Польский премьер призвал готовиться к вторжению России на Украину
Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны, передает РИА Новости заявление польского премьера Матеуша Моравецкого.
Он призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.
Моравецкий также высказался по поводу «Северного потока-2».
По словам премьера, следствием реализации проекта является то, что «украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними».
Ранее госсекретарь США Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против «Северного потока-2». По его мнению, Москва пытается «использовать энергетический инструмент в качестве политического». Он добавил, что США помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов – за счет американского сжиженного газа.
Напомним, Моравецкий возглавил кабмин Польши 11 декабря 2017 года, ранее он занимал пост вице-премьера.
Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России,сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для поляков.
Он призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.
И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия,сказал премьер.
Моравецкий также высказался по поводу «Северного потока-2».
Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект,уверен он.
По словам премьера, следствием реализации проекта является то, что «украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними».
Ранее госсекретарь США Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против «Северного потока-2». По его мнению, Москва пытается «использовать энергетический инструмент в качестве политического». Он добавил, что США помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов – за счет американского сжиженного газа.
Напомним, Моравецкий возглавил кабмин Польши 11 декабря 2017 года, ранее он занимал пост вице-премьера.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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