В Праге подтвердили, что не имеют данных о вмешательстве в парламентские выборы

После подобного заявления господина Драгоша я попросил завотделом по вопросам безопасности Пражского града опросить об этом руководителей чешских спецслужб – гражданской контрразведки, военной разведки и военной контрразведки. И все три руководителя опровергли утверждение о том, что чужие разведки оказали влияние на наши парламентские выборы,

Руководители трех чешских спецслужб еще раз подтвердили, что не имеют никаких данных о возможном вмешательстве иностранных разведок в парламентские выборы в республике в октябре 2017 года, передает РИА Новости заявление президента Чехии Милоша Земана.Об этом Земан сообщил в рамках дискуссии на государственном ТВ с другим кандидатом в президенты, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем.Во время предыдущей дискуссии Драгош в очередной раз заявил, что якобы «российская разведка оказала влияние на октябрьские выборы в парламент Чехии и может оказать влияние на нынешние президентские выборы, второй тур которых состоится 26-27 января».сказал Милош Земан.Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.