Сепаратисты в Йемене захватили штаб-квартиру правительства
Сторонники сепаратистского переходного совета в южном йеменском городе Аден захватили ряд государственный учреждений, передает РИА Новости сообщение своего источника.
Один из местных медиков сообщил, что в результате столкновений в городском районе Хор Маскар пострадали не менее девяти человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.
По словам собеседника, «в связи с создавшейся ситуацией власти закрыли аэропорт Адена».
Он пояснил, что столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Они требовали ухода правительства в отставку и формирования нового к этому воскресенью.
Сообщается, что сепаратисты «создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года, их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди».
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла», который продолжается с 2014 года.
Поддерживающая йеменские власти арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в связи со столкновениями призвала все политические силы страны «проявить сдержанность и придерживаться мирного диалога».
Вооруженные формирования переходного совета (сепаратистов) захватили сегодня комплекс зданий суда, генеральный секретариат правительства и военный лагерь Джебель Хадид в районе Кратер,рассказал источник.
Один из местных медиков сообщил, что в результате столкновений в городском районе Хор Маскар пострадали не менее девяти человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.
По словам собеседника, «в связи с создавшейся ситуацией власти закрыли аэропорт Адена».
Он пояснил, что столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Они требовали ухода правительства в отставку и формирования нового к этому воскресенью.
Сообщается, что сепаратисты «создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года, их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди».
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла», который продолжается с 2014 года.
Поддерживающая йеменские власти арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в связи со столкновениями призвала все политические силы страны «проявить сдержанность и придерживаться мирного диалога».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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