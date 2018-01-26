21:49 26 января

«Вертолеты России» до конца марта поставят заказчику два Ка-226Т корабельного базирования

Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» передаст заказчику два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т корабельного базирования до конца марта, сообщает пресс-служба компании.



Машины пополнят состав авиации спецназначения России.


Работа в рамках Гособоронзаказа является одним из основных направлений деятельности КумАПП, этот завод обладает уникальными компетенциями по изготовлению палубных вертолетов, которые способствуют укреплению морских рубежей России. Предприятие в последние годы демонстрирует уверенный рост производственных показателей, оно полностью готово к размещению новых заказов со стороны российских силовых ведомств,
цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Андрея Богинского.

Сообщается, что «в отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды».

Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.

Справка пресс-службы: «Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием».

Использованы фотографии: https://politpuzzle.ru
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Комментарии 12

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  1. Alexey RA Сегодня, 15:27
    Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» передаст заказчику два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т корабельного базирования до конца марта

    Неужто опять ФГКУ "Войсковая часть 55056" (Управление материально-технического обеспечения ФСБ России) получит очередные вертолёты для ПСКР пр. 22460? smile
    Давно пора - а то ПСКР сдаются ФСБ аж с 2009 года, а первые 2 вертолёта для них "фэйсы" получили только в марте 2017.
    Alexey RA
    1. 1vlad19 Сегодня, 15:35
      Так на них должны быть Ка-25 или Ка-27, а Ка-226Т для высадки спецназа, а он у нас на берегу. Это название "морского базирования" просто для посадки на корабль.
      1vlad19
      1. faiver Сегодня, 16:06
        зачем этому пскр ка-25 или ка-27? он и рассчитан на мелкий вертолет
        faiver
      2. Alexey RA Сегодня, 16:08
        Цитата: 1vlad19
        Так на них должны быть Ка-25 или Ка-27, а Ка-226Т для высадки спецназа, а он у нас на берегу.

        Ка-25 устарели ещё во времена СССР. Ка-27 для ПСКР водоизмещением 630 тонн как-то великоват. smile
        На 22460 исходно предполагалось базировать лёгкий вертолёт и/или БПЛА "Горизонт Эйр S-100". С последними как-то не сложилось, а вот отечественный лёгкий вертолёт в конце концов сделали.
        В кормовой части корабля смонтирована взлетно-посадочная площадка, которая может быть оборудована складным палубным ангаром-убежищем для одного легкого вертолёта типа Ка-226 или «Ансат».

        Правда, пока "Вертолёты России" делали корабельный Ка-226, погранцы уже успели получить десяток ПСКР пр. 22460 с пустой вертолётной площадкой под него - и вернуться к заказам старых "Светлячков" без вертолётов.
        Alexey RA
      3. avt Сегодня, 16:46
        Цитата: 1vlad19
        Так на них должны быть Ка-25 или Ка-27,

        wassat С какого перепою ? Корабли изначально под Ка-226Т делали.
        Цитата: Alexey RA
        Ка-25 устарели ещё во времена СССР.

        и их на флоте заменили
        Цитата: Alexey RA
        . Ка-27 для ПСКР водоизмещением 630 тонн как-то великоват.

        Да просто не влезет . Учите матчасть.
        avt
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:02
          Я прошу прощения но по этой теме как-то была статья и эти вертушки вроде как и на 22160 планируются , кто знает, подскажите, есть такое дело?
          Рашнэйрфорс
        2. Alexey RA Сегодня, 18:48
          Цитата: avt
          Да просто не влезет .

          Теоретически Ка-27ПС тушкой на площадку пр. 22460 влезет.

          Это если брать чистую геометрию, без таких страшных слов как "дифферент и остойчивость ПСКР с 11-тонным вертолётом на корме" и не принимая во внимание судьбу труб и надстроек ПСКР при встрече с несущим винтом Ка-27. Хотя... решение последней проблемы есть - пусть лётчики садятся хвостом вперёд! smile
          Alexey RA
      4. Piramidon Сегодня, 17:05
        Цитата: 1vlad19
        позволяет перевозить до 6 человек

        Досмотровую группу высадить сможет.
        Piramidon
      5. Piramidon Сегодня, 17:09
        Цитата: 1vlad19
        Это название "морского базирования" просто для посадки на корабль.

        Чувствуется, что живете где то в глухой тайге, вдали от моря.
        Piramidon
  2. san4es Сегодня, 18:08
    Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды

    san4es
    1. avt Сегодня, 18:43
      good Ну нравится мне этот ....,,летающий колобок" bully
      avt
      1. san4es Сегодня, 18:49
        fellow ...А звук?..Как музыка good
        san4es
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