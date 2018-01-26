21:54 26 января

Американцы модернизировали "мать всех бомб"

ВВС США завершили разработку комплектов модернизации для своих крупнейших неатомных авиационных бомб — многотонных противобункерных боеприпасов GBU-57 MOP, предназначенных для уничтожения укрепленных подземных объектов. Как сообщает Defense News, в ближайшее время все комплекты будут установлены на бомбы.

Американцы модернизировали "мать всех бомб"


Разработка бомб GBU-57 велась американским авиастроительным концерном Boeing с 2007 года. В начале 2012 года министерство обороны США объявило, что возможностей GBU-57 может быть не достаточно для поражения подземных укрепленных объектов в Иране и Северной Корее, и заказало у Boeing доработку боеприпаса.


В 2013 году на бомбы были установлены стабилизаторы улучшенной конструкции и второй взрыватель, позволяющий боеприпасу уходить на большую глубину перед подрывом. Это должно увеличить шансы на поражение подземных бункеров противника.

Разработка новых комплектов модернизации для GBU-57, завершившаяся в начале текущего года, была заказана в 2015 году. Подробности об этой модернизации не уточняются. Предположительно, разработчики дорабатывали взрыватели для авиационных бомб.

Длина GBU-57 составляет около шести метров, а масса — 13,6 тонны. Масса боевой части этой бомбы составляет 2,5 тонны. Первая версия боеприпаса, как утверждалось, прежде, чем взорваться, могла после падения заглубляться почти на 61 метр.

В апреле прошлого года ВВС США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на тоннели «ИГ»* в Афганистане. Это было первое в истории боевое применение боеприпаса, также известного, как «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs; так неверно расшифровывается название боеприпаса — MOAB, Massive Ordnance Air Blast), передает "N+1"

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: https://www.defensenews.com/
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Комментарии 25

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  1. 264 Сегодня, 14:26
    "ОТЦА ВСЕХ БОМБ" не боятся уже?Зря... feel
    264
    1. neri73-r Сегодня, 14:44
      В апреле прошлого года ВВС США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на тоннели «ИГ»* в Афганистане. Это было первое в истории боевое применение боеприпаса, также известного, как «мать всех бомб»


      И что?????? Каков результат? Что-то молчат!!! hi
      neri73-r
      1. МИХАН Сегодня, 16:11
        "мать всех бомб"

        Есть у русских очень популярное ругательство..)))) Зря они так бомбу свою назвали
        Эх США воевать напрямую боятся, а вот с воздуха все "герои"..Ну ну.
        МИХАН
      2. Мар.Тира Сегодня, 17:19
        Наш спецназ там много лет назад поработал гораздо результативнее.Им главное эффект,а нам главное результат.Этим и отличаемся.Самая крупная американская неядерная бомба уничтожила 36 боевиков ИГ (запрещена в РФ) на территории Афганистана. Специалисты сходятся во мнении, что ликвидация террористов с помощью этого удара, который оценивается в 15 миллионов долларов, на самом деле была лишь одной из целей американцев....
        Источник: https://newinform.com/51504-stalo-izvestno-dlya-c
        hego-ssha-sbrosili-mat-vseh-bomb-v-afganistane
        Мар.Тира
      3. voyaka uh Сегодня, 19:31
        А кто расскажет? Те, кто был на глубине - точно, нет.
        voyaka uh
    2. Маз Сегодня, 21:47
      Мать их всех
      Маз
  2. Chertt Сегодня, 14:35
    ,Первая версия боеприпаса, как утверждалось, прежде, чем взорваться, могла после падения заглубляться почти на 61 метр.
    Всегда удивляли эти странные цифры, почти 61метр , не 60 или 62. В какой грунт?. Откуда журналисты берут эти цифры
    Chertt
    1. Троль Сегодня, 14:38
      Походу математический расчет.А цифры берутся у военных и с табличек у экспонатов на выствках
      Троль
      1. Chertt Сегодня, 14:41
        Цитата: Троль
        Походу математический расчет

        Сферического коня в вакууме ? Скорее для придания видимости достоверности
        Chertt
        1. Троль Сегодня, 14:44
          Все выкладки таких расчетов, никто Вам выкладывать не обязан. Хотите верте, хотите нет, это Ваше право. Ну и кстати, "На какую глубину погрузится тело массой х кг. выпущенное вертикально вниз с высоты бла бла бла..." эта задача из 7 класса на тему закона сохранения энергии
          Троль
          1. Chertt Сегодня, 14:50
            Цитата: Троль
            Хотите верте, хотите нет,

            Это "Военное Обозрение" bully Здесь фактами оперируют. Вера это в церкви
            Chertt
            1. Троль Сегодня, 14:54
              61 метр это факт.
              Троль
          2. Esoteric Сегодня, 17:45
            Цитата: Троль
            эта задача из 7 класса на тему закона сохранения энергии

            Там, в задаче про плотность тела, которое погружается, и плотность грунта, в которое это тело погружается, ничего не сказано? А то ещё есть математическое утверждение, что улитку, ползущую впереди, никогда не обгонит автомобиль... belay
            Esoteric
      2. Вадим237 Сегодня, 20:30
        Да нет, расчёт практический - на испытаниях этой бомбы
        Вадим237
    2. Alex Nevs Сегодня, 16:31
      у них tongue. может 61 метр высокопрочного железобетона? wassat
      Alex Nevs
    3. Piramidon Сегодня, 17:12
      Цитата: Chertt
      Всегда удивляли эти странные цифры, почти 61метр , не 60 или 62. В какой грунт?

      В скалистый гранитно-базальтово-черноземный. laughing
      Piramidon
    4. Scoun Сегодня, 17:38
      Цитата: Chertt
      после падения заглубляться почти на 61 метр.
      Всегда удивляли эти странные цифры,

      Мне тоже не совсем понятно было, думал у неё "бур" имеется? laughing
      61 метр, это глубина воздействия ударной волны, способной осыпать пещеру или бункерок, радиус над землёй одна миля... да и удивлятся тут нечему.
      11 тонн Заряд бомбы MOAB состоит в основном из H6, который в свою очередь изготовлен из RDX. H6 — стандартная пластиковая взрывчатка, используемая американскими военными
      Scoun
      1. voyaka uh Сегодня, 19:34
        ", думал у неё "бур" имеется? laughing"////

        Именно так. Она ввинчивается вглубь. Для этого есть специальный реактивный движок, который начинает работать на определенной глубине.
        voyaka uh
  3. Балу Сегодня, 14:38
    Отец бомб и царь бомб в России. Помните об этом,паратнеры...
    Балу
    1. Vard Сегодня, 15:01
      Чего то не вериться, что гранитные или базальтовые скальные породы пробьёт... При пробое грунт должен уплотняясь, уходить в сторону... а там прочность сравнима с сталью... Фейк... другое дело наша вакуумная бомба... смесь затекает в малейшие щели... и сначала избыточное давление, а потом добавляет атмосферным...
      Vard
      1. Antidote Сегодня, 16:10
        Никуда там не затекает, это не из ведра плюхнуть и подождать пока "затекает в малейшие щели", там подрывается аэрозольное облако, распыляемое в нескольких метрах у земли.
        Antidote
      2. Вадим237 Сегодня, 20:35
        Учитывая её кинетическую энергию, почти 700 миллионов джоулей - она в лёгкую проломит 20 метров армированного железобетона.
        Вадим237
  4. Topotun Сегодня, 15:05
    Ну модернизировали и что? Носителем подобных бомб может быть тяжелый самолет. Фактически оружие против не имеющих ПВО вооруженных сил.... Да флаг в руки.
    Topotun
  5. astepanov Сегодня, 15:53
    Цитата: Троль
    "На какую глубину погрузится тело массой х кг. выпущенное вертикально вниз с высоты бла бла бла..." эта задача из 7 класса на тему закона сохранения энергии

    Да уж, сразу видно знатока... А пример такого рода расчета не приведете? Готов спорить, что либо не приведете, либо подсунете откровенное фуфло.
    astepanov
  6. капрал Сегодня, 16:38
    Американцы модернизировали "мать всех бомб"

    Журнализд, выпей йаду, Д.Б. fool
    В статье рассказ за GBU-57, заголовок об GBU-43/B MOAB.
    Понаберут гуманитариев-филилогов освещать технические вопросы... am
    капрал
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