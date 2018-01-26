Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний

Идут предварительные испытания, после окончания которых будут проведены доработки и устранены все возможные выявленные недостатки. После этого начнутся государственные испытания

Это унифицированная платформа, сейчас у нас есть колесная БМП К-17, колесный БТР К-16. В перспективе планируется создание целого семейства - БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), командирская машина, разведывательная, противотанковая, в зависимости от запроса

Испытания новейшей бронетехники на колесной платформе "Бумеранг" идет в соответствии с утвержденным графиком, сообщил "Интерфаксу" представитель компании разработчика "ВПК" Сергей Суворов.- сказал собеседник агентства.Он добавил, что конкретные сроки окончания испытаний являются закрытой информацией.- уточнил Сергей Суворов.Оценивая характеристики новой бронетехники, представитель компании сообщил, что по сравнению с машинами на основе БТР-80 с дополнительной полезной нагрузкой в 2,5 тонны, у "Бумеранга" этот показатель в три раза выше.После завершения испытаний будут сформированы графики серийного производства "Бумерангов", строить которые будут в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе и Брянске.Стоит добавить, что в России разработаны еще две перспективные платформы для бронетехники. Это тяжелая "Армата" и средняя гусеничная платформа "Курганец-25", передает "РГ-Сила"