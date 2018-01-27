22:05 27 января

Блогеры показали фото опытного образца боевой машины 2С38 комплекса "Деривация-ПВО"

В Сети появилось фото опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.

Образец был представлен во время посещения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олегом Бочкаревым, сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Блогеры показали фото опытного образца боевой машины 2С38 комплекса "Деривация-ПВО"



Напомним, что материалы боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия–2017" на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. В материалах сообщалось, что данное изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО", которая подразумевает появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Основные характеристики:

Максимальная дальность поражения - 6 км.
Максимальная высота поражения – 4,5 км.
Темп стрельбы – 120 выстрелов в минуту.
Полный боекомплект – 148 выстрелов.
Угол наведения по вертикали – 5 град/ +75 град.
Угол наведения по горизонтали – 360 град.

Максимальная скорость поражаемых целей – 500 м/c

Расчет - 3 чел.

Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Дальность обнаружения через один из телевизионных каналов малого беспилотного летательного аппарата типа Berd Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м, в режиме узкого поля зрения - 4900 м. Штурмовик А-10 обнаруживается в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м. Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.

Использованы фотографии: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Sonet Сегодня, 14:42
    Выглядит внушающе.
    Sonet
    1. МИХАН Сегодня, 15:00
      Блогеры показали фото опытного образца боевой

      Цитата: Sonet
      Выглядит внушающе.

      Там вообще ничего не видно..А этих "блогеров " я бы , ну сами знаете мужики..Щелкоперы! negative
      МИХАН
    2. Данте Сегодня, 16:41
      Ерунда какая, зачем брать такую? если раньше предлогалась такая!

      Отечественные оружейники возвращают в армию забытый калибр 57 мм. И это можно считать настоящим русским чудом. Новая пушка уже стала мировой сенсацией, и будет одной из звезд оружейной выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.Боевой модуль с 57 мм автоматической пушкой АУ-220М. Разработали ее в Нижегородском ЦНИИ "Буревестник" для установки на легких боевых кораблях. А затем провели адаптацию к сухопутным условиям. И получилась настоящая чудо-пушка.

      Скорострельность - 300 выстрелов в минуту. Горизонтальная дальность поражения - 16 км. Боезапас - более сотни снарядов. Она прекрасно поражает все виды воздушных целей и практически любые типы бронетехники, включая танки.

      57 мм калибр может быть и не пробьет метровую лобовую броню "Абрамса" и "Леопарда", но шквал достаточно мощных фугасных снарядов просто снесет все внешние устройства - прежде всего оптику и антенны, разорвет гусеницы, заклинит башню.

      Привлекательность пушки не только в ее скорострельности, но и в почти мгновенной реакции. Тяжелое орудие буквально в секунду разворачивается на 180 градусов, и ствол точно наводится на цель. Впрочем, здесь речь уже не о самой пушке, а о боевом модуле, включающем необитаемую башню, различные приводы, системы защиты, в том числе активные, и отличную систему управления огнем, отечественного, кстати, производства.

      На выставке в Нижнем Тагиле покажут и новую модификацию БМП-3 с боевым модулем, названным "Деривация" и оснащенным 57 мм пушкой.
      Данте
      1. Григорий_45 Сегодня, 19:17
        Цитата: Данте
        Скорострельность - 300 выстрелов в минуту. Горизонтальная дальность поражения - 16 км. Боезапас - более сотни снарядов. Она прекрасно поражает все виды воздушных целей и практически любые типы бронетехники, включая танки.

        Где Вы этого начитались? На "Деривации-ПВО" и боевом модуле "Байкал" (АУ220М) стоит одна и та же пушка!
        Цитата: Данте
        Горизонтальная дальность поражения - 16 км

        ага, баллистическая, т.е. на которую летит снаряд. И то 12 км. Реально играет роль только прицельная дальность - .
        Цитата: Данте
        Скорострельность - 300 выстрелов в минуту. ...Боезапас - более сотни снарядов.

        Это вообще без комментариев. Бред какой-то stop
        Скорострельность АУ220М - 120 выстр./мин, боекомплект 80 выстрелов. Не говоря уже о том, что на БМП НЕТ специализированной СУО для стрельбы по воздушным целям.
        Вы откуда информацию черпаете?
        Григорий_45
      2. sedoj Сегодня, 19:55
        Цитата: Данте
        Новая пушка уже стала мировой сенсацией, и будет одной из звезд оружейной выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.Боевой модуль с 57 мм автоматической пушкой АУ-220М.

        Не рановато ли? Как бы не опоздать к данному сбытию.
        sedoj
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:47
    Не понял а как она все это делает?! Как попасть в реактивный снаряд или ракету "воздух-поверхность" из 57-мм пушки?
    Ratmir_Ryazan
    1. Новый Сегодня, 14:50
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Как попасть в реактивный снаряд или ракету "воздух-поверхность" из 57-мм пушки?
      Все элементарно: на снаряд ставится система самонаведения. wassat
      Новый
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:55
        Какая еще система самонаведения?! Это не ракета...
        Ratmir_Ryazan
        1. МИХАН Сегодня, 15:04
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          Какая еще система самонаведения?! Это не ракета...

          Я вам вышлю документацию , свой паспорт копию вышлите мне в личку..! hi
          МИХАН
          1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:13
            Зачем вам мой паспорт?
            Ratmir_Ryazan
            1. san4es Сегодня, 15:27
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Зачем вам мой паспорт?

              ...Чтоб кредит по нему оформить bully
              san4es
              1. МИХАН Сегодня, 15:33
                Цитата: san4es
                Цитата: Ratmir_Ryazan
                Зачем вам мой паспорт?

                ...Чтоб кредит по нему оформить bully

                Таких паспортов у меня очень много копий..Ви явно мошенник ?
                МИХАН
                1. san4es Сегодня, 15:35
                  Цитата: МИХАН
                  ...Ви явно мошенник ?

                  ...Не пробалтаюсь stop
                  san4es
            2. МИХАН Сегодня, 15:30
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Зачем вам мой паспорт?

              Для проверки идентичности..А вы о чем подумали?
              МИХАН
      2. oldseaman1957 Сегодня, 14:58
        Цитата: Новый
        Все элементарно: на снаряд ставится система самонаведения.

        - Без штанов останемся Вашими молитвами. Тут наверняка компьютерная система наведения, которая обобщает всё (скорость-высоту-упреждение и т.д.) А снаряды - где-то на уровне обычных.
        oldseaman1957
      3. zadorin1974 Сегодня, 15:16
        Новый good с ядреной батарейкой
        zadorin1974
    2. фигвам Сегодня, 14:50
      Скорей всего происходит подрыв снаряда на нужной дальности и цель накрывается шрапнелью и осколками.
      фигвам
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:54
        И как это рассчитать по реактивному снаряду выпущенному из РСЗО?! Тем более, что РСЗО стреляет как правило залпом причем из несколько БМ?!
        Ratmir_Ryazan
        1. PSih2097 Сегодня, 15:05
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          И как это рассчитать по реактивному снаряду выпущенному из РСЗО?! Тем более, что РСЗО стреляет как правило залпом причем из несколько БМ?!

          думаю, что реактивные снаряды из "Град"оподобных систем не возьмет, а вот Смерч, Ураган и Торнадо, которые дальнобойные -- очень даже вполне, при это не забываем что в одиночку такая установка не работает + скорострельность в 120 в/с, да и снаряд скорее всего с радиоподрывом.
          PSih2097
          1. Dreamboat Сегодня, 15:28
            Удивительно, что возможность постановки заградительного огня на траектории полета снаряда / ракеты 57 мм. орудием вызывает сомнение, а в американскую мелкокалиберную C-RAM все верят. Кстати немцы в своей системе решили использовать вообще 152 мм. гаубицы.
            Пресловутая "скорострельность" у дистанционно подрываемых снарядов нужна только для обеспечения доставки большей массы ВВ и осколков в точку пересечения траекторий (а с учетом продолжительности залпа, даже для очень скорострельных систем, требуется корректировка указанной точки).
            Скорострельность мелкокалиберных систем ПВО важна для НЕ подрываемых снарядов - там она обеспечивает необходимую плотность огня, а рассеивание компенсирует огрехи прицеливания.
            Dreamboat
        2. фигвам Сегодня, 15:25
          Для этого у него есть система наведения, но конечно против залпа она работать не сможет.
          фигвам
          1. Вадим237 Сегодня, 19:54
            Ей только контейнеров Вербы не хватает.
            Вадим237
        3. Piramidon Сегодня, 15:48
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          И как это рассчитать по реактивному снаряду выпущенному из РСЗО?! Тем более, что РСЗО стреляет как правило залпом причем из несколько БМ?!


          В столбик на бумажке рассчитать, конечно, не получится, для этого служит компьютер. Рассчитывается траектория РС, снаряд из пушки подрывается на пути полета ракеты и её встречает облако осколков. Примерно так.
          Piramidon
          1. фигвам Сегодня, 17:22
            Вот янки у себя испытывают.
            фигвам
        4. Григорий_45 Сегодня, 16:24
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          И как это рассчитать по реактивному снаряду выпущенному из РСЗО

          снаряд РСЗО летит по БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ (т.е. прогнозируемой) траектории, не совершает маневров. Достаточно "скорострельный" компьютер просчитает траекторию на раз-два. Как ЗУР наводят на сверхзвуковые самолеты? Или, тем паче, на боеголовки? Там тоже СУО комплекса тракеторию просчитывает
          Григорий_45
    3. Genry Сегодня, 16:10
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Не понял а как она все это делает?! Как попасть в реактивный снаряд или ракету "воздух-поверхность" из 57-мм пушки?

      Как с помощью пушки, на гусеничном шасси, сбивать самолёты ( можно и ракеты), показано в отрывке ниже. Правда техника времён 2-й мировой...
      Genry
      1. ustinov.yuri Сегодня, 21:06
        Какая хрень!
        ustinov.yuri
    4. Григорий_45 Сегодня, 16:21
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Как попасть в реактивный снаряд или ракету "воздух-поверхность" из 57-мм пушки?

      Всё дело в СУО (систему управления огнем) и боеприпасах - они должны быть либо с дистанционным подрывом, либо корректируемыми (управляемыми). Чтоб положить снаряд прямым попаданием у этой ЗСУ скорострельность не та.
      Григорий_45
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:50
    для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки.
    По БПЛА вполне возможно ,а по остальному вряд-ли . Плотность огня на больших дальностях маловата .
    КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Для эффективного огня ей нужно иметь спаренные автоматы, и соответственно, спаренные стволы!
    Геркулесыч
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:02
    Пушка лихая! По вертолетам, БПЛА и штурмовикам - самое то! Снаряд куда дешевле ракеты, а у установки пассивная система обнаружения и прицеливания. Значит, может врезать неожиданно из засады. Наверняка хорошие вычислители стоят, поправки всякие вносят при прицеливании. Да и по наземным, если что - очень сильное средство. wassat
    Горный стрелок
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:20
      Цитата: Горный стрелок
      Наверняка хорошие вычислители стоят, поправки всякие вносят при прицеливании. Да и по наземным, если что - очень сильное средство.

      Скажу вам,что КПВТ БэТэРа, для пехоты не подарок,а здесь - 57 мм. А поскольку темп стрельбы очевидно высокий,то : "спасайся,кто может" yes ...
      Сепар ДНР
  6. Rusland Сегодня, 15:07
    Второй раз выходит обзор на эту тему, всё теже вопросы и гадания, ждём третий и очередного описателя темы.
    Rusland
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:12
    Названия у наших-это надо додуматься в корпоративе!Скоро появится и "Девиация...". Затем-"Анализация" и "Сикерезация". Это правда не цветочник.Тут-другие названия.Чем мощнее оружие,тем ласковей его называют.Молодцы! Особенно-Белый Лебедь...
    ВЕРЕСК
    1. МИХАН Сегодня, 15:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      Названия у наших-это надо додуматься в корпоративе!Скоро появится и "Девиация...". Затем-"Анализация" и "Сикерезация". Это правда не цветочник.Тут-другие названия.Чем мощнее оружие,тем ласковей его называют.Молодцы! Особенно-Белый Лебедь...

      Скоро будет название "Толерантность " (что то в космос запустят скоро..)
      АПЛ "Донбасс" и т.д. soldier
      МИХАН
  8. groks Сегодня, 15:23
    Написали бы уже что и пули сбиват, чего мелочиться. Если ракета будет на активном участке, то в оптику это будет видно, дальше уже дело электроники и приводов наведения. Так что сбить можно. Если в ВОВ наш миномётчик вторым выстрелом сбил немецкий самолёт, то чего бы и не сбить Деривацией ракету.
    groks
  9. san4es Сегодня, 15:32
    Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей
    soldier

    сентябрь 2015
    san4es
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:42
      БМП "Деривация" и ЗСУ "Деривация ПВО" - разные машины. Хотя база у них (БМП-3) и пушка одна и та же
      Григорий_45
      1. san4es Сегодня, 18:17
        Цитата: Григорий_45
        ...ЗСУ "Деривация ПВО

        ...Была эта тема ранее:

        ...дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотного летательного аппарата типа «Берд Ай — 400» в обзорном режиме составляет 700 м, в режиме узкого поля зрения — 4900 м. Штурмовик А-10 будет виден в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором — в 12 300 м
        Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО «Пеленг» (Минск), установленная на боевой машине 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО»
        Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м. hi
        Свой коммент перекатал feel :
        https://topwar.ru/133393-aviabazu-hmeymim-mogla-b
        y-nadezhno-prikryt-zsu-2s38-derivaciya-pvo.html
        san4es
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:33
    А у нас что своей оптики такого класса нету? Я ничего против белорусов не имею, но как поступим, если и Лукашенко нам дулю из под локтя покажет, и полностью отвернется от России, в сторону Евросоюза???
    Геркулесыч
    1. Григорий_45 Сегодня, 16:58
      Цитата: Геркулесыч
      А у нас что своей оптики такого класса нету

      Есть такое понятие как компетенции. С "Пеленгом" работают очень давно, по разным темам, связи устоявшиеся. Их прицелы стоят на БМП-3, танках Т-72/90. Прицел для боевой машины - это не только оптика, это оптоэлектроника) Саму оптику и у нас делают, на ЛОМО и "Швабе"
      Григорий_45
  11. svp67 Сегодня, 15:36
    Дальность обнаружения через один из телевизионных каналов малого беспилотного летательного аппарата типа Berd Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м
    А теперь посмотрим на малый беспилотный летательный аппарата типа Berd Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м


    Размах крыла, м 2.20
    Длина, м 0.80
    Максимальная скорость, км/ч 83
    svp67
  12. Dreamboat Сегодня, 15:44
    Вот бы такое орудие в БМПТ Терминатор, вместо 2х 30 мм. И локальные задачи ПВО можно решить (особенно, если пару или четверку контейнеров "Вербы" добавить к ПТУР), и против пехоты дитанционно подрываемые снаряды такого калибра отлично сработают (+ вырастет дальность огня), а при решении вопроса селективного питания, бронебойные 57 мм. снаряды могут очень хорошо бороться с легкой техникой и перпективными роботами на поле боя. winked
    А то 30 мм. пушки меня очень смущарт по эффективности. feel
    Dreamboat
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:04
      Цитата: Dreamboat
      А то 30 мм. пушки меня очень смущарт по эффективности

      для скорострельной автоматической пушки давно уже доказано, что оптимальным является калибр 40 мм. Недаром скорострельный "Бофорс" уже более 80 лет живет и помирать не собирается - оптимальное сочетание мощности снаряда, скорострельности, массы и возимого боекомплекта.

      По живой силе лучше иметь автоматический гранатомет. Типа "Балкана"
      Григорий_45
  13. лысова Сегодня, 15:45
    Многое не ясно, самое лучшее отправить в Сирию, потом спорить и гадать не придётся.
    лысова
  14. Antidote Сегодня, 15:53
    Сколько всего умеет, может и кофе варит?
    Antidote
  15. da Vinci Сегодня, 15:57
    Мухи и котлеты нужно отделить:
    если БМП - good
    если ПВО -
    da Vinci
  16. Чичиков Сегодня, 16:22
    Темп стрельбы – 120 выстрелов в минуту.
    Полный боекомплект – 148 выстрелов.
    Может и хороша, но только для салюта!
    Чичиков
    1. Голован Джек Сегодня, 16:56
      Цитата: Чичиков
      Темп стрельбы – 120 выстрелов в минуту. Полный боекомплект – 148 выстрелов.
      Может и хороша, но только для салюта!

      Это еще что... я Вам щас страшный секрет открою:
      Вот была такая Шилка, 4 х 23 мм, 3400 выстр./мин., 2000 боекомплект.
      Тоже, что ли, "для салютов"? stop
      Голован Джек
      1. ARES623 Сегодня, 18:48
        Цитата: Голован Джек
        Тоже, что ли, "для салютов"?

        Сегодня калибр 23 мм откровенно слаб для надежного поражения и Апача и Тандерболта на предельных дальностях. Так что сегодня Шилка и для салютов не очень... Исключительно для уничтожения басмачей на открытой местности и караванов на верблюдах. Современные БТР, БМП вероятного противника ей уже не по зубам.
        ARES623
        1. Голован Джек Сегодня, 18:51
          Цитата: ARES623
          Так что сегодня Шилка и для салютов не очень...

          Если Вы не обратили внимание - выше шла речь о боезапасе, скорострельности и их соотношении.
          Поэтому Ваше
          Цитата: ARES623
          Сегодня калибр 23 мм откровенно слаб...

          ... здесь откровенно "не в кассу".
          Голован Джек
          1. ARES623 Сегодня, 21:30
            Цитата: Голован Джек
            ... здесь откровенно "не в кассу".

            Вы спросили "Вот была такая Шилка, 4 х 23 мм, 3400 выстр./мин., 2000 боекомплект.
            Тоже, что ли, "для салютов"? stop" Я Вам высказал свое мнение по поводу Шилки. Если Вы не можете сформулировать вопрос в соответствии со своими внутренними запросами, то у Вас, извините, проблема с логикой выражения своих мыслей. Надо тренироваться...
            ARES623
            1. Голован Джек Сегодня, 21:33
              Цитата: ARES623
              Вы спросили...

              ... не у Вас. Вы влезли отвечать, и попали "не в тему".
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              ЗЫ: О причинах, по которым Шилку сняли вооружения, я в курсе.
              Голован Джек
              1. ARES623 Сегодня, 21:48
                Цитата: Голован Джек
                ... не у Вас. Вы влезли отвечать, и попали "не в тему".

                Вы вопрос вынесли в публичное пространство, вот и получайте. Без обид....
                ARES623
  17. Captain Nemo Сегодня, 17:33
    Интересно, если она за минуту с небольшим расходует б/к, то сколько времени его загружать надо
    Captain Nemo
  18. tchoni Сегодня, 17:36
    Штурмовик А-10 обнаруживается в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м.
    шо в первом, шо во втором режиме штурмовик а10 уже вышел из атаки а экипажу деревации нужно срочго искать летящий в них майвэрик или хелфаер)))
    tchoni
    1. Григорий_45 Сегодня, 18:53
      Цитата: tchoni
      шо в первом, шо во втором режиме штурмовик а10 уже вышел из атаки а экипажу деревации нужно срочго искать летящий в них майвэрик или хелфаер

      Ну, "Мэверик" - это отдельная песня. Применение этих ракет в ходе Войны в Заливе в 1991 году выявило недостаточную помехозащищенность теле- и тепловизионных ГСН. В этой связи, словесное название ракеты, переводящееся как "бродяга", иронично истолковывалось как весьма подходящее для такого рода оружия.
      Единственная модификация, не страдающая этими пороками - с наведением по лазеру - требует подсветки до попадания в цель, а значит - либо наземный корректировщик, либо снилась самолету маневренность. А летит "Мэверик" достаточно долго - скорость его не сильно превышает таковую у А-10.
      С "Хэллфайром" посложнее, но в итоге то же самое - штурмовик гарантированно попадает в зону поражения ЗСУ - он не вертолет, не может пустить ракету из положения висения и тут же развернуться.
      Причем в обоих случаях - это если пилот выпустит ракету с максимальной дальности, т.е. точно будет знать, что ЗСУ находится в данной конкретной точке. Интересно, как он об этом узнает?

      Бесспорно, что для ствольной ЗСУ штурмовики не являются приоритетной целью - это удел ЗРК. Но и бесследно для штурмовика такая атака может не пройти.
      Григорий_45
  19. Strashila Сегодня, 18:02
    Теперь все это в башню позволяющую устанавливать различные виды динамических и активных защит на шасси танка. Вот это будет дело. Возможно крамольное предложение... скрестить её с комплексом Сосна... добавить пару ракет.
    Strashila
  20. Волька Сегодня, 18:19
    занятная однако чудо-мухобойка
    Волька
  21. XXXIII Сегодня, 19:19
    Модульный весь такой drinks hi
    Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО "Пеленг".
    Союзник наш.... fellow
    Новый зенитный артиллерийский комплекс с орудием калибра 57 мм разрабатывается в России. Об этом в четверг сообщил начальник войск ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов. «На смену нашим комплексам «Тунгуска» и «Шилка» разрабатывается перспективный зенитный артиллерийский комплекс в калибре 57 мм», – сказал Леонов

    XXXIII
  22. Sedoy Сегодня, 21:16
    Максимальная дальность поражения - 6 км.
    Максимальная высота поражения – 4,5 км.
    Темп стрельбы – 120 выстрелов в минуту.
    Полный боекомплект – 148 выстрелов.


    для ПВО что-то блекло всё...
    особенно боезапас - 148 выстрелов..
    а большинство воздушных "нападающих" даже входить не будут в зону поражения:
    дальность поражения - 6 км. высота поражения – 4,5 км
    а будут атаковать с дальних позиций - пример наша авиация в Сирии
    что же касается
    сбивать реактивные снаряды систем залпового огня

    то с таким боезапасом это вряд-ли...
    Sedoy
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