21:56 26 января

Радиолокационная станция "Дон-2Н" в ходе учений обнаружила все цели

Уникальная радиолокационная станция "Дон-2Н" в Подмосковье была приведена в полную боевую готовность на тренировке по отражению ядерного удара. Подробности учений сообщил телеканал "Звезда".

В ходе тренировки был смоделирован массированный ядерный удар по территории Российской Федерации. Виртуальные баллистические ракеты приближались к нашей стране с разных направлений: из акватории Средиземного моря, с северо-востока Атлантики и с Тихого океана. За считанные секунды система безошибочно выделила среди ложных целей боевые части ракет и взяла их на сопровождение.

Радиолокационная станция "Дон-2Н" в ходе учений обнаружила все цели



В реальной ситуации последовала бы команда на запуск перехватчиков - несмотря на всю автоматику, решение о применение оружия принимает человек. "Дон" управляет батареями противоракет дальнего и ближнего перехвата, размещенных вокруг Москвы в позиционных районах.

Радиус действия гигантского радара 4000 километров. Фазированные антенные решетки на четырех гранях "Дон-2Н" способны разглядеть в ближнем космосе объект размером с теннисный мяч. Поступающую с антенн, спутников и других объектов Системы предупреждения о ракетном нападении информацию обрабатывает суперкомпьтер, занимающий на станции целый этаж. Одним из достоинств системы является способность безошибочно находить боевые блоки баллистических ракет среди ложных целей - те гораздо легче и при входе в атмосферу отстают от тяжелых плутониевых боеголовок.

Сейчас система ПРО Москвы и центрального района России А-135 "Амур" проходит глубокую модернизацию. Ее особенность в том, что характеристики системы улучшают без снятия ее с боевого дежурства
- рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник Ильдар Тагиев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:37
    Эх дорогая пирамидка...еще бы пару-тройку таких РЛС нам в модернизированном варианте с Нудолями ессно...но нельзя,...договор.
    НЕКСУС
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:49
      солидные там мониторы на снимке wassat и клавиатура у компьютера военная. такой можно убивать врага, когда кончатся патроны

      хотя фото видимо того времени, когда Медведев был президентом
      с-т Petrov
      1. Игорь В Сегодня, 17:21
        Цитата: с-т Petrov
        солидные там мониторы на снимке wassat и клавиатура у компьютера военная. такой можно убивать врага, когда кончатся патроны

        хотя фото видимо того времени, когда Медведев был президентом

        Там дата есть. Вроде бы 11-й год. На моём планшете не очень разглядишь.
        Игорь В
    2. Topotun Сегодня, 15:19
      Тут все должно быть в комплексе, обнаружить мало. Сбить еще надо.... А вот здесь могут быть сложность. Слишком в свое время ПВО порезали сильно...
      Topotun
    3. tikhonov66 Сегодня, 16:19
      И хорошо, что "договор" - а то еще "пару-тройку" таких "пирамид" - и без "штанов" можно остаться запросто...
      - сейчас, говорят есть более бюджетное решение - типа "Воронеж"
      tikhonov66
    4. Николай Фёдоров Сегодня, 18:13
      Цитата: НЕКСУС
      Эх дорогая пирамидка...еще бы пару-тройку таких РЛС нам в модернизированном варианте с Нудолями ессно...но нельзя,...договор.

      Какой-такой договор? Речь идёт о жизни-смерти, и договоров, препятствующих нам защищать самих себя, у нас сейчас нет. По ПРО - официально не работает с момента выхода из него американцев. По РСМД - официально работает, но механизм контроля не работает, да и американцы из договора фактически вышли - установки ПРО в Румынии, Польше и Южной Корее, плюс принятое решение по Японии. Так что нам мешает кроме Чубайса с Наибулиной?
      Николай Фёдоров
  2. Дедкастарый Сегодня, 13:38
    прикольно... зачёт, ТАК ЖЕ И В СИРИИИ НЕ СПИТЕ. wink
    Дедкастарый
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:40
      [quote][quote=Дедкастарый]За считанные секунды система безошибочно выделила среди ложных целей боевые части ракет и взяла их на сопровождение.[/quote]
      выхожу утром на даче, вау... я взят на спровождение... what а может просто "валить " нахрен?
      Дедкастарый
      1. Деревенский я...... Сегодня, 14:09
        "Радиолокационная станция "Дон-2Н" в ходе учений обнаружила все цели" - возможные, не обнаруженные цели, тоже в слово ВСЕ входят?
        Но на всякий случай все же "свали".
        Деревенский я......
  3. Сергей39 Сегодня, 13:41
    А для чего тогда А235?
    Сергей39
  4. мерцание Сегодня, 13:45
    Надо входе подобных учений отработать не только перехват, но и ответный неотвратимый удар ... и в заключении сообщать, что противник вместе со своей территорией перестал существовать ... и союзники противника тоже. crying
    мерцание
    1. tikhonov66 Сегодня, 16:14
      Так, что вы говорите товарищ Курчатов - пролив между Канадой и Мексикой?
      tikhonov66
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 18:19
        Цитата: tikhonov66
        Так, что вы говорите товарищ Курчатов - пролив между Канадой и Мексикой?

        А Вы зачем Канаду и Мексику оставили?! Часть тараканов же ведь переберётся в Канаду и в Мексику. И тогда всё равно придётся травить тараканов, только позже - и в Канаде, и в Мексике. recourse
        Николай Фёдоров
  5. _Jack_ Сегодня, 14:40
    информацию обрабатывает суперкомпьтер, занимающий на станции целый этаж
    на что там компьютер в целый этаж? или он ламповый?
    _Jack_
    1. tikhonov66 Сегодня, 16:16
      он не ламповый - он параллельный и поэтому - очень-очень быстрый...
      tikhonov66
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 18:22
      Цитата: _Jack_
      информацию обрабатывает суперкомпьтер, занимающий на станции целый этаж
      на что там компьютер в целый этаж? или он ламповый?

      Ну и пусть ламповый! Ну и пусть целый этаж! Лишь бы работал надёжно и быстро, и лишь бы не было доступа в Интернет с его Виндовсами.
      Николай Фёдоров
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:11
    Перехватчики и ПРО надеюсь тоже постоянно модернизируются, а то какой толк отслеживать боеголовки, если сбивать их нечем..........
    Alexey-74
  7. Немезида Сегодня, 19:03
    Будем надеяться ,что в боевых условиях она не пригодиться,а если уж пригодиться,то не подведет...
    Немезида
  8. raddy13 Сегодня, 19:30
    Я там отслужил 15 лет, полковник Ильдар Фюзели-оглы Тагиев это уже лет 10 рассказывает)
    raddy13
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