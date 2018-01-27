10:00 27 января

Картер призвал НАТО разработать план войны с Россией на случай "вторжения зелёных человечков"

Как показывает практика последнего времени, большинство западных чиновников становятся более адекватны в своих оценках России сразу же после ухода в отставку. Как только появляется информация об уходе того или иного американского, британского, немецкого (и др.) чиновника на заслуженный отдых, чаще всего появляются его трезвые комментарии относительно необходимости вести прямой диалог с Россией, налаживать нормальные партнёрские отношения.

Однако так случается не всегда. Отставка с поста министра обороны США не пошла в этом плане на пользу Эштону Картеру. Этот человек и после выхода на пенсию продолжает транслировать антироссийскую истерику. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Картер призвал создать «план военных действий на случай вторжения России в страны Балтии».

Картер призвал НАТО разработать план войны с Россией на случай "вторжения зелёных человечков"



Заявление экс-главы Пентагона приводит РИА Новости:
Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения "зелёных человечков" в прибалтийские государства, где они могут использовать национальные меньшинства.


Напомним, что накануне официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление нового министра обороны Британии, отметив, что если военнослужащие британского Генштаба докладывают министру о том, что «Россия наступает со всех сторон», то в отношении этих военнослужащих было бы целесообразно организовать переаттестацию и медкомиссию.

А в том же Давосе коалицию против России призвал создать президент Украины Пётр Порошенко.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. федоров Сегодня, 06:42
    Ну так пущай выбросится в окно с криками "Русские идут ! ", прецеденты уже были...в прошлом веке.
    Или у него психолог есть ? Штатный, по званию, не позволяет.
    федоров
    1. сибиралт Сегодня, 06:54
      Ему нужно мозги проверить. Похоже та же болячка, что и у Маккейна. winked
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Сегодня, 06:57
        на случай "вторжения зелёных человечков"
        - "Зелёные человечки"... Размечтался!!!
        НЕ НАДО РАБОТАТЬ ПО ШАБЛОНУ!
        oldseaman1957
        1. федоров Сегодня, 07:36
          Шаблон такой wink должен быть.
          федоров
        2. МИХАН Сегодня, 09:31
          Нам также нужен план на случай вторжения "зелёных человечков"

          Уже поздно господа , русские уже везде и ждут только сигнала.. bully

          Без военных действий разгоним всю вашу "протухшую толерантную кодлу"..
          РУССКИЕ ИДУТ-это уже метафора и не просто страшилка ..Пора за все платить господа,Россия унижений не прощает!
          МИХАН
    2. Зяблицев Сегодня, 07:00
      У людей страдающих синдромом Наполеона ранимая душа, таких людей очень легко обидеть, они мстительны и обладают болезненным самолюбие... Картер - не в Давос надо было ехать, а в клинику! laughing
      Зяблицев
      1. федоров Сегодня, 07:41
        В Кащенко его не пустят, разве что в Украинскую Глеваху.
        федоров
    3. ul_vitalii Сегодня, 09:13
      Такое впечатление, что на фотографии он поёт "Широка страна моя родная...", вот и разместили поэтому его ранние высказывания.
      ul_vitalii
  2. Соломон Кейн Сегодня, 06:44
    Предлагается Картеру прямо сейчас последовать примеру Форрестола и "выйти из окна"... wassat
    А то придут зеленые человечки и выскребут весь мозг.... soldier
    Соломон Кейн
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    Заявление экс-главы Пентагона приводит РИА Новости:
    Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России.

    Диагноз: конченная НАЦИЯ!!! angry
    a.s.zzz888
  4. Masya Masya Сегодня, 06:50
    не смешите мои тапочки, можно подумать такого плана нет... лежит под сукном и ждет удобного случая, когда его в действие приведут...
    Masya Masya
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
    Все воюет человече с фантомами...на пенсию вышел страхи остались ...тяжелый случай в психиатрии.
    От слова русский многие американские чиновники вздрагивают и сразу лезут санкции объявлять и в окна бросаться...пора в области мировой психиатрии открывать новый раздел...
    Страх перед РОССИЕЙ и русскими ...и его виды и подвиды ...методы лечения. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Познающий Сегодня, 06:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Страх перед РОССИЕЙ и русскими ...и его виды и подвиды

      Наверное с Ютюба не вылазят... Представляю подвид, пусть боятся :
      Познающий
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:54
    Нужно было отправить в Давос сводную дивизию Российских психиатров! Сразу на месте и изолировать от общества маньяков, типа этого, желающих повоевать против нас чужими руками.
    Геркулесыч
  7. ul_vitalii Сегодня, 06:55
    Видно из обоймы выпал, на биржу не ставят, просится обратно под любым соусом. smile
    ul_vitalii
  8. Керенский Сегодня, 07:03
    А в том же Давосе коалицию против России призвал создать президент Украины Пётр Порошенко.

    А он в Сочи от Сирийской оппозиции не едет?
    Керенский
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:07
      Он человек занятой, в Давосе завис, пока не все рюмки облизал. smile
      ul_vitalii
      1. Керенский Сегодня, 07:11
        пока не все рюмки облизал.

        Петро Лексеич со своим стаканом, может себе позволить.
        Но к бармалеям в Сочи надо сгонять!
        Керенский
    2. Познающий Сегодня, 07:38
      Цитата: Керенский
      А он в Сочи от Сирийской оппозиции не едет?

      "ОППОзиция" не едет и он не может... Балаболить не с кем.
      Познающий
  9. askort154 Сегодня, 07:08
    Каждому своё. Кому - "белочки", кому - "зелёные человечки". belay
    askort154
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Вот слушаешь этих деятелей и начинаешь понимать что высказывание ими своих мыслей вслух есть ни что иное, как подтверждение того, что они просто существуют и хотят убедиться в этом. Знаменитое выражение: "Я мыслю, значит я существую" заставляет их пороть даже чушь. Ну , а от "зеленных человечков" до дурика пол шага.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 08:17
      love
      Цитата: rotmistr60
      выражение: "Я мыслю, значит я существую" заставляет их пороть даже чушь.

      wink
      Masya Masya
  11. Vard Сегодня, 07:20
    При виде зелёных человечков семьдесят процентов европейцев бросит пить... Тридцать начнут... И только русскоязычные перейдут дорогу на зелёный свет...
    Vard
  12. лысова Сегодня, 07:44
    Адекватность, после выхода в отставку, появляется из за выхода из под контроля и по привычке, обращать на себя внимание. Ну а этот чудик, конкретно подсел на дезу, как на герыч, а когда и без того ума не было, то и результат очевиден.
    лысова
  13. К-50 Сегодня, 08:03
    Картер призвал НАТО разработать план войны с Россией на случай "вторжения зелёных человечков"

    А причём здесь Россия? belay
    У России ВЕЖЛИВЫЕ человечки!!!! С зелёными это к марсианам, тогда причём здесь "война с Россией"? what
    К-50
  14. Симон Сегодня, 08:15
    "Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России" --- А зачем натовцам этот план, когда они в Прибалтику отдыхать приехали. Пускай прибалты теперь кормят и ублажают их. laughing
    Симон
  15. Симон Сегодня, 08:16
    Цитата: Симон
    "Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России" --- А зачем натовцам этот план, когда они в Прибалтику отдыхать приехали. Пускай прибалты теперь кормят и ублажают их. laughing
    А нам на хрена они нужны! Хватит, по кормили их при Союзе! stop
    Симон
  16. sergo1914 Сегодня, 08:16
    Суббота. Утро. Зеленые человечки. Чего на человека накинулись? Бывает. Трудная неделя. Тяжелый алкоголь по ее окончании... Бывает.
    sergo1914
    1. Masya Masya Сегодня, 08:21
      Цитата: sergo1914
      Трудная неделя. Тяжелый алкоголь по ее окончании... Бывает

      wink
      Masya Masya
      1. sergo1914 Сегодня, 08:24
        Цитата: Masya Masya
        Цитата: sergo1914
        Трудная неделя. Тяжелый алкоголь по ее окончании... Бывает

        wink


        Оно.
        sergo1914
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:47
      Дорогая передача,
      Во субботу, чуть не плача,
      Вся Канатчикова дача
      К телевизору рвалась.
      Вместо чтоб поесть, помыться,
      Уколоться и забыться,
      Вся безумная больница
      У экрана собралась. smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Masya Masya Сегодня, 09:19
        у монитора собралась... laughing
        wink
        Masya Masya
  17. Симон Сегодня, 08:22
    Цитата: Vard
    При виде зелёных человечков семьдесят процентов европейцев бросит пить... Тридцать начнут... И только русскоязычные перейдут дорогу на зелёный свет...

    На танке и красный не помешает! laughing
    Симон
  18. Пленник Сегодня, 08:24
    Ну какой может быть план для такого случая? winked Тикать и как можно шибче.
    Пленник
  19. Кот недоученый Сегодня, 08:24
    Кажется америкосам надоело кормить прибалтов. Вот и пытаются их нам любым путём сбагрить. laughing Ну завоюйте их, пожалуйста! А то жрут много! laughing
    Кот недоученый
  20. Немезида Сегодня, 08:45
    США давно воюют против России и не прекращали воевать против России ни на один день...Достаточно вспомнить военную помощь которую США оказывали исламским террористам Дудаева..
    Немезида
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