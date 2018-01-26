На Украине вышел трейлер "исторического" фильма "Круты-1918"

1918 год - год борьбы за национальное освобождение стран, находившихся под гнетом Российской империи. Большевики наступают на Киев, город наводнен агентами Троцкого, продолжается агитация пролетариев. Грушевский выдает IV Универсал о защите Украины. Патриотически настроенные студенты, главные герои фильма, готовятся защищать Киев и героически сражаются в бою под Крутами. На фоне этих событий мы наблюдаем за историей семьи Савицких - генерала и его двух сыновей, Андрея и Алексея.

В Сети появился трейлер украинского фильма режиссёра Алексея Шапарева «Круты-1918». Фильм, как сообщает коллектив авторов, «исторический», и рассказывает о событиях 1918 году у местечка Круты (примерно в 130 км северо-восточнее Киева). Речь о вооружённом столкновении 29 января 1918 года между красноармейцами из отряда Р.И.Берзина и вооружёнными отрядами УНР. Бой никакой роли не сыграл в последовавшей военной кампании, однако на нынешней Украине его преподносят чуть ли не как одну из самых значимых «перемог». При этом факт поражения вооружённых формирований УНР под Крутами майданную Украину не особенно заботит: сказано – «перемога», значит – «перемога».Мало того, в трейлере заявлено, что «бой изменил ход истории»...Из предисловия к трейлеру от авторов этой ленты, на которую был явно получен заказ от украинских властей:В фильме буквально все герои говорят на украинском языке, хотя из свидетельств от 1918 года известно, что большинство тех самых «вооружённых студентов» говорило по-русски. Но разве на исторические факты кто-то из получающих задания для воспевания майданных потрясений на нынешней Украине обращает внимание?