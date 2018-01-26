21:56 26 января

Правоохранители решили проверить базу ВМС Аргентины Мар-дель-Плата

На объекты военно-морской базы Мар-дель-Плата (Аргентина) прибыла расширенная комиссия из числа представителей правоохранительных органов. Проверка на базе ВМС, куда должна была прибыть подводная лодка «Сан-Хуан», исчезнувшая более 2-х месяцев назад, санкционирована федеральным судом Аргентины.

Сотрудники полиции осуществляют проверку в четырёх секторах военно-морской базы, включая сектор управления материально-техническими средствами, а также сектор командования подводными силами аргентинских ВМС.

Правоохранители решили проверить базу ВМС Аргентины Мар-дель-Плата



Аргентинская газета El Tribuno пишет о том, что проверка на объектах в Мар-дель-Плата осуществляется после личной встречи министра обороны страны Оскара Агуада с 27 членами семьей военнослужащих команды пропавшей ДЭПЛ «Сан-Хуан». Эти люди не покидают территорию в районе базы ВМС в надежде получить от высокопоставленных военных чиновников и командования базы ответ на вопрос о том, что же на самом деле произошло с субмариной. Также родственники моряков требуют сообщить им о местонахождении подводной лодки «Сан-Хуан».

Напомним, что субмарина ВМС Аргентины перестала выходить на связь 16 ноября прошлого года. Сообщается, что в момент последнего сеанса связи командир ДЭПЛ сообщил о неполадках, связанных с коротким замыканием в системе электропитания. На борту подводной лодки находились 44 человека. Субмарина совершала переход с юга страны на базу Мар-дель-Плата.

О том, что конкретно собираются во время проверки на военном объекте прояснить для себя и аргентинской общественности сотрудники полиции, не сообщается.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 18:54
    Расследование гибели лодки обещает быть долгим. Поиски не дали положительного результата.
    oleg-gr
    1. Гигант мысли Сегодня, 19:08
      Проверка базы через два месяца после гибели подлодки это из серии - после пожара к чему насос?
      Гигант мысли
    2. МИХАН Сегодня, 19:09
      Цитата: oleg-gr
      Расследование гибели лодки обещает быть долгим. Поиски не дали положительного результата.

      Как и сбитый "Боинг" на Украине..И АПЛ "Курск" в России и т.д. т.д. т.д...
      Может даже и нашли , но причину "мировые СМИ" не скажут , а России и так своих проблем по уши..
      Вот такие дела на АПЛ России! soldier
      МИХАН
      1. Svarog51 Сегодня, 20:36
        Виталий, приветствую hi
        По первому не возражаю.
        По второму - там наши ищут, найдут - обнародуют. Те кто приложил руку к гибели лодки - будут молчать в тряпочку.
        По третьему - меня тоже одёрнули, АПЛ - это АВАРИЙНАЯ ПЛ. Атомная - это ПЛА. Ну это не моя прихоть - так принято на Флоте. soldier
        Svarog51
        1. МИХАН Сегодня, 20:55
          Цитата: Svarog51
          Виталий, приветствую hi
          По первому не возражаю.
          По второму - там наши ищут, найдут - обнародуют. Те кто приложил руку к гибели лодки - будут молчать в тряпочку.
          По третьему - меня тоже одёрнули, АПЛ - это АВАРИЙНАЯ ПЛ. Атомная - это ПЛА. Ну это не моя прихоть - так принято на Флоте. soldier

          Привет Сергей ! Что то меня не пропустили в писании первом...(опять болтаю чего не следует..)))
          Цитата: Svarog51
          По третьему - меня тоже одёрнули, АПЛ - это АВАРИЙНАЯ ПЛ. Атомная - это ПЛА. Ну это не моя прихоть - так принято на Флоте

          На счет этого первый раз слышу . Я профан в этом ! hi
          А на счет Аргентины мое мнение однозначно , потопили..!
          МИХАН
          1. Svarog51 Сегодня, 21:17
            Виталий, по первому пункту и у меня море вопросов, но мы не об этом.
            Про АПЛ и ПЛА я вычитал в коментах подводников, могу дать ссылку на автора. Мне, как и тебе это стало в диковинку, я тоже не флотский.
            А на счет Аргентины мое мнение однозначно , потопили..!

            Тут я пока воздержусь от оценок до прояснения ситуации. Вполне может оказаться, что ты и прав. Но подождём результата. hi
            Svarog51
        2. cniza Сегодня, 20:58
          Сергей , hi я конечно не подводник , но
          Атомная подводная лодка (АПЛ, ПЛА) — подводная лодка с ядерной силовой установкой.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 21:21
            Виктор, добрый вечер hi Я вообще к флоту отношения не имею, у нас в службе общее - только вода. Отсебятину я бы гнать не стал, привёл слова офицера-подводника. Могу дать ссылку на конкретного человека, но это лишнее, ты и так его знаешь.
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 21:26
              Я не спорю , но это очень узко - профессиональное , скорее сленговое выражение , как не говорят последний , а только крайний и т. д . , по документам АПЛ.
              cniza
              1. Svarog51 Сегодня, 21:37
                Ну для меня, как человека далёкого от Флота, мнение командира БЧ-5 ПЛА "Смоленск" есть непреложная истина. Тем более, что мы в какой то мере коллеги - он отвечает за спасательные работы на ПЛ. И в его коментах это прозвучало не один раз. Почитай коменты Алексея с ником annodomene. hi
                Svarog51
    3. сибиралт Сегодня, 19:14
      Было бы желание, давно бы нашли.
      сибиралт
      1. faiver Сегодня, 19:42
        у нас ближний космос лучше изучен нежели глубины океана...
        faiver
  2. новичок Сегодня, 18:55
    наверное, только наши спасатели ищут подлодку. остальным не выгодно, что то скрывают, такое впечатление.
    новичок
    1. 264 Сегодня, 19:04
      Моряки с Миром Упокоились давно уже на дне Морском.Не трогайте Души их Грешные.......
      264
      1. новичок Сегодня, 19:05
        вообще вас не понял!??
        новичок
        1. 264 Сегодня, 19:32

          Не надо обсуждать,что,почему,как...Помолиться за Души их надо,Морю отданные...
          264
          1. новичок Сегодня, 19:36
            здесь нет вопроса об обсуждении. здесь желание родственников найти подлодку и по людски попрощаться с родственниками.
            новичок
    2. Logall Сегодня, 19:06
      Гарик, hi , фиг его знает, кто ищет, а кто не ищет... Не исключено, что обыватели других стран тоже самое говорят. Но дело ясное, что дело Темное!
      Logall
      1. новичок Сегодня, 19:13
        Александр, приветствую! да, есть такой осадочек. но то, что родственники взяли за горло своих руководителей и, дергают за рукав ВВП слёзно умоляя, надо ж найти хоть место гибели и саму подлодку для работы экспертов. и по моим последним данным, только наше судно исправно бороздит морское дно в поисках, остальные “искатели“ махнули давно.
        новичок
        1. Svarog51 Сегодня, 20:51
          Гарик, hi Ты во всём прав. Все уже отозвали свои поисковые силы. Родственники погибших моряков обратились к своему президенту с просьбой, что бы Россия продолжила поиски. Даже собственные ВМФ не ведут полномасштабные поиски. Корвет выделенный под нашу "Пантеру плюс" имеет не рабочий гидролокатор. Дело там более, чем "тёмное".
          Svarog51
  3. taiga2018 Сегодня, 19:01
    Цитата: новичок
    наверное, только наши спасатели ищут подлодку.

    после трагедии с апл "Курск",наверно только мы понимаем насколько важно родственникам знать хотя бы место гибели своих родных.
    taiga2018
    1. новичок Сегодня, 19:07
      вы полагаете, что без нашей последней тяжёлой потери, мы не понимали важеость того, о чём вы новорите?
      новичок
      1. Anarchist Сегодня, 19:27
        В тайге вообще мало, что понимают в подобных вопросах! wink
        Anarchist
        1. Svarog51 Сегодня, 21:06
          Саня, приветствую hi Прими семафор с флагмана - "отбой боевой тревоги".
          Что за манеры затевать боевые действия в адмиральский час?
          Это не этично. А вот это я и сам могу процитировать:
          wink
          Svarog51
    2. влад66 Сегодня, 19:43
      Цитата: taiga2018
      после трагедии с апл "Курск",наверно только мы понимаем насколько важно родственникам знать хотя бы место гибели своих родных.

      Место гибели" Курска"было известно и глубины были 110 метров, тут место и глубина не известны request ну а родственников конечно понимаем.
      влад66
  4. APASUS Сегодня, 19:11
    Вообще то странная ситуация,складывается впечатление что аргентинское командование не очень заинтересовано в раскрытии тайны гибели.Пока только родственники моряков осаждают государственные органы в надежде на продолжение поисковых работ
    APASUS
    1. faiver Сегодня, 19:46
      вы читаете аргентинскую прессу?
      faiver
      1. APASUS Сегодня, 20:14
        La Nación — ежедневная аргентинская газета. Она является ведущей консервативной газетой в стране, а ее основной конкурент — газета Clarín. Адреса дать или сами найдете ?
        Вот интересный кусочек из статьи про подводную лодку:
        Ese 15 de noviembre el ARA San Juan había informado la entrada de agua de mar cuando realizaba el snorkel y estaba cargando baterías, en momentos de gran oleaje. El agua se dirigió por el sistema de ventilación a una bandeja de conexión de las baterías de proa provocando un cortocircuito y humo que, según se reportó el capitán al comando superior, fue subsanado, lo que determinó que siguiera navegando en inmersión hacia la base de Mar del Plata.
        APASUS
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:17
    По настоящему только Русские, потерявшие в мирное время не одну лодку с экипажем могут понять Аргентинских матерей и вдов экипажа погибшей субмарины! Может быть, наши и найдут место их последнего упокоения!
    Геркулесыч
    1. faiver Сегодня, 19:44
      ну положим не только россия/ссср теряла в мирное время подводные лодки
      faiver
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:02
        Так уж вышло, что мы в годы холодной войны лодок с экипажеми потеряли больше всех в мире! hi Страшно, оттого, что люди в глубине могут в любую минуту погибнуть, а даже места их гибели никогда не будет найдено! soldier
        Геркулесыч
  6. iliitchitch Сегодня, 19:25
    Как знакомо-то всё . "А нюх , как у собаки , а взгляд , как у орла.". Аргентинские прокуроры в поиске дежурной жопы . Кто-то утопнет вслед за ПЛ . И больше никто не вспомнит о тех , кто там был , кроме родных . Дело закрыто , game over .
    iliitchitch
  7. pvv113 Сегодня, 19:28
    проверка на объектах в Мар-дель-Плата

    Не мешало бы проверить и военно-морскую базу Ушуайя, из которой подлодка направлялась в Мар-дель-Плата
    pvv113
    1. faiver Сегодня, 19:45
      на предмет чего проверить?
      faiver
      1. pvv113 Сегодня, 20:00
        На предмет полноты и качества работ по подготовке лодки к переходу, а также потенциальной возможности вмешательства со стороны. В авиации, например, такая проверка - обычная практика
        pvv113
        1. faiver Сегодня, 20:23
          не поздновато ли?
          faiver
          1. pvv113 Сегодня, 20:58
            Опять же сравню с авиацией - некоторые расследования больше года идут. Вопрос не в сроках, а в объективности и полноте расследования
            pvv113
          2. Svarog51 Сегодня, 21:10
            В конечном пункте вообще нечего проверять, а вот в пункте отправки - это да.
            Svarog51
  8. Монархист Сегодня, 19:31
    Они ,что думают:" лодка там заныкана"? Шутки шутками,а правоохранительных там т.с.попутно мноого могут" нарыть" там.
    Монархист
    1. МИХАН Сегодня, 21:00
      Цитата: Монархист
      Они ,что думают:" лодка там заныкана"? Шутки шутками,а правоохранительных там т.с.попутно мноого могут" нарыть" там.

      Следы замести ..? В Лондоне и Вашингтоне "рыть нужно"..А вообще , лучше к России обратиться, там у нас все есть ..Вот только не поверят ! bully
      МИХАН
      1. Svarog51 Сегодня, 21:42
        Виталий hi
        В Лондоне и Вашингтоне "рыть нужно"

        Вот у меня тоже имеются подозрения относительно Фолклендского конфликта, но не имея доказательств - воздержусь.
        Svarog51
Картина дня