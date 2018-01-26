21:59 26 января

Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний

Испытания новейшей бронетехники на колесной платформе "Бумеранг" идет в соответствии с утвержденным графиком, сообщил "Интерфаксу" представитель компании разработчика "ВПК" Сергей Суворов.

Идут предварительные испытания, после окончания которых будут проведены доработки и устранены все возможные выявленные недостатки. После этого начнутся государственные испытания
- сказал собеседник агентства.Он добавил, что конкретные сроки окончания испытаний являются закрытой информацией.

Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний



Это унифицированная платформа, сейчас у нас есть колесная БМП К-17, колесный БТР К-16. В перспективе планируется создание целого семейства - БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), командирская машина, разведывательная, противотанковая, в зависимости от запроса
- уточнил Сергей Суворов.

Оценивая характеристики новой бронетехники, представитель компании сообщил, что по сравнению с машинами на основе БТР-80 с дополнительной полезной нагрузкой в 2,5 тонны, у "Бумеранга" этот показатель в три раза выше.

После завершения испытаний будут сформированы графики серийного производства "Бумерангов", строить которые будут в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе и Брянске.

Стоит добавить, что в России разработаны еще две перспективные платформы для бронетехники. Это тяжелая "Армата" и средняя гусеничная платформа "Курганец-25", передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://interpolit.ru/
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Комментарии 27

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  1. Alexey-74 Сегодня, 16:23
    Долго испытывают. Понятно, что новое, но не настолько же. Принципиально новое в технике в Бумеранге не прослеживается (пока). Ладно Т-14 "Армата," понятно совершенно новое слово в бронетехнике, а в "Бумеранге" что настолько нового и необычного, что его также годами гонять на испытания будут?
    Alexey-74
    1. Донской Сегодня, 16:46
      Вы всепросральщик, либерал, навальненок и пятая колонна. Нужно дождаться, когда его доведут до ума и лет через двадцать с момента разработки его запустят в серию в несколько десятков машин в год назло американцам, которые наложат в штаны, когда увидят нашу чудо технику wink
      Донской
      1. BerBer Сегодня, 16:58
        Всё правильно - медленно, но верно. Да и старый советский задел такой, что надолго хватит. Только модернизируй.
        BerBer
      2. Донской Сегодня, 21:05
        не все поняли что сарказм, я смотрю winked
        Донской
    2. Alexey RA Сегодня, 18:37
      Цитата: Alexey-74
      Ладно Т-14 "Армата," понятно совершенно новое слово в бронетехнике, а в "Бумеранге" что настолько нового и необычного, что его также годами гонять на испытания будут?

      Вероятно то, что "Бумеранг" - первая универсальная КБМ среднего класса в нашей стране. До этого у нас развивали линейку лёгких КБМ БТР-60-70-80, которая исчерпала себя уже к БТР-90.
      Увы, но все попытки создать среднюю 25-тонную КБМ малой кровью, чуть подшаманив базу БТР-80, окончились неудачей. И пришлось делать эту КБМ с нуля. Ну, как с нуля - хотели поначалу купить "на пощупать" немецкого Боксёра - не удалось. Зато итальянцы дали порыться в своём "Кентавре".
      Alexey RA
    3. Слесарь Сегодня, 19:00
      Цитата: Alexey-74
      Долго испытывают. Понятно, что новое, но не настолько же

      Действительно ,подумаешь собрать из 15-25 тонн АБСОЛЮТНО одинаковых атомов что -то новое ,боги и не такое могут ... laughing
      Жаль мы недоучились в этой школе -рано Адама поперли за плохое поведение laughing
      Слесарь
    4. Piramidon Сегодня, 20:27
      Цитата: Alexey-74
      Долго испытывают.

      Уж вы бы за пару часов всё испытали. Это не на диване рулить в симуляторах. Как же вы достали, знатоки всего и вся. Ни сколько не разбираясь в сути, у вас на любую новость один набор комментов - "долго" и "мало".
      Piramidon
      1. Mestny Сегодня, 20:48
        А следующий ему там отвечает, типа злобно иронизирует.
        ПуканЫ рвёт у них со страшной силой - земля дрожит.
        Mestny
    5. Маз Сегодня, 21:30
      Нам мотострелкам- пехотинцам не нравится. Высокий, угловатый как гроб. Не промажешь если что.
      Маз
  2. ul_vitalii Сегодня, 16:24
    А вот четыре завода радуют.
    ul_vitalii
    1. Alexey RA Сегодня, 16:32
      Насколько я понимаю, Выкса - это субподрядчик, который делает только бронекорпуса:
      изготовление бронекорпусов бронетранспортёров БТР-80, БТР-80А, БТР-80К, БТР-90, БТР-82А, бронеавтомобилей "ТИГР" и их модификаций;
      © сайт ПАО "Завод корпусов".
      Alexey RA
  3. Сержант71 Сегодня, 16:30
    Цитата: Alexey-74
    Долго испытывают. Понятно, что новое, но не настолько же. Принципиально новое в технике в Бумеранге не прослеживается (пока). Ладно Т-14 "Армата," понятно совершенно новое слово в бронетехнике, а в "Бумеранге" что настолько нового и необычного, что его также годами гонять на испытания будут?

    Новое и необычное - это его стоимость. Только по этому и тянут кота за причинное место, рассказывая о "испытаниях". Появятся денюжки на закупку - на следующий день "испытания" перейдут в производство lol
    Сержант71
    1. BerBer Сегодня, 16:59
      Вы совершенно не правы. Бумеранг у нас сравнить не с чем. С БТРом сходство только в колёсах.
      BerBer
  4. san4es Сегодня, 16:30

    ... сейчас у нас есть колесная БМП К-17, колесный БТР К-16

    ТТХ БМП К-17 и БТР К-16 на базе платформы «Бумеранг» (БМП К-17 / БТР К-16)
    Боевая масса,т 25 / 22
    Экипаж + десант, чел. 3+8
    Габаритные размеры, мм:
    - длина по корпусу 8450
    - ширина по корпусу 3000
    - по крыше корпуса 2250
    - по верхней точке боевого модуля 3500 / 3450
    Клиренс, мм 450
    Используемый боевой модуль «Бумеранг-БМ» / без индекса
    Основное оружие 30-мм АП 2Д42 / 12,7-мм пулемет 6П49 "КОРД"
    Дальность прицельной стрельбы, км:
    - днем до 4 / до 2
    - ночью до 3,5 / до 1,5
    Вспомогательное оружие спаренный 7,62-мм ПКТМ / нет
    Комплекс управляемого вооружения:
    - марка "Корнет-Д" / нет
    - количество ПТУР на ПУ, шт 4
    - максимальная дальность стрельбы, км 10
    Тип и марка двигателя турбодизель ЯМЗ-780
    Развиваемая мощность, л.с. 750
    Тип подвески независимая торсионная (или ГПМ с изменяемым клиренсом)
    Максимальная скорость, км/ч:
    - по шоссе 100
    - на плаву 10

    san4es
  5. seos Сегодня, 16:39
    Хорошо, что модернизационный потенциал указали БТР-80 2.5 т (вполне прилично), Бумеранг 7,5 т.
    Редко ттх в открытый доступ утекают...
    seos
    1. Dedall Сегодня, 19:09
      Да, трофеев на 7,5 тонн можно утащить - это хорошо. Но колеса-то остались от прежних БТР-ов, а у нас, помнится, на БТР-80 под нагрузкой они очень даже красиво разваливались.
      Dedall
      1. Piramidon Сегодня, 20:39
        Цитата: Dedall
        Но колеса-то остались от прежних БТР-ов,

        Это точно, что колеса одни и те же или вы судите чисто по внешнему виду? Откуда сведения?
        Piramidon
  6. НЕКСУС Сегодня, 17:00
    - сказал собеседник агентства.Он добавил, что конкретные сроки окончания испытаний являются закрытой информацией.

    Могу ошибаться,но что-то мне думается,что Бумеранг,что Курганец под выборы то в серию и пустят. Ну а Армата уйдет на войсковые в количестве 100 штук.
    НЕКСУС
    1. iliitchitch Сегодня, 17:57
      Цитата: НЕКСУС
      Могу ошибаться,но что-то мне думается,что Бумеранг,что Курганец под выборы то в серию и пустят. Ну а Армата уйдет на войсковые в количестве 100 штук.

      "Под выборы" - это вряд ли . Самовыдвиженцу париться на эту тему ... не айс , весовая категория не та . Знает , что другого писателя у нас нет , и мы это знаем . Понимают народ и он друг друга . Если б до него ещё дошло , как всех на местах ворьё достало , и воров бы да в тюрьму ...
      Да перестать сопли жевать ... Эх .
      iliitchitch
  7. Джунгар Сегодня, 17:48
    Почему демонстрируют фото машины, не имеющей никакого отношния к Бумерангу...?
    Джунгар
    1. активатор Сегодня, 19:07
      Цитата: Джунгар
      Почему демонстрируют фото машины, не имеющей никакого отношния к Бумерангу...?

      Дык я тоже не пойму ,вроде похоже на атом только там башня и пуха другая, но то .что это не бумеранг это точно.
      активатор
      1. активатор Сегодня, 19:19
        Это фото бродило еще до официального явления бумеранга народу. Это якобы бумеранг ирландская версия, но после санкций ирландцы прекратили сотрудничество . и вроде осталось еще три корпуса.
        активатор
  8. Сержант71 Сегодня, 17:57
    Цитата: BerBer
    Вы совершенно не правы. Бумеранг у нас сравнить не с чем. С БТРом сходство только в колёсах.

    Там нет принципиально ничего нового в колёсной бронетехнике. Это попытка догнать уходящий НАТОвский поезд в этом сегменте. Я, кстати, не с чем его и не сравнивал. А то, что с финансами у нас проблемы - думаю это не секрет. Именно это и является главным тормозом перевооружения на качественно новые образцы. Самый последний пример такой нищеты - заказ на ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ (!!!!!!!) штук на 2018 год тысячу раз испытанную-переиспытанную БМПТ Тепминатор. Для нас такое количество в год - позор! Их в месяц должны столько передавать в войска! Про более технологичные образцы я уже вообще промолчу.
    Сержант71
    1. Alexey RA Сегодня, 19:06
      Цитата: Сержант71
      Там нет принципиально ничего нового в колёсной бронетехнике.

      Создатели БТР-90 тоже так думали. А оказалось, что база наших 8-колёсных БТР дальнейшее увеличение массы машины не выдерживает при любых доработках. А 25-тонный БТР уж точно нужно делать с нуля.
      Цитата: Сержант71
      Самый последний пример такой нищеты - заказ на ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ (!!!!!!!) штук на 2018 год тысячу раз испытанную-переиспытанную БМПТ Тепминатор.

      А это точно нищета? Или просто МО так и не придумало - куда в ОШС танкистов впихнуть это чудо-юдо? smile
      Alexey RA
  9. APASUS Сегодня, 19:01
    Понятно что вытащили на Парад сырую машину,дальше идет испытания ,доработка конструкции и узлов.Реально можно будет обсуждать достоинства машины когда закажут первую партию для ВС штук 50-60 .К этому времени будут понятны реальные ТТХ
    APASUS
  10. Сержант71 Сегодня, 19:24
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Сержант71
    Там нет принципиально ничего нового в колёсной бронетехнике.

    Создатели БТР-90 тоже так думали. А оказалось, что база наших 8-колёсных БТР дальнейшее увеличение массы машины не выдерживает при любых доработках. А 25-тонный БТР уж точно нужно делать с нуля.
    Цитата: Сержант71
    Самый последний пример такой нищеты - заказ на ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ (!!!!!!!) штук на 2018 год тысячу раз испытанную-переиспытанную БМПТ Тепминатор.

    А это точно нищета? Или просто МО так и не придумало - куда в ОШС танкистов впихнуть это чудо-юдо? smile

    Так при большом желании можно что угодно оправдать. БТР-90 10 лет мучали. Неужто не заметили за это время очевидных проблем и не смогли их решить? У нас в таком случае конченые повсюду? А может всё же денег на него не было?)) БМПТ приняло на вооружение то самое МО, которое теперь, внезапно, перестало понимать, что же с ним делать?! Серьёзно?)) А вот ещё пример, когда у нас самолёты 4➕➕ которые 20 лет уже летают по 10-12 штук в год кое-как делают - это кто виноват? Не обкатают опять никак или всё же денег буй? А "авианосец Шторм", про который пошумели и похоронили - это как? Снова скажете, что не от бедности, а мол МО не знает, что с ним делать потом?)) Я таких примеров могу много привести. Деньги и только деньги решают всё.
    Сержант71
  11. Кент0001 Сегодня, 21:28
    Понятно долго, но хорошо что хоть тему не забросили.
    Кент0001
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