Ай-ай-ай - выдавать???
      Думать надо, работать и готовиться!
      rocket757
  10. zyzx Сегодня, 16:44
    А ведь эта нация придумала Зеро,который в начале войны,просто доминировал на дальнем востоке.
    zyzx
  11. Себастьян Перейра Сегодня, 21:15
    Чёт ажиотаж как при презентации Айфон10 :D))
    Себастьян Перейра
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