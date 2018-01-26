21:56 26 января

Администрация Африна призвала Дамаск защитить границы от турецкой армии

Правительство курдского района Африн в провинции Алеппо призвали Дамаск защитить сирийские границы от наступления турецких войск, сообщает RT со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте местной администрации.



В то время как мы подтверждаем, что продолжим оборонять район Африн от внешних атак и будем давать отпор попыткам установить турецкую оккупацию в Африне, призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта,
говорится в обращении.


Отмечается, что наступление турецких войск угрожает территориальной целостности Сирии.

Речь идёт о проводимой Турцией операции «Оливковая ветвь», цель которой – уничтожить курдские вооружённые формирования на сирийско-турецкой границе.

По данным российского Центра по примирению в САР, за прошедшие сутки Африн покинули более 700 человек.

В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Деръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек,
рассказал представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что к обострению ситуации привели действия США, которые бесконтрольно снабжали оружием группировки на севере Сирии.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и лично провёл инспекцию подразделений турецкой армии.

По его словам, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Африн будет возвращён истинным владельцам этой земли,
подчеркнул президент.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил в четверг, что в ходе боёв в Африне нейтрализовано уже более 300 боевиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Злой543 Сегодня, 12:26
    ну так сразу надо было соглашаться на ввод сирийской армии
    Злой543
    1. лаврентий павлович Сегодня, 12:29
      Как жареным запахло, так сразу о Дамаске вспомнили.
      лаврентий павлович
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:31
        Видимо курдов задавят, раз они начали говорить о территориальной целостности Сирии. Российские военные предлагали курдам до вторжения турок занять территорию войсками Асада, но те оказали сославшись, что они независимые и сами с турками разберутся. В Африне уже русская военная полиция стояла, а они отказались. Кто им теперь помогать будет? Курдам посвящается:
        Аристарх Людвигович
        1. g1washntwn Сегодня, 12:40
          Там курдов всяких разных по три охапки под каждым кустом. Они между собой договориться не могут, вот и выходит что одни кричат "мы сами с усами", а другие "помогите, грабют".
          Думаю, Асад войдет не раньше чем те, кто "с усами" не уползет в зону ответственности матрасии.
          g1washntwn
          1. Владимир16 Сегодня, 12:45
            Хороший результат! Курды запросились домой. Матрасы снова сели в лужу.
            Курдам нужен Асад.
            Ай да молодцы, те кто это так провернул good
            Мы же понимаем, что это русские хакеры сделали laughing
            Владимир16
            1. Серый брат Сегодня, 13:09
              Цитата: Владимир16
              Курдам нужен Асад.

              Пока что не очень сильно нужен, они суть вопроса ещё не прочувствовали. До установления полного понимания расклада ещё далеко.
              Лечить их ещё и лечить.
              Серый брат
        2. Монос Сегодня, 12:43
          призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна

          Опомнились. winked У Сирии есть не только "суверенные обязанности", но и "суверенные права". Как быть с ними? Или у Сирии "обязанности", а "права" у амеров?
          Монос
          1. роман66 Сегодня, 12:46
            вот прям и вправду странно, кричат "курды, курды" а по поведению больше на евреев похоже
            роман66
            1. cniza Сегодня, 12:55
              Как под задницей запекло , сразу заголосили , сложно там все.
              cniza
              1. роман66 Сегодня, 12:58
                да чего же сложного? делаешь выбор и отвечаешь за него - вполне пацанские понятия. а вот тазом потом вилять, типа, не так поняли уже не хорошо. hi .приветствую!
                роман66
                1. cniza Сегодня, 14:11
                  Приветствую Роман! hi нам не хватает информации . что бы сделать хоть какой то вывод , но курды сами виноваты , что не подумали хорошо.
                  cniza
            2. БАРХАН Сегодня, 13:29
              Цитата: роман66
              вот прям и вправду странно, кричат "курды, курды" а по поведению больше на евреев похоже

              А мне вот они шумеров напомнили...древних...ну строителей пирамид короче...копателей морей.
              БАРХАН
              1. роман66 Сегодня, 13:30
                нее. те- круче!
                роман66
          2. JonnyT Сегодня, 12:56
            ]
            Цитата: Монос
            Опомнились.

            Кто опомнился??? Что за администрация, точнее чья? Больше похоже на попытку столкнуть турков с САА и РФ. А потом выяснится, что помощи просили мошенники, а курды продолжают придерживаться политики создания независимого нац. государства и Асад должен уйти
            JonnyT
            1. Монос Сегодня, 13:24
              Цитата: JonnyT
              Больше похоже на попытку столкнуть турков с САА и РФ.

              Скорее всего, так оно и есть.
              Монос
      2. Офицер запаса Сегодня, 12:52
        Да уж, закрутили сюжет. Эрдоган защищает территориальную целостность Сирии от посягательств США, уничтожает курдские формирования. А курды отказываются от идеи Курдистана и просят помощи у того же Асада?
        Просто жанр политической фантастики.
        Офицер запаса
      3. сибиралт Сегодня, 12:56
        Втянуть Дамаск против Турции - задумка США.
        сибиралт
    2. Sefevi Сегодня, 12:29
      Турки скоро додавят курдов. Эрдоган не из тех, кто зря бросает слова на ветер. Его можно обвинить во многих вещах, но попусту сотрясать воздух не в его правилах. Вчера Трамп обещал Эрдогану прекратить помощь курдам в Африне. И думаю, они сделают это. Иначе они потеряют Турцию как союзника. Овчина не стоит выделки
      Sefevi
      1. Злой543 Сегодня, 12:34
        В этом никто и не сомневается, просто янкерсы в очередной раз кинули своих подопечных, а те надеялись на них
        Злой543
        1. Sefevi Сегодня, 12:38
          "просто янкерсы в очередной раз кинули"
          Кидали своих союзников всегда и везде, как только это стало выгодно национальным интересам. И далеко не только американцы. В политике не бывает друзей.
          Sefevi
          1. Владимир16 Сегодня, 12:49
            Цитата: Sefevi
            В политике не бывает друзей.

            Так говорят политики-мерзавцы. Есть масса примеров обратного.
            Владимир16
        2. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:57
          Тут Эрдоган очень ловко поступил просто. Россия и США против него воевать не станут, так как и нам и им он союзник вроде как, сирийцам наши не дадут турков долбить, а курды тоже заигрывали со всеми подряд, но силенок в разы меньше. Но долго сидеть на двух стульях не выйдет, примеров вагон.
          Ушлый_башкорт
      2. yehat Сегодня, 12:36
        США уже потеряли Турцию как союзника - показали туркам, что их дело сидеть у параши.
        И Эрдоган это не забывает. По-моему достаточно легко подтолкнуть события, чтобы Турция окончательно откололась от США.
        yehat
        1. garnik Сегодня, 18:03
          Турки от амеров никогда не откажутся,так же как и штатники от турок. Они вместе движутся к единой цели. После событий в Африне и курды будут в друзьях у амеров. Большого ума не надо ,чтоб констатировать факты,а они не в нашу пользу.
          garnik
      3. Orionvit Сегодня, 19:04
        Цитата: Sefevi
        попусту сотрясать воздух не в его правилах

        Попусту сотрясать воздух, это вообще в правилах востока. Они направо и налево "мамой клянутся", а потом, если что не так, дружно "переобуваются".
        Orionvit
    3. dik-nsk Сегодня, 12:37
      открываю новость, читаю, спускаюсь к комментариям, а тут не НЕКСУС первый, аж глаз задергался, может случилось что с человеком laughing laughing а то в предыдущих постах везде отметился, устал наверное))
      dik-nsk
    4. Topotun Сегодня, 12:39
      Так они предлагют правительству Сирии защитить и уйти..... Таких хитрых дофига в мире. Сразу бы договорились с Асадом - проблем было бы меньше.
      Topotun
    5. Маз Сегодня, 17:17
      От мертвого осла уши - как сказал великий комбинатор
      Маз
  2. 264 Сегодня, 12:27
    Опомнились.Чем раньше думали?
    264
  3. mihey Сегодня, 12:28
    Что и требовалось доказать. Что ж они к мерикатосикам-то не побежали, которые их и сподвигли на противостояние с Дамаском?
    mihey
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:29
    призвали Дамаск защитить сирийские границы от наступления турецких войск
    Проамериканские курды отказались участвовать в переговорах с представителями Дамаска (и не без участия Сша), а как только турки начали дубасить, так вспомнили о границах Сирии. А почему к кураторам не обратились?
    rotmistr60
    1. Балу Сегодня, 12:34
      Цитата: rotmistr60
      Проамериканские курды отказались участвовать в переговорах с представителями Дамаска (и не без участия Сша), а как только турки начали дубасить, так вспомнили о границах Сирии.

      Вспомнил притчу о корове, птичке и лисе. Жалко птичку. crying
      Балу
    2. Злой543 Сегодня, 12:35
      Цитата: rotmistr60
      призвали Дамаск защитить сирийские границы от наступления турецких войск
      Проамериканские курды отказались участвовать в переговорах с представителями Дамаска (и не без участия Сша), а как только турки начали дубасить, так вспомнили о границах Сирии. А почему к кураторам не обратились?


      у кураторов телефон вне доступа laughing
      Злой543
    3. Servisinzhener Сегодня, 13:21
      Это очень показательный пример для всех кто готов лечь под США.
      Servisinzhener
  5. LiSiCyn Сегодня, 12:32
    Суверенные Обязанности !!!! О, как... Курды, такие смешные laughing Раньше они, Асада за человека не считали.. А , тут Суверен !!! Теперь всех, через личную клятву в верности, под страхом смертной казни. Только на таких условиях am
    LiSiCyn
  6. Egorovich Сегодня, 12:33
    Россия и Асад предлагали Африну пустить САА на занимаемую курдами территорию и сдать все оружие сирийским войскам и тогда бы турки туда не полезли, курды отказались. Теперь чего просить о помощи? Выполняйте условие России и все устаканится.
    Egorovich
    1. Servisinzhener Сегодня, 13:23
      Считаю что поезд для них уже ушел. На данном этапе не нам не Асаду не стоит лезть между молотом и наковальней.
      Servisinzhener
  7. yehat Сегодня, 12:33
    сначала строят курдское государство и посылают Дамаск, а потом просят защиты от Дамаска.
    похоже, Эрдоган хочет для Асада объединить страну и делает это весьма эффективно.
    yehat
  8. НЕКСУС Сегодня, 12:34
    призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта,

    Так ведь предлагали жить то в виде автономии в составе Сирии,...не согласились. Независимый Курдестан захотели и к матрассам переметнулись. Теперь спасение утопающих,дело самих утопающих.
    НЕКСУС
  9. новичок Сегодня, 12:35
    не прошло и шести дней. значит ли сей крик душу курдов о том, что они согласны на изначальные предложения САР/РФ? но пока лишь крики “рятуйте“. официального заявления на согласие на предложенные условия схранения Сирии в целостности, от курдов не поступало.
    новичок
    1. роман66 Сегодня, 12:50
      а кто их слушать сейчас будет? руки вверх и с криками "Оджалан - капут!" сдаваться
      роман66
  10. mitchhunter Сегодня, 12:45
    Теперь уже поздно звать хозяина из Дамаска. Бешеный пес укусил руку, теперь к нему же и подлизывается и просит о помощи, когда кастрировать начали. Дураков везде полно.
    mitchhunter
  11. Alex-a832 Сегодня, 12:49
    Изначально было ясно, что защиты у Асада начнут требовать. Только момент упущен, да и вторым полупопием пытаются на амерском стуле усидеть. Как говорится "ласковое теля у двух коров молоко сосет", а тут кругом ни одной коровы не осталось, только быки собрались (со всеми вытекающими, так сказать... lol )
    Alex-a832
  12. Zubr Сегодня, 12:51
    А нечего было полосатым доверять. Пустили бы войска Сирии сразу, и было бы вам счастье. Так нет же, захотелось автономии на нефтяных полях. Чего там им матрасные ещё пообещали ? А так, это чистый рэйдерский захват суверенных территорий. Неужели не понятно было с самого начала, что вас курдов используют как презерватив ?
    Zubr
    1. bratchanin3 Сегодня, 13:47
      Цитата: Zubr
      вас курдов используют как презерватив

      Именно так их и используют и, подозреваю, не зря у них (курдов) такая история
      bratchanin3
  13. bratchanin3 Сегодня, 13:43
    Какие могут быть курдские вооружённые формирования в САР? Или САА формирует у себя подразделения курдов, подчиняющихся командованию, либо они должны быть расформированы. Ну а если самостийные курды сами себе государство, то злой Эрдоган поможет Асаду усмирить самостийность курдов, что уж тут жаловаться и призывать. Я так думаю.
    bratchanin3
  14. voyaka uh Сегодня, 14:14
    Чего-то турки не очень боятся заявлений генерал-майора Евтушенко из Африна...
    voyaka uh
    1. Alex-a832 Сегодня, 15:21
      Евтушенко только факты констатирует. Никаких ультиматумов туркам от России не будет. Видимо, курдам поставили условие, которое они не выполнили, поэтому теперь это выяснение отношений только между турками и курдами. А Европе стоит приготовиться к принятию новых беженцев. Турки курдских беженцев даже за плату от Евросоюза размещать у себя не станут.
      Alex-a832
  15. Incvizitor Сегодня, 14:14
    призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта,

    То есть договариваться с американскими оккупантами это для курдов норма а турецких прогнать надо? fool
    Связались с фшой-теперь вы стали террористами, страдайте, так вам и надо, ДБ.
    Incvizitor
  16. МРоманович Сегодня, 14:40
    Похоже действие где США - автор сценария, а Турция - исполнитель, идет по заданному плану. Небольшая склока между США и Турцией - всего лишь часть плана для отвода глаз. Цели достигаются, а именно: опытным путем получили очередное подтверждение нашей податливости, что нас можно просто попросить удалится, что бы работать по нужной территории; параллельно снизить авторитет России в глазах курдов и не только их; в очередной раз попытаться в открытую столкнуть Сирию с Турцией, что бы получить возможность легализовать других игроков из НАТО, а со временем полностью отвести взгляд мировой общественности от исламистов на Дамаск со всеми вытекающими; в случае игнорирования Дамаском призыва курдов получить в регионе большую массу обиженных курдов и много-много всего "интересного" с заделом на будущее. Турция в качестве приятного бонуса получила возможность пострелять курдов. Посмотрим что будет дальше. Надеюсь нас не попросят снова "победить" исламистов и убраться с чувством выполненного долга, если это случится то это будет началом конца.
    МРоманович
    1. Trn Сегодня, 15:35
      Вы не правы, штаты и европа слили Турцию...и турки это поняли! более 50 лет не принимают в ЕС..каждый раз когда запад не устраивали турецкие лидеры, были перевороты,та же Германия и Греция не выдали заговорщиков..Сша не выдает Гюлена..Не продают современные системы Пво и тд..Нидерланды вообще не впустили министра иностранных дел к себе...были терки с Францией и Германией по поводу геноцида...Сша вообще возбудили уголовное дело на личную охрану Эрдогана))..постоянная критика в адрес Турции..хотят создать курдистан в том числе и на территории Турции...так какие они союзники??
      Когда все наложили санкции на Рф, Турция под это не подписалась..Сегодня Турция естественный союзник Рф..так как и тех и других запад пытается пресовать и поучать..Рф нужна сильная Турция, А Турции сильная Рф для того чтобы противостоять западу..а то что воевали много друг с другом, так все воевали друг с другом когда то...это не показатель
      Trn
    2. garnik Сегодня, 18:15
      МРоманович
      На 100% правы. К сожалению мы подыграли амерам и туркам.Это и так было ясно,но почему то наши упрямо наступают на грабли. Иногда удивляешься невыгодным решениям нашего правительства,а может быть оно и не наше? Хотя какое там правительство,если всем заправляет Гарант.
      garnik
  17. МИХАН Сегодня, 16:22
    Неплохо Эрдоган уму разуму курдов учит..Это им не русские и нянчиться турки не будут (типо перемирие и т.д.)
    Поздно "товарищи курды" , слишком поздно .. negative
    МИХАН
    1. garnik Сегодня, 18:34
      Виталий,есть ли информация ,что афринские курды отказывались от автономии в составе Сирии .Они вмести с нашими брали Алеппо . Это уже наши сми растрезвонили ,мол афринские курды требуют независимости,чтоб оправдать свои действия.
      Вы понимаете ,что для меня равнозначны что курды ,что турки.но на сегодняшний день мы потеряли курдов,которых со времен коммунистов,рассматривались как сдерживающий фактор в турции.
      garnik
      1. МИХАН Сегодня, 19:26
        Цитата: garnik
        Виталий,есть ли информация ,что афринские курды отказывались от автономии в составе Сирии .Они вмести с нашими брали Алеппо

        Возможно...
        Цитата: garnik
        Это уже наши сми растрезвонили ,мол афринские курды требуют независимости,чтоб оправдать свои действия.

        Когда , мы начали операцию в Сирии , курды сразу заняли позицию , типо "мы сами и без вас добъемся независимости " Вот и добились ! (пусть США им помогают )
        hi
        Цитата: garnik
        Вы понимаете ,что для меня равнозначны что курды ,что турки.но на сегодняшний день мы потеряли курдов,которых со времен коммунистов,рассматривались как сдерживающий фактор в турции.

        Сейчас другие времена и СССР сгубила "идеология, кто строит социализм тем ВСЕ за рубежом...!"
        Учить нужно таких (желательно чужими руками) И у России это получается, да жестоко ..Нам тоже не легко и нас тоже хорошо учат, за нашу доброту и наивность..!
        У России один союзник был и остался! Надеюсь и в дальнейшем так будет ..
        ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ , нам Русским!
        МИХАН
        1. мордвин 3 Сегодня, 19:30
          Цитата: МИХАН
          ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ , нам Русским!

          Нам трубу разрешили прокладывать, и все.
          мордвин 3
          1. МИХАН Сегодня, 19:53
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: МИХАН
            ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ , нам Русским!

            Нам трубу разрешили прокладывать, и все.

            Ну это тоже входит в наш план по развалу НАТО и ЕС..
            Мы должны отомстить за развал и ограбление СССР и очень жестоко..И как нас пытаются поставить на колени на Олимпиаде в Южной Корее и т.д. , это очень заметно ..Боятся нас и нашей МЕСТИ!
            Вот такие дела Владимир в танковых войсках.. soldier
            МИХАН
            1. мордвин 3 Сегодня, 19:57
              Не знаю, не знаю, какие у нас планы... recourse
              мордвин 3
              1. МИХАН Сегодня, 20:25
                Цитата: мордвин 3
                Не знаю, не знаю, какие у нас планы... recourse

                Я пошутил на счет планов ...У России никогда никаких планов не было и не будет, и в этом НАША СИЛА!
                Непредсказуемость и метание души русских (щедрость и скупость , умиротворение и воинственность , доброта и жестокость .. и т.д.) Сводит с ума запад..!
                Мы и сами себя не всегда понимаем.. hi
                Это и есть видать "особый путь России" в этом мире..
                Умом Россия не понять , аршином общим не измерить.!
                МИХАН
      2. Incvizitor Сегодня, 20:21
        мы потеряли курдов,которых со времен коммунистов,рассматривались как сдерживающий фактор в турции.

        Они им и остаются, дай им всяких рпг пзрк и сразу дружить станут.
        И у России это получается, да жестоко ..

        так нужно с каждым, кто с пи.сами якшается, чтобы каждая рваная резинка знала, что за это будет жестокая расплата, как "украина" территориями жизнями а возможно и тем и другим, нужно вбить им в головы, за америкаснами нужно платить...
        Incvizitor
        1. garnik Сегодня, 20:37
          .
          Они им и остаются, дай им всяких рпг пзрк и сразу дружить станут.

          Уже нет. Что интересно американцы смогут задружить двух врагов, которых американцы будут держать в своем фарватере.И это будет направлено на Иран(не зря так старается Израиль) ,а в последствии на нас.
          Все ждем что наши лидеры где то блеснут своими сложными рокировками в политике,а на самом деле обыкновенный слив.
          garnik
        2. МИХАН Сегодня, 20:41
          Цитата: Incvizitor
          так нужно с каждым, кто с пи.сами якшается, чтобы каждая рваная резинка знала, что за это будет жестокая расплата, как "украина" территориями жизнями а возможно и тем и другим, нужно вбить им в головы, за америкаснами нужно платить...

          Аллах Акбар короче ..Наше дело правое , на БВ будет мир и стабильность! Или мы не русские..
          МИХАН
Картина дня