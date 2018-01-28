22:07 28 января

Сепаратисты в Йемене захватили штаб-квартиру правительства

Сторонники сепаратистского переходного совета в южном йеменском городе Аден захватили ряд государственный учреждений, передает РИА Новости сообщение своего источника.



Вооруженные формирования переходного совета (сепаратистов) захватили сегодня комплекс зданий суда, генеральный секретариат правительства и военный лагерь Джебель Хадид в районе Кратер,
рассказал источник.


Один из местных медиков сообщил, что в результате столкновений в городском районе Хор Маскар пострадали не менее девяти человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

По словам собеседника, «в связи с создавшейся ситуацией власти закрыли аэропорт Адена».

Он пояснил, что столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Они требовали ухода правительства в отставку и формирования нового к этому воскресенью.

Сообщается, что сепаратисты «создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года, их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди».

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла», который продолжается с 2014 года.

Поддерживающая йеменские власти арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в связи со столкновениями призвала все политические силы страны «проявить сдержанность и придерживаться мирного диалога».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Anarchist Сегодня, 14:10
    Сепаратист
    - Как много в этом звуке для сердца русского слилось!...
    который продолжается с 2014 года.
    и тут в точку!
    Anarchist
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:15
      Сепаратисты в Йемене захватили штаб-квартиру правительства
      - Да мне сепаратисТКИ бы больше нравились, если бы личико на фото открыли! А мужики там страшные!
      oldseaman1957
      1. Чёрный Сегодня, 14:18
        Цитата: oldseaman1957
        Да мне сепаратисТКИ бы больше нравились, если бы личико открыли!

        Шо то мне подсказывает, что в шорах они привлекательнее, чем с открытыми лицами wassat
        Чёрный
        1. хрыч Сегодня, 14:42
          Цитата: Чёрный
          в шорах они привлекательнее, чем с открытыми лицами

          Немного ката и жизнь наладится laughing и лица станут привлекательней. Зато скоро к ним в Аден может придти проект 22160 laughing
          хрыч
      2. Geisenberg Сегодня, 14:22
        Цитата: oldseaman1957
        Сепаратисты в Йемене захватили штаб-квартиру правительства
        - Да мне сепаратисТКИ бы больше нравились, если бы личико открыли!


        Аккуратнее с мечтами - они сбываются.
        Geisenberg
      3. Сепар ДНР Сегодня, 14:32
        Цитата: oldseaman1957
        мужики там страшные!

        Не знаю,как мужики(я не по ним),а мадамы у них wassat,(за редким исключением) ...
        Сепар ДНР
        1. Mavrikiy Сегодня, 17:31
          На ФОТО. Найди китайса с одного раза.
          Mavrikiy
      4. сибиралт Сегодня, 14:40
        В том то и военная хитрость. Мужики в баб переоделись и город захватили. У них и паранжа от Армани.lol
        сибиралт
      5. влад66 Сегодня, 14:53
        Цитата: oldseaman1957
        Да мне сепаратисТКИ бы больше нравились, если бы личико на фото открыли

        Да пожалуйста Коллега! hi
        влад66
      6. Sefevi Сегодня, 15:40
        "Сепаратист
        - Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..."
        Вы поддерживаете сепаратизм?
        Sefevi
    2. Комментарий был удален.
    3. влад66 Сегодня, 14:16
      Когда в Йемене хоть чего то не случается,но саудам по шапке прилетает исправно. yes
      влад66
    4. Гигант мысли Сегодня, 14:16
      Как говорится - бой в Крыму всё в дыму. Все воюют против всех в Йемене, а матрасникам этого и надо, чтобы этот очаг конфликта существовал как можно дольше.
      Гигант мысли
      1. Burbon Сегодня, 14:26
        Цитата: Гигант мысли
        а матрасникам этого и надо, чтобы этот очаг конфликта существовал как можно дольше.

        согласен, но и нам это то же выгодно....
        Burbon
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:29
          Цитата: Burbon

          2
          Burbon Сегодня, 14:26 ↑ Новый
          Цитата: Гигант мысли
          а матрасникам этого и надо, чтобы этот очаг конфликта существовал как можно дольше.

          согласен, но и нам это то же выгодно..

          Нам-то что за выгода? Йемен был очень даже дружественным Советскому Союзу и России государством. А теперь это какой-то кровавый хаос и ужас.
          Капитан Пушкин
    5. сибиралт Сегодня, 14:37
      Похоже, охранник штаб квартиры на минуточку до ветра отлучился и вот, на тебе! belay
      сибиралт
    6. 264 Сегодня, 14:47
      laughing Это да...Отделиться от всех,и жить......
      264
  2. mavrus Сегодня, 14:22
    Перефразируя незабвенного Виктора Степановича: "Ну никогда такого в Йемене не было, и вдруг... опять."
    mavrus
  3. polpot Сегодня, 14:29
    Хлопцам лихого вожака не хватает ,по верблюдам и на штурм Парижа, спасать угнетенных мосульманских братьев или Гранаду для мавров отбивать ,так мелкими пакостями балуются как дети
    polpot
    1. МИХАН Сегодня, 15:23
      Цитата: polpot
      Хлопцам лихого вожака не хватает ,по верблюдам и на штурм Парижа, спасать угнетенных мосульманских братьев или Гранаду для мавров отбивать ,так мелкими пакостями балуются как дети

      По верблюдааам , шашки наголооо рысью ..

      Хана саудам скоро будет
      МИХАН
  4. Vard Сегодня, 14:31
    Вот всегда на те же грабли... Кормить эту толпу всякого дешевле, чем воевать ... Жадность и гордыня саудитов в конце концов их по губят...
    Vard
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