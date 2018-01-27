Турция потребовала от Украины закрытия школ Гюлена

Официальная Анкара потребовала закрытия на территории Украины школ, которые спонсируются организацией FETÖ. Речь идёт об организации, которую возглавляет проповедник Фетхуллах Гюлен. Этого человека, продолжающего проживать на территории Соединённых Штатов Америки по документам политического беженца, власти Турции обвиняют в подстрекательстве государственного переворота, который в итоге провалился не без оказания помощи Анкаре Москвой.Саму организацию Гюлена Анкара признала террористической.Глава комитета по национальной обороны турецкого парламента Юсуф Беязыт в ходе встречи с украинскими нардепами заявил о том, что украинские власти должны закрыть школы, спонсируемые организацией Гюлена. Кроме того, Анкара ожидает от Киева выдачи сторонников FETÖ, которые на данный момент проживают на украинской территории. Речь о гражданах Турции.При этом не озвучено данных о том, сколько (и какие конкретно) школ на Украине получают финансирование от организации, курируемой Фетхуллахом Гюленом. По некоторым данным, это могут быть школы, которые аффилированы на Украине с организацией «Междлис» Р.Чубарова и М.Джемилева. Напомним, что эта организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.