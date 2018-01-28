22:08 28 января

Клинцевич прокомментировал слова польского премьера о «российской угрозе»

Первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому на слова об «угрозе со стороны России», передает РИА Новости.



Клинцевич подчеркнул, что Польше стоит беспокоиться скорее о «зашкаливающих» националистических настроениях внутри государства.


Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть – национализм просто зашкаливает,
написал он в «Фейсбуке».

Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю – ни одного,
отметил сенатор, добавив, что «подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения».

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия на сегодняшний день является наиболее серьезной угрозой для его государства.

Использованы фотографии: novostnoy-blog.ru
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Комментарии 45

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  1. влад66 Сегодня, 13:48
    Да комментировать слова этих клоунов,только лишний пиар им делать.
    влад66
    1. Chertt Сегодня, 13:49
      Эти "странные" политики, так часто кричат о возможности Российской оккупации, что по неволе начинаешь задумываться, может и правда "вернуть, ряд стран, в родную гавань"
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 13:55
        Польша сегодня, это обычная шестёрка, когда-то со злобы не вступившая в проект газового северного потока. Сегодня она покупает дорогой американский сжиженный газ и всё больше старается втюхать его Украине. Вот и дрыгается сегодня та Польша, как сопля на ниточке.
        Чёрный
        1. oldseaman1957 Сегодня, 14:28
          Клинцевич прокомментировал слова польского премьера... -
          - Жалко Франца Адамыча! Ведь как хочется каждому нормальному мужику всяким ошизевшим репу почистить! А он только "комментирует"...
          oldseaman1957
          1. cniza Сегодня, 20:08
            Цитата: влад66
            Да комментировать слова этих клоунов,только лишний пиар им делать.


            Чем эта босота и пользуется.
            cniza
      2. volodya Сегодня, 13:55
        Полякам хотелось бы ,чтобы мы перед ними всю жизнь каялись и деньги платили! Как бы хотела не отвалилась!!!
        volodya
        1. To be or not to be Сегодня, 14:31
          Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, а ныне — председатель Евросовета:
          "Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства в Евросоюз, и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться, — заявил он британской The Telegraph. — В Брюсселе еще всерьез надеются — не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет, — что Польша все же останется в Евросоюзе."
          Другой видный вторит....
          Экс-глава МИД Радослав Сикорский считает, что политика правящей партии «Право и справедливость» может привести к тому, что республику оставят за границами ЕС.
          "И теперь вопрос — согласятся ли поляки на эту антиевропейскую политику, — сказал он в эфире радиостанции Zet. — Это может закончиться Polexit, и в таком случае нас вытолкнут в сени, где мы формально член ЕС, но настоящие решения принимаются в зоне евро и не только. """
          Радослав Сикорский в свое время прославился весьма точной оценкой высоких отношений с США: Мы поссоримся с Германией, с Россией и будем считать, что все прекрасно, потому что мы отсос... у американцев. Лохи. Абсолютные лохи."
          Его прогноз полностью сбылся. Разумеется, этот политик весьма осведомлен и знает точно, какое место в Европе занимает Польша. По сути, страну держит в ЕС Вашингтон, заставив Брюссель ее содержать
          Но за что же тогда Польше авансом давали сумасшедшие деньги? Тут все просто: за выстраивание русофобского «пояса верности» США поперек Европы, который должен отделить Россию от Германии, Италии, Франции — словом, стран, в которых еще сохранились остатки суверенитета."

          https://politikus.ru/articles/103697-zachem-ameri
          kancam-polsha.html
          Politikus.ru
          Как всегда в истории- Польша пострадает больше всех(она посреди наклвальни имолота .и пытается сама быть и тем и тем) ... И как всегда Россия ее будет спасать
          Парадокс исторти .польской
          To be or not to be
      3. Tusv Сегодня, 14:03
        Цитата: Chertt
        Эти "странные" политики, так часто кричат о возможности Российской оккупации, что по неволе начинаешь задумываться, может и правда "вернуть, ряд стран, в родную гавань"

        А может быть Кремль с Белым домом договорились. Довести Польшу до трат на оборону до 10% ВВП. Сша продают неликвид по цене новья, а далее, польский майдан и присоединение к Калиниградской области? Ну или квази уезд онной области
        Tusv
      4. тол100в Сегодня, 14:07
        Цитата: Chertt
        так часто кричат о возможности Российской оккупации, что по неволе начинаешь задумываться, может и правда

        Может и правда стоит для воспитания пару-тройку разнести в пух и прах! Тогда и санкции хотя бы оправданными будут! А то "говорливых от Госдепа" много стало!
        тол100в
        1. Chertt Сегодня, 14:11
          Цитата: тол100в
          правда стоит для воспитания пару-тройку разнести в пух и прах!

          Мне особенно пара-тройка понравилась. Россия щедрая душа wink
          Chertt
          1. Гигант мысли Сегодня, 14:20
            Пшеки получают русофобию вместе с молоком матери на протяжении столетий, так что можно считать это у них на генном уровне, отшибает все возможности адекватно воспринимать окружающую реальность.
            Гигант мысли
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:50
      Первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому на слова об «угрозе со стороны России»

      "Ответы",слова... Слова... Целые предложения...
      ДЕЙСТВИЯ нужны ! Чтоб вообще,говорить не хотелось.
      Сепар ДНР
      1. Серый брат Сегодня, 13:53
        Цитата: Сепар ДНР
        ДЕЙСТВИЯ нужны !

        Предложите свой вариант.
        Серый брат
        1. rocket757 Сегодня, 14:01
          Составить сборник анекдотов, с их полит-клоунами! Распечатать и заслать к пшекам .... пусть посмеются вместе с нами, глядишь понимать начнут за шо им такая "награда"!
          rocket757
        2. Сепар ДНР Сегодня, 14:03
          Цитата: Серый брат
          Предложите свой вариант.

          У меня есть "шкурный интерес" - мой Донбасс ,и я исхожу из него ( нравится это или нет кому-то),поэтому, Россия МОГЛА БЫ проявить себя как сильная мира сего именно у нас, без оглядки на "мировое сООбЧество",показав,кто есть хозяин в Европе...

          Не пора ли ?
          Сепар ДНР
          1. Серый брат Сегодня, 14:22
            Цитата: Сепар ДНР
            Не пора ли ?

            Я человек простой и намёков не понимаю.
            Что там пора? Если ядрёными головками кидаться, то рано ещё.
            Серый брат
            1. Сепар ДНР Сегодня, 14:35
              Цитата: Серый брат
              Я человек простой и намёков не понимаю.

              Это вы просто в окопах не сиживали yes ( и не желаю)....
              Сепар ДНР
              1. Серый брат Сегодня, 14:36
                Цитата: Сепар ДНР
                Это вы просто в окопах не сиживали ( и не надо)....

                У медведя хлебальник не резиновый.
                Серый брат
                1. Сепар ДНР Сегодня, 14:41
                  Цитата: Серый брат
                  У медведя хлебальник не резиновый.

                  Не о виртуальном медведе речь,а конкретно о вас,и вашем восприятии реалий.
                  Сепар ДНР
                  1. Серый брат Сегодня, 14:46
                    Цитата: Сепар ДНР
                    Не о виртуальном медведе речь,а конкретно о вас,и вашем восприятии реалий.

                    Если бы медведь был виртуальный, вас бы уже бандерлоги "украинизировали" во всю, под охраной польско-прибалдонского миротворческого контингента.
                    Серый брат
                    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:52
                      Цитата: Серый брат
                      Если бы медведь был виртуальный, вас бы уже бандерлоги "украинизировали" во всю

                      Но вы-то,в окопах со мною не сидели ? Или сидели ? Тогда,какой ваш позывной,и позывной вашего командира ? Подразделение ?

                      Я справки быстро наведу...

                      Или за вас "медведь" всё сделал ? А как иначе,вы же налоги платите yes ...
                      Сепар ДНР
                      1. Серый брат Сегодня, 14:59
                        Цитата: Сепар ДНР
                        Но вы-то,в окопах со мною не сидели ?

                        Вот только не надо мне "писать на спине погибшего товарища".
                        В сети интернет военов пруд пруди, не ставьте себя в глупое положение.
                        Серый брат
      2. Chertt Сегодня, 14:01
        Цитата: Сепар ДНР
        ДЕЙСТВИЯ нужны

        Давай двинь идею, гений tongue
        Chertt
        1. Сепар ДНР Сегодня, 14:05
          Цитата: Chertt
          Давай двинь идею, гений

          А без троллинга,сможете ?
          Сепар ДНР
          1. Chertt Сегодня, 14:09
            Цитата: Сепар ДНР
            А без троллинга,сможете ?

            Где же здесь троллинг.? Вы высказали (извините) детский лозунг, я указал на несерьезность вашей позиции
            Chertt
            1. Сепар ДНР Сегодня, 14:15
              Цитата: Chertt
              Вы высказали (извините) детский лозунг, я указал на несерьезность вашей позиции

              А ничё,что здесь подразумевается как минимум ДИАЛОГ ? Я прокомментировал,мне задали вопрос-я ответил... Т.Е,обосновал позицию...
              Сепар ДНР
              1. Chertt Сегодня, 14:22
                Цитата: Сепар ДНР
                подразумевается как минимум ДИАЛОГ

                И как такой диалог выглядит на практике ?. Сей час, при существующем уровне руссофобии, с рядом стран диалог не возможен в принципе. Вы видите возможность разговора с современной Польшей ?
                Chertt
                1. Сепар ДНР Сегодня, 14:23
                  Цитата: Chertt
                  И как такой диалог выглядит на практике ?. Сей час, при существующем уровне руссофобии, с рядом стран диалог не возможен в принципе. Вы видите возможность разговора с современной Польшей ?

                  fool Я о диалоге на ВО... yes
                  Сепар ДНР
        2. Челдон Сегодня, 15:25
          Цитата: Chertt
          Цитата: Сепар ДНР
          ДЕЙСТВИЯ нужны

          Давай двинь идею, гений tongue

          Да ничего сложно поднять уровень благосостояния,здравоохранения,нравственности народа на такой уровень,что бы поляки считали за счастье попасть в Россию. Каким образом?,ну каждый в душе,в мозгах об этом догадывется. А сотрясать кулаками,когда страну спасает ракетно-ядерный щит и ВС и все,ну это со стороны выглядит смешно.
          Челдон
          1. Серый брат Сегодня, 15:37
            Цитата: Челдон
            . А сотрясать кулаками,когда страну спасает ракетно-ядерный щит и ВС и все,ну это со стороны выглядит смешно.

            А вот хохлы без всяких щитов с этой задачей справятся - выложат самый большой в мире тризуб из свиного навоза и в фейсбуке ещё напишут про парад ВСУ на Красной площади.
            И весь мир сразу увидит какая Украина великая держава.
            Серый брат
          2. Chertt Сегодня, 15:37
            Цитата: Челдон
            Да ничего сложно поднять уровень благосостояния,здравоохранения,нравственности народа


            Цитата: Челдон
            Каким образом?,ну каждый в душе,в мозгах об этом догадывется

            Этож какой талантливый у нас народ. Нам бы правительство другое (лучше с тау Кита), и было бы счастье. И что самое интересное, ведь не деби*лы такое пишут, а вполне себе образованные люди.
            Chertt
            1. Челдон Сегодня, 16:51
              Цитата: Chertt

              Этож какой талантливый у нас народ. Нам бы правительство другое (лучше с тау Кита), и было бы счастье. И что самое интересное, ведь не деби*лы такое пишут, а вполне себе образованные люди.

              Я согласен с Вами.
              Челдон
    3. sgazeev Сегодня, 16:28
      Цитата: влад66
      Да комментировать слова этих клоунов,только лишний пиар им делать.

      good
      sgazeev
  2. Чёрный Сегодня, 13:48
    Клинцевич прокомментировал слова польского премьера о «российской угрозе»
    Вообще то слова польского премьера лучше комментировать психиатрам laughing
    Чёрный
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:33
      Самая большая угроза угроза Польше её патологический гонор , наследственная беспамятная неблагодарность и падальщицкая устремлённость к безнаказанному урыванию плохолежащего . Все эти национальные особенности и приводили Польшу к разделам , оккупациям и геноцидам . И не факт , что таковых более не будет
      КВУ-НСвД
    2. Вежливый Лось Сегодня, 15:05
      Цитата: Чёрный
      Вообще то слова польского премьера лучше комментировать психиатрам

      Или налоговым инспекторам. Пусть этот Моравецкий отчитается, сколько денег он получил от п-сов за свое выступление.
      Вежливый Лось
  3. HAM Сегодня, 13:55
    А немцы,как обычно,подкрадутся незаметно!
    Кричите громче,пшеки!
    HAM
    1. Серый брат Сегодня, 13:58
      Цитата: HAM
      А немцы,как обычно,подкрадутся незаметно!

      Немцы в этом веке неактуальны, в Польшу давно уже американцы прокрались без всякой войны, да и к немцам тоже.
      Серый брат
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:48
        Мигрантов к ним ни как не загонят, а то разбавили бы панскую кровь.
        ul_vitalii
  4. polpot Сегодня, 14:53
    Видимо польский оратель не видел фотографий с мест ядерных испытаний ,просто надо послать пару фото с Тоцких учений с припиской о том что будет с Варшавой в случае того если Москва захочет ей заняться по серьезному , варшавские проделки дедушки адольфа покажутся детской шуткой
    polpot
  5. Сепар ДНР Сегодня, 15:09
    Цитата: Серый брат
    Вот только не надо мне "писать на спине погибшего товарища".
    В сети интернет военов пруд пруди, не ставьте себя в глупое положение.

    Объяснить бы... Да на бестолочь времени жаль...
    Сепар ДНР
  6. sxfRipper Сегодня, 15:16
    Тут неумные люди за нас держат??? Какой, на...., фашизм? Называлось ЭТО [b]национал-социализм[/b]! Хватит врать самим себе, а?
    ЗЫ - дядюшка мой оассказывал, что пленные немцы обижались, когда их называли фашистами - не путайте нас с макаронниаими! Мы - национал-социалисты!
    ЗЫ - Болдом выделено то,что отмодерасил тутейший бот! Жжоте, ребята, сымаю шляпу, флах вам в руки етс...
    sxfRipper
  7. alex86 Сегодня, 15:32
    Поводов для Польши (к сведению поляка Франца Клинцевича): 39-й год - разделили Польшу с Германией Гитлера; 2014 - присоединение Крыма и организация конфликта на Донбассе.
    alex86
  8. Northern warrior Сегодня, 16:24
    Пора порвать пасть этим гнидам, наконец ! Очень надеюсь, что терпение России лопнет уже в ближайшем будущем, и наши западные соседи прочувствуют на своей жопе ошеломляющую огневую мощь ВВС и РВиА. Пора бы утилизировать запасы устаревших боеприпасов методом их подрыва на территории противника.
    "Подарки" давно ждут, чтобы их вручили
    Northern warrior
  9. Труд Сегодня, 18:22
    Вот реально, запад волну гонит, а мы на ней словно на серфе катаемся. Пора бы уже забить на них и реально заниматься своей экономикой, продвигать свои интересы в мире без всякой оглядки. Лучше отношений пока не предвидится, если конечно никто из нас отлизывать не собирается.
    Труд
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