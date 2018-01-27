Безрезультатный дубайский вояж Суркова и Волкера
Поступают сведения о результатах очередной встречи между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США Куртом Волкером. Встреча прошла в городе Дубаи (ОАЭ) Тема обсуждения – прежняя. Речь об урегулировании на Донбассе. Как выясняется, никаких прорывных договорённостей достигнуто не было. Стороны в основном остались при своём мнении на украинскую проблематику.
Среди прочего Сурков и Волкер обсудили недавно принятый на Украине закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Закон фактически добивает Минский формат, хотя Киев продолжает утверждать, что этому формату остаётся привержен. Такую же позицию озвучил Волкер, не прокомментировав заявление президента США Дональда Трампа о «необходимости переноса переговорного процесса из Минска в какую-либо другую столицу».
В итоге никаких точек соприкосновения во время встречи в ОАЭ выявить так и не удалось, при этом Волкер и Сурков заявили, что контакты будут продолжать и в дальнейшем.
Главная интрига для репортёров состоит уже не в том, когда договорятся Сурков и Волкер (и договорятся ли вообще), а в том, в каком городе пройдёт их следующая встреча.
На этом фоне командование ДНР сообщило об 11 нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Донецкое агентство новостей пишет о том, что украинские силовики обстреливали территорию республики с применением миномётов калибров 82 и 120 мм. Также по территории ДНР работали пулемёты.
Тем временем в ЛНР сообщают о том, что достигнуты предварительные договорённости о восстановлении ранее разрушенного моста в Станице Луганская.
Среди прочего Сурков и Волкер обсудили недавно принятый на Украине закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Закон фактически добивает Минский формат, хотя Киев продолжает утверждать, что этому формату остаётся привержен. Такую же позицию озвучил Волкер, не прокомментировав заявление президента США Дональда Трампа о «необходимости переноса переговорного процесса из Минска в какую-либо другую столицу».
В итоге никаких точек соприкосновения во время встречи в ОАЭ выявить так и не удалось, при этом Волкер и Сурков заявили, что контакты будут продолжать и в дальнейшем.
Главная интрига для репортёров состоит уже не в том, когда договорятся Сурков и Волкер (и договорятся ли вообще), а в том, в каком городе пройдёт их следующая встреча.
На этом фоне командование ДНР сообщило об 11 нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Донецкое агентство новостей пишет о том, что украинские силовики обстреливали территорию республики с применением миномётов калибров 82 и 120 мм. Также по территории ДНР работали пулемёты.
Тем временем в ЛНР сообщают о том, что достигнуты предварительные договорённости о восстановлении ранее разрушенного моста в Станице Луганская.
Использованы фотографии: Фейсбук
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