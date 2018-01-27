Картер призвал НАТО разработать план войны с Россией на случай "вторжения зелёных человечков"
Как показывает практика последнего времени, большинство западных чиновников становятся более адекватны в своих оценках России сразу же после ухода в отставку. Как только появляется информация об уходе того или иного американского, британского, немецкого (и др.) чиновника на заслуженный отдых, чаще всего появляются его трезвые комментарии относительно необходимости вести прямой диалог с Россией, налаживать нормальные партнёрские отношения.
Однако так случается не всегда. Отставка с поста министра обороны США не пошла в этом плане на пользу Эштону Картеру. Этот человек и после выхода на пенсию продолжает транслировать антироссийскую истерику. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Картер призвал создать «план военных действий на случай вторжения России в страны Балтии».
Заявление экс-главы Пентагона приводит РИА Новости:
Напомним, что накануне официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление нового министра обороны Британии, отметив, что если военнослужащие британского Генштаба докладывают министру о том, что «Россия наступает со всех сторон», то в отношении этих военнослужащих было бы целесообразно организовать переаттестацию и медкомиссию.
А в том же Давосе коалицию против России призвал создать президент Украины Пётр Порошенко.
Однако так случается не всегда. Отставка с поста министра обороны США не пошла в этом плане на пользу Эштону Картеру. Этот человек и после выхода на пенсию продолжает транслировать антироссийскую истерику. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Картер призвал создать «план военных действий на случай вторжения России в страны Балтии».
Заявление экс-главы Пентагона приводит РИА Новости:
Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения "зелёных человечков" в прибалтийские государства, где они могут использовать национальные меньшинства.
Напомним, что накануне официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление нового министра обороны Британии, отметив, что если военнослужащие британского Генштаба докладывают министру о том, что «Россия наступает со всех сторон», то в отношении этих военнослужащих было бы целесообразно организовать переаттестацию и медкомиссию.
А в том же Давосе коалицию против России призвал создать президент Украины Пётр Порошенко.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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