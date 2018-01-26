В Южной Корее разместили все шесть компонентов ПРО THAAD

Что касается развертывания в РК (Республике Корее) американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких "гарантиях" управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет

Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD развернуты на территории Южной Кореи, при этом Сеул не давал Москве гарантий, что эта система будет управляться южнокорейскими военнослужащими, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.— сказал он.В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.