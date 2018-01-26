Американцы модернизировали "мать всех бомб"
ВВС США завершили разработку комплектов модернизации для своих крупнейших неатомных авиационных бомб — многотонных противобункерных боеприпасов GBU-57 MOP, предназначенных для уничтожения укрепленных подземных объектов. Как сообщает Defense News, в ближайшее время все комплекты будут установлены на бомбы.
Разработка бомб GBU-57 велась американским авиастроительным концерном Boeing с 2007 года. В начале 2012 года министерство обороны США объявило, что возможностей GBU-57 может быть не достаточно для поражения подземных укрепленных объектов в Иране и Северной Корее, и заказало у Boeing доработку боеприпаса.
В 2013 году на бомбы были установлены стабилизаторы улучшенной конструкции и второй взрыватель, позволяющий боеприпасу уходить на большую глубину перед подрывом. Это должно увеличить шансы на поражение подземных бункеров противника.
Разработка новых комплектов модернизации для GBU-57, завершившаяся в начале текущего года, была заказана в 2015 году. Подробности об этой модернизации не уточняются. Предположительно, разработчики дорабатывали взрыватели для авиационных бомб.
Длина GBU-57 составляет около шести метров, а масса — 13,6 тонны. Масса боевой части этой бомбы составляет 2,5 тонны. Первая версия боеприпаса, как утверждалось, прежде, чем взорваться, могла после падения заглубляться почти на 61 метр.
В апреле прошлого года ВВС США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на тоннели «ИГ»* в Афганистане. Это было первое в истории боевое применение боеприпаса, также известного, как «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs; так неверно расшифровывается название боеприпаса — MOAB, Massive Ordnance Air Blast), передает "N+1"
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Разработка бомб GBU-57 велась американским авиастроительным концерном Boeing с 2007 года. В начале 2012 года министерство обороны США объявило, что возможностей GBU-57 может быть не достаточно для поражения подземных укрепленных объектов в Иране и Северной Корее, и заказало у Boeing доработку боеприпаса.
В 2013 году на бомбы были установлены стабилизаторы улучшенной конструкции и второй взрыватель, позволяющий боеприпасу уходить на большую глубину перед подрывом. Это должно увеличить шансы на поражение подземных бункеров противника.
Разработка новых комплектов модернизации для GBU-57, завершившаяся в начале текущего года, была заказана в 2015 году. Подробности об этой модернизации не уточняются. Предположительно, разработчики дорабатывали взрыватели для авиационных бомб.
Длина GBU-57 составляет около шести метров, а масса — 13,6 тонны. Масса боевой части этой бомбы составляет 2,5 тонны. Первая версия боеприпаса, как утверждалось, прежде, чем взорваться, могла после падения заглубляться почти на 61 метр.
В апреле прошлого года ВВС США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на тоннели «ИГ»* в Афганистане. Это было первое в истории боевое применение боеприпаса, также известного, как «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs; так неверно расшифровывается название боеприпаса — MOAB, Massive Ordnance Air Blast), передает "N+1"
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: https://www.defensenews.com/
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