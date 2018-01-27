22:03 27 января

Безрезультатный дубайский вояж Суркова и Волкера

Поступают сведения о результатах очередной встречи между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США Куртом Волкером. Встреча прошла в городе Дубаи (ОАЭ) Тема обсуждения – прежняя. Речь об урегулировании на Донбассе. Как выясняется, никаких прорывных договорённостей достигнуто не было. Стороны в основном остались при своём мнении на украинскую проблематику.

Безрезультатный дубайский вояж Суркова и Волкера


Среди прочего Сурков и Волкер обсудили недавно принятый на Украине закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Закон фактически добивает Минский формат, хотя Киев продолжает утверждать, что этому формату остаётся привержен. Такую же позицию озвучил Волкер, не прокомментировав заявление президента США Дональда Трампа о «необходимости переноса переговорного процесса из Минска в какую-либо другую столицу».


В итоге никаких точек соприкосновения во время встречи в ОАЭ выявить так и не удалось, при этом Волкер и Сурков заявили, что контакты будут продолжать и в дальнейшем.

Главная интрига для репортёров состоит уже не в том, когда договорятся Сурков и Волкер (и договорятся ли вообще), а в том, в каком городе пройдёт их следующая встреча.

На этом фоне командование ДНР сообщило об 11 нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Донецкое агентство новостей пишет о том, что украинские силовики обстреливали территорию республики с применением миномётов калибров 82 и 120 мм. Также по территории ДНР работали пулемёты.

Тем временем в ЛНР сообщают о том, что достигнуты предварительные договорённости о восстановлении ранее разрушенного моста в Станице Луганская.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. Зяблицев Сегодня, 10:18
    Абсолютно два бесполезных чела - один российский, другой американский, но, что характерно, оба болтаются по различным странам мира за счет налогоплательщиков... Хорошая чиновничья должность - Праздношатающийся! laughing
    Зяблицев
    1. Logall Сегодня, 10:24
      Воюют Украина и Донбасс, а договариваются какие-то люди из РФ и США! В Дубае хорошо, тепло... А на Донбассе люди гибнут! Многие без отопления... Не знаю, что ещё сказать, но до оглашения результатов выборов нифига не изменится!
      Logall
      1. Heterosigma Сегодня, 10:30
        ничего удивительного в этом нет.Это классика жанра.Игра в шахматы.
        Heterosigma
        1. Logall Сегодня, 10:38
          Сомневаюсь, что шахматы! Мне это больше игру в дурака напоминает. Причём с нами!
          Logall
          1. Heterosigma Сегодня, 10:40
            ну они же думают что мы региональная держава.Нам это на руку.Но вроде прозревать начинают.
            Heterosigma
            1. Лелёк Сегодня, 11:37
              Цитата: Heterosigma
              Но вроде прозревать начинают.

              hi
              Просто Укрейн с её содержимым надоела всем до рвоты. Даже "упёрнутый" Волкер признаёт это:
              Лелёк
              1. cniza Сегодня, 12:29
                Цитата: Logall
                Сомневаюсь, что шахматы! Мне это больше игру в дурака напоминает. Причём с нами!


                Тут без разницы во что играть , лишь бы нам в "дураках" не остаться.
                cniza
              2. iaroslav.mudryi Сегодня, 14:35
                Цитата: Лелёк
                Курт Волкер DW- Честно говоря, я думаю, что многие европейские правительства не хотят, чтобы это стало постоянным препятствием для сотрудничества с Россией. Они недовольны действиями России, недовольны вторжением, вводят санкции, но при этом не хотят, чтобы это стало чем-то постоянным. И поэтому они хотели бы, чтобы эта проблема исчезла. Но Россия упорствует и от этого никуда не деться.

                источник: http://www.dw.com/ru/спецпредставитель-сша-по-укр
                аине-не-верю-что-рф-хочет-оккупировать-всю-украин
                у/a-42294840

                Слова Волкера о хотелках европейцев и его собственных напоминают старую русскую потешку:
                — Я медведя поймал!
                — Так веди сюда!
                — Не идет.
                — Так сам иди!
                —Да он меня не пускает! laughing lol wassat
                iaroslav.mudryi
          2. Чёрный Сегодня, 10:45
            Чем дольше Россия ведет эти псевдопереговоры, тем больше американцы наглеют,надо четко заявить, миротворцы только на линии разграничения сторон, если не согласны пошли лесом. ....
            Чёрный
            1. Heterosigma Сегодня, 11:17
              уверен что в Кремле лучше вас знают как вести переговоры
              Heterosigma
              1. влад66 Сегодня, 13:40
                В итоге никаких точек соприкосновения во время встречи в ОАЭ выявить так и не удалось

                И почему то я в этом и не сомневался request и покой ляд тары бары впустую разводить. request
                влад66
              2. Стропорез Сегодня, 20:37
                Цитата: Heterosigma
                уверен что в Кремле лучше вас знают как вести переговоры

                За Горбатым мостом лучше всего знают, как бабло запиливать.
                Я помню ,как в 2014 мы все дружно объединились вокруг идеи Новороссии,ввп заявил,что ,мол, мы русских в обиду не дадим, потом приехал некий швейцарский чиновник и...... вовик, сначала "затроил",а потом включил заднюю. Андарбек Дудаев (сурков), поехал в куев на переговоры, а тем временем на Донбассе шло мочилово русских русскими. Ещё тогда раздавались голоса, что начался "слив" ЛДНР.
                А теперь вопросы: кто послал полковника фсб Стрелкова в Славянск,а затем отозвал его из Донецка? Кто ликвидировал всех лидеров народных республик Мозгового, Дрёмова, Беднова, Мотороллу , Гиви?
                А теперь всё просто, слить Донбасс за арестованное бабло...., поторговаться повыгодней, но не для России ,а для "санкционного списка".
                А как это всё плебсу объяснить? Дык просто всё, плебсу всё помёт-тв объяснит. А асламбек ,в миру сурков, переговорщик
                "знатный", он как надо всё сольёт, всё правильно сделает, как велели.
                Стропорез
                1. Голован Джек Сегодня, 20:57
                  Цитата: Стропорез
                  А теперь всё просто, слить Донбасс за арестованное бабло...., поторговаться повыгодней, но не для России ,а для "санкционного списка". А как это всё плебсу объяснить? Дык просто всё, плебсу всё помёт-тв объяснит

                  Стропорез, а хорошо в интернете, да?
                  Гони чернуху, какую только в голову взбредет... и никто за шкирман не возьмет wink
                  Цитата: Стропорез
                  кто послал полковника фсб Стрелкова в Славянск

                  Ой... А что, Стрелков - полковник ФСБ? Точно? belay
                  А... это он сказал... ну, так он дофига чего говорит request
                  Цитата: Стропорез
                  Кто ликвидировал всех лидеров народных республик...

                  Перечисленные вами люди не были "лидерами републик".
                  А ликвидировал их, несомненно, лично Путин. Ну, или, на худой конец, Сурков.
                  Цитата: Стропорез
                  плебсу всё помёт-тв объяснит

                  А сами-то вы кто, Стропорез? Кем себя полагаете?
                  Ну, вот оч-чень интересно...
                  Голован Джек
        2. фигвам Сегодня, 11:16
          Пока идут переговоры, американская база в нашем Очакове продолжает строиться.
          фигвам
          1. роман66 Сегодня, 11:46
            На всякий Очаков найдётся свой Суворов А.В..
            роман66
        3. Esoteric Сегодня, 12:26
          Цитата: Heterosigma
          Это классика жанра.Игра в шахматы.

          Мне непонятно ваше сравнение ситуации с шахматной игрой. В шахматах соперники играют, добиваясь победы друг над другом. Это - сражение умов. Подскажите, как называется ситуация, когда идёт уличная драка, а у окна стоят двое и делают ставки на победу сторон. Только здесь ещё и убивают...
          Esoteric
          1. Голован Джек Сегодня, 12:32
            Цитата: Esoteric
            Мне непонятно ваше сравнение ситуации с шахматной игрой

            Судя по Вашим здесь комментариям, оно... неудивительно.
            Цитата: Esoteric
            Только здесь ещё и убивают...

            В шахматах тоже "едят". Коней, слонов... о пешках даже речи нет.
            Жертва фигуры с выигрышем (качества, темпа...) - тоже оттуда, из шахмат.
            Ничего не напоминает? попытайтесь подумать немного wink
            Голован Джек
          2. Heterosigma Сегодня, 13:40
            сравнение очень даже понятно.Игра в шахматы применимо геополитической игре США и России ,тут вам самое настоящее сражение умов генштабов и геополитических советников и ещё очень большой группы специалистов а фиугры на досках это люди которые гибнут и которые воплощают эти идеи на доске.
            Heterosigma
      2. Burbon Сегодня, 10:44
        Цитата: Logall
        Не знаю, что ещё сказать, но до оглашения результатов выборов нифига не изменится!

        как и после выборов РФ...потом будут ждать выборы на украине....потом в европе и т.д....донбасс пришел на всегда....как приднестровье...только Лебедя там нет
        Burbon
      3. 264 Сегодня, 10:46
        Какие могут быть результаты,Logall?999.99% ОДОБРЯМС. laughing laughing laughing hi
        264
        1. lis-ik Сегодня, 10:52
          Цитата: 264
          Какие могут быть результаты,Logall?999.99% ОДОБРЯМС. laughing laughing laughing hi

          Думаю приличия ради будет от 72% до 79%.
          lis-ik
          1. 264 Сегодня, 10:54
            good Ну,если только ради приличая....... laughing laughing laughing drinks hi
            264
      4. Лелёк Сегодня, 11:30
        Цитата: Logall
        А на Донбассе люди гибнут! Многие без отопления.

        hi
        К сожалению это так. Вот последнее сегодняшнее:
        Лелёк
      5. Сепар ДНР Сегодня, 12:41
        Цитата: Logall
        Воюют Украина и Донбасс, а договариваются какие-то люди из РФ и США! В Дубае хорошо, тепло... А на Донбассе люди гибнут! Многие без отопления... Не знаю, что ещё сказать, но до оглашения результатов выборов нифига не изменится!

        Приветствую !
        Сценариев развития событий может быть несколько. Одним из вариантов может стать "свинья" в виде наступления ВСУ, подложенная Трампом и Порошенко как раз к выборам...
        Сепар ДНР
      6. Vladimir 5 Сегодня, 19:33
        Вся беда в том, что такие сурковы довели страну до полной изоляции и агрессивного противостояния всего мирового окружения.. И не только окружение виновато, более виноники такие сурковы,- они не дальнозорькие политики , а мелкие мошенники, выигрывая в малом, проигрывают стратегически и надолго... Гнать в шею таких сурковых, что начинают войну в Донбассе,а потом бросают на истребление руссих Донбасса , проливают русскую. да и украинскую кровь, а ведь недавно трудно было представить, что русский с украинцем друг друга убивать будут, и всё это суркова и похожих преступления...
        Vladimir 5
    2. Chertt Сегодня, 10:28
      Встреча прошла в городе Дубаи (ОАЭ) .
      Это что за бред. Что бы поговорить о мире в Новороссии, эти два чудика летят в одно из самых дорогих мест мира. А чё Тадж-Махал не арендовали
      Chertt
      1. Logall Сегодня, 10:33
        Цитата: Chertt
        А чё Тадж-Махал не арендовали

        А он разве не в Индии? А то, что в Дубае, так это любимые причуды наших чиновников! Едут в отпуск, но оформляют как командировку... Видимо скентовался где-то с волкером... Теперь будут деньги с налогоплательщиков тянуть. Сурков с наших, волкер С ихних... Или оба за наш счёт полетели?
        Logall
        1. Chertt Сегодня, 10:39
          Цитата: Logall
          А он разве не в Индии?

          Конечно в Индии, (Привел его как пример, Индусы сдали его в 2016г. на 8 часов, за какую то астрономическую цифру,). Просто беседы с заведомо нулевым результатом, можно проводить и в "пансионате звездочка"
          Chertt
          1. Logall Сегодня, 10:44
            Вон, серый брат свою кухню, как площадку для переговоров предлагает! Думаю, что самое место для подобных бесед. Результата не будет, но в морду, от хозяина кухни, получат оба. Чем нас и порадуют.
            Logall
            1. Chertt Сегодня, 10:47
              Цитата: Logall
              Результата не будет, но в морду, от хозяина кухни, получат оба. Чем нас и порадуют.

              Вот почему из Серого брата, Министр иностранных дел никакой, Грибы солить умеет, это без вопросов wink
              Chertt
              1. Logall Сегодня, 10:50
                Для переговоров с американцами как раз такой и нужен! Они у нас посольство отжали, а он им в морду! Их боевики нашу базу обстреляли, а он им в морду! Они нам санкции, а он им в морду! Они против нас Европу настраивают, а он им в морду! Они с олимпиадой жульничают, а он им... Ну сами знаете куда!
                Результат на лицо, так сказать...
                Logall
                1. Chertt Сегодня, 10:57
                  Цитата: Logall
                  а он им в морду!

                  Цитата: Logall
                  а он им в морду!

                  Цитата: Logall
                  а он им в морду!

                  Вы знаете сколько хорошие фарфоровые зубы стоят?. Серый брат весь бюджет, иностранных дел США обрушит
                  Chertt
        2. johnik Сегодня, 11:19
          Наверное сурков его пригласил потанцевать за наш счёт...
          johnik
      2. Серый брат Сегодня, 10:34
        Цитата: Chertt
        Это что за бред. Что бы поговорить о мире в Новороссии, эти два чудика летят в одно из самых дорогих мест мира. А чё Тадж-Махал не арендовали

        В натуре, собрались бы на кухне у меня, хлопнули бы "Путинки" под грибочки, за жизнь потрещали бы - дёшево и сердито. laughing
        Серый брат
        1. Chertt Сегодня, 10:41
          Цитата: Серый брат
          В натуре, собрались бы на кухне у меня, хлопнули бы "Путинки" под грибочки, за жизнь потрещали бы

          Так красиво рассказываете hi Первый раз в жизни пожалел, что я не Сурков
          Chertt
        2. Logall Сегодня, 10:41
          Цитата: Серый брат
          хлопнули бы "Путинки" под грибочки

          Сомневаюсь, что эти двое путинку стали бы пить! Сурков бы стал, но только под присмотром самого Путина. Но, вот от грибочков бы они оба не отказались. От галлюциногенных!
          Logall
      3. Burbon Сегодня, 10:47
        Цитата: Chertt
        эти два чудика летят в одно из самых дорогих мест мира

        wassat laughing дубаи самое дорогое место в мире?? fool ...тогда Россияне самые обеспеченные в мире, так как там их отдыхает по году не мерянно...причем везут домой кучу не нужных дорогих безделушек от часов и золотых запонок - до авто(через каспий)....привыкли размышлять - если дорого -то супер качество laughing так чтоль по вашему??? wassat
        Burbon
        1. Chertt Сегодня, 11:09
          Burbon Здравствуйте hi
          Цитата: Burbon
          дубаи самое дорогое место в мире??

          одно из самых дорогих
          Цитата: Burbon
          так как там их отдыхает по году не мерянно.

          А вы когда последний раз в Дубаи бывали, раз говорите так уверенно. Или вы верите инстаграму оральнонаправленных звездюлек. Думаю, на самом деле, Россиян там не много
          Chertt
          1. Burbon Сегодня, 12:08
            Цитата: Chertt
            Burbon Здравствуйте

            hi

            Цитата: Chertt
            одно из самых дорогих

            не дороже Москвы!!!
            Цитата: Chertt
            А вы когда последний раз в Дубаи бывали, раз говорите так уверенно

            вообще ни разу не был, хотя мог раз 10 там оказаться, но видишь ли в чем дело....мои знакомые -друзья-родственники, все там были раз по 5-7....и это мой источник....
            Цитата: Chertt
            Думаю, на самом деле, Россиян там не много

            не правильно думаете...там наших как в Турции на курортах Белека....
            Burbon
            1. Chertt Сегодня, 12:25
              Я не могу продолжать оппонировать вам, так как ни я , ни мои знакомые в Дубаи не были.
              Chertt
    3. Серый брат Сегодня, 10:28
      Цитата: Зяблицев
      Абсолютно два бесполезных чела - один российский, другой американский, но, что характерно, оба болтаются по различным странам мира за счет налогоплательщиков...

      Часто подобные встречи нужны исключительно затем чтобы получить официальное подтверждение того, что стороны остались на своих позициях и сходить с них не собираются.
      Дипломатия она такая.
      Серый брат
      1. kaban7 Сегодня, 11:23
        Официальное подтверждение должно содержать бумагу и подпись, опять же официального лица (уполномоченного на эти действия).
        kaban7
        1. Серый брат Сегодня, 13:09
          Цитата: kaban7
          Официальное подтверждение должно содержать бумагу и подпись, опять же официального лица (уполномоченного на эти действия).

          Есть протокол для этого.
          Серый брат
    4. МИХАН Сегодня, 10:33
      Цитата: Зяблицев
      Абсолютно два бесполезных чела - один российский, другой американский,

      Ну хотя бы вид делают, что пытаются договориться..хе хе
      Донбасс уже отрезанный кусок ..Время мы выиграли , к Украине уже многие на западе остывать начинают , главное успеть при разделе и банкротстве, Киев взять! Многих хунта в Киеве кинула и прежде всего народ на этой территории . А Сурка по моему слишком демонизировали, хитрый чел конечно ,но он пешка..
      МИХАН
      1. Burbon Сегодня, 12:21
        Цитата: МИХАН
        к Украине уже многие на западе остывать начинают , главное успеть при разделе и банкротстве, Киев взять!

        fool wassat Виталька ты об этом твердишь уже 5-ый год а украина все ни как не развалится...и киев ты ни как не возьмешь.....не устал?
        Burbon
        1. Комментарий был удален.
    5. lis-ik Сегодня, 10:50
      Цитата: Зяблицев
      Абсолютно два бесполезных чела - один российский, другой американский, но, что характерно, оба болтаются по различным странам мира за счет налогоплательщиков... Хорошая чиновничья должность - Праздношатающийся! laughing

      У нас таких праздношатающихся вся госдума, да и совет федерации тоже.
      lis-ik
    6. вакса Сегодня, 14:05
      Игра в бисер - неизбежный компонент любых переговоров.
      вакса
    7. nikolaev Сегодня, 14:18
      просто то , о чем они договариваются ,не озвучивается
      nikolaev
    8. Vladimir 5 Сегодня, 19:32
      Вся беда в том, что такие сурковы довели страну до полной изоляции и агрессивного противостояния всего мирового окружения.. И не только окружение виновато, более виноники такие сурковы,- они не дальнозорькие политики , а мелкие мошенники, выигрывая в малом, проигрывают стратегически и надолго... Гнать в шею таких сурковых, что начинают войну в Донбассе,а потом бросают на истребление руссих Донбасса , проливают русскую. да и украинскую кровь, а ведь недавно трудно было представить, что русский с украинцем друг друга убивать будут, и всё это суркова и похожих преступления...
      Vladimir 5
  2. Геркулесыч Сегодня, 10:19
    Суркова нужно заменить срочно, на решительного, и даже наглого переговорщика!А если власти такого не найдут, то пускай нашу страну представляет косноязычный заика -чтобы Волкер со временем сам таким же стал! am
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:24
      Сурков тот ещё парень, Прохорова нагнул не напрягаясь.
      ul_vitalii
    2. Зяблицев Сегодня, 10:24
      Зачем "заменить срочно, на решительного" ? Как не прискорбно говорить, но вялотекущий конфликт на Донбассе выгоден, как Кремлю, так и США - поэтому и переговорщики соответствующие!
      Зяблицев
    3. taiga2018 Сегодня, 10:30
      при чем тут Сурков,если стратегия американцев здесь простая-ввести новые санкции,а потом проверить во время этой встречи не поменялась ли позиция России под влиянием этих санкций...тут скорее наоборот,если переговорщик будет заменён,значит Россия готова к уступкам,а под уступками американцы понимают полную сдачу ДНР и ЛНР...
      taiga2018
    4. Heterosigma Сегодня, 10:31
      переговорщик сам по себе как личность ничего не решает. Решают козыри и товар который можно предложить в обмен на уступки.
      Heterosigma
      1. Rusland Сегодня, 10:39
        По мимике и потоотделению определяют позицию и дальнейшие шаги.
        Rusland
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:23
    в каком городе пройдёт их следующая встреча.
    Вот, вот. Путешествуют по миру за казенный счет отлично зная, что ни о чем не договорятся. А если разобраться, то о чем договариваться когда у сторон совершенно противоположный взгляд на события и виновника.
    rotmistr60
  4. Masya Masya Сегодня, 10:27
    что и следовало ожидать... на другое как- то и не рассчитывалось...
    Masya Masya
  5. Гардамир Сегодня, 10:28
    А почему Дубай, а не к примеру Тромсё? То есть ездили загорать а не решать проблемы?
    Гардамир
  6. Egorovich Сегодня, 10:31
    А воз и ныне там, и долго еще будет стоять на этом месте.
    Egorovich
  7. Vard Сегодня, 10:38
    Ну кто сказал что безрезультатный... прокатились на халяву... пошопились... на пляж сходили... отдохнули... а Донбасс... что Донбасс... там люди русские... им не привыкать...
    Vard
  8. Кент0001 Сегодня, 10:51
    Вопрос в том, что мы сдаем свои позиции, и соответствено с нами так у будут разговаривать в любом вопросе, т.е. наше мнение уже не учитывают и продавливают свое. Вот попозже в этом убедимся... к сожалению....
    Кент0001
  9. samarin1969 Сегодня, 10:56
    "..."Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - сказал Сурков.
    "Главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - уточнил помощник главы российского государства".
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/politika/4907699

    Колокол санкций в голове плавно ведёт капитуляции. ...После Дебальцево "РФ" медленно, но постоянно идёт на уступки. Разногласий у "сторон" нет, разве, что по срокам... Оно и понятно, ничто не должно бросать тень на пафос Выборов.
    samarin1969
    1. johnik Сегодня, 11:30
      Вообще войнушка на изматавание - чем больше свидомых через горнило пройдёт, тем больше их перекуется. Один болтун из студии ОРТ съездил на Донбасс и вернулся в студию со слезами...теперь его чё то не видать...
      johnik
  10. onix757 Сегодня, 11:37
    Партламентер гаранта не оставляет попыток договориться с партнерами хоть на каких то мало мальски приемлемых условиях о красивой сдаче Донбасса. Хотя мордой лица в грязь получится при любом раскладе.
    onix757
  11. iouris Сегодня, 12:03
    О чём можно договариваться? 1) О разделе мира. 2) О разделе США. 3) О разделе России.
    iouris
  12. дед_Костя Сегодня, 13:06
    Главная интрига для репортёров состоит уже не в том, когда договорятся Сурков и Волкер (и договорятся ли вообще), а в том, в каком городе пройдёт их следующая встреча.

    В Горловке им надо встречаться или лечше в Зайцево, что бы быстрее думалось.
    дед_Костя
  13. German Titov Сегодня, 15:47
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: Logall
    Воюют Украина и Донбасс, а договариваются какие-то люди из РФ и США! В Дубае хорошо, тепло... А на Донбассе люди гибнут! Многие без отопления... Не знаю, что ещё сказать, но до оглашения результатов выборов нифига не изменится!

    Приветствую !
    Сценариев развития событий может быть несколько. Одним из вариантов может стать "свинья" в виде наступления ВСУ, подложенная Трампом и Порошенко как раз к выборам...

    Переживаю, что после наших "свинорезов", мясо "мочой "скверно пахнуть" будет. Уже сейчас "щупают" потихоньку.
    German Titov
  14. valent45 Сегодня, 18:42
    На хрена все эти переговоры Суркова и Волкера?! Ну совершенно никакого толка!
    valent45
  15. Васян1971 Сегодня, 20:57
    Ну почему же "безрезультатно"? Отдохнули, потусовались, чем не результат? Теперь, вон новую точку ищут...
    Васян1971
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