21:53 26 января

Лётчики ВВС и ПВО отработают навыки выживания в экстремальных условиях

Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщает о том, что лётчики частей ВВС и противовоздушной обороны ЮВО начали занятия на спецкурсах по выживанию личного состава в экстремальных условиях. Занятия проводятся в центре ВКС РФ в Краснодарском крае.
Известно о том, что курс выживания в экстремальных условиях первоначально пройдут 50 военнослужащих. Среди прочего они будут отрабатывать навыки выживания в горно-лесистой местности, а также на побережья – при сильном ветре и высоких показателях влажности воздуха.

Из сообщения пресс-службы:
Под руководством офицеров центра обучаемые изучат порядок использования аварийных средств связи и сигнализации, действия личного состава спасательных парашютно-десантных групп при проведении поисково-спасательных работ. Особое внимание в ходе подготовки будет уделено основам выживания в автономных условиях, способам ориентирования и передвижения в безлюдной местности, а также умению оказывать первую медпомощь в случае нештатного приземления экипажа.



Лётчики ВВС и ПВО отработают навыки выживания в экстремальных условиях


Завершающим этапом курса выживания станет суточный переход, в течение которого военнослужащим будут сообщать о поступлении тех или иных вводных – для отработки полученных навыков непосредственно на практике.

Напомним, что ранее в Минобороны озвучивали планы по видам особой подготовки для военнослужащих спецназа. Эта подготовка, как ранее сообщалось, проводится в условиях Сибири с привлечением местных жителей, имеющих неоценимый опыт проживания в тайге.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 25

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  1. СуперМихан Сегодня, 13:42
    Молодцы наши! Если позовут на войну - покажу как старый конь борозды не портит!
    СуперМихан
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:49
      Цитата: СуперМихан
      Молодцы наши! Если позовут на войну - покажу как старый конь борозды не портит!

      скока же с собой переть придётся.... belay
      Дедкастарый
  2. Дедкастарый Сегодня, 13:43
    Лётчики ВВС и ПВО отработают навыки выживания в экстремальных условиях
    Лётчики ВВС и ПВО отработают навыки выживания в экстремальных условиях -если это на территории Росии- вопросов нет_ примем,напоим,обогреем, и денег дадим на дорогу....и патронов...
    Дедкастарый
    1. NN52 Сегодня, 14:11
      Центр почти на берегу. Красиво там.
      Но по горам бегать там не очень... Особенно зимой... И спать на еловых ветках под парашютом....
      NN52
      1. Vita VKO Сегодня, 14:22
        в экстремальных условиях. Занятия проводятся в центре ВКС РФ в Краснодарском крае.
        Откуда экстремальные условия в курортном регионе? Нужно было строить центр в Иркутске или Красноярске, там сейчас -50, вот где настоящий экстрим.
        Vita VKO
        1. NN52 Сегодня, 14:41
          Vita VKO

          Вы в горах в районе Агой были? Особенно зимой... Рекомендую сходить, сразу мнение измениться...
          А ещё есть центр в Хабаровске. Там выживают в тайге ребята..
          NN52
        2. Bosch Сегодня, 16:27
          Оймякон тоже подойдет зимой и летом.
          Bosch
        3. Pete Mitchell Сегодня, 19:09
          Цитата: Vita VKO
          Откуда экстремальные условия в курортном регионе?

          Да маньяки строили этот центр: до пляжа полкилометра, горы - какие хотите: вот народ и гоняют "по горам, по волнам", Бог миловал, зимой там не был. Зимой был под Свердловском laughing
          Pete Mitchell
      2. Pete Mitchell Сегодня, 19:06
        Ностальгия recourse
        Pete Mitchell
    2. groks Сегодня, 14:39
      примем,напоим,обогреем, и денег дадим на дорогу....и патронов...

      Нет. Если это на территории России, то убьём с особой жестокостью. Поскольку это может означать только одно - они нас бомбили, а мы их сбили.
      groks
  3. faridg7 Сегодня, 14:07
    Навыки выживания в экстремальных условиях

    В Краснодарском крае? Экстремальные условия? Ну ладно бы летом, но зимой?
    faridg7
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 15:14
      При выходе в горы вполне себе суровые условия, смысл этих выходов не в том чтобы допустим заморозить( или зажарить) лётчика, а в том чтобы научить элементарным вещам, необходимым для выживания в различных условиях, допустим: как жилище построить, как огонь развести, как без огня же согреться, как использовать своё снаряжение- от ЗШ до парашюта, как НАЗом пользоваться, как ориентироваться на местности, и.т.д. ещё в Агое летом раньше в подготовку входили в обязательном порядке прыжки с парашютом на воду с последующей эвакуацией вертолётом, также инструкторы объясняют как себя вести в горах: как говорить, ходить, дышать в конце концов. Плюс ко всему не знаю как в Агое а в Хабаре мы ещё гранаты швыряли и нам простейшую рукопашку давали- как от ножа уйти, как заломы делать, толку немного от этого и всё же. Заставляли ВМСК однвать и в воду, а из неё с поплавками надутыми надо в лодку залезть- на практике весьма сложное мероприятие . Одним словом нужное это дело-ВЫЖИВАНИЕ!!!
      Рашнэйрфорс
      1. NN52 Сегодня, 16:17
        Рашнэйрфорс

        Я был и в Агое летом ( курсантом) и в Хабаре летёхой зимой.... В тайгу вывозили в Хабаре? Или был лайт?
        Но гранаты мы не кидали и рукопашки не было...
        Рукопашку нам надали в Агое, Лев Иванович, если правильно его помню.... Занятнейшей человек.....
        NN52
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:53
          NN привет, у меня если можно так сказать халява была- "выживал" летом, и в тайге всего сутки! С нами был подпол вертолётчик из Гаровки( под Хабаровском где-то), у него юбилей был в день выхода- 40лет, короче выживали мы у костра, да так выжили, что я с утра встать не мог! Мне очень понравилось в Хабаровске, но тогда правда времена были прощё чем сейчас, я тогда ещё лейтенантиком правачком был в Воздвиженке,сейчас говорят всё очень строго, а мне вроде как уже и не положено по возрасту( дедовщина туды её), а вот в Агое не был ни разу, хотя наслышан- летом там просто кайф!!!
          Рашнэйрфорс
        2. Pete Mitchell Сегодня, 20:25
          Цитата: NN52
          Рукопашку нам надали в Агое, Лев Иванович, если правильно его помню.... Занятнейшей человек.....

          Лев Иванович, доктор наук кажется, чем то ВинниПуха напоминал. Предложил нам, на выходе, его атаковать - мы молодые, наглые... Погорячились, на орехи досталась всем wassat
          Pete Mitchell
      2. faridg7 Сегодня, 16:25
        Дело нужное, согласен на все 200 процентов. Занятия по данному курсу без сомнения нужны, Мне просто резануло по уху, что всё это в экстремальных условиях в Краснодарском крае. Я бы не обратил внимания на то же сообщение о занятиях по выживанию в Хабаровске- это привычнее и действительно экстремальные условия. Хотя горы это конечно еще тот климат, может я конечно и неправ.
        faridg7
    2. Pete Mitchell Сегодня, 20:21
      Цитата: faridg7
      В Краснодарском крае? Экстремальные ус...

      Там недалеко, в районе Большого хребта спарка -7 упала, даже примерно знали где: не нашли никого и ничего.
      Pete Mitchell
  4. Шалтай Сегодня, 15:15
    Цитата: NN52
    Вы в горах в районе Агой были? Особенно зимой... Рекомендую сходить, сразу мнение измениться...

    На сыртах не бывали зимой ? Льды , тундра ,горы , ни кустика , кстати можно найти грибы , замерзшие с осени . Температуры , не Якутия конечно , но - 40 дело обычное (- 57 фиксировалось ) . Агой , что Агой - сосны , холмы , пансионат МВД , счастливое детство . В лесу сильных ветров нет , всегда есть чем укрыться . Снег , так он и в Африке бывает .
    Но все равно полезно , хоть это и не сырты .
    Шалтай
  5. Doliva63 Сегодня, 16:00
    "...спасательных парашютно-десантных групп..."
    В далёкие 80-е они назывались поисковые десантные группы. И подготовка лётчиков проводилась без неких " центров", на базе своих частей и в условиях применения, так сказать. Т.е., например, лётчики ОЛЛенВО тренировались в условиях тундры.
    Doliva63
    1. NN52 Сегодня, 16:11
      Так и раньше и сейчас в полках тоже два выживания в год, летом и зимою. Только в течении суток.
      А эти центры, были и в 80 х годах. В них занятия по неделе, пилотов собирают туда со многих полков. И так было всегда.
      NN52
      1. Doliva63 Сегодня, 16:46
        За 2 года службы в полку у нас ни разу лётчики не улетали на учёбу никуда. Учились в полку и на учениях в рамках округа. 1981-1983, сиверский АПИБ, группа ПДС.
        Doliva63
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:13
          Ну может разнарядки не было, да раньше и частей было столько..... Не сосчитать, возможно центры не справлялись, и в основе своей подготовкой лётчиков занимались при части, а сейчас-то полков кот наплакал, всё блин посокращали, у нас сейчас ежеквартальная разнарядка из дивизии- по 5 чел. каждые 3 месяца, а раньше меньше было!
          Рашнэйрфорс
      2. bober1982 Сегодня, 17:03
        Цитата: NN52
        А эти центры, были и в 80 х годах

        В Судаке, знаменитый и незабываемый ВВС-овский центр выживания.
        bober1982
  6. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:51
    Надо учить выживаемости не в Краснодарском крае, а хотя бы в Красноярском, там условия гораздо круче.
    Борис Томаров_2
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:08
      Зачем учить в Красноярском крае лётчиков , летающих в Краснодарском крае и на Кавказе? Тех кто в Сибири служит и на ДВ в Хабаровск отправляют, раньше ещё был в Иркутске центр специальной физической подготовки( считай почти то же самое что и центр выживания, с небольшой спецификой). Смысл в том чтобы люди готовились выживать в той местности и климате, где они проходят службу и над которой выполняют полёты. Служишь в Сибири- выживай в тайге, служишь на Кавказе- в горах, на севере- учись выживать в тундре и во льдах.Соответственно каждый центр выживания кроме общей методики имеет свои особенности подготовки, связанные конкретно с той внешней средой в которой не дай бог окажется экипаж после покидания ВС.( арктика, пустыня, тайга, тундра, степь) , ну в общем -целом думаю понятно
      Рашнэйрфорс
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