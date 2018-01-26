Армия САР в скором времени получит очередную партию российской техники
Сирийская армия в ближайшее время пополнит свой автопарк автомобилями, прибывающими из России, пишет Вестник Мордовии.
Согласно информации турецких ресурсов, через Босфор проследовало судно «Инженер Трубин», которое следует в Тартус. На его борту размещены различные автомобили российского и советского производства.
На опубликованных в Сети фотографиях можно рассмотреть грузовые машины ГАЗ-66, ГАЗ-3308 «Садко», Урал 4320, КамАЗ-4310, ЗиЛ-131. Кроме грузовиков на борту видна знаменитая санитарная «буханка» – УАЗ-3962.
Эта техника пригодится сирийцам для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки артсистем, а также для эвакуации раненных.
«Большая часть автомобилей, таких как ЗиЛ-131, ГАЗ-66, ГАЗ-3308, практически не используются в Российской армии, их в настоящее время заменяет более современная техника», – отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.
Согласно информации турецких ресурсов, через Босфор проследовало судно «Инженер Трубин», которое следует в Тартус. На его борту размещены различные автомобили российского и советского производства.
На опубликованных в Сети фотографиях можно рассмотреть грузовые машины ГАЗ-66, ГАЗ-3308 «Садко», Урал 4320, КамАЗ-4310, ЗиЛ-131. Кроме грузовиков на борту видна знаменитая санитарная «буханка» – УАЗ-3962.
Эта техника пригодится сирийцам для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки артсистем, а также для эвакуации раненных.
«Большая часть автомобилей, таких как ЗиЛ-131, ГАЗ-66, ГАЗ-3308, практически не используются в Российской армии, их в настоящее время заменяет более современная техника», – отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.
Использованы фотографии: twitter.com/YorukIsik
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