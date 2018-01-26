В Киеве открыли центр кибербезопасности

Мы с иностранными партнерами четко осознаем, что без сотрудничества и обмена опытом, невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве,

Глава СБУ Василий Грицак открыл в Киеве первый ситуационный центр по обеспечению кибернетической безопасности, поддержку в создании которого оказали специалисты НАТО, сообщает Взгляд «Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия. При поддержке международного сообщества на Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский», – говорится в релизе СБУ.Сообщается также, что в 2017 году «СБУ получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности».По словам самого Грицака, в прошлом году сотрудники СБУ «зафиксировали и отразили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A».Кроме того украинские специалисты, «установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак», поскольку спецслужбы РФ якобы «превратили Украину в полигон для отработки хакерских атак на другие страны».заявил шеф СБУ.Напомн6им, в конце прошлого года комитет нижней палаты Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект, согласно которому Вашингтон должен оказать Киеву помощь в укреплении его кибербезопасности, а также помочь бороться с «российской дезинформацией и пропагандой».