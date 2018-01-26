Индия вновь объявит тендер на закупку самолетов-заправщиков
Минобороны Индии возобновляет тендер (в третий раз) на закупку самолетов заправщиков для своих ВВС, сообщает dambiev.livejournal.com со ссылкой на индийский ресурс Livefist.
Отмечается, что закупка воздушных танкеров по программе Multi-Role Tanker Transport (MRTT) стоит в приоритете, наряду с приобретением истребителей.
Основными претендентами на закупку, скорее всего, будут Airbus A330, Boeing KC-46A Pegasus (Boeing провел уже два показа для ВВС Индии) и российский Ил-78М-90А.
«Минобороны Индии начало тендер MRTT на закупку 6-ти самолетов-заправщиков в 2006 году. Основными конкурентами в тендере фактически выступали российский Ил-78 и Airbus А330 MRTT, и после сравнительных испытаний ВВС Индии в конце 2009 года объявили о выборе А330, несмотря на его более высокую стоимость. Главными доводами в пользу А330 стала их большая топливная вместимость и "производительность" по сравнению с Ил-78, а также расчетная меньшая стоимость эксплуатации с учетом всего планируемого 40-летнего жизненного цикла», – говорится в материале.
Однако Минфин отказал военным в выделении средств, посчитав их приобретение «слишком затратным и вносящим многотипность в парк ВВС при наличии в их составе заправщиков Ил-78МКИ».
Тендер был перезапущен в 2010-м. По его итогам в 2012 году, победителем вновь стал А330. «Но за четыре года индийская сторона и Airbus не сумели согласовать конечные финансовые условия контракта, и тендер был снова аннулирован в 2016 году», – пишет ресурс.
Источник индийского издания добавил, что «в 2016 году Минобороны рассматривало возможность закупки в России заправщиков Ил-78 как более дешевых по цене, несмотря на более высокую стоимость их содержания».
В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют шесть приобретенных по контракту с «Рособоронэкспортом» самолетов-заправщиков Ил-78МКИ, полученных в 2003-2006 годах и состоящих на оснащении 78-й эскадрильи в Агре.
Отмечается, что закупка воздушных танкеров по программе Multi-Role Tanker Transport (MRTT) стоит в приоритете, наряду с приобретением истребителей.
Основными претендентами на закупку, скорее всего, будут Airbus A330, Boeing KC-46A Pegasus (Boeing провел уже два показа для ВВС Индии) и российский Ил-78М-90А.
«Минобороны Индии начало тендер MRTT на закупку 6-ти самолетов-заправщиков в 2006 году. Основными конкурентами в тендере фактически выступали российский Ил-78 и Airbus А330 MRTT, и после сравнительных испытаний ВВС Индии в конце 2009 года объявили о выборе А330, несмотря на его более высокую стоимость. Главными доводами в пользу А330 стала их большая топливная вместимость и "производительность" по сравнению с Ил-78, а также расчетная меньшая стоимость эксплуатации с учетом всего планируемого 40-летнего жизненного цикла», – говорится в материале.
Однако Минфин отказал военным в выделении средств, посчитав их приобретение «слишком затратным и вносящим многотипность в парк ВВС при наличии в их составе заправщиков Ил-78МКИ».
Тендер был перезапущен в 2010-м. По его итогам в 2012 году, победителем вновь стал А330. «Но за четыре года индийская сторона и Airbus не сумели согласовать конечные финансовые условия контракта, и тендер был снова аннулирован в 2016 году», – пишет ресурс.
Источник индийского издания добавил, что «в 2016 году Минобороны рассматривало возможность закупки в России заправщиков Ил-78 как более дешевых по цене, несмотря на более высокую стоимость их содержания».
В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют шесть приобретенных по контракту с «Рособоронэкспортом» самолетов-заправщиков Ил-78МКИ, полученных в 2003-2006 годах и состоящих на оснащении 78-й эскадрильи в Агре.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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