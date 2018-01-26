21:51 26 января

Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке

Американский президент прокомментировал в интервью телеканалу CNBC расходы США на различного рода военные операции на Ближнем Востоке. По словам Трампа, «операции на Ближнем Востоке оказались невыгодными для Соединённых Штатов».

Из заявления Дональда Трампа:
Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас.


Такого рода заявление президент США сделал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.


Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке


Далее Трамп в очередной раз заявил, что это лично он разгромил ИГИЛ (*запрещено в РФ). Из заявления американского президента:
И мы всё ещё там (на Ближнем Востоке). Я разгромил ИГИЛ*, мы проделали большую работу. Наша коалиция освободила от ИГИЛ* почти 100% территорий Сирии и Ирака. Но в целом всё очень печально. Потрачены огромные средства.


При этом точных данных относительно того, за сколько именно лет США потратили на военные авантюры на Ближнем Востоке эту астрономическую сумму, Трамп не представил. Также не сообщил Трамп о том, значат ли его слова, что на Ближний Восток и военные операции в этом макрорегионе Вашингтон собирается меньше тратиться.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. 264 Сегодня, 17:17
    Это для них не деньги-ещё напечают. laughingНам бы где взять,хоть приблизительно столько же...
    264
    1. Чёрный Сегодня, 17:20
      Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке
      Если это действительно так, то надо признать, что Пентагон неплохо обул американских налогоплательщиков laughing...умеют американские Хенералы деньгу вышибать... laughing
      Чёрный
      1. Chertt Сегодня, 17:23
        Только видя всех этих примазывающихся "победителей ИГИЛ" , делается отчетливо понятно, какую огромную работу проделали Российские вооруженные силы
        Chertt
        1. татарин 174 Сегодня, 17:38
          Цитата: 264
          ...Нам бы где взять,хоть приблизительно столько же...
          Нам это кому?
          татарин 174
        2. влад66 Сегодня, 17:54
          Я разгромил ИГИЛ

          Клоун на президентском посту первой ядерной державы-ужасное зрелище feel аника воин какой, один всю игилу победил laughing Блин Ын намного адекватней.
          влад66
        3. dorz Сегодня, 18:10
          США потеряли 7 трлн ...

          Также Трамп хочет прекратить финансирование МКС после 1925 года. Экономика должна быть экономной. smile
          dorz
        4. Монос Сегодня, 18:10
          Я разгромил ИГИЛ*,

          Вон оно чё-ё-ё... У мужика-то, оказывается, крыша зашуршала... Он по ночам ИГИЛ побеждает.
          Монос
          1. cniza Сегодня, 18:26
            Он любит покрасоваться и похвастать , скоро цифры начнут расти.
            cniza
            1. Монос Сегодня, 18:32
              Моё почтение, тёзка! hi
              Цитата: cniza
              Он любит покрасоваться и похвастать , скоро цифры начнут расти.

              smile Дорастут до официального госдолга США и вот тогда можно будет потребовать у остальных стран этот долг погасить. А что? Их же от ИГИЛ защитили. smile
              Монос
              1. cniza Сегодня, 18:40
                Приветствую Виктор! hi а ведь он так и сделает . lol
                cniza
                1. Монос Сегодня, 18:56
                  Так и будет. Не просто так же он озвучил такую фантастическую сумму. Мне вот интересно, как американский обыватель на эти цифры отреагирует?
                  Монос
                  1. cniza Сегодня, 20:36
                    Он вначале назвал 4 , в Давосе уже 7 , какую назовет завтра? lol
                    cniza
                  2. Hottabych Сегодня, 21:09
                    Только, он не называет сколько заработали...
                    Hottabych
        5. sabakina Сегодня, 18:13
          Да пусть примазываются, нам не лавры нужны, нам мир нужен. 7 траллов баксов на победу...Нехило так...
          sabakina
      2. Гигант мысли Сегодня, 17:28
        Они даже гордятся своим умением вышибать бюджетные деньги, вот только вояки они посредственные.
        Гигант мысли
      3. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:33
        Американская валюта по отношению к ее конкурентам не так сильна, как бы многим хотелось. Настало время начать задаваться вопросом: развалится ли доллар США в 2018 году?
        Не секрет, что за последние три десятилетия доллар США упал примерно на 25% по сравнению с его конкурентами на валютных рынках. И теперь, по предположениям мировых экономистов, доллар вот-вот рухнет. По замыслу или случайно, индекс доллара США потерял около 10% в 2017 году. Эта тенденция может продолжаться и, скорее всего, ускоряться в 2018 году.
        Дмитрий Беловецкий
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:34
          Большая часть экономической стратегии Трампа и плана восстановления зависит от прохождения его налоговой реформы. Ход радикальный и нереалистичный. По предположениям экономистов, новая налоговая стратегия только увеличит внешние долги страны и приведет к глубокому экономическому кризису.
          Одним из главных столпов экономической реформы Трампа является налоговая реформа. Это одна из самых амбициозных фискальных реформ на сегодняшний день, даже больше, чем то, что Рейган делал в 1980-х годах. Но есть много сомнений в ее жизнеспособности. Возможно, Трамп должен будет пересмотреть план и разбавить его положения. В налоговых изменениях указано снижение корпоративных налогов до 20%. В лучшем случае нововведение придется отложить.
          Дмитрий Беловецкий
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:34
            По мере того, как политическая напряженность растет на международном уровне и внутри страны, президент Трамп, похоже, не может сделать ни единого благоприятного движения в глазах демократов, следовательно, в 2018 году все-таки стоит ожидать крах доллара.
            Прежде чем обсуждать слабость экономики США, стоит отметить влияние китайского юаня. Чем больше существует международных валют, тем больше доллар сталкивается с конкуренцией. Значение международной валюты, такой как доллар, определяется не только процентными ставками, но и чистой экономической силой, например, золото (сильный элемент восприятия).
            Сила доллара, особенно после окончания Второй мировой войны, была связана с экономической мощью и политической стабильностью США. Но доллар также был привязан к военной мощи США.
            На крах доллара в 2018 году может повлиять Китай. Страна быстро развивается во всех областях техники. Между тем, все больше и больше американских компаний уже переехали в Китай. Более того, китайцы также расширяют свои военные возможности, строят свои собственные военные суда, истребители-невидимки и умное оружие. Они даже планируют космическую миссию на Луну. Международное влияние Китая растет вместе с его технологиями и военным потенциалом.
            Часть этого растущего влияния включает юань. Валюта Китая приобретает все большее значение. Недавно Международный валютный фонд (МВФ) включил его в качестве специальной валюты прав заимствования.
            На международном уровне и даже внутри страны США существует неопределенность в отношении того, что юань может продолжать расти в этом неожиданно быстром темпе. Помимо скачка со стороны Китая, Соединенные Штаты страдают от такого понятия, как долг. Долг США продолжает расти, и вышеупомянутая фискальная политика Трампа может ускорить его рост, а не замедлить.
            План Трампа рискует поднять долг значительно выше текущих 20,0 трлн долларов. Поэтому Федеральная резервная система не сможет повысить процентные ставки. Повышение процентных ставок по налогам и кредитам – это основной способ помочь доллару сохранить свою стоимость по отношению к основным валютам, тем более, что многие центральные банки, такие как Европейский центральный банк и Банк Англии, намекнули, что готовы принять более жесткую денежно-кредитную политику.
            Итак, крах доллара в 2018 году будет непосредственно зависеть от тактики президента США относительно подъема экономики страны и выхода из долговой ямы.
            Дмитрий Беловецкий
            1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:36
              А зёлёные фантики ФРС Вам напечатают в славном городе Одессе, на Малой Арнауткуой 16!
              Дмитрий Беловецкий
              1. Chertt Сегодня, 17:54
                Цитата: Дмитрий Беловецкий
                А зёлёные фантики ФРС Вам напечатают в славном городе Одессе, на Малой Арнауткуой 16!

                Прочитал ваши посты, чувствуется рука мастера hi . Одно уточнение на Малой Арнаутской 16, просто маленький жилой дои
                Chertt
            2. sabakina Сегодня, 18:27
              Цитата: Дмитрий Беловецкий
              Сила доллара, особенно после окончания Второй мировой войны, была связана с экономической мощью и политической стабильностью США. Но доллар также был привязан к военной мощи США..

              Не надо врать. До войны был просто доллар, после войны стан нефтедоллар. Военная мощь тут не причём, иначе СаША не боялись бы нашей мощи тогда.
              sabakina
        2. Svarog Сегодня, 17:40
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Настало время начать задаваться вопросом: развалится ли доллар США в 2018 году?

          В России этим вопросом уже лет 20, как задаются..
          Svarog
      4. Scoun Сегодня, 17:49
        Цитата: Чёрный
        Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке
        Если это действительно так

        Неа, 7 трлн это то что смогли прикинуть а по факту надо умножить на два или даже на три. hi
        Трампампампушка жгёть, скоро ФБР с ЦРУ к ручокам приберёт, если они его первым не грохнут.
        Scoun
      5. Pax tecum Сегодня, 17:52
        Да, за такую сумму можно новое государство создать, которое будет воевать. Израиль в разы дешевле обошелся.
        Pax tecum
      6. Vita VKO Сегодня, 17:56
        Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке
        Это он хотел сказать как "бедные" американские налогоплательщики делают все, что бы разрушить экономики стран Ближнего Востока, обеспечивая не только платежеспособность американских зеленых фантиков, но и огромное количеством заказов американским корпорациям.
        Vita VKO
      7. антивирус Сегодня, 17:57
        пусть покажет место где их обронили , нам они нужны!
        антивирус
    2. RASKAT Сегодня, 17:21
      А поимели на иракской и ливийской нефти, наверное 37 трлн. laughing
      RASKAT
      1. 264 Сегодня, 17:28
        Поимели нас,с чёртом в первых рядах-уря,сбросили просроченные бомбы миллионы стоимостью на сарай(тобишь,пардон,самый главный штаб) laughing А сливки другие снимают...Не чёрт форумский...И не мы...
        264
        1. oldseaman1957 Сегодня, 17:43
          Цитата: 264
          -уря,сбросили просроченные бомбы миллионы стоимостью на сарай(тобишь,пардон,самый главный штаб) А сливки другие снимают...

          - Конкретней: значит наши были не правы, что обучали своих лётчиков заместо своих полигонов бомбить в Сирии, обучив практически всех точечным ударам почти просроченными бомбами? Трамп может балаболить что попало, кому надо - те поняли, кто главный в этой победе. Так что сливки он пусть у своей Меланьи кое-где слизывает!
          oldseaman1957
        2. Thirty-eight parrots Сегодня, 18:10
          Цитата: 264
          сбросили просроченные бомбы миллионы стоимостью на сарай(тобишь,пардон,самый главный штаб)

          Что Вы, что Вы. Конечно опрометчиво поступили. Надо было эти самые просроченные бомбы утилизировать. Правда во сколько бы это казне обошлось????? А так, да, я с Вами согласен, ну почти, почти......
          Thirty-eight parrots
          1. влад66 Сегодня, 18:45
            Цитата: Thirty-eight parrots
            Надо было эти самые просроченные бомбы утилизировать.

            А ещё лучше пенсионерам раздать, идеальное средство для сведения счетов с соседями. fellow
            влад66
            1. Thirty-eight parrots Сегодня, 18:50
              Цитата: влад66
              идеальное средство для сведения счетов с соседями.

              а может с ПФР???????? bully
              Thirty-eight parrots
              1. влад66 Сегодня, 19:28
                Цитата: Thirty-eight parrots
                может с ПФР???????

                До ПФР еще средство доставки надо, самолет то ведь пенсионеру не полагается. fellow
                влад66
                1. Thirty-eight parrots Сегодня, 19:45
                  Цитата: влад66
                  еще средство доставки надо

                  Была бы бомба, а чем доставить мы найдем..... Пенсионеры они такие....., на выдумки то гораздые.... laughing
                  Thirty-eight parrots
                  1. влад66 Сегодня, 20:42
                    Цитата: Thirty-eight parrots
                    Пенсионеры они такие....., на выдумки то гораздые....

                    Тогда просьба, выдавать ракетами, что бы сами до ПФР долетали. laughing
                    влад66
      2. Scoun Сегодня, 17:53
        Цитата: RASKAT
        А поимели на иракской и ливийской нефти, наверное 37 трлн. laughing

        Воевало США а зарабатывали корпорации Д. Чейни, Кондоклизьмы Райс и тд.
        У меня раскладки были о том какие компании и количество акций на руках ну и в виде пожертвований этим спутникам президентов.
        Scoun
    3. Геркулесыч Сегодня, 17:23
      Ага, а боевиков бабы еще нарожают? belay
      Геркулесыч
    4. Венд Сегодня, 17:31
      Я разгромил ИГИЛ*
      Вот теперь понятно, из чьего кармана были деньги на войну на Востоке.
      Венд
      1. МИХАН Сегодня, 17:36
        Цитата: Венд
        Вот теперь понятно, из чьего кармана были деньги на войну на Востоке.

        Тоже такая же мысля..Но Трамп молодца ,как тонко намекнул всему миру кто и что стоит за ИГИЛ и сколько тратится ..Продолжай Трамп в том же духе ! Не зря на него так ополчилась финансовая мировая элита, такой лакомый кусок вырывает из пасти мировых акул.
        Как бы его не завалили..(надеюсь наши спецслужбы контролируют это все..)
        МИХАН
    5. Svarog Сегодня, 17:38
      Цитата: 264
      Это для них не деньги-ещё напечают. laughingНам бы где взять,хоть приблизительно столько же...

      Они видимо войнушку на БВ затеяли, на те деньги, которые наши вывели из России..
      Svarog
    6. сибиралт Сегодня, 18:20
      Трамп всех победил, но много потратил. belay Теперь будет нажимать, чтобы евровассалы скинулись ему за "победу". lol
      сибиралт
    7. Маз Сегодня, 21:21
      Семь триллионов.... Можно всем бездомным в Америке по коттеджу построить и сто стен с Мексикой отгрохать
      Маз
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:21
    При фразе "я разграмил игил " , психиатры напряглись, а" разграмленные "игиловцы подали на Трампа в суд за кливету ! fool wassat
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 17:24
      Цитата: Геркулесыч
      При фразе "я разграмил игил " , психиатры напряглись, а" разграмленные "игиловцы подали на Трампа в суд за кливету

      Видимо они с Петром-щумером всё - таки тяпнули в Давосе...то то их обоих штырит сегодня не по-деЦки wassat Пецюндера тоже смешно слушать. laughing
      Чёрный
  3. cniza Сегодня, 17:21
    При этом точных данных относительно того, за сколько именно лет США потратили на военные авантюры на Ближнем Востоке эту астрономическую сумму, Трамп не представил.


    Мне кажется он мало посчитал.
    cniza
    1. mihey Сегодня, 17:30
      Согласен: не учтены обучение и вооружение боевиков игил, как минимум.
      mihey
    2. alstr Сегодня, 17:44
      Так это он наверное посчитал сколько он лично потратил, т.к. он единолично разгромил ИГ.
      Остальное идет в сумме в несколько раз больше по статье представительские расходы ))))
      alstr
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:22
    Пускай на игил и нусру повесит эти деньги, и заставит вернуть с процентами! am wassat
    Геркулесыч
  5. astepanov Сегодня, 17:22
    Вона оно че, понимаш. Лично Трамп разгромил ИГИЛ в Сирии. И он же перед тем победил Гитлера. Единолично. А мы-то, наивные, думали, что с ИГИЛ в Сирии побила армия Асада при поддержке ВКС.
    astepanov
  6. iliitchitch Сегодня, 17:24
    Во полковник трумп чешет . Штырит его , как вчера тут парубия с изнасилованиями . Чудака , похоже , в мыльный пузырь плотно упаковали , рефракция чудовищная оттуда , глядя изнутри . Эх , жаль , не получилось из него Руматы Эсторского
    iliitchitch
  7. ando_bor Сегодня, 17:26
    Однозначно Путин виноват, - заставил американцев бороться с запрещенными в России организациями.
    ando_bor
  8. мерцание Сегодня, 17:30
    Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке

    Дма, пацаны там серьезные ... пилят не на шутку ... попробуй теперь отними у них эту золотую жилу.
    мерцание
  9. APASUS Сегодня, 17:34
    "Генерал" как то позабыл что именно ВПК у США является основным производителем и двигателем экономики.Кому бы нужны были ваши Ф-35 в мирное время.А так по сути афера ,стала звездой программы во всем мире!
    APASUS
    1. Shahno Сегодня, 17:43
      Но нельзя не согласится. Великолепный бизнес проект. И адекватный результат. И опять же это передовые технологии в железе(может быть спорные). Но они в деле, а не в проектах и чертежах, стендах, образцах...Ну и что, что штаты, там интернациональный коллектив, и русских немало.
      Shahno
      1. APASUS Сегодня, 18:32
        Спорить с тем что у американцев серьезная конструкторская школа,что они специалисты конечно бесполезно,но ведь весь ВПК США опирается на политику страны,где именно американцы являются главной проблемой в мире.Развитие цветных революций ,воспитание (так сказать) революционеров из недовольных граждан,формирование конфликтов,это и есть опора ВПК. Кому бы они продали свои самолеты не начни раскачивать арабские страны?
        APASUS
  10. Симон Сегодня, 17:44
    Цитата: 264
    Это для них не деньги-ещё напечают. laughingНам бы где взять,хоть приблизительно столько же...

    Они, чем больше печатают, тем больше ихние деньги обесцениваются, а нам нужно поднимать свою экономику и зарабатывать деньги, тогда мы будем не победимы. fool
    Симон
  11. Masya Masya Сегодня, 17:45
    что дебет с кредитом не сошелся, в минусе остались? воруют-с! так пора завязывать беспредел на востоке, может в плюс выйдут... yes lol
    Masya Masya
  12. Alex-a832 Сегодня, 17:49
    Бюджет США потратил на создание бардака на БВ 7 трлн. На этом же амерские олигархические кланы заработали столько же. Бабло кровью отмывают. Вот это коррупция! Остальным странам, даже вместе взятым, в коррупционных делах до амеров, как до луны раком.
    Alex-a832
  13. Горный стрелок Сегодня, 17:50
    Трепач и клоун. Одно слово - шоумен. Доллар он эффективно "опустил". Почти на 15 %
    Горный стрелок
  14. Симон Сегодня, 17:52
    Цитата: ando_bor
    Однозначно Путин виноват, - заставил американцев бороться с запрещенными в России организациями.

    Ну да, Путин, для американцев везде виноват! И, что вытащил Россию из болота, придуманную американцами, и, что поднял нашу униженную либералами, армию и поставил ее на высший уровень, и что начал поднимать экономику России. Ему еще срок президентского правления и Россия выйдет полностью из этого дурацкого тупика. good
    Симон
  15. bk316 Сегодня, 17:53
    Наша коалиция освободила от ИГИЛ* почти 100% территорий Сирии и Ирака

    Не понял, там же теперь территория САА, контролируется правительством.
    Что коалиция передала все войскам Асада? wassat
    Трамп опять спалился?
    bk316
  16. Симон Сегодня, 18:01
    Цитата: Геркулесыч
    При фразе "я разграмил игил " , психиатры напряглись, а" разграмленные "игиловцы подали на Трампа в суд за кливету ! fool wassat

    Это, что в суд игиловского шариата? fool
    Симон
  17. Коллега Сегодня, 18:11
    три пиджака, два магнитофона - нет три магнитофона ................
    Коллега
  18. Комментарий был удален.
  19. Strashila Сегодня, 18:31
    "Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас."... для государства убытки... а для определенного количества допущенных к формированию финансирования и распределения... офигенный доход денег... если в Афганистане, сумели доказать десятки миллиардов разворованных денег... за Ирак так и не сумели отчитаться вообще... то возможно счет идет о сотнях миллиардов пополнивших чьи то карманы... так что война для кого то сверх прибыльное дело.... и её будут продолжать лоббировать... деньги для этого есть... чтоб получить еще большие деньги.
    Strashila
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 18:34
    Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас.

    Парни... Вы торгуете резаной бумагой. Так что по-любому в плюсе. Нечего прибедняться. Вот если бы основные фондовые индексы просели процентов эдак на 15-20... Вот тогда да.. Кроме как падения котировок основных ценных бумаг, вам и бояться нечего (исключение составляют ВВП, русские хакеры и т.д.)
    КОТ БАЮН
  21. Berkut154 Сегодня, 19:24
    Это наверно он laughing и наши деньги посчитал?
    Berkut154
  22. faterdom Сегодня, 19:39
    Я разгромил ИГИЛ

    А мы-то с ног сбились, ищем вместе с Асадом - куда вдруг ИГИЛ подевался? Вон оно че, Михалыч...
    faterdom
  23. Metallurg_2 Сегодня, 20:13
    Дональд, а в чем проблема напечатать? Позвони Ротшильдам в ФРС - они тебе в два счета решат этот вопрос.
    Metallurg_2
  24. Влад5307 Сегодня, 20:59
    Цитата: sabakina
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Сила доллара, особенно после окончания Второй мировой войны, была связана с экономической мощью и политической стабильностью США. Но доллар также был привязан к военной мощи США..

    Не надо врать. До войны был просто доллар, после войны стан нефтедоллар. Военная мощь тут не причём, иначе СаША не боялись бы нашей мощи тогда.

    Как раз с помощью ВС СГА и подминала под себя мировой рынок диктуя и навязывая свои законы и правила, а несогласных просто "демократизировали" с помощью ВС.
    Влад5307
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