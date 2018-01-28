10:00 28 января

Польский премьер призвал готовиться к вторжению России на Украину

Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны, передает РИА Новости заявление польского премьера Матеуша Моравецкого.



Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России,
сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для поляков.


Он призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.

И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия,
сказал премьер.

Моравецкий также высказался по поводу «Северного потока-2».

Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект,
уверен он.

По словам премьера, следствием реализации проекта является то, что «украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними».

Ранее госсекретарь США Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против «Северного потока-2». По его мнению, Москва пытается «использовать энергетический инструмент в качестве политического». Он добавил, что США помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов – за счет американского сжиженного газа.

Напомним, Моравецкий возглавил кабмин Польши 11 декабря 2017 года, ранее он занимал пост вице-премьера.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. gla172 Сегодня, 08:23
    ....клоун...
    gla172
    1. Чёрный Сегодня, 08:28
      Польша — это самая недоимперия Европы с комплексом нериализованных амбиций, копившихся сотни лет. Это не характеристика шакала, скорее психиатрия.
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 08:30
        Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны
        Где там Кролик? Эксперт по копанию стен! Он будет более чем рад проконсультировать пшеков...за разумное вознаграждение wassat
        Чёрный
        1. volodya Сегодня, 08:46
          Боятся зелёных человечков? Проводили опрос:"Что будете делать ,если увидите зелёных человечков? 50процентов сказали ,бросим пить,20 процентов,начнём пить, 30 процентов, обратимся к психиатору. И только одна девушка сказала, буду переходить дорогу!"
          volodya
        2. Злой543 Сегодня, 09:11
          Цитата: Чёрный
          Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны
          Где там Кролик? Эксперт по копанию стен! Он будет более чем рад проконсультировать пшеков...за разумное вознаграждение wassat


          Так походу это Сеня и есть, после пластической операции what
          Злой543
        3. Tusv Сегодня, 09:24
          Цитата: Чёрный
          Где там Кролик? Эксперт по копанию стен!

          Эксперту по копанию стен, главное вовремя окопаться, чтобы не зарыли
          Tusv
      2. gla172 Сегодня, 08:46
        ...согласен...и по сути то это Славянское отпочковывание неудачников....
        gla172
        1. Pax tecum Сегодня, 09:27
          Помните истинные взгляды главы польского МИДа на сотрудничество Польши с США в 2014 году?
          Опубликованные фрагменты «прослушки» Радослава Сикорского:
          "Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера".
          Вот это истинная самокритика, когда вне публичного поля.
          Pax tecum
          1. Pax tecum Сегодня, 09:36
            А, если серьёзно, то и у нас план зачистки Украины не исключен в случае очередного масштабного наката на Донбасс. Так в случае реализации этого плана, кто-то серьёзно думает, что за укров НАТО или США вступятся? Или, не дай бог поляки (хоть и их ЧВК там были/есть и были биты)? Ну, тогда и очередной раздел Польши не заставит себя ждать.
            История показывает, что действенный метод был.
            А, по итогам зачистки Украины, скорее всего, сами бывшие "хозяева" очередной трибунал и создадут для своих "подопечных", если они вообще доживут. Ибо это американский демократический метод - "переобуться в воздухе", когда что то пошло не так, и выглядеть пристойно.
            Pax tecum
      3. сибиралт Сегодня, 08:58
        Неужто поляки думают, что мы на Украину нападем вперед чем они? belay
        сибиралт
    2. 210окв Сегодня, 09:20
      Почему клоун?Он просто зарабатывает деньги как умеет yes
      Цитата: gla172
      ....клоун...
      210окв
  2. ul_vitalii Сегодня, 08:24
    Так и неймётся. Значит вынудят, имеются совместные планы.
    ul_vitalii
  3. Ирек Сегодня, 08:24
    "Захватить" и кормить это кастрюлеголовое стадо ...
    Ирек
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:44
      Ирек
      "Захватить" и кормить это кастрюлеголовое стадо ...
      А что "кастрюлеголовое стадо" эта вся Украина?А смотреть как убили десятки тысяч русских лучше по вашему?И при чём тут эти "кастрюли " и Юго-Восток Украины?Подождите уход от неминуемой войны путём позора ещё не известно куда Россию заведёт.Да и что делать будем когда Приднестровье зажмут так .Что или сдать или пробивать коридор предётся.Уж сильно дорого эта "дефрагментация" Украины обходится самой России и полит .руководству.Унижений мало за олимпиаду например.А то что там поляки повизгивают вообще всё равно на них.Полякам не привыкать повизгивать.
      Наблюдатель2014
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Не будет Россия нападать на Украину. Скорее, дождётся, когда дифрагментированная Украина начнёт "прилепляться" к России по частям. А полякам стоит готовиться к разборкам с Россией, когда по своей шакальей сущности захочет откусить кусочек и себе.
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:27
    Конкурс идиотских высеров в адрес России продолжается по очереди в нем лидируют польша, укроина и сша!
    Геркулесыч
    1. andr327 Сегодня, 08:46
      но конкуренцию им составляют три великих страны прибалтики!
      andr327
  6. Диванный эксперт Сегодня, 08:27
    Пшеки под прицелом=)
    Диванный эксперт
    1. Дормидонт Сегодня, 09:49
      Не под прицелом, а под кайфом
      Дормидонт
  7. Познающий Сегодня, 08:27
    Россия на Украину... laughing Зачем??? Вот Южная Осетия может.. feel "...США помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов – за счет американского сжиженного газа."- как дети малые.., американцы только за чужой счет что-то делают.. bully
    Познающий
  8. Masya Masya Сегодня, 08:28
    Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны

    так есть же панацея- забор! и мы не придем никогда....хотя и не собирались! wink
    Masya Masya
    1. Чёрный Сегодня, 08:40
      Цитата: Masya Masya
      так есть же панацея- забор!

      hi Специалист по заборам сейчас подталкивает Трампа и лоббирует строительство стены США с Мексикой laughing ....вот ежели не удасться развести американского лоха - тогда предложит свои услуги полякам wassat
      Чёрный
      1. Masya Masya Сегодня, 08:43
        вот специалист- на расхват! laughing беда, не хватает квалифицированных кадров.... wassat
        Masya Masya
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:29
    И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем;


    Пропагандитские уловки поляков...заранее поворачиват мысль людей в нужном направлении и так по всем заявлениям западных политиков...прием известный.

    Я так тоже могу сказать...
    что будет в случае нападения ВСУ Украины на РОССИЮ...я не знаю...что будет если войска НАТО двинутся с территории Эстонии,Литвы,Латвии в сторону САНКТ-Петербурга и Москвы я не знаю.
    Что будет если войска США нанесут ядерный удар по ЫНУ у дальневосточных границ РОССИИ и облако радиоактивных выбросов двинется вглубь страны я не знаю...
    и т.д. в таком же духе.
    Тот же ЛЕХА
  10. рюрикович Сегодня, 08:29
    Польша является верным проводником идей своего хозяина в Восточной Эуропе,потому по сути являясь засланным казачком США в ЕС( а вбуханные миллиарды зелёных тугриков надобно отрабатывать по полной),она будет гадить и России,что естесственно на фоне политики США, так и самой Европе, дабы проводить опять туже политику США уже по отношению к своим "союзникам" в ключе фразы "разделяй и властвуй"
    Вот такая она эта загадочная Польша feel
    рюрикович
  11. loginovich Сегодня, 08:31
    Хочешь мира готовься к войне.
    loginovich
  12. Jovanni Сегодня, 08:32
    И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем

    Ага! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, - мы не знаем! Но марсиан боимся...
    Jovanni
  13. anjey Сегодня, 08:36
    на смену одним идейотам и маразматикам в правительстве польши ,пришла новая,молодая поросль политических ДБ....
    anjey
  14. prior Сегодня, 08:43
    Если бы СССР (Россия) в 1944 году не "вторглась" в Польшу, имел бы шанс родиться этот польский пан ? была бы Польша вообще?
    А националистическая Украина сама давно напрашивается. Только не на вторжение, а на освобождение от коричневой бандеровской заразы, проамериканских кровавых пасторов и прочих кроликов.
    prior
  15. изя топ Сегодня, 08:58
    и у этого хохлоглист межушного пространства request
    изя топ
  16. МВГ Сегодня, 09:01
    Учитывая постоянное желание Запада принимать превентивные меры, похоже Польша сама готовит вторжение на Украину )))
    МВГ
  17. федоров Сегодня, 09:03
    Беларусь там еще есть, Украина-прокладка, не все там хотят воевать.
    А Польша, как была последние 300 лет, так и будет разменной монетой.
    Пусть воют от безисходности, дяде Сему лижут. . Факт остается фактом.
    федоров
  18. МИХАН Сегодня, 09:06
    Истерия о русской угрозе набирает обороты..Докричатся чувствую, что и в правду придется атаковать..хе хе
    МИХАН
  19. tchoni Сегодня, 09:09
    От ндравяццо мне хохлы да ляхи: кричат "россия-кака" но тразитного баблишка лишаться не желают.
    tchoni
  20. Симон Сегодня, 09:19
    Да...а, у поляков маразм, похоже на долго! fool
    Симон
  21. Симон Сегодня, 09:22
    Цитата: МИХАН
    Истерия о русской угрозе набирает обороты..Докричатся чувствую, что и в правду придется атаковать..хе хе

    Не..е! Пускай первые нападают! А кричат из-за угла только трусы. wink
    Симон
  22. svp67 Сегодня, 09:23
    Польский премьер призвал готовиться к вторжению России на Украину
    В Варшаве, что небоскребов не хватает? Этим панам прыгать неоткуда? Надо бы помочь им их построить
    svp67
  23. ibn.shamai Сегодня, 09:29
    И чо истерят? Ведь на пути танкистких бурятов лучшая в мире укропоармия! Не ssыте пшеки граница на замке! laughing tongue
    ibn.shamai
  24. Опер Сегодня, 09:32
    Цитата: Наблюдатель2014
    А что "кастрюлеголовое стадо" эта вся Украина?А смотреть как убили десятки тысяч русских лучше по вашему?И при чём тут эти "кастрюли " и Юго-Восток Украины?Подождите уход от неминуемой войны путём позора ещё не известно куда Россию заведёт.Да и что делать будем когда Приднестровье зажмут так .Что или сдать или пробивать коридор предётся.Уж сильно дорого эта "дефрагментация" Украины обходится самой России и полит .руководству.Унижений мало за олимпиаду например.А то что там поляки повизгивают вообще всё равно на них.Полякам не привыкать повизгивать.

    Странно мне читать вот такие вот вещи от человека под ДНРовским флагом. Особенно про позорный уход от войны! Россия не уходит от войны, а принимает меры ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ и интересам России и всего русского народа в т.ч. и на территории ЛДНР и вообще на Украине. Да гибнут люди.Это всегда трагедия и трагедия страшная прежде всего для близких. Но вы, уважаемый, не задумывались о том, что именно Россия сейчас минимизировала такие потери?! А в ЛДНР создана вполне боеспособная армия! Придет время и безвариантность - будем воевать! Но воевать по нашим правилам и так, как нам нужно, а не так, как нас пытаются заставить западные "партнеры"! И украинский и приднестровский вопрос будут решены. А вот про олимпиаду это вы вообще зря! Не красиво людей таким образом подзадоривать ( вообще более подходит другое выражение, но пока воздержусь). Олимпиада и ситуация вокруг нее созданная это часть, как раз этой большой войны ведущейся против России в разных сферах. Вы ожидали, что нас там с цветами встретят?! Вот, что за манера такая, чуть что за унижения страдать и головой с разбегу в навоз кидаться?! Вот если бы нас там облобызали с распростертыми объятиями вот тут надо было бы начать нервничать - это чейта делается то?!?!?! Родина в опасности!!!!! А так все нормально! Спокойнее даже.
    Опер
  25. К-50 Сегодня, 09:32
    До гавкались, собаки? Ссыкотно стало? angry
    Зачем вежливых людей злить? Чтобы палкой по хребтине досталось? А без трындулей, как без пряников, прожить не можете?
    Мазохисты, однако. belay wassat
    К-50
  26. Дормидонт Сегодня, 09:46
    Паны решили готовиться к вторжению и стали копать рвы, насыпать валы и делать засеки
    Дормидонт
  27. Metallurg_2 Сегодня, 09:49
    Россия на сегодняшний день является главной опасностью для Польши, поэтому стране необходимо иметь несколько линий обороны

    В последние 5-10 лет постоянно у границ России раздается вой шакалов, что Россия обязательно пойдет в наступление и всех захватит. Особенно усердствуют страны Прибалтики и Польша. Только никто не может дать ответ: зачем России завоевывать пшеков, лабусов и чухню, которые живут исключительно на дотации ЕС - чтобы потом снова кормить, как во времена СССР в ущерб потреблению внутри страны? А в случае с Прибалтикой - еще и промышленность им заново восстанавливать, которую они получили в наследство от СССР и бездарно спустили в унитаз.
    По словам премьера, следствием реализации проекта является то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними

    Пан премьер недоговаривает: в этом случае и все польские газопроводы станут лишними, да и сама Польша станет лишней.
    Metallurg_2
  28. Чёрный Полковник Сегодня, 10:00
    Джеймс Форрестол пшекам привет передаёт - заждался, болезный.
    Чёрный Полковник
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