Клинцевич прокомментировал слова польского премьера о «российской угрозе»
Первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому на слова об «угрозе со стороны России», передает РИА Новости.
Клинцевич подчеркнул, что Польше стоит беспокоиться скорее о «зашкаливающих» националистических настроениях внутри государства.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия на сегодняшний день является наиболее серьезной угрозой для его государства.
Клинцевич подчеркнул, что Польше стоит беспокоиться скорее о «зашкаливающих» националистических настроениях внутри государства.
Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть – национализм просто зашкаливает,написал он в «Фейсбуке».
Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю – ни одного,отметил сенатор, добавив, что «подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения».
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия на сегодняшний день является наиболее серьезной угрозой для его государства.
Использованы фотографии: novostnoy-blog.ru
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