09:59 27 января

Турция потребовала от Украины закрытия школ Гюлена

Официальная Анкара потребовала закрытия на территории Украины школ, которые спонсируются организацией FETÖ. Речь идёт об организации, которую возглавляет проповедник Фетхуллах Гюлен. Этого человека, продолжающего проживать на территории Соединённых Штатов Америки по документам политического беженца, власти Турции обвиняют в подстрекательстве государственного переворота, который в итоге провалился не без оказания помощи Анкаре Москвой.

Турция потребовала от Украины закрытия школ Гюлена


Саму организацию Гюлена Анкара признала террористической.


Глава комитета по национальной обороны турецкого парламента Юсуф Беязыт в ходе встречи с украинскими нардепами заявил о том, что украинские власти должны закрыть школы, спонсируемые организацией Гюлена. Кроме того, Анкара ожидает от Киева выдачи сторонников FETÖ, которые на данный момент проживают на украинской территории. Речь о гражданах Турции.

При этом не озвучено данных о том, сколько (и какие конкретно) школ на Украине получают финансирование от организации, курируемой Фетхуллахом Гюленом. По некоторым данным, это могут быть школы, которые аффилированы на Украине с организацией «Междлис» Р.Чубарова и М.Джемилева. Напомним, что эта организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.

Использованы фотографии: fgulen.com
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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Эрдоган! Проведи вна укроине антикурдскую, и антигюлленовскую операции! lol Заодно и местных нациков постреляй -мы даже патронов для этой цели подкинем!
    Геркулесыч
    1. oldseaman1957 Сегодня, 07:05
      Турция потребовала от Украины закрытия школ Гюлена
      - Класс, когда у "друзей" раздрай!
      oldseaman1957
    2. сибиралт Сегодня, 07:07
      А кому там Гюлен нужен, кроме татарского меджлиса, за который так заступался Эрдоган? lol
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 07:16
      Тунеядец и прожженный пройдоха от рождения Джемилиев купоны стрежет и с хохлов, и с Гюлена, да и турок не забывает! Раньше еще и собратьев своих в Крыму опускал...А отвечать за все это придется Украине! Говорят главтатарина, когда то суровые зека в петушатник определили, получается, что дырявый чел опускает миллион украинцев! Разве это государство после этого? laughing
      Зяблицев
  2. ul_vitalii Сегодня, 07:02
    Что-то Украину начали потихоньку нагибать, но с таким куратором не так больно и обидно.
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:04
      Невозможно нагнуть то, что итак стоит ра-ком! Разве что вообще плашмя положить!
      Геркулесыч
      1. Rusland Сегодня, 08:51
        И так, и сяк её поставил, прям как в настоящей жизни.
        Rusland
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    аффилированы на Украине с организацией «Междлис» Р.Чубарова и М.Джемилева
    На этих давно пора наехать, т.к. вражины в прямом смысли этого слова. Не плохо если Анкара серьезно предъявит претензии потерявшей чувство меры Украине.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    укронацики только успевают поворачиваться - лупят их по всем фронтам... laughing
    a.s.zzz888
  5. Vard Сегодня, 07:23
    Надо Анкаре мысль подбросить... Ввести санкции в отношении Украины... Не пускать их туристов... Они кстати приспособились... Куралесят на русском и потом на пляже европейцы говорят опять русские ночью спать не давали....
    Vard
    1. Rusland Сегодня, 08:55
      Диаспора из крымских татар в Турции большая, можно их прижать.
      Rusland
  6. askort154 Сегодня, 07:28
    " С нами весь мир" пищит хохло-скунс, бегая по соседским огородам angry
    askort154
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:54
    На турецкие требования эрдогаду ответил звонком парошенко wassat ультимативно потребовавший от турков грошей да побольше! wassat Эрдодад телефон на малекулы от злости, разложил! !! wassat
    Геркулесыч
  8. лысова Сегодня, 08:03
    Утром деньги - вечером стулья. Бабла подкиньте - и закроют, и сдадут, кого угодно.
    лысова
  9. Симон Сегодня, 08:05
    Цитата: сибиралт
    А кому там Гюлен нужен, кроме татарского меджлиса, за который так заступался Эрдоган? lol

    Ну, что сделаешь, союзники сменились и власть сразу поменялась! Эрдогон понял, что русскими лучше дружить а не воевать. Американцы же кидают своих "союзников-вассалов", когда становится слишком жарко! Как курдов. yes
    Симон
  10. федоров Сегодня, 08:22
    Не слышал.не видел - какие школы ? Да молодежь даже на карте не покажет где Турция.
    В Киеве реально видел давно - Кадафи,-учите арабскиий, приглашаем в школу при посольстве, на шару - реклама в вагонах метро. . А турок я ваще не видел, шифруются ?
    Тут бляха-муха пи.-з.ди-.м в подъездах нациков, а они все больше безработных неумных нагоняют, кто с гор спустился, кто без рук и мозг в зачаточном состоянии - вот проблема - закарпутье.
    федоров
    1. МИХАН Сегодня, 08:32
      Цитата: федоров
      Не слышал.не видел - какие школы ? Да молодежь даже на карте не покажет где Турция.

      Грамотная смотрю молодежь у вас подрастает..хе хе Кругом великая украина и сша на карте! И больше никого..?
      МИХАН
      1. федоров Сегодня, 08:56
        Скоро все нормальные вымрут. Сколько еще успеем воспитать, научить хоть книги читать, фиг его знает. Но стараемся. Я вот еще одну спортплощатку организовал из металолома, варил сам, грунтовал,красил.
        НО, там и близко не курят и матом не ругаются, иначе-пилюлей, и на том спасибо. Дети блин и мастера спорта рядом.
        федоров
  11. изя топ Сегодня, 08:25
    мне время "переворота" понравилось yes только Дядя Вова разрешил нашим туристам в туретчину смотаться,там раз,и переворот.а бунтующих гражданские задерживали и разоружали request не наши ли туристы? what
    изя топ
    1. Rusland Сегодня, 09:02
      Нет, это наша военная полиция там отдыхала без формы, так сказать совместила приятное с полезным. laughingСтажировка перед Сирией.
      Rusland
  12. Синий Мент Сегодня, 08:27
    Надо все школы не славянские закрывать
    Обнаглели совсем луноликие
    Синий Мент
  13. МИХАН Сегодня, 08:29
    С турками лучше не связываться, это вам хохлы не русские..Бомбануть могут! А на Гюлена они злы до чертиков!
    МИХАН
  14. Heterosigma Сегодня, 09:51


    Школы Гюлена по версии BBC
    Heterosigma
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