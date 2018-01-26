«Вертолеты России» до конца марта поставят заказчику два Ка-226Т корабельного базирования

Работа в рамках Гособоронзаказа является одним из основных направлений деятельности КумАПП, этот завод обладает уникальными компетенциями по изготовлению палубных вертолетов, которые способствуют укреплению морских рубежей России. Предприятие в последние годы демонстрирует уверенный рост производственных показателей, оно полностью готово к размещению новых заказов со стороны российских силовых ведомств,

Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» передаст заказчику два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т корабельного базирования до конца марта, сообщает пресс-служба компании.Машины пополнят состав авиации спецназначения России.цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Андрея Богинского.Сообщается, что «в отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды».Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.Справка пресс-службы: «Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием».