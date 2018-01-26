Администрация Африна призвала Дамаск защитить границы от турецкой армии

В то время как мы подтверждаем, что продолжим оборонять район Африн от внешних атак и будем давать отпор попыткам установить турецкую оккупацию в Африне, призываем сирийское государство исполнить суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта,

В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Деръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек,

Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Африн будет возвращён истинным владельцам этой земли,