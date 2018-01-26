Администрация Африна призвала Дамаск защитить границы от турецкой армии
Правительство курдского района Африн в провинции Алеппо призвали Дамаск защитить сирийские границы от наступления турецких войск, сообщает RT со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте местной администрации.
Отмечается, что наступление турецких войск угрожает территориальной целостности Сирии.
Речь идёт о проводимой Турцией операции «Оливковая ветвь», цель которой – уничтожить курдские вооружённые формирования на сирийско-турецкой границе.
По данным российского Центра по примирению в САР, за прошедшие сутки Африн покинули более 700 человек.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что к обострению ситуации привели действия США, которые бесконтрольно снабжали оружием группировки на севере Сирии.
25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и лично провёл инспекцию подразделений турецкой армии.
По его словам, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил в четверг, что в ходе боёв в Африне нейтрализовано уже более 300 боевиков.
В то время как мы подтверждаем, что продолжим оборонять район Африн от внешних атак и будем давать отпор попыткам установить турецкую оккупацию в Африне, призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта,говорится в обращении.
Отмечается, что наступление турецких войск угрожает территориальной целостности Сирии.
Речь идёт о проводимой Турцией операции «Оливковая ветвь», цель которой – уничтожить курдские вооружённые формирования на сирийско-турецкой границе.
По данным российского Центра по примирению в САР, за прошедшие сутки Африн покинули более 700 человек.
В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Деръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек,рассказал представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что к обострению ситуации привели действия США, которые бесконтрольно снабжали оружием группировки на севере Сирии.
25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и лично провёл инспекцию подразделений турецкой армии.
По его словам, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.
Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Африн будет возвращён истинным владельцам этой земли,подчеркнул президент.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил в четверг, что в ходе боёв в Африне нейтрализовано уже более 300 боевиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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