Картер призвал НАТО разработать план войны с Россией на случай "вторжения зелёных человечков"

Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения "зелёных человечков" в прибалтийские государства, где они могут использовать национальные меньшинства.

Как показывает практика последнего времени, большинство западных чиновников становятся более адекватны в своих оценках России сразу же после ухода в отставку. Как только появляется информация об уходе того или иного американского, британского, немецкого (и др.) чиновника на заслуженный отдых, чаще всего появляются его трезвые комментарии относительно необходимости вести прямой диалог с Россией, налаживать нормальные партнёрские отношения.Однако так случается не всегда. Отставка с поста министра обороны США не пошла в этом плане на пользу Эштону Картеру. Этот человек и после выхода на пенсию продолжает транслировать антироссийскую истерику. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Картер призвал создать «план военных действий на случай вторжения России в страны Балтии».Заявление экс-главы Пентагона приводит РИА Новости Напомним, что накануне официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление нового министра обороны Британии, отметив, что если военнослужащие британского Генштаба докладывают министру о том, что «Россия наступает со всех сторон», то в отношении этих военнослужащих было бы целесообразно организовать переаттестацию и медкомиссию.А в том же Давосе коалицию против России призвал создать президент Украины Пётр Порошенко.