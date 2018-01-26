Американцы модернизировали "мать всех бомб"

ВВС США завершили разработку комплектов модернизации для своих крупнейших неатомных авиационных бомб — многотонных противобункерных боеприпасов GBU-57 MOP, предназначенных для уничтожения укрепленных подземных объектов. Как сообщает Defense News, в ближайшее время все комплекты будут установлены на бомбы.Разработка бомб GBU-57 велась американским авиастроительным концерном Boeing с 2007 года. В начале 2012 года министерство обороны США объявило, что возможностей GBU-57 может быть не достаточно для поражения подземных укрепленных объектов в Иране и Северной Корее, и заказало у Boeing доработку боеприпаса.В 2013 году на бомбы были установлены стабилизаторы улучшенной конструкции и второй взрыватель, позволяющий боеприпасу уходить на большую глубину перед подрывом. Это должно увеличить шансы на поражение подземных бункеров противника.Разработка новых комплектов модернизации для GBU-57, завершившаяся в начале текущего года, была заказана в 2015 году. Подробности об этой модернизации не уточняются. Предположительно, разработчики дорабатывали взрыватели для авиационных бомб.Длина GBU-57 составляет около шести метров, а масса — 13,6 тонны. Масса боевой части этой бомбы составляет 2,5 тонны. Первая версия боеприпаса, как утверждалось, прежде, чем взорваться, могла после падения заглубляться почти на 61 метр.В апреле прошлого года ВВС США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на тоннели «ИГ»* в Афганистане. Это было первое в истории боевое применение боеприпаса, также известного, как «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs; так неверно расшифровывается название боеприпаса — MOAB, Massive Ordnance Air Blast), передает "N+1"ИГ* - запрещенная в России террористическая организация