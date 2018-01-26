Трамп: США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке

Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас.

И мы всё ещё там (на Ближнем Востоке). Я разгромил ИГИЛ*, мы проделали большую работу. Наша коалиция освободила от ИГИЛ* почти 100% территорий Сирии и Ирака. Но в целом всё очень печально. Потрачены огромные средства.