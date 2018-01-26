21:56 26 января

В Киеве открыли центр кибербезопасности

Глава СБУ Василий Грицак открыл в Киеве первый ситуационный центр по обеспечению кибернетической безопасности, поддержку в создании которого оказали специалисты НАТО, сообщает Взгляд.



«Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия. При поддержке международного сообщества на Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский», – говорится в релизе СБУ.


Сообщается также, что в 2017 году «СБУ получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности».

По словам самого Грицака, в прошлом году сотрудники СБУ «зафиксировали и отразили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A».

Кроме того украинские специалисты, «установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак», поскольку спецслужбы РФ якобы «превратили Украину в полигон для отработки хакерских атак на другие страны».

Мы с иностранными партнерами четко осознаем, что без сотрудничества и обмена опытом, невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве,
заявил шеф СБУ.

Напомн6им, в конце прошлого года комитет нижней палаты Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект, согласно которому Вашингтон должен оказать Киеву помощь в укреплении его кибербезопасности, а также помочь бороться с «российской дезинформацией и пропагандой».

Использованы фотографии: https://newsone.ua
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Комментарии 14

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:59
    Новых киборгов делать будут ,только для инета? Так они же деревянные,как солдаты Урфина Джюса,доказано.
    НЕКСУС
    1. dik-nsk Сегодня, 12:02
      не они, матрасы.. это как центр в мелкобритании, только этот совсем под боком у нас.. и смешного тут ничего нет..
      dik-nsk
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:06
        По словам самого Грицака, в прошлом году сотрудники СБУ «зафиксировали и отразили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A».

        Интересно,сколько при этом было сожжено Армат и потоплено российских крейсеров...а по поводу знаменитого Petya-A...так их и так уже наказали Петей-П.
        НЕКСУС
      2. Кроу Сегодня, 12:06
        Это не центр кибербезопасности, а полигон для Кибер разведки и Кибер нападения на РФ! Реально, смешного ничего нет. Ещё один очаг напряженности!
        Кроу
        1. Балу Сегодня, 12:11
          Цитата: Кроу
          Это не центр кибербезопасности, а полигон для Кибер разведки и Кибер нападения на РФ! Реально, смешного ничего нет. Ещё один очаг напряженности!

          Тоже хотел в этом ключе высказаться. Ща опять начнут названивать в гипермаркеты. Рискну предположить, что ближе или во время чемпионата начнут "поджигать" и "минировать" гипермаркеты и рынки, стадионы, школы. Что еще можно ждать от майдаунов под руководством фашингтонских макак.
          Балу
          1. Гигант мысли Сегодня, 12:23
            Бандеровская Уркаина будет действовать против России до тех пор, пока англосаксы будут ей в этом помогать, поэтому свержение хохлофашистского режима в Киеве, и приведение к власти адекватных политиков, лояльных к России, вот первоочередная и сверхсложная задача для российского руководства.
            Гигант мысли
        2. НЕКСУС Сегодня, 12:11
          Цитата: Кроу
          Это не центр кибербезопасности, а полигон для Кибер разведки и Кибер нападения на РФ! Реально, смешного ничего нет. Ещё один очаг напряженности!

          А кто смеется? Украину бездарно и откровенно прос...ли...какому советскому генералу могло хотя бы в качестве бреда прийти в голову,что натовские силы будут размещены на территории Украины?
          НЕКСУС
        3. g1washntwn Сегодня, 12:23
          Филиал АНБ и ЦРУ, аналогичный эстонскому. План Анаконда никто не отменял, эти директивы действующие.
          g1washntwn
  2. ded100 Сегодня, 12:09
    Кроме того украинские специалисты, «установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак»
    Так вот где собака зарыта кто бы сомневался! laughing laughing
    ded100
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве
    Остается только ждать еженедельных отчетов украинской стороны о том сколько сотен попыток кибератак России они предотвратили. Убожество во всем начиная с мозгов пропитанных русофобией.
    rotmistr60
  4. x.andvlad Сегодня, 12:11
    Хоть в НАТО и не берут, но инфраструктура для этого что бы это произошло в любой момент разрастается у самых наших границ.
    x.andvlad
  5. Какой-то Компот Сегодня, 12:12
    Универсальный солдат был пророческим фильмом laughing
    Какой-то Компот
  6. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:27
    Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия.

    А зачем организовывать целый центр для определения происхождения, когда каждому либералу, совестливому журналисту и демократическому гомосексуалисту известно, что все атаки устраивает лично злобный терран Путин?
    Ушлый_башкорт
  7. Игорь В Сегодня, 17:44
    Мониторов натащили, а подключить, видимо, некуда, ноутбуками пользуются. А над входом микроволновку подвесили, это более продвинутая защита, чем кастрюлька на голове. К определению русских хакеров готовы! angry
    Игорь В
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