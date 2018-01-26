Правоохранители решили проверить базу ВМС Аргентины Мар-дель-Плата
На объекты военно-морской базы Мар-дель-Плата (Аргентина) прибыла расширенная комиссия из числа представителей правоохранительных органов. Проверка на базе ВМС, куда должна была прибыть подводная лодка «Сан-Хуан», исчезнувшая более 2-х месяцев назад, санкционирована федеральным судом Аргентины.
Сотрудники полиции осуществляют проверку в четырёх секторах военно-морской базы, включая сектор управления материально-техническими средствами, а также сектор командования подводными силами аргентинских ВМС.
Аргентинская газета El Tribuno пишет о том, что проверка на объектах в Мар-дель-Плата осуществляется после личной встречи министра обороны страны Оскара Агуада с 27 членами семьей военнослужащих команды пропавшей ДЭПЛ «Сан-Хуан». Эти люди не покидают территорию в районе базы ВМС в надежде получить от высокопоставленных военных чиновников и командования базы ответ на вопрос о том, что же на самом деле произошло с субмариной. Также родственники моряков требуют сообщить им о местонахождении подводной лодки «Сан-Хуан».
Напомним, что субмарина ВМС Аргентины перестала выходить на связь 16 ноября прошлого года. Сообщается, что в момент последнего сеанса связи командир ДЭПЛ сообщил о неполадках, связанных с коротким замыканием в системе электропитания. На борту подводной лодки находились 44 человека. Субмарина совершала переход с юга страны на базу Мар-дель-Плата.
О том, что конкретно собираются во время проверки на военном объекте прояснить для себя и аргентинской общественности сотрудники полиции, не сообщается.
Сотрудники полиции осуществляют проверку в четырёх секторах военно-морской базы, включая сектор управления материально-техническими средствами, а также сектор командования подводными силами аргентинских ВМС.
Аргентинская газета El Tribuno пишет о том, что проверка на объектах в Мар-дель-Плата осуществляется после личной встречи министра обороны страны Оскара Агуада с 27 членами семьей военнослужащих команды пропавшей ДЭПЛ «Сан-Хуан». Эти люди не покидают территорию в районе базы ВМС в надежде получить от высокопоставленных военных чиновников и командования базы ответ на вопрос о том, что же на самом деле произошло с субмариной. Также родственники моряков требуют сообщить им о местонахождении подводной лодки «Сан-Хуан».
Напомним, что субмарина ВМС Аргентины перестала выходить на связь 16 ноября прошлого года. Сообщается, что в момент последнего сеанса связи командир ДЭПЛ сообщил о неполадках, связанных с коротким замыканием в системе электропитания. На борту подводной лодки находились 44 человека. Субмарина совершала переход с юга страны на базу Мар-дель-Плата.
О том, что конкретно собираются во время проверки на военном объекте прояснить для себя и аргентинской общественности сотрудники полиции, не сообщается.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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