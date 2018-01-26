Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке
Американский президент прокомментировал в интервью телеканалу CNBC расходы США на различного рода военные операции на Ближнем Востоке. По словам Трампа, «операции на Ближнем Востоке оказались невыгодными для Соединённых Штатов».
Из заявления Дональда Трампа:
Такого рода заявление президент США сделал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Далее Трамп в очередной раз заявил, что это лично он разгромил ИГИЛ (*запрещено в РФ). Из заявления американского президента:
При этом точных данных относительно того, за сколько именно лет США потратили на военные авантюры на Ближнем Востоке эту астрономическую сумму, Трамп не представил. Также не сообщил Трамп о том, значат ли его слова, что на Ближний Восток и военные операции в этом макрорегионе Вашингтон собирается меньше тратиться.
Из заявления Дональда Трампа:
Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас.
Такого рода заявление президент США сделал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Далее Трамп в очередной раз заявил, что это лично он разгромил ИГИЛ (*запрещено в РФ). Из заявления американского президента:
И мы всё ещё там (на Ближнем Востоке). Я разгромил ИГИЛ*, мы проделали большую работу. Наша коалиция освободила от ИГИЛ* почти 100% территорий Сирии и Ирака. Но в целом всё очень печально. Потрачены огромные средства.
При этом точных данных относительно того, за сколько именно лет США потратили на военные авантюры на Ближнем Востоке эту астрономическую сумму, Трамп не представил. Также не сообщил Трамп о том, значат ли его слова, что на Ближний Восток и военные операции в этом макрорегионе Вашингтон собирается меньше тратиться.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти