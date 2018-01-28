Клинцевич прокомментировал слова польского премьера о «российской угрозе»

Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть – национализм просто зашкаливает,

Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю – ни одного,