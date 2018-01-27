США решили показать Китаю, кто хозяин в Восточной Африке?

На фоне информации о том, что Китай намерен создать первую зарубежную базу ВМС – в африканском государстве Джибути – Пентагон решил продемонстрировать, что на Африканском роге он готов отстаивать «демократические завоевания». Так, командование ВС США на официальной странице в соцсети публикует материал, в котором говорится о проведённых американскими военнослужащими учениях на территории Джибути.Заявлено, что военные учения были начаты в конце 2017 года. В них приняли участие и французские коллеги по НАТО. Речь идёт об экспедиционном корпусе (нумерация 51/5), в составе которого задействованы военнослужащие ВС Франции и США.В частности, отмечено, что натовские «партнёры» в ходе учений отработали ведение миномётного огня. По некоторым данным, контроль хода учений и корректировка миномётного огня осуществлялась с применением американских беспилотных летательных аппаратов.Напомним, что в новогоднюю ночь 2018 в Сирии был осуществлён миномётный обстрел российской базы ВКС «Хмеймим», а также первая атака с применением БПЛА.Для справки: Джибути – государство в районе Африканского рога, имеющее выход к Аденскому заливу. Граничит с Эритреей, Сомали и Эфиопией. Бывшая французская колония. Население менее 1 млн человек. Около 19% экономики (2016 год) приходится на торговлю с Китаем. Около 7% - с США.