21:53 26 января

В Праге подтвердили, что не имеют данных о вмешательстве в парламентские выборы

Руководители трех чешских спецслужб еще раз подтвердили, что не имеют никаких данных о возможном вмешательстве иностранных разведок в парламентские выборы в республике в октябре 2017 года, передает РИА Новости заявление президента Чехии Милоша Земана.



Об этом Земан сообщил в рамках дискуссии на государственном ТВ с другим кандидатом в президенты, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем.


Во время предыдущей дискуссии Драгош в очередной раз заявил, что якобы «российская разведка оказала влияние на октябрьские выборы в парламент Чехии и может оказать влияние на нынешние президентские выборы, второй тур которых состоится 26-27 января».

После подобного заявления господина Драгоша я попросил завотделом по вопросам безопасности Пражского града опросить об этом руководителей чешских спецслужб – гражданской контрразведки, военной разведки и военной контрразведки. И все три руководителя опровергли утверждение о том, что чужие разведки оказали влияние на наши парламентские выборы,
сказал Милош Земан.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Siegen Сегодня, 13:43
    Мало ли что говорит Прага recourse
    Командир (США) сказал, что хорёк - значит хорёк... belay
    Siegen
    1. Anarchist Сегодня, 13:50
      Остаётся только отметить, что от скунса лишь слышны подобные обвинения! И от опьянённых его запахом...
      Anarchist
    2. Дедкастарый Сегодня, 13:53
      В Праге подтвердили, что не имеют данных о вмешательстве в парламентские выборы
      чешское пиво (чехи wink ),всегда было лучше немецкого
      Дедкастарый
  2. iliitchitch Сегодня, 13:49
    У хакеров везде свои люди . Земан , он же Зёма . Трумп , он же Козырь . Грибаускайте - Дашка Грибова . А Орбан вообще дядя Орбакайте . Да .
    iliitchitch
  3. Монархист Сегодня, 13:59
    Цитата: iliitchitch
    У хакеров везде свои люди . Земан , он же Зёма . Трумп , он же Козырь . Грибаускайте - Дашка Грибова . А Орбан вообще дядя Орбакайте . Да .

    Тсс не разглашайте государственных секретов.
    АНБ или кто там постоянно заходит на наш сайт читают подтверждения.
    А если серьезно то Трамп во время предвыборной компании читал материалы из нашего сайта. Помните было его письмо?
    Монархист
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:00
    Ой как нехорошо то получается, ай-ай-ай. Выходит Драгош соврал? И получается другие могут врать о вмешательстве?
    Ушлый_башкорт
    1. Orionvit Сегодня, 17:56
      Цитата: Ушлый_башкорт
      И получается другие могут врать о вмешательстве?

      Врать в адрес России,, на западе не считается преступлением или проявлением дурного тона. Мало того, это даже "достоинство" для определенной категории политиков, иначе им и сказать нечего.
      Orionvit
  5. Topotun Сегодня, 15:16
    Просто не заметили, американские специалисты быстро покажут - где они промахнулись...
    Topotun
  6. Николай Фёдоров Сегодня, 15:30
    А вот теперь пусть граждане Чехии делают свой выбор. Хотят ли они, чтобы их президентом стал мужичонка-трепло, который достоинство, совесть и язык на помойке нашёл.
    Николай Фёдоров
  7. prior Сегодня, 16:19
    То есть как? А обсуждение во время дебатов принадлежности Крыма?! Разве это не прямое вмешательство России?
    prior
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