Блогеры показали фото опытного образца боевой машины 2С38 комплекса "Деривация-ПВО"

В Сети появилось фото опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.Образец был представлен во время посещения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олегом Бочкаревым, сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-службу корпорации.Напомним, что материалы боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия–2017" на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. В материалах сообщалось, что данное изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО", которая подразумевает появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.Основные характеристики:Максимальная дальность поражения - 6 км.Максимальная высота поражения – 4,5 км.Темп стрельбы – 120 выстрелов в минуту.Полный боекомплект – 148 выстрелов.Угол наведения по вертикали – 5 град/ +75 град.Угол наведения по горизонтали – 360 град.Максимальная скорость поражаемых целей – 500 м/cРасчет - 3 чел.Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Дальность обнаружения через один из телевизионных каналов малого беспилотного летательного аппарата типа Berd Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м, в режиме узкого поля зрения - 4900 м. Штурмовик А-10 обнаруживается в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м. Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.