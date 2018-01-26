21:56 26 января

На Украине вышел трейлер "исторического" фильма "Круты-1918"

В Сети появился трейлер украинского фильма режиссёра Алексея Шапарева «Круты-1918». Фильм, как сообщает коллектив авторов, «исторический», и рассказывает о событиях 1918 году у местечка Круты (примерно в 130 км северо-восточнее Киева). Речь о вооружённом столкновении 29 января 1918 года между красноармейцами из отряда Р.И.Берзина и вооружёнными отрядами УНР. Бой никакой роли не сыграл в последовавшей военной кампании, однако на нынешней Украине его преподносят чуть ли не как одну из самых значимых «перемог». При этом факт поражения вооружённых формирований УНР под Крутами майданную Украину не особенно заботит: сказано – «перемога», значит – «перемога».

Мало того, в трейлере заявлено, что «бой изменил ход истории»...

Из предисловия к трейлеру от авторов этой ленты, на которую был явно получен заказ от украинских властей:
1918 год - год борьбы за национальное освобождение стран, находившихся под гнетом Российской империи. Большевики наступают на Киев, город наводнен агентами Троцкого, продолжается агитация пролетариев. Грушевский выдает IV Универсал о защите Украины. Патриотически настроенные студенты, главные герои фильма, готовятся защищать Киев и героически сражаются в бою под Крутами. На фоне этих событий мы наблюдаем за историей семьи Савицких - генерала и его двух сыновей, Андрея и Алексея.



В фильме буквально все герои говорят на украинском языке, хотя из свидетельств от 1918 года известно, что большинство тех самых «вооружённых студентов» говорило по-русски. Но разве на исторические факты кто-то из получающих задания для воспевания майданных потрясений на нынешней Украине обращает внимание?


Использованы фотографии: theTrailersUA
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Комментарии 25

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  1. Anarchist Сегодня, 14:16
    Говорят, что перемога... Но автор утверждает, что Зрада! Как когда-то выразился Мой коллега - Перезрада!
    Anarchist
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:23
      Не согласен с автором, что бой под Крутами не имел никакого значения. Студентам ценою своей жизни удалось остановить наступление красных на пару часов ,что позволило в это время всему украинскому правительству включая профессоров, которые промыли им мозг национализмом, благополучно эвакуироваться из Киева, успев вывезти с собой все свое богатство. Это можно сказать была первая небесная сотня fellow
      Аристарх Людвигович
      1. cniza Сегодня, 14:26
        Всё закономерно , теперь прочищают моги молодому поколению в наше время , история повторяется.
        cniza
  2. kot28.ru Сегодня, 14:17
    Мдяя,а когда же у насбудут снимать не псевдопатриотическую блевоть про необходимость раскаяться за типа заградотряды,одну винтовку на троих или стенания незаконно осужденных стомиллионов во время правления Сталина?Смотреть российское кино-тошно и стремно в последнее время!Сами гадят на своих предков,а с Украины смеются-у них легенды и вранье снимают!Вопрос в другом-они воспитают патриотов Украины с четкими убеждениями,а какие мысли русским несет современное российское кино?Покайся,встань на колени перед цивилизованным всеммиром,мы всегда были агрессорами,дикарями,победу взяли,завалив фронт трупами,стомиллионов погибли за колосок в поле,если бы не заградотряды,немцы бы победили?
    kot28.ru
    1. Anarchist Сегодня, 14:20
      На днях смотрел сериал "секретарша" по первому... Выяснилось, что следователи толком ничего не могут! За них все делает секретарша! А я-то думал, что они только кофе приносят и с ногами манипуляции совершают...
      Anarchist
    2. Cook Сегодня, 15:06
      Вы ни "Время первых", ни "Салют 7", ни "Движение вверх" не смотрели что ли?
      Cook
      1. krops777 Сегодня, 15:34
        Вы ни "Время первых", ни "Салют 7", ни "Движение вверх" не смотрели что ли?


        Не знаю как остальные фильмы, читал что сильно подверглись критике, но посмотрел "Время первых", отличный фильм благодаря А. А. Леонову.
        krops777
    3. Перейра Сегодня, 17:33
      Мдяя,а когда же у насбудут снимать не псевдопатриотическую блевоть про необходимость раскаяться за типа заградотряды,одну винтовку на троих или стенания незаконно осужденных стомиллионов во время правления Сталина?


      Надо заказывать российские патриотические фильмы в Голливуде. В отличие от наших рукожопов там профессионалы. лет 10-15 и мир у наших ног.
      Перейра
  3. solzh Сегодня, 14:21
    Чёй-то я в трейлере вышиванок не заметил...
    solzh
  4. _TANKIST_ Сегодня, 14:22
    Ньдя(, съемки ,картинка, сюжет, судя по трейлеру, такое же де-мо, как и сама Украинская нЭзалежность(.
    _TANKIST_
    1. просто экспл Сегодня, 17:52
      ну во всяком случае картина доказывает что на руине есть как минимум один телефон с камерой .
      просто экспл
  5. anjey Сегодня, 14:29
    круты -крутами ,а вот новую "Полтаву" бы в России сняли и показали неприглядность подлой мазеповщины,вот бы было дело....,и очень даже актуальное...
    anjey
  6. Невский_ЗУ Сегодня, 14:30
    Смешно видеть и слышать якобы украиноязычный Киев в 1918 году))
    Невский_ЗУ
  7. Bob57 Сегодня, 14:30
    Слава нашему Бандере !
    Bob57
    1. Bosch Сегодня, 16:24
      Ряженые клоуны.
      Bosch
  8. Невский_ЗУ Сегодня, 14:38
    Оставил там коммент на ютубе, интересно, сколько протянет:

    "Смешно видеть и слышать якобы украиноязычный Киев в 1918 году и в аристократических кругах)) Разве что по утрам молоко привозили из окольных сёл этой играющей молодой паре в тенис)) Да и литературный язык вам подарили большевики при политики украинизации.
    История "Украины", это история поражений и предательства Руси. Пока эта кучка студентов там "сражалась" пару часов, всё руководство "незалежной" со средним возрастом 30-50 лет, драпало на Запад. , жить хочется еще, пусть пацаны одурманенные новой религией - украинства, кладут свои головы. Петлюре еще снимите и посвятите фильм, как он сдал Польше на блюдце ЗУНР ))
    Я же говорю, одни предательства и поражения...﻿"
    Невский_ЗУ
  9. Дормидонт Сегодня, 14:58
    Гуано такого пошиба особо ценятся на канском фестивале и других содомитских междусобойчиках
    Дормидонт
    1. ioan-e Сегодня, 16:44
      Для ветви надо, чтобы в фильме курсант курсанта жахнул, а так только номинация laughing
      ioan-e
  10. Горный стрелок Сегодня, 15:01
    Надо бы фильм про Богдана Хмельницкого и Переяславскую раду... Правдивый и не предвзятый.
    А также о Щорсе, ну и прочих...
    Горный стрелок
  11. НесНосНый Сегодня, 15:57
    Каких только боевых действий на тот момент не происходило по всей территории разваливающей Российской Империи. Одна интервенция США в Росиию в 1918 г чего стоит. А Круты 1918 -это никчемное событие, большевики дальше пошли и итог всем понятен...
    НесНосНый
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 16:00
    Цитата: из статьи
    В фильме буквально все герои говорят на украинском языке, хотя из свидетельств от 1918 года известно, что большинство тех самых «вооружённых студентов» говорило по-русски.

    Да, ладно вам прискребаться к несчастным украинцам. В нашем замечательном фильме "Семнадцать мгновений весны" тоже все разговаривают по-русски. Хотя из свидетельств 1945 года известно, что большинство немцев говорило по-немецки. laughing
    Николай Фёдоров
  13. Bosch Сегодня, 16:22
    Бандерлогам осталось снять фильм "Битва под Бродами".
    Bosch
  14. Kotofeich Сегодня, 16:53
    Цитата: Николай Фёдоров
    Цитата: из статьи
    В фильме буквально все герои говорят на украинском языке, хотя из свидетельств от 1918 года известно, что большинство тех самых «вооружённых студентов» говорило по-русски.

    Да, ладно вам прискребаться к несчастным украинцам. В нашем замечательном фильме "Семнадцать мгновений весны" тоже все разговаривают по-русски. Хотя из свидетельств 1945 года известно, что большинство немцев говорило по-немецки. laughing

    Служил в Казахстане, приходилось смотреть "Семнадцать мгновений весны" на казахском языке. Представляете диалог Штирлица и Мюллера на казахском - ЖЕСТЬ laughing laughing laughing
    Kotofeich
  15. Немезида Сегодня, 19:00
    Судя по псевдоисторическому сценарию этот фильм можно показывать в жанре - Фантастика...
    Немезида
  16. dmmyak40 Сегодня, 20:19
    Цитата: kot28.ru
    Мдяя,а когда же у насбудут снимать не псевдопатриотическую блевоть про необходимость раскаяться за типа заградотряды,одну винтовку на троих или стенания незаконно осужденных стомиллионов во время правления Сталина?Смотреть российское кино-тошно и стремно в последнее время!Сами гадят на своих предков,а с Украины смеются-у них легенды и вранье снимают!Вопрос в другом-они воспитают патриотов Украины с четкими убеждениями,а какие мысли русским несет современное российское кино?Покайся,встань на колени перед цивилизованным всеммиром,мы всегда были агрессорами,дикарями,победу взяли,завалив фронт трупами,стомиллионов погибли за колосок в поле,если бы не заградотряды,немцы бы победили?

    Вот про колосок-то не надо распинаться: теща моя рассказывала, как в детстве ходили босиком по стерне на поля колоски собирать. А сторож объезжал поля и плохо было тем, кого ловили: теща говорила, что сажали. Придумывает?
    dmmyak40
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