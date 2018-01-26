21:52 26 января

Heckler & Koch официально представила замену штурмовой винтовке G36

На выставке SHOT Show 2018, проходящей в Лас-Вегасе, состоялась официальная презентация нового автомата HK433.

Heckler & Koch 433 представляет собой модульную компактную штурмовую винтовку в калибре 5,56×45 мм. Новый автомат «сочетает в себе лучшие стороны винтовок G36 и HK416» и позиционируется в качестве замены G36, от дальнейшей закупки которой Минобороны Германии отказалось в 2015 году.

Heckler & Koch официально представила замену штурмовой винтовке G36



HK433 выпускается в шести модификациях, которые отличаются длиной ствола. Разработчики указывают, что новая винтовка совместима с аксессуарами и некоторыми элементами автоматов G36, HK416 и AR-15 (на базе которой созданы армейские М16 и М4). При этом стрелки, ранее использовавшие все вышеперечисленные модели, смогут полноценно работать с HK433, так как их ключевые элементы (кнопка выброса магазина, предохранитель и переводчик огня) размещены на тех же местах.

Масса HK433 составляет от 3,2 до 3,6 кг и зависит от длины ствола. Длина, в зависимости от длины ствола и положения телескопического приклада, может составлять от 58 до 106 см. Автомат комплектуется штатными 30-зарядными магазинами стандарта NATO STANAG 4179, максимальный темп стрельбы составляет порядка 700 выстрелов в минуту. HK433 совместим с подствольными гранатомётами, в том числе, HK269 и GLM/GLMA1, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 34

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:38
    Возможно хороший аппарат.А мы все думаем какой калибр взять 5,45 или 7,62. Взяли бы АК-15 с 7,62 и головы людям не морочили.
    НЕКСУС
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:42
      Внешний вид неплохой, а вот как сей аппарат покажет себя в суровых условиях боевой действительности ещё большой вопрос.
      Гигант мысли
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:43
        Цитата: Гигант мысли
        Внешний вид неплохой, а вот как сей аппарат покажет себя в суровых условиях боевой действительности ещё большой вопрос.

        Немецкое стрелковое оружие частенько не любит ни грязь,ни пыль,ни морозы...
        НЕКСУС
        1. yehat Сегодня, 11:47
          этот аппарат создан как раз для надежной работы
          его можно опускать в воду, можно забивать песком - все фишки калаша реализованы
          yehat
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:49
            Цитата: yehat
            его можно опускать в воду, можно забивать песком - все фишки калаша реализовыны

            Поглядим посмотрим. Калаш доказал свою неприхотливость и неубиваемость,а это новье нигде пока в боевых условиях не использовалось. Так что ваше смелое заявление пока придержите лет эдак на пяток.
            НЕКСУС
            1. yehat Сегодня, 12:00
              он уже используется несколько лет в спецподразделениях и лично частью солдат из армии США как дополнительное к табельному оружие.
              yehat
              1. НЕКСУС Сегодня, 12:02
                Цитата: yehat
                он уже используется несколько лет в спецподразделениях и лично частью солдат из армии США как дополнительное к табельному оружие.

                Носить или пользовать на учениях это одно,а использовать в боевых условиях,причем продолжительное время-это совсем другие коврижки.
                НЕКСУС
                1. yehat Сегодня, 12:21
                  Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак - он уже используется
                  кажется, часть группы окучившей бен ладена тоже была ими вооружена
                  французы и еще 2 страны из европы не помню кто закупают для спецподразделений полиции.
                  yehat
                  1. R.L. Сегодня, 19:24
                    Франция закупила для своих спецов из Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (элитное антитеррористическое подразделение Французской жандармерии) чешские CZ BREN 2 (CZ 806 BREN)
                    R.L.
          2. Korax71 Сегодня, 12:20
            Ооооооо.алиллуя!!!!!это какие же фишки?наверное хорошая эргономика,модульность конструкции,газовая автоматика с коротким ходом поршня,запирание канала ствола поворотом на 7 боевых упоров????мне кажется у вас либо незнание предмета,либо мега ура патриотизм головного мозга,в любой еденицы стрелкового оружия видеть АК.
            Korax71
            1. yehat Сегодня, 12:29
              в АК реализовано более 400 патентов на улучшения конструкции
              и далеко не все из них - добавление планок пиккатини, ручек и прочего обвеса
              часть этих решений нк заложила в конструкцию 416, а затем 433.
              yehat
              1. Korax71 Сегодня, 12:52
                Еще раз спрошу.какие????????
                Korax71
          3. Черный_Ватник Сегодня, 12:51
            этот аппарат создан как раз для надежной работы
            его можно опускать в воду, можно забивать песком - все фишки калаша реализованы



            Это вам производитель сказал?
            Черный_Ватник
            1. yehat Сегодня, 12:56
              посмотрите рекламные ролики фирмы, видосы оружейников, которые тестируют стволы.
              меня в свое время впечатлил раскаленный ствол 416, которая продолжала стрелять -
              у нее все работало, но постепенно все труднее и труднее было вставлять рожок.
              (у калаша при такой температуре горят деревяшки)
              yehat
              1. Черный_Ватник Сегодня, 13:08
                Я смотрел рекламный ролик чипсов лейс.
                Аршавин их хрумкал с довольным лицом, рекомендовал в употребление. Купил я значит пачку... и знаете что? Невкусно.

                ХК Г 36 позиционировалась как винтовка будущего. Такая себе нано-технологичная вундервафля, и вооружали ей Германию по самое не хочу. И Испанию с Португалией, и много еще кого... А потом случилось поехать бюргерам в знойный Афганистан
                (к слову, через более чем 10 лет, после принятия на вооружение данной винтовки) и.... не стреляет, вот не стреляет в боевых условиях и все тут, и хоть волком вой... не стреляет.

                Про ХК давно ходят слухи ( и не только слухи), что они за десятилетия вырастили себе жирных лоббистов, тем и живут.
                Черный_Ватник
                1. Korax71 Сегодня, 13:18
                  У концерна Калашников не менее жирные лоббисты.это скорее мировая тенденция
                  Korax71
                  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:25
                    КК - молодая конторая, и вывозят они только на детище Михаила Тимофеевича.
                    То, что КК сейчас ударились в бизнес, никак не отменяет того факта, что семейство АК - это зарекомендовавшее себя во всем мире оружие для войны.
                    Черный_Ватник
    2. Strashila Сегодня, 12:16
      На этот вопрос ответил Федоров в 1916 году... патрон 6,5 х 50
      Strashila
      1. Genry Сегодня, 13:31
        Цитата: Strashila
        На этот вопрос ответил Федоров в 1916 году... патрон 6,5 х 50

        Патрон Арисака не подходил для автоматического оружия. Пуля крепилась за хвостовик, а не по центру, поэтому её перекашивало при боковом ускорении (подаче).
        Был в СССР разработан подобный патрон 6х49, для всего основного носимого оружия, с отличной настильностью, хорошим бронепробитием, но слабоватым поражающим эффектом (из-за которого его и не приняли). Поскольку у современных патронов очень плохо с преодолением защиты бронежилетов, этот патрон мог бы частично решить проблему ( но с ценой увеличенной отдачи) .
        Genry
  2. san4es Сегодня, 11:42
    На выставке SHOT Show 2018, проходящей в Лас-Вегасе, состоялась официальная презентация HK433.

    san4es
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    Heckler & Koch заслуживающая уважения компания, что еще скажешь.
    rotmistr60
    1. yehat Сегодня, 12:03
      у н&k очень плохо получаются серьезные новинки
      фирма показала себя хорошо только в улучшении или кастомизации уже существующих решений.
      по сути, проект 416 и 433 - первая удачная новинка у фирмы за многие годы.
      и то сказать, эта новинка - эксплуатация технических решений, проверенных в АК многие годы
      yehat
      1. Korax71 Сегодня, 12:24
        Я так понимаю,что вы тоже об устройстве ак имеете смутное или поверхностное представление?ну объясните мне темному и необразованному сельскому человеку,какие технические решения взяты с АК?
        Korax71
        1. yehat Сегодня, 12:31
          а по вашему использование решения - это взяли конкретную деталь и впиндюрили в свой механизм? посмотрите рекламный проспект фирмы - там прямо говорят о заимствованиях от калаша.
          yehat
          1. Korax71 Сегодня, 13:21
            Говорят,в Москве кур доят.огромная просьба.приведите заимствования кроме того что у этого оружия есть ствол,именно у АК.буду весьма признателен.
            Korax71
          2. Korax71 Сегодня, 14:18
            Ну в таком ключе если рассуждать,то усм ак строился на основе м1,который в свою очередь является оригинальным и запатентованный детищем Д.М.Браунинга.а способ запирания канала ствола аналогичен м1 и винтовке манлихера.а еще у него есть ствол,магазин и приклад.а ствол явно стырен с кремниевых ружей и самопалов yes
            Korax71
      2. БАРХАН Сегодня, 13:23
        Цитата: yehat
        эта новинка - эксплуатация технических решений, проверенных в АК многие годы

        То есть "гении" просто слямзили проверенное решение,потому,что у самих мозгов всё таки не хватило. laughing Что прикрыли"Сайгу" современным обвесом?
        БАРХАН
  4. МРоманович Сегодня, 12:14
    Почему в статье не упомянута одна из основных особенностей агрегата т.е. отказ от пластика в пользу алюминия? Хеклерцам наконец пришло отрезвление от пластикового дурмана. Побаловались пластмассовыми игрушками и хватит.
    МРоманович
  5. резервист Сегодня, 12:22
    Внешний вид неплохой, а вот как сей аппарат покажет себя в суровых условиях боевой действительности ещё большой вопрос

    Сын служил в Bundeswehr . Немецкий инструктор при анализе стрелкового оружия различных стран (в том числе немецкой фирмы Heckler & Koch ) предпочтение отдал Калашникову.
    Не зря же "Heckler & Koch заслуживающая уважения компания" использует
    технических решений, проверенных в АК многие годы
    резервист
    1. Siegen Сегодня, 12:49
      предпочтение отдал Калашникову

      Немецкая речь у русского мужика вызывает двоякие ассоциации, навеянные фильмами –
      либо взять автомат Калашникова и всех перестрелять, am
      либо снять штаны и всех трахнуть... laughing
      Siegen
  6. Dzmicer Сегодня, 13:07
    максимальный темп стрельбы составляет порядка 700 выстрелов в минуту

    В лучших традициях немецких "кос смерти"
    Dzmicer
  7. Салют Сегодня, 13:19
    на западе обладают достаточными возможностями что бы создавать качественное стрелковое оружие, войны давно уже не только за счет автоматов выигрывают
    Салют
  8. МРоманович Сегодня, 14:57
    Цитата: yehat
    кажется, часть группы окучившей бен ладена тоже была ими вооружена

    Тпрррууу! Не так быстро. Такими заявлениями можно по настоящему убить бен Ладена - бедный захлебнется чаем в фамильном особняке.
    МРоманович
  9. МРоманович Сегодня, 15:09
    Цитата: yehat
    фирма показала себя хорошо только в улучшении или кастомизации уже существующих решений

    Согласен на 100%. Начиная с G3 и заканчивая 433-м в образцах своих серьезных технических решений нет. Исключение G11 и тот перемудрили.
    МРоманович
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