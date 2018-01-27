09:59 27 января

США решили показать Китаю, кто хозяин в Восточной Африке?

На фоне информации о том, что Китай намерен создать первую зарубежную базу ВМС – в африканском государстве Джибути – Пентагон решил продемонстрировать, что на Африканском роге он готов отстаивать «демократические завоевания». Так, командование ВС США на официальной странице в соцсети публикует материал, в котором говорится о проведённых американскими военнослужащими учениях на территории Джибути.

Заявлено, что военные учения были начаты в конце 2017 года. В них приняли участие и французские коллеги по НАТО. Речь идёт об экспедиционном корпусе (нумерация 51/5), в составе которого задействованы военнослужащие ВС Франции и США.

США решили показать Китаю, кто хозяин в Восточной Африке?



В частности, отмечено, что натовские «партнёры» в ходе учений отработали ведение миномётного огня. По некоторым данным, контроль хода учений и корректировка миномётного огня осуществлялась с применением американских беспилотных летательных аппаратов.




Напомним, что в новогоднюю ночь 2018 в Сирии был осуществлён миномётный обстрел российской базы ВКС «Хмеймим», а также первая атака с применением БПЛА.

Для справки: Джибути – государство в районе Африканского рога, имеющее выход к Аденскому заливу. Граничит с Эритреей, Сомали и Эфиопией. Бывшая французская колония. Население менее 1 млн человек. Около 19% экономики (2016 год) приходится на торговлю с Китаем. Около 7% - с США.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 08:32
    В возможной битве орла и дракона медведь должен быть зрителем....воздержаться, так сказать.
    Чёрный
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:35
      А непослушным дать лапой под зад (материнский инстинкт). smile
      ul_vitalii
      1. МИХАН Сегодня, 08:46
        Чую скоро погонят "исключительных" по всему миру ..Особенно ,если Россия с Китаем задружит по настоящему! И запад этого жутко боится...Заканчивается их временная гегемония основанная на ограблении и убийстве слабых стран мира ! Пора за все платить господа ..
        Давай Китай начинай "ощипывать" американского орла , Россия поддержит и многие страны мира тоже.!
        МИХАН
        1. Burbon Сегодня, 09:46
          Цитата: МИХАН
          если Россия с Китаем задружит по настоящему!

          ни когда
          Цитата: МИХАН
          Чую

          чем?
          Цитата: МИХАН
          И запад этого жутко боится.

          что за гнилая пропаганда? - ни чего запад не боится и уже давно!
          Цитата: МИХАН
          их временная гегемония

          уже давно стала постоянной и ни чего ты Виталька с этим сделать не сможешь
          Цитата: МИХАН
          Пора за все платить господа

          ты уже перешел в стан господ?....мы - страна Россия, уже платим и с февраля будем еще больше платить...
          Burbon
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:41
      Цитата: Чёрный
      В возможной битве орла и дракона медведь должен быть зрителем....воздержаться, так сказать.

      А куда девать наполеоновские амбиции ,,папы,,? what ..ен-же везде и всюду ,,первый,, wink
      ДЕДПИХТО
    3. Зяблицев Сегодня, 08:46
      Когда то, на черном континенте, да и не только - дракон с орлом, на пару гадили медведю! Тогда еще советскому.... Впрочем, не думаю, что Россия в Африке должна быть просто зрителем - нужно и там возрождать утраченное влияние!
      Зяблицев
      1. oldseaman1957 Сегодня, 09:06
        Цитата: Зяблицев
        Когда то, на черном континенте, да и не только - дракон с орлом, на пару гадили медведю!
        - Дату и место, пожалуйста. Я только Афган помню.
        oldseaman1957
        1. 264 Сегодня, 09:20
          Ангола.Дядька там был...
          264
          1. oldseaman1957 Сегодня, 09:39
            Цитата: Зяблицев Когда то, на черном континенте, да и не только - дракон с орлом, на пару гадили медведю!
            Цитата: oldseaman1957
            - Дату и место, пожалуйста. Я только Афган помню.

            Цитата: 264
            Ангола.Дядька там был...

            С уходом португальцев Ангола стала настоящей ареной схватки за геополитические интересы. Против МПЛА, которых поддерживала Куба и СССР выступали УНИТА, ФНЛА и ЮАР, которых, в свою очередь, поддерживали Заир и США.
            Источник: Как СССР воевал в Анголе
            © Русская Семерка russian7.ru
            - В то время из китайского там только могли быть "калашниковы" китайской сборки...
            oldseaman1957
        2. Зяблицев Сегодня, 09:33
          На вскидку, не думая - Ангола! Спецслужбы Китай поддерживали организацию УНИТА, которая противостояла Партии Труда, которой помогал СССР! hi
          Зяблицев
      2. БВС Сегодня, 09:22
        Что бы "там возрождать утраченное влияние", нужны денежки и не малые. А как раз с этим товаром в России напряженка, и конкурировать с США и Китаем в Африке нереально.
        БВС
    4. Chertt Сегодня, 09:57
      Цитата: Чёрный
      В возможной битве орла и дракона медведь должен быть зрителем.

      Медведю пора думать, как он будет дракону хребет ломать
      Chertt
    5. ALLxANDr Сегодня, 09:57
      А России какой смысл лезть в эту заварушку? Джибути похоже на сельдь в банке. В Джибути наших военных нет, они находятся выше в Судане. Там же (вернее неподалёку) и Турки решили обосноваться.

      ИМХО верное решение )
      ALLxANDr
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:33
    Они там еще пару стран как минимум, натравят друг на друга, ибо в Африке это легко -там все готовы воевать с любым из своих соседей! А страны выберут те, где китайская экспансия очень сильна, чтобы выдворить китайцев для начала из этих стран. А потом уже и с континента. Так вот, если китайцы устоят, то они со временем сами смогут сша из Африки выжить.
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 08:42
      Так вот, если китайцы устоят, то они со временем сами смогут сша из Африки выжить

      .Со временем так и будет. Китай создает зоны свободной торговли более чем с 20 странами (по сути, это структуры, параллельные ВТО). Кроме того, он выдает кредиты на двухсторонней основе в масштабах больших, чем МВФ (и явно конкурируя с ним). Он привязывает любую помощь странам Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки жесткими требованиями закупки исключительно китайских товаров
      Чёрный
    2. KCA Сегодня, 09:25
      В странах, где экспансия Китая очень сильна, может неожиданно появиться пара-тройка миллионов китайских добровольцев, США сразу вспомнят Вьетнам, у МакКейна зачешется старая рана посреди места, откуда ноги растут
      KCA
  3. Серый брат Сегодня, 08:56
    Учения начинаются и заканчиваются, а база строится и остаётся.
    Серый брат
  4. Masya Masya Сегодня, 09:04
    начхает Китай на все эти телодвижения штатовцев... молча и методично свое дело делать будет... всего делов...
    Masya Masya
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:36
      Да уж - вялотекущие учения американцев и французов с миномётными стрельбами - это конечно мощная акция устрашения . Китайцы жмурятся от страха smile
      КВУ-НСвД
      1. Masya Masya Сегодня, 09:44
        Цитата: КВУ-НСвД
        Китайцы жмурятся от страха

        это природой матушкой дано...по жизни такие... wink
        Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:05
    экспедиционном корпусе
    Прочитав это сразу вспомнилось о периоде колониальных войн и национально-освободительном движении в колониях. И что характерно, в итоге всяких англичан, французов вымели поганой метлой с чужих территорий.
    rotmistr60
  6. Симон Сегодня, 09:38
    Цитата: Чёрный
    В возможной битве орла и дракона медведь должен быть зрителем....воздержаться, так сказать.

    Согласен! Мы свое дело уже сделали в Сирии. yes
    Симон
  7. Симон Сегодня, 09:47
    Да! Борьба идет за африканские рынки торговли. Пока штаты устраивают нам санкции и обкладывают базами, Китай в Африке берет свое. В этом, я думаю, приходит конец американскому экономическому владычеству.
    Симон
  8. лысова Сегодня, 09:50
    Китай своего не упустит и плевал он на потуги штатов. Намёк, на сравнение учения штатов и лягух, с нападением на нашу ВКС, под Новый год не к чему. Если есть БЛА , естественно он лучший вариант корректировки.
    лысова
  9. Vard Сегодня, 09:58
    Кто девочку кормит ужином... тот её и танцует... Кто больше вложиться, того и тапки...
    Vard
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