21:53 26 января

Армия САР в скором времени получит очередную партию российской техники

Сирийская армия в ближайшее время пополнит свой автопарк автомобилями, прибывающими из России, пишет Вестник Мордовии.

Армия САР в скором времени получит очередную партию российской техники


Согласно информации турецких ресурсов, через Босфор проследовало судно «Инженер Трубин», которое следует в Тартус. На его борту размещены различные автомобили российского и советского производства.




На опубликованных в Сети фотографиях можно рассмотреть грузовые машины ГАЗ-66, ГАЗ-3308 «Садко», Урал 4320, КамАЗ-4310, ЗиЛ-131. Кроме грузовиков на борту видна знаменитая санитарная «буханка» – УАЗ-3962.

Эта техника пригодится сирийцам для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки артсистем, а также для эвакуации раненных.



«Большая часть автомобилей, таких как ЗиЛ-131, ГАЗ-66, ГАЗ-3308, практически не используются в Российской армии, их в настоящее время заменяет более современная техника», – отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.

Использованы фотографии: twitter.com/YorukIsik
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. seti Сегодня, 13:04
    Мы не используем зато используют в Сирии. Все логично. Но есть вопрос. Серьезный вопрос. Мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?
    seti
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:08
      Цитата: seti
      мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?

      У Сирии нет денег. Так что безвозмездно отправили технику на утилизацию. Да и Газпром в накладе не останется, по причине отсутствия трубы из Катара.
      Аристарх Людвигович
      1. seti Сегодня, 13:13
        Это тоже как вариант. Понятно что передать легче всего - утилизация это тоже затраты. Но и гнать это барахло через 4 моря тоже удар по карману.
        Нет денег не означает что мы ничего с них поиметь не можем. Смотреть нужно шире. Можем брать в виде бартера фруктами, морепродуктами, получать торговые и строительные послабления. Совместная нефте и газодобыча. Надеюсь в этой сфере все обговорено. Туристическая сфера - тоже неплохо бы ее развивать в дальнейшем.
        seti
        1. Владимир16 Сегодня, 13:21
          Цитата: seti
          Можем брать в виде бартера фруктами, морепродуктами, получать торговые и строительные послабления... Туристическая сфера - тоже неплохо...

          Всё верно говорите, но забыли упомянуть две "турбазы" - Тартус и Хмеймим. Они ведь тоже нам нужны wink
          Владимир16
          1. seti Сегодня, 13:23
            Про базы написал немного ниже. Пака сирийцы нам обязаны нужно их доить. Пройдет немного времени - кто знает как крутнется. Пример Болгарии после 1878 года вдохновляет.
            seti
            1. Владимир16 Сегодня, 13:26
              Болгария должна всегда быть примером "братской" дружбы. Как символ, как флаг. Дабы помнили люди, что продажные правительства случаются чаще чем хотелось бы.
              Владимир16
        2. iaroslav.mudryi Сегодня, 15:00
          Цитата: seti
          ...Но и гнать это барахло через 4 моря тоже удар по карману.
          Нет денег не означает что мы ничего с них поиметь не можем. Смотреть нужно шире. Можем брать в виде бартера фруктами, морепродуктами, получать торговые и строительные послабления....

          Многоцелевой сухогруз «Инженер Трубин» из Сирии не пойдёт пустым, а будет загружен согласно товарообороту России с Сирией, для справки:
          "Экспорт России в Сирию в 2016 году составил 182 254 339 долл. США.
          Импорт России из Сирии в 2016 году составил 11 020 627 долл. США."
          "Экспорт России в Сирию в 1 квартале 2017 года составил 164 841 496 долл. США.
          Импорт России из Сирии в 1 квартале 2017 года составил 942 977 долл. США."
          Подробно о перечне ввозимых и вывозимых товаров Россией и Сирией здесь:
          http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017
          -02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-siriey-v-2016-g/
          http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017
          -05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-siriey-v-1-kv-2
          017-g/
          iaroslav.mudryi
        3. Orionvit Сегодня, 18:30
          Цитата: seti
          Нет денег не означает что мы ничего с них поиметь не можем Можем брать в виде бартера фруктами, морепродуктами

          Почему у всех привычка мерить выгоду исключительно в материальном выражении? Не можете дать деньгами, так дайте хоть "фруктами", хоть чем, лишь бы в карман. Что за еврейский подход? В наше время (впрочем как и всегда), политическое влияние, иногда оказывается на много выгоднее и полезнее, чем какие то материальные блага.
          Orionvit
          1. seti Сегодня, 18:59
            Глупости не пишите. Мы и так там имеем политическое влияние. Так может все отдадим что имеем ? Отдайте свою зарплату бездомным и будет вам счастье. И следующую тоже.
            Долги списываем, имущество раздаем. Мы самая богатая страна на свете ? Так почему простые граждане Рф живут по своим средствам. Скромно. Может лучше раздать это имущество им ? Вы так не считаете ?
            seti
            1. Orionvit Сегодня, 19:21
              Цитата: seti
              Может лучше раздать это имущество им ? Вы так не считаете ?

              Я считаю, что ваши рассуждения "от Шарикова" в смысле "взять всё и поделить", неуместны. А иногда просто смешны. Хорошо, флажок у вас интересный, тогда скажите мне. Гуманитарная помощь России Донбассу, это нормально? Или может с "Донецких" денег потребовать, или ещё чего в уплату? Почему это Россия раздаёт материальные ценности "кому попало"?
              Orionvit
      2. макс702 Сегодня, 13:21
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Да и Газпром в накладе не останется, по причине отсутствия трубы из Катара.

        А это и есть оплата.. Не допущение конкурента на рынок сбыта твоей продукции позволяет держать необходимую тебе цену.. вопрос только что выгодней война со всеми ее расходами или Катарский газ который обрушит цены на наш газ..
        макс702
      3. Sefevi Сегодня, 13:27
        У России попросту нет другого выбора. Или надо утилизировать у себя, а это стоит денег, или сплавить в Сирию, в буквальном смысле. А перевозка тоже стоит денег.
        Sefevi
        1. seti Сегодня, 13:34
          А не проще было бы подлампичить и по номиналу от ремонта толкнуть своему же населению в Сибири и на Дальнем Востоке ? Или так раздать ? Нет. Лучше сирийцем. Даром. Глуповато получается - а своего мужика из деревеньки обделили. Или своих кидать привычнее ?
          Помочь можно сирийцам и нужно но за монету. Но помогать нужно сначала своим.
          seti
          1. Piramidon Сегодня, 14:23
            Цитата: seti
            А не проще было бы подлампичить и по номиналу от ремонта толкнуть своему же населению в Сибири и на Дальнем Востоке ?

            А кто Вам не дает купить такую технику? Сейчас много предложений в инете. Люди, кому это интересно, не льют слезы на сайтах, а покупают с баз хранения не только транспортные машины, но и бронетехнику.
            Piramidon
            1. seti Сегодня, 14:38
              Я не лью слезы. Я говорю что отдавать даром глупо. Объясните почему я, ты, он должен покупать когда сириец получит эту (не конкретно ту на фото) машину без платно ? Он чем то лучше мужика из сибирской глубинки у которого на старенький автомобиль повышенной проходимости лишних денег нет ? А в хозяйстве он бы пригодился.
              Отдаем ну и ладно. Есть необходимость. У Сирии нет денег это понятно. Мы одни тут богатые...) Тогда пусть дадут что то другое что можно пощупать или получить иную выгоду. В торговле, строительстве, туризме и т.д. Как вы не можете понять ? Союза нет и разбазаривать даже это старье сейчас преступление против русского народа.
              А вам бы все раздать поскорее. А свой.. Да пусть купит. Он же богатый.
              seti
              1. Piramidon Сегодня, 16:29
                Цитата: seti
                почему я, ты, он должен покупать когда сириец получит эту (не конкретно ту на фото) машину без платно ?

                А Вас не смущает, что сирийцы безвозмездно отдали нам две базы, что у них страна разрушена? Отдайте нашему МО бесплатно свою квартиру или дачу на 50 лет, может и Вам подгонят бесплатный "ЗиЛ" или "Урал". Только бензиновый "Урал" брать не советую, будете на горючку работать (как и те фермеры, которым вы советуете эту технику отдать).
                "Урал" не рекомендуется заправлять с включенным двигателем - расход идет быстрее, чем заправка. belay
                Piramidon
                1. seti Сегодня, 19:00
                  Они нам отдали не безвозмездно. Вы этого не знали ? И всего на 49 лет. Да и то не факт.
                  seti
                  1. Piramidon Сегодня, 19:50
                    Цитата: seti
                    Они нам отдали не безвозмездно. Вы этого не знали ? И всего на 49 лет. Да и то не факт.

                    И сколько они запросили за аренду? Только без ваших домыслов. Факты есть?
                    Сдайте дачу не на 50, а на 49 лет и получите "шишигу".
                    Piramidon
          2. alexmach Сегодня, 14:44
            вообще техника из комиссованного армейского имущества продается вполне себе открыто.
            alexmach
            1. seti Сегодня, 14:46
              Почему она продается а не раздается ? Мы ее отдаем бесплатно тем же сирийцам. А своим родным русским продаем ? Ну не бред же.
              seti
              1. Piramidon Сегодня, 16:44
                Цитата: seti
                Почему она продается а не раздается ? Мы ее отдаем бесплатно тем же сирийцам. А своим родным русским продаем ? Ну не бред же.

                Это у Вас какой то либероидный бред, или жаба задушила? Дальше своего "огорода" ничего не видите (дай ему бесплатный ЗиЛ). Если вы международную дипломатию приравниваете к посиделкам на кухне или на городском рынке, Вам никто ничего доказать не сможет. Что Вы дали стране, кроме Вашего нытья на этом сайте? За что Вам эту технику на халяву отдавать? А Сирия нам дала в БЕСПЛАТНУЮ аренду две военные базы, + у нас союзник на БВ..
                P.S. Впрочем, я чувствую, что таким, как Вы, любителям халявы, которые только и знают, что "дай мне, а почему ему, а не мне..." невозможно что то доказать.
                Piramidon
                1. seti Сегодня, 19:08
                  Чушь не пишите. Мы их спасли от генацида потому и имеем эти базы. Сегодня имеем. А завтра нас вполне могут попросить уйти. Не видите дальше своего носа так помалкивайте и не хамите старшим. Почитайте мои посты по этой теме - может до вас дойдет . Вам видимо легко все раздать - что за дурацкая привычка. Попробуйте это сделать..Но вам с дивана конечно виднее.
                  Я всю свою сознательную жизнь работаю на страну и ничего у нее никогда не просил. Мне эта техника не нужно - но вот нашим гражданам на Дальнем Востоке и в Сибири она очень бы пригодилась. А они ее покупать должны а вот сирийцам она даром. Это что за дискриминация ?
                  seti
                  1. Piramidon Сегодня, 19:57
                    Цитата: seti
                    Мы их спасли от генацида

                    Ага, вот такие нытики, как вы, спасли.
                    а вот сирийцам она даром

                    Не захлебнитесь желудочным соком от зависти.
                    К стати об аренде. Почитайте условия соглашения, прежде чем вываливать сюда свои лживые домыслы.
                    https://www.gazeta.ru/army/2016/01/15/8022707.sht
                    ml
                    Piramidon
              2. alexmach Сегодня, 20:12
                Почему она продается а не раздается ? Мы ее отдаем бесплатно тем же сирийцам. А своим родным русским продаем ? Ну не бред же.


                Так капитализм же на дворе. А с Сирией все ещё "дружба народов".
                Я так понимаю техника из армейских резервов продаются совсем не по цене новой. Если раздавать бесплатно то ещё встанет вопрос кому её раздавать то такому кто бы её просто не пропил, если продавать - то возьмет тот, кому она нужна. Хотя опять таки, кому и как её продают вопрос ещё тот.
                alexmach
        2. Orionvit Сегодня, 18:40
          Цитата: Sefevi
          Или надо утилизировать у себя, а это стоит денег,

          Я чёт не понял, с каких это пор, разборка обычной машины на металлолом уже стала проблемой? Это что, отработанное ядерное топливо, химическое оружие, или токсические отходы, которые требуют огромных средств на утилизацию? Снабжает Россия как союзника Сирийскую армию, и что в этом такого? Тем более, мы абсолютно не знаем как и чем было заплачено, зато разных "умных" версий развели, дальше некуда.
          Orionvit
    2. 264 Сегодня, 13:09

      Хорошо хоть,что БДК уже перестали использовать в качестве барж.Или нет..? recourse
      264
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:10
      Цитата: seti
      Мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?

      Там в Сирии такой карт бланш нам выписан,и Газпром обозначен главным на первенство в тендерах нефтеных и газовых месторождений ,что не удивлюсь,что даром отдаем. И при этом еще и базы на 49 лет.
      НЕКСУС
      1. seti Сегодня, 13:20
        За базы я уже писал что на 49 лет это глупость. Мы не учимся у "партнеров" из за лужи а у них есть чему учится в этой сфере.
        База на Кубе. Да да. Та самая Гуантанамо.

        американцы за нее платят $3400. В год. Сам же договор является «бессрочным» и может быть расторгнут «только по обоюдному согласию сторон, либо же при нарушении условий аренды». Помимо этого - аренда осуществляется на правах экстерриториальности, что в частности означает, например, что рыбная ловля в заливе для местного населения запрещена.
        А мы все по старым понятиям. 49 лет. Без срочно нужно было и платить копейки. Иначе власть поменяется и нас со всех сторон и прежде всего сами сирийцы попросят а может и потребуют уйти.
        seti
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:23
          Цитата: seti
          А мы все по старым понятиям. 49 лет. Без срочно нужно было и платить копейки. Иначе власть поменяется и нас со всех сторон и прежде всего сами сирийцы попросят а может и потребуют уйти.

          Договор уверен еще пересмотрят с нашей стороны. А по поводу "попросят уйти"...им этой войны хватило на три поколения вперед,чтоб даже думать о таком бояться.
          НЕКСУС
          1. seti Сегодня, 13:29
            Грузины нам благодарны после того геноцида от Ирана и Турции ? Мы их спасли от истребления - иначе не было бы никаких грузин или армян. Благополучно забыли. И болгары, румыны, молдаване.... Имею в виду в первую очередь руководство этих стран..Поскольку на мнение народа в нынешнее время всем плевать. Но и те же болгары успешно воевали против нас с оружием в руках. Дважды. За страну 4о4 вообще молчу.
            Сегодня многие сирийцы считают нас освободителями..А завтра ?
            У врагов учится нужно - пример Петра 1 должен быть перед глазами.
            seti
            1. ПалБор Сегодня, 14:41
              Цитата: seti
              Грузины нам благодарны после того геноцида от Ирана и Турции ? Мы их спасли от истребления - иначе не было бы никаких грузин или армян. Благополучно забыли. И болгары, румыны, молдаване.... Имею в виду в первую очередь руководство этих стран..Поскольку на мнение народа в нынешнее время всем плевать. Но и те же болгары успешно воевали против нас с оружием в руках. Дважды. За страну 4о4 вообще молчу.
              Сегодня многие сирийцы считают нас освободителями..А завтра ?
              У врагов учится нужно - пример Петра 1 должен быть перед глазами.

              Всё не просто,увы.После 1878 года многие лидеры болгар просили царя не выводить русские гарнизоны из городов и военную администрацию,назначить русского наместника.Нет,а что подумают наши европейские "друзья"?В итоге болгары своего не выбрали,пригласили со стороны - немца.
              А против русских впрямую всё-таки они не воевали.Только немного постреляли в 1МВ,когда наши были частью французского корпуса в Греции.
              А власти,что власти,они везде политиканы гнусные.
              ПалБор
      2. НасРать Сегодня, 13:36
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: seti
        Мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?

        Там в Сирии такой карт бланш нам выписан,и Газпром обозначен главным на первенство в тендерах нефтеных и газовых месторождений ,что не удивлюсь,что даром отдаем. И при этом еще и базы на 49 лет.

        Как арабы могут быстро "переобуться"- это конечно не учитывается ?...
        НасРать
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:41
          Цитата: НасРать
          Как арабы могут быстро "переобуться"- это конечно не учитывается ?...

          Переобуться могут все...причем и в ту и в другую сторону. Или вы думаете,что наши дипломаты вообще с пальмы слезли и не учитывают всех факторов?
          НЕКСУС
          1. НасРать Сегодня, 13:42
            Цитата: НЕКСУС
            . Или вы думаете,что наши дипломаты вообще с пальмы слезли и не учитывают всех факторов?

            Всех факторов, даже господь Бог не может учесть.. Думал ли кто, что СССР развалиться? и в результате- все последствия в международной политике, экономике, спорте...
            НасРать
    4. Svarog Сегодня, 13:13
      Цитата: seti
      Мы не используем зато используют в Сирии. Все логично. Но есть вопрос. Серьезный вопрос. Мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?

      Конечно безвозмездно.. Как всегда.. Нет ну нам конечно пообещают за это что нибудь..
      Svarog
      1. Вас Влад Сегодня, 13:25
        Цитата: Svarog
        Конечно безвозмездно.. Как всегда.. Нет ну нам конечно пообещают за это что нибудь..

        Вы вот написали данный текст,а почему так скажем безвозмездно можно кому то что то поставлять?Может за интересы которые принесут намного больше денег, чем данная техника стоит?Вы не задумывались об этом?Хотя об чём я lolВам главное Россию охаять да грудина прорекламировать.
        Вас Влад
        1. Svarog Сегодня, 17:05
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Svarog
          Конечно безвозмездно.. Как всегда.. Нет ну нам конечно пообещают за это что нибудь..

          Вы вот написали данный текст,а почему так скажем безвозмездно можно кому то что то поставлять?Может за интересы которые принесут намного больше денег, чем данная техника стоит?Вы не задумывались об этом?Хотя об чём я lolВам главное Россию охаять да грудина прорекламировать.

          Я не хаю никогда Россию, но меня действительно не устраивает правящая элита. Вы же в курсе сколько Путин всем денег раздал? что то порядка 240 млрд. $. При том что 20% нашего народа за чертой бедности находятся.
          Svarog
          1. Вас Влад Сегодня, 17:08
            Цитата: Svarog
            . Вы же в курсе сколько Путин всем денег раздал? что то порядка 240 млрд. $.

            Нет я не в курсе,кому и зачем, Путин занимался благотворительностью?
            Вас Влад
            1. Svarog Сегодня, 17:12
              Цитата: Вас Влад
              Цитата: Svarog
              . Вы же в курсе сколько Путин всем денег раздал? что то порядка 240 млрд. $.

              Нет я не в курсе,кому и зачем, Путин занимался благотворительностью?

              Вот именно.
              Svarog
              1. Вас Влад Сегодня, 17:14
                Цитата: Svarog
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: Svarog
                . Вы же в курсе сколько Путин всем денег раздал? что то порядка 240 млрд. $.

                Нет я не в курсе,кому и зачем, Путин занимался благотворительностью?

                Вот именно.

                Цитата: Svarog
                Вот именно.

                Что вот именно?Вы мне голову не кружите,факты в студию...
                Вас Влад
                1. Svarog Сегодня, 17:17
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: Svarog
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: Svarog
                  . Вы же в курсе сколько Путин всем денег раздал? что то порядка 240 млрд. $.

                  Нет я не в курсе,кому и зачем, Путин занимался благотворительностью?

                  Вот именно.

                  Цитата: Svarog
                  Вот именно.

                  Что вот именно?Вы мне голову не кружите,факты в студию...

                  Давайте с ваших фактов начнем. Я привел факты, за время правления Путина было списано порядка 240 млрд. $. Теперь расскажите мне, какую выгоду получил от этого народ России. И приведите факты.
                  Svarog
                  1. Вас Влад Сегодня, 17:20
                    С вами трудно спорить, так как кроме вашего тыканья в небо с лозунгами вы мне не чего не даёте!Конкретнее выражайтесь, куда, сколько,когда.
                    Вас Влад
                    1. Svarog Сегодня, 17:36
                      Цитата: Вас Влад
                      С вами трудно спорить

                      Это правда..
                      Цитата: Вас Влад
                      тыканья в небо с лозунгами вы мне не чего не даёте!

                      А что я вам должен дать мил человек. Вам уже все разжевали, в рот.. положили, проглотить осталось, а вы плюётесь.. Еще раз вопрос свой задаю. Какая польза народу России от того, что Путин списал многим странам миллиардные долги? А не можете ответить, не вступайте в диалог..
                      Svarog
                      1. Вас Влад Сегодня, 17:50
                        Цитата: Svarog
                        странам миллиардные долги

                        А вы вот о чём загадочный вы наш lol Есть такое понятие как невозвратные долги,люди(страны) дающие деньги таким странам изначально понимают что долг им не когда не вернут,так как экономика их не сможет сгенерировать!Нет и не будет у такой страны когда не будь таких гигантских сумм!Даже на проценты laughing По этому их обычно списывают!
                        Вас Влад
                2. Svarog Сегодня, 17:20
                  Цитата: Вас Влад
                  Что вот именно?Вы мне голову не кружите,факты в студию...

                  https://www.youtube.com/watch?v=0f15zHVSey4 А вот еще факты.
                  Svarog
                  1. Вас Влад Сегодня, 17:28
                    Цитата: Svarog
                    https://www.youtube.com/watch?v=0f15zHVSey4 А вот еще факты.

                    Это не факты,а фуфло которое вы опять начинаете втюхивать.
                    Вас Влад
                    1. Svarog Сегодня, 17:33
                      Цитата: Вас Влад
                      Это не факты,а фуфло которое вы опять начинаете втюхивать.

                      Вот у вас в едроссии на все такие ответы)) А аргументированно можете, ну попробуйте))!! По пунктам, почему фуфло, где ложь, почему, и т.д.
                      Svarog
                      1. Вас Влад Сегодня, 17:59
                        А теперь вы расскажите, кто давал такие гигантские суммы странам которые изначально это было понятно, не когда их не вернут?
                        Вас Влад
                      2. Вас Влад Сегодня, 19:55
                        Svarog
                        Цитата: Вас Влад
                        А теперь вы расскажите, кто давал такие гигантские суммы странам которые изначально это было понятно, не когда их не вернут?

                        Так вы не хотите народу рассказать?
                        Вас Влад
                      3. Вас Влад Сегодня, 20:20
                        Ну хорошо как и в прошлый раз придётся мне народ просветить winked А дарили такие гигантские суммы нищим странам прогрудиновцы(коммунисты) laughing И не надо ВВП к этой истории приплетать!
                        Вас Влад
    5. kapitan92 Сегодня, 13:21
      Цитата: seti
      Но есть вопрос. Серьезный вопрос. Мы продаем, меняем или отдаем безвозмездно ?

      Продажа Зил-131 с консервации

      Год выпуска: 1980-1990
      Пробег: 100-1500 км
      Состояние: с хранения, на ходу
      Документы: ПТС в наличии
      Цена: по запросу руб./шт. с ПТС
      Сейчас нет проблем купить подобную технику с консервации в России. Цена не зашкаливает, а вот цена бензина уже кусается. Если мне не изменяет память на Зил 131 50л/100 км.
      Думается, что это безвозмездная передача подобной техники.
      https://росрезервы.рф/zil-131-parm-kupit-s-konser
      vacii.html
      kapitan92
      1. Orionvit Сегодня, 18:47
        Цитата: kapitan92
        Если мне не изменяет память на Зил 131 50л/100 км.

        Зато как армейскому грузовику, или просто вездеходу, ему цены нет.
        Orionvit
  2. Egorovich Сегодня, 13:10
    ГАЗ-66, ГАЗ-3308, ЗиЛ-131, Урал 4320 - это же великолепно зарекомендовавшая себя техника, и в Сирии еще послужит надежно не один год!
    Egorovich
    1. НасРать Сегодня, 13:37
      Цитата: Egorovich
      ГАЗ-66, ГАЗ-3308, ЗиЛ-131, Урал 4320 - это же великолепно зарекомендовавшая себя техника, и в Сирии еще послужит надежно не один год!

      она б и в России послужила бы, в народном хозяйстве... разве нет?
      НасРать
      1. Egorovich Сегодня, 13:45
        Вся названная техника продается свободно. Есть деньги, пожалуйста.
        Egorovich
        1. НасРать Сегодня, 13:47
          В Сирию за "так", а русскому - продать.... Сколько русофилов, на патриотическом сайте, только радоваться надо!!! bully
          НасРать
          1. Piramidon Сегодня, 14:39
            Цитата: НасРать
            В Сирию за "так", а русскому - продать.... Сколько русофилов, на патриотическом сайте, только радоваться надо!!! bully

            А тех, которых жаба задушила, еще больше.
            Piramidon
            1. НасРать Сегодня, 14:42
              Цитата: Piramidon

              А тех, которых жаба задушила, еще больше.

              Наверное по тому, что работу работаем, а не осваиваем средства...А коли Вас жаба не душит - создайте общество "друзей Сирии" и собирайте с членов общества денежку - это будет честно...
              НасРать
        2. seti Сегодня, 14:44
          Цитата: Egorovich
          Вся названная техника продается свободно. Есть деньги, пожалуйста.

          Уже писал про ваш комментарий выше. .. Опять же напишу лично для Вас - поясните почему сирийцу без платно а русскому если есть деньги покупай ? Он неполноценный или незаконорожденный ? Или сирийцы как то ближе ? Почему ?
          seti
          1. Orionvit Сегодня, 18:52
            Цитата: seti
            поясните почему сирийцу без платно а русскому если есть деньги покупай ?

            Да кто вам сказал что бесплатно, вы вообще с головой дружите? Придумали себе "бесплатно" и "Остапа понесло". Во первых, вам забыли сказать, какую выгоду преследует Россия в Сирии, а во вторых, повторю, не вся выгода выражается в деньгах.
            Orionvit
      2. Orionvit Сегодня, 18:55
        Цитата: НасРать
        она б и в России послужила бы, в народном хозяйстве... разве нет?

        Ну возьмите себе в хозяйство УРАЛ, и я на вас посмотрю. Армейские грузовики на предназначены для народного хозяйства, специфика не та.
        Orionvit
  3. rpuropuu Сегодня, 13:25
    Цитата: seti
    Это тоже как вариант. Понятно что передать легче всего - утилизация это тоже затраты. Но и гнать это барахло через 4 моря тоже удар по карману.
    Нет денег не означает что мы ничего с них поиметь не можем. Смотреть нужно шире. Можем брать в виде бартера фруктами, морепродуктами, получать торговые и строительные послабления. Совместная нефте и газодобыча. Надеюсь в этой сфере все обговорено. Туристическая сфера - тоже неплохо бы ее развивать в дальнейшем.

    Уже были новости на эту тему, видимо вы пропустили stop
    rpuropuu
  4. Incvizitor Сегодня, 14:05
    70к им побольше, всяко лучше чем потом пилить, а хорошие ЗИЛы и нам пригодятся.
    Incvizitor
  5. Strashila Сегодня, 14:09
    Вот она современность ни каких тайн.
    Strashila
  6. bazzbazz Сегодня, 15:31
    Хорошо хоть техника не сгнивает на складах хранения! Просто посмотрите в интернете на склады консервации, очень жалко технику, чаще всего просто гибнет от времени и воровства. А так хоть послужит еще своим, может чужим потом. Не понятно чем Сирия кончится... Жалко, что наше правительство не продает\раздает ее нашим фермерам, они бы были рады.
    bazzbazz
  7. старшина запаса Сегодня, 17:55
    это старьё с хранения !
    старшина запаса
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