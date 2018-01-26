21:54 26 января

Индия вновь объявит тендер на закупку самолетов-заправщиков

Минобороны Индии возобновляет тендер (в третий раз) на закупку самолетов заправщиков для своих ВВС, сообщает dambiev.livejournal.com со ссылкой на индийский ресурс Livefist.

Индия вновь объявит тендер на закупку самолетов-заправщиков


Отмечается, что закупка воздушных танкеров по программе Multi-Role Tanker Transport (MRTT) стоит в приоритете, наряду с приобретением истребителей.


Основными претендентами на закупку, скорее всего, будут Airbus A330, Boeing KC-46A Pegasus (Boeing провел уже два показа для ВВС Индии) и российский Ил-78М-90А.

«Минобороны Индии начало тендер MRTT на закупку 6-ти самолетов-заправщиков в 2006 году. Основными конкурентами в тендере фактически выступали российский Ил-78 и Airbus А330 MRTT, и после сравнительных испытаний ВВС Индии в конце 2009 года объявили о выборе А330, несмотря на его более высокую стоимость. Главными доводами в пользу А330 стала их большая топливная вместимость и "производительность" по сравнению с Ил-78, а также расчетная меньшая стоимость эксплуатации с учетом всего планируемого 40-летнего жизненного цикла», – говорится в материале.

Однако Минфин отказал военным в выделении средств, посчитав их приобретение «слишком затратным и вносящим многотипность в парк ВВС при наличии в их составе заправщиков Ил-78МКИ».

Тендер был перезапущен в 2010-м. По его итогам в 2012 году, победителем вновь стал А330. «Но за четыре года индийская сторона и Airbus не сумели согласовать конечные финансовые условия контракта, и тендер был снова аннулирован в 2016 году», – пишет ресурс.

Источник индийского издания добавил, что «в 2016 году Минобороны рассматривало возможность закупки в России заправщиков Ил-78 как более дешевых по цене, несмотря на более высокую стоимость их содержания».

В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют шесть приобретенных по контракту с «Рособоронэкспортом» самолетов-заправщиков Ил-78МКИ, полученных в 2003-2006 годах и состоящих на оснащении 78-й эскадрильи в Агре.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 15:16
    Наши честно сказали... скока это будет стоить... А французы слукавили... и ещё... наш это транспортник, а их на основе пассажирского самолёта... а это значит более строгий в эксплуатации...
    Vard
    1. влад66 Сегодня, 15:52
      Тендер был перезапущен в 2010-м. По его итогам в 2012 году, победителем вновь стал А330. «Но за четыре года индийская сторона и Airbus не сумели согласовать конечные финансовые условия контракта, и тендер был снова аннулирован в 2016 году

      Это так и будет до бесконечности, заключил, аннулировал, таким макаром индусы и без заправщиков останутся и без поставщиков, доведут всех своими хотелками.
      влад66
    2. Topotun Сегодня, 16:52
      Странно, вроде военная техника России далеко не самая дорогая в содержании.
      Topotun
      1. Orionvit Сегодня, 17:25
        Да трындят индусы. Когда это такое было, что бы наши самолёты были дороже в эксплуатации, чем западные. Мало того, что индусы из вооружения своей армии сделали "солянку сборную" со всего мира, так ещё и определится не могут. А вопрос прост. Индийские генералы ждут, кто больше откат предложит, Airbus или Boeing.
        Orionvit
        1. Topotun Сегодня, 17:29
          Ну тогда ух, так бы и объявили - тендер откатов.....
          Topotun
    3. Kurare Сегодня, 18:33
      Цитата: Vard
      и ещё... наш это транспортник, а их на основе пассажирского самолёта... а это значит более строгий в эксплуатации...

      Все как раз с точностью да наоборот, так как бОльшую часть сервиса можно делать в гражданских сервисных центрах Airbus / Boeing. Да и с запчастями будет проще.

      Большой плюс Ил-78 (особенно его новой версии) - многофункциональность и неприхотливость к ВПП. Но это, похоже, индусы не ставили во главу угла.
      Kurare
  2. Muvka Сегодня, 15:40
    Ну если будут брать Ил-78М-90А, то наверно он не такой затратный будет, ибо движки там очень неплохие. Другое дело, осилят ли производство, хотя 6 машин - неплохая загрузка предприятия. Да плюс еще и нашим надо делать...
    Muvka
  3. prior Сегодня, 15:59
    Не стоит прогибаться под изменчивый "индустан",
    пусть лучше прогнутся под наши цены.
    prior
  4. Alexey RA Сегодня, 16:13
    Однако Минфин отказал военным в выделении средств, посчитав их приобретение «слишком затратным и вносящим многотипность в парк ВВС при наличии в их составе заправщиков Ил-78МКИ».

    Мва-ха-ха... индусы с их коллекцией авиатехники со всего мира озаботились однотипностью авиапарка. laughing Скорее уж опять где-то не тому или не столько дали.
    Индийские тендеры, бессмысленные и беспощадные...
    Alexey RA
  5. APASUS Сегодня, 16:25
    Нееее,с индусами дело иметь очень трудно.Пора уже тоже себя уважать,а то просто смешно получается .Я представляю их логистику во времена военного конфликта ,там .........ногу сломит
    APASUS
    1. Orionvit Сегодня, 17:27
      Цитата: APASUS
      Я представляю их логистику во времена военного конфликта ,там .........ногу сломит

      Самая популярная фраза в индийской армии, "Да гранаты у него не той системы". Классика жанра. laughing
      Orionvit
  6. andrewkor Сегодня, 16:49
    Очень выручил контракт с Индией в 2003-6 гг ташкентский ТАПОиЧ!
    andrewkor
  7. iliitchitch Сегодня, 16:55
    "..о выборе А-330 , несмотря на его более высокую стоимость.." .
    Не "несмотря" , а благодаря его стоимости . Кришна меня задери , если у них откаты не в % считают .
    iliitchitch
  8. Маз Сегодня, 17:03
    Пусть приварят крылья и хвост к железнодорожной цистерне и тягают за истребителем и бомбардировщиком , как планер. Будет и дешево и круто. Главное потом посадить в разброс. Достали уже , крохоборы. Сами не могут, а платить жмотятся. А ещё древняя нация, почти избранные и особенные. Стыдно за потомков тех , кто шахматы придумал.
    Маз
    1. Orionvit Сегодня, 17:32
      Цитата: Маз
      Стыдно за потомков тех , кто шахматы придумал

      Потомки частенько разочаровывают своих предков. Да и вклад Индии в мировое достояние мягко говоря, не очень, это шахматы, Кришна и Будда. Последние два, на любителя, да и первое под вопросам.
      Orionvit
      1. iliitchitch Сегодня, 17:41
        Цитата: Orionvit
        Потомки частенько разочаровывают своих предков. Да и вклад Индии в мировое достояние мягко говоря, не очень, это шахматы, Кришна и Будда. Последние два, на любителя, да и первое под вопросам.

        Камасутра ещё , кажись . И слона соседу подарить , чтоб разорился .
        iliitchitch
        1. Orionvit Сегодня, 19:15
          Цитата: iliitchitch
          Камасутра ещё , кажись

          Тоже мне достояние. Нормальные люди и без всякой камасутры, вполне себе развлекаются, я бы сказал со смекалкой и фантазией. А у индусов видимо с фантазией плохо, вот и написали камасутру, что бы ничего не забыть. laughing
          Orionvit
    2. iliitchitch Сегодня, 17:39
      Цитата: Маз
      Стыдно за потомков тех , кто шахматы придумал.

      Камасутру им под подушку .
      iliitchitch
  9. Redfox3k Сегодня, 19:01
    Раз такая пляска пошла, то вообще отказаться от участия в тендере. Нам бы самим эти заправщики не помешали бы. А индусы в случае заварухи хапнут горя от "гранат разных систем", как хапнул Каддафи в 1986 г., у которого ракеты "земля-воздух" советские, а радары французские.
    Redfox3k
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