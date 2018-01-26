21:56 26 января

В Южной Корее разместили все шесть компонентов ПРО THAAD

Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD развернуты на территории Южной Кореи, при этом Сеул не давал Москве гарантий, что эта система будет управляться южнокорейскими военнослужащими, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

В Южной Корее разместили все шесть компонентов ПРО THAAD


Что касается развертывания в РК (Республике Корее) американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких "гарантиях" управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет
— сказал он.


В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:50
    Зато на ОИ Юг и Север пойдут одной командой. wassat Прям дружба на века. laughing Скоро тон многих лидеров,которые сейчас рубахи рвут ощутимо изменится на более уважительный.
    НЕКСУС
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:58
      Бооольшая стратегическая ошибка руководства Республики Корея, учитывая тот факт, что командовать этим оружием будут матрасники, которым наплевать на интересы корейцев.
      Гигант мысли
      1. perepilka Сегодня, 12:09
        Цитата: Гигант мысли
        Бооольшая стратегическая ошибка руководства Республики Корея, учитывая тот факт,

        И учитывая тот факт, что они теперь стали одной из приоритетных целей для боеголовок, как для китайских, так и для российских.
        Чёт, чем ближе "лампаяда", тем муторней на душе recourse
        perepilka
        1. Владимир16 Сегодня, 13:08
          Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

          Мазохисты. Если матрасы вновь взорвут атомные бомбы в Японии, то японцы снова выразят одобрение?
          Если ответным ударом китайцы или русские разнесут к чертям собачим THAAD и всю Южную Корею с нею выжившие чудом корейцы будут благодарить матрасов?
          Вместо головы ж.опа у них?
          Владимир16
          1. Shurik70 Сегодня, 13:16
            Вообще-то, если помнить, что происходило раньше, получается забавно.

            США: Купите у нас THAAD, будете ракеты северян сбивать.
            Юж.Корея: Дайте парочку.
            народ Юж.Кореи: А-А-А-А!!! Нас всех убьют! Пошли на протесты!
            Китай: Не нравится нам такое ПВО у границ.
            США: Вот вам четыре.
            Юж.Корея: Мы же парочку просили!
            США: С вас один миллиард $
            Юж.Корея: ЧО??!! Мы вообще то парочку по сто пятьдесят просили.
            США: Так 150 без налогов, у нас никогда налоги на ценниках в магазинах не пишут.
            Юж.Корея: Забирайте всё в зад! Не нужен нам THAAD, вам нужен, вы и платите сами себе.
            США: Окей, тогда ставим шесть штук. С вас пол миллиарда.

            laughing
            Shurik70
  2. mihey Сегодня, 11:58
    Мягкотелость по поводу ответных действии на мерикатосовские хотелки наших и китайских правителей начинает напрягать все сильнее. Может уже пора от болтовни к делу перейти?
    mihey
    1. sogdy Сегодня, 12:30
      Цитата: mihey
      Может уже пора от болтовни к делу перейти?

      Каков Ваш план действий? Каков предполагаемый эффект Ваших действий?
      sogdy
      1. mihey Сегодня, 12:51
        Поставить в Сев. Корее наши системы ПРО с нашей обслугой. Есть две аксиомы: 1) гопники понимают только силу; 2) с террористами и шантажистами договариваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Хуже все рано не будет, а вот лучше может стать.
        mihey
        1. sogdy Сегодня, 13:01
          Цитата: mihey
          Поставить в Сев. Корее наши системы ПРО с нашей обслугой

          С территории КНДР артиллерией насквозь простреливается вся РК. Без ПРО и прочих прибабахов. В теории может хватить одного залпа (ну, значит, пять) для полного уничтожения, например, Сеула. Так же есть ракетная артиллерия.
          Но, ко всему этому есть некоторое подозрение, что наиболее пострадавшими будут Япония и Гуам. От обеих сторон.
          И да, там все так близко, достаточно соседского полигона и управления в Магадане. Ближе, чем с Белорусии до Франции.
          sogdy
          1. mihey Сегодня, 13:05
            Системы ПРО РФ в Сев. Корее нужно ставить не для того, чтоб перехватывать ракеты, а чтоб никто не дернулся на данное государство.
            mihey
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    вызывает беспокойство Китая и России
    И причем обоснованное. Ю.Корея нужна американцам исключительно для т.н. "сдерживания" России и Китая.
    Япония выразила одобрение этим планам
    Для американцев еще не так раскорячишься.
    rotmistr60
  4. iliitchitch Сегодня, 12:06
    Тихой сапой , у нас под боком ... То слева по глобусу , то справа . На полном серьёзе думают , что муруют нас , демоны .
    Вот спишь себе летом на веранде , никого не трогаешь на рассвете , а тут какая-то злобная дрозофилла тебя доставать начинает . Ну ведь не поленюсь же , захода с 15-го встану с газетой "Правда" в руках ... А потом пойду на рыбалку . Спасибо , что разбудила . Аминь . Чего-то как-то так подумалось . drinks Мы ж вас скоро и через Южный Полюс достанем , а там у вас , как у Портоса перевязь за спиной - без камушков красивых , и ловить без шансов .
    iliitchitch
  5. Балу Сегодня, 12:07
    На территории Ю.Кореи завезли новые мишени.
    Балу
  6. askort154 Сегодня, 12:10
    Иногда приходит, абсурдная на первый взгляд, мысль, что "Ы" глубокая разработка США.
    Чувак учился в Швейцарии, трудно поверить, что он не интересовал ЦРУ. Американцы помогли ему создать ракеты (скорее украинские, потому как не отреагировали на это сообщение в СМИ) и дали несколько ядерных зарядов которые он "испытывал". Под этот шум, разместили свои ТНААD против Китая и России. Корею воссоединят. В итоге, будет новая ядерная держава в АТР под контрольное США.
    Корея станет "израилем" в АТР ! А что ?
    askort154
    1. perepilka Сегодня, 12:27
      Корея станет "израилем" в АТР ! А что ?
      Не прокатит, Китай рядом. Да и Пончик властью делится навряд ли пожелает. Скорее плюшек себе ещё выторгует, как от китайцев, так и от противоположной стороны. В Швейцарии же учился laughing
      perepilka
  7. Гуру Сегодня, 12:26
    Ну всё ясно. Корейцы понятия иметь не будут , какие ракеты загружены в контейнеры, ПВО или Тактические. Умно , что сказать.
    Гуру
  8. лаврентий павлович Сегодня, 12:34
    Когда же полосатиков кто нибудь реально всгреет, да так что бы мало не показалось.
    лаврентий павлович
    1. mihey Сегодня, 12:54
      Вариантов 2, и оба с ядерным апокалипсисом в конце.
      mihey
  9. Салют Сегодня, 13:26
    не страшно, у РФ ракеты не только на дальнем востоке размещены а Сев. Корея достаточно непредсказуемое гос-во
    Салют
  10. Алекс2048 Сегодня, 13:26
    Как ни крути, а выход из этой да вообще из ситуации с обороноспособностью РФ в ассиметричных мерах таких как "статус 6". Нужно иметь основанную на принципиально иных не ракетных способах доставки гарантированной смерти США. Может плюнуть на безъядерный договор по космосу или ещё что-то, но в любом случае нужна дубина и в целом она должна быть дешёвой. Все таки оружие ядерного удара это последний аргумент, как для врагов так и для друзей так и для самих себя. На сегодняшний день не может быть никакого ограниченного ядерного конфликта. Так же как не может быть и ограниченной локальной войны между США и РФ. Такие локальные мероприятия почти мгновенно примут глобальный характер.
    Во всем остальном то есть для других конфликтов наличие или отсутствие данного комплекса в РК не играет роли. А про то что его будут обслуживать расчеты из США и что якобы проблема в подчинении расчётов комплекса в США, а не КР так это было ясно сразу, вся армия КР подчинена армейскому руководству США.
    Алекс2048
  11. Старый26 Сегодня, 21:08
    Цитата: perepilka
    И учитывая тот факт, что они теперь стали одной из приоритетных целей для боеголовок, как для китайских, так и для российских.

    Ну с китайскими-то хоть понятно, а причем тут российские боеголовки. Именно для Китая эти установки хотя бы представляют некую опасность, но для российских они что есть, что их нет

    Цитата: sogdy
    С территории КНДР артиллерией насквозь простреливается вся РК. Без ПРО и прочих прибабахов. .

    Ну не стоит писать такую откровенную ахинею, показывая свой уровень знаний. Или в вашей реальности северокорейская артиллерия имеет дальность стрельбы в 400 км????

    Цитата: sogdy
    В теории может хватить одного залпа (ну, значит, пять) для полного уничтожения, например, Сеула. Так же есть ракетная артиллерия..

    Ну прямо таки ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИК, не менее раз считаете,что одного (или пяти) залпов достаточны для полного уничтожения Сеула. Интересна, известно ли вам, что конгломерация Сеул имеет размеры примерно 90 на 75 км. До Сеула (центра столицы) а не до окраин конгломерации - порядка 40 км. И у северокорейцев порядка 60 самоходок калибра 170-мм, имеющих ТТХ, достаточные, чтобы накрыть центр Сеул. Правда стреляют они со скорострельностью 1-2 выстрела в 5 минут
    Есть и реактивная артиллерия. Примерно 4 тысячи из 10 тысяч РСЗО имеют дальность стрельбы в 10 км. От демилитаризованной зоны до самых ближних окраин конгломерации Сеул порядка 20 км (участок это шириной в 5 км. И сколько туда вы всунете артсистем. Есть конечно и сотня-другая калибра 240-мм. Где размещать-то будете?

    Даже если учесть, что одним залпом теоретически северокорейцы могут выпустить по южанам 4000 снарядов, а площадь конгломерации 6750 кв. километров, то получается, что 1 снаряд на 1,7 квадр. километр. Хорошенькое уничтожение, когда один снаряд падает на более чем полтора квадратных километра.

    Цитата: sogdy
    Но, ко всему этому есть некоторое подозрение, что наиболее пострадавшими будут Япония и Гуам. От обеих сторон..

    Ну ладно еще Япония, близко и у северокорейцев есть чем достать. А вот до Гуама если долетит, то всего несколько ракет. Если при этом попадут

    Цитата: Алекс2048
    Как ни крути, а выход из этой да вообще из ситуации с обороноспособностью РФ в ассиметричных мерах таких как "статус 6". .

    "Статус-6" тут не поможет. Минимум "Статус-15".

    Цитата: Алекс2048
    Нужно иметь основанную на принципиально иных не ракетных способах доставки гарантированной смерти США. .

    А как насчет аналогичных разработок в США? насчет аналога нашего "Статуса"? В отличии от рисунка из документа с грифом "Ну очень секретно. Перед прочтением сжечь", показанного по ТВ, американцы показали уже свою "игрушку" в "железе"
    Старый26
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