Лётчики ВВС и ПВО отработают навыки выживания в экстремальных условиях

Под руководством офицеров центра обучаемые изучат порядок использования аварийных средств связи и сигнализации, действия личного состава спасательных парашютно-десантных групп при проведении поисково-спасательных работ. Особое внимание в ходе подготовки будет уделено основам выживания в автономных условиях, способам ориентирования и передвижения в безлюдной местности, а также умению оказывать первую медпомощь в случае нештатного приземления экипажа.

Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщает о том, что лётчики частей ВВС и противовоздушной обороны ЮВО начали занятия на спецкурсах по выживанию личного состава в экстремальных условиях. Занятия проводятся в центре ВКС РФ в Краснодарском крае.Известно о том, что курс выживания в экстремальных условиях первоначально пройдут 50 военнослужащих. Среди прочего они будут отрабатывать навыки выживания в горно-лесистой местности, а также на побережья – при сильном ветре и высоких показателях влажности воздуха.Из сообщения пресс-службы Завершающим этапом курса выживания станет суточный переход, в течение которого военнослужащим будут сообщать о поступлении тех или иных вводных – для отработки полученных навыков непосредственно на практике.Напомним, что ранее в Минобороны озвучивали планы по видам особой подготовки для военнослужащих спецназа. Эта подготовка, как ранее сообщалось, проводится в условиях Сибири с привлечением местных жителей, имеющих неоценимый опыт проживания в тайге.