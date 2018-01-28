Польский премьер призвал готовиться к вторжению России на Украину

Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России,

И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия,

Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект,