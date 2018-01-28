22:12 28 января

В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов

Индийские власти объявили конкурс на выполнение работ по переоборудованию 5-километровых участков на четырех скоростных трассах в качестве взлетно-посадочных полос для боевых самолетов, передает РИА Новости.



«План будущих работ включит в себя строительство технических средств для аварийной посадки, в том числе новое дорожное покрытие, сооружение больших и малых мостов, водопропускных труб, дорожных перекрестков, транспортных развязок, дренажей и так далее. Кроме того, контракт включает обязательства по устранению дефектов сроком на четыре года», – говорится в релизе Национального управления шоссейных дорог страны (NHAI).


Работы по переоборудованию должны закончиться в течение года. Всего на эти цели правительство выделяет 1,5 миллиарда рупий (около $ 23,5 млн.).

По данным ведомства, модификации подвергнутся автотрассы в штатах Раджастан, Тамилнад и на союзной территории Пудучерри.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Монос Сегодня, 14:57
    Однако... Все дружно ринулись готовить свою инфраструктуру к большой войне. Теперь даже становится понятно , где предполагается основной театр БД...
    Монос
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:02
      В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов
      - В Индии? А они хорошо подумали? При их загруженности, при вынужденной посадке получится сплошной фарш! Проще что-нибудь параллельно-суррогатное соорудить, но на индийские дороги садиться... Аж жуть берёт! Да и выделяют копейки. Наверное, не жалко им соотечественников...
      oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 15:03
      Цитата: Монос
      Все дружно ринулись готовить свою инфраструктуру к большой войне.

      А индусы то за кого будут,у них хотелок выше крыши,да еще с Китаем и Пакистаном терки. what И с США и с Россией вроде не ругаются. sad
      влад66
    3. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:03
      Россия тоже готовится. Вермахт уже пробовал блицкриг.

      Наши дороги не пропустят врага! Трасса М56 "Лена". Федеральная.

      Аристарх Людвигович
      1. МИХАН Сегодня, 15:10
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Россия тоже готовится.

        Наши дороги не пропустят врага!

        Ну это заповедные места России , туды еще ни один ворог не добрался и не доберется ..

        Партизаны и шахты секретные и т.д.
        МИХАН
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:19
          В городах тоже дороги готовы к войне
          Аристарх Людвигович
        2. sabakina Сегодня, 16:39
          Аристарх Людвигович, до М 56 "Лена" они не доползут. Так что придётся отбиваться на М 8. Ну, если сумеют дойти, по радиоактивной местности.
          sabakina
      2. Монос Сегодня, 15:28
        Ну и что, что у нас плохие дороги? Зато у нас хорошее бездорожье!!! laughing
        Монос
        1. sabakina Сегодня, 16:42
          Витя, hi , я бы даже сказал, красивое бездорожье.
          sabakina
          1. Монос Сегодня, 16:48
            Здравствуй, Слава! hi
            Цитата: sabakina
            Витя, hi , я бы даже сказал, красивое бездорожье.

            smile Твоя правда. Пусть таким и остаётся! Нас не сильно напрягает, а супостат забуксует.
            Монос
    4. Tusv Сегодня, 15:08
      Цитата: Монос
      Однако... Все дружно ринулись готовить свою инфраструктуру к большой войне. Теперь даже становится понятно , где предполагается основной театр БД...

      В Советском Союзе все эМки аэродромы. Учатся. Так что ни чего удивительного
      Tusv
      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:16
        В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов

        А чей это опыт ?

        Александр Иванович Покрышкин прошел войну с первого до последнего дня. В 1944 году он отказался от генеральской должности в штабе ВВС и вернулся на фронт. Когда при наступлении на Берлин в весеннюю распутицу стали непригодны грунтовые аэродромы, истребительная дивизия Покрышкина полтора месяца взлетала и садилась на участок автострады Бреслау – Берлин. Первыми «аэродром» опробовали Александр Покрышкин со своим ведомым Голубевым. Ширина шоссе была на три метра меньше размаха крыльев «Аэрокобры».
        Сепар ДНР
    5. сибиралт Сегодня, 15:10
      Насмотрелись российских роликов и себе того же захотелось. laughing
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 15:26
        Цитата: сибиралт
        Насмотрелись российских роликов и себе того же захотелось. laughing

        Это точно. fellow
        влад66
    6. Scoun Сегодня, 15:24
      Цитата: Монос
      Однако... Все дружно ринулись готовить свою инфраструктуру к большой войне. Теперь даже становится понятно , где предполагается основной театр БД...

      Зачем сразу к войне? Это и нам не повредит.
      Вспомните наш Ту с пассажирами который приземлился на заброшенный аэродром, зараставший лесочком!
      Имха
      Вдоль шоссе просто пристраивать такие островки с отдельной площадкой под парковки, столовки и мотели для водителей.
      А сама полоса может и разу не пригодиться, о если она спасёт как
      заброшеный аэродром, обесточенную Тушку,- до дело жизни сделано.
      Scoun
  2. 264 Сегодня, 14:58
    Вот где коррупция...А мы всё-Васильева,Сердюков... laughing laughing laughing
    264
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:03
      264 Алексей hi
      Вот где коррупция...А мы всё-Васильева,Сердюков...
      Какя там коррупция
      Всего на эти цели правительство выделяет 1,5 миллиарда рупий (около $ 23,5 млн.).
      wassat По сравнению с нашей.Это цена пятиэтажки в Сочи.Правда в Индии цена работы как у нас "талантливые руководители" мечтают русским сделать.
      Наблюдатель2014
      1. 264 Сегодня, 15:06
        Серёг,блин-АлексИй,ну,трудно чтоль.........Меня воротит от АлексЕй.......... am drinks hiПошёл в баню,пропарюсь,потом к вам присоединюсь,Дядьки hi
        264
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:33
          Цитата: 264
          Меня воротит от АлексЕй

          Тады - Алёшенька... yes
          Сепар ДНР
          1. Комментарий был удален.
          2. ul_vitalii Сегодня, 16:54
            Вчера тоже парился, пост интересно было читать. 264 лёгкого пара!
            ul_vitalii
            1. 264 Сегодня, 17:03
              Данке шён,геноссе!!! hi
              264
        2. Комментарий был удален.
  3. poquello Сегодня, 14:58
    какая-то модная тенденция
    poquello
  4. Вежливый Лось Сегодня, 15:13
    В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов

    Сразу надо было строить с учетом возможности базирования авиации.
    Цитата: Tusv
    В Советском Союзе все эМки аэродромы.
    Вежливый Лось
  5. Александр 3 Сегодня, 15:20
    Видел я такой участок дороги под Тбилиси,когда срочную служил. Задался тогда вопросом почему такая широкая и ровная дорога.Это было в 78 году.
    Александр 3
    1. МИХАН Сегодня, 15:36
      Цитата: Александр 3
      Видел я такой участок дороги под Тбилиси,когда срочную служил. Задался тогда вопросом почему такая широкая и ровная дорога.Это было в 78 году.

      Я в Белоруссии в детстве ехал на "Икарусах" в Хатынь с гаишниками с мигалками и машины все на обочину резко съезжали ..Хотя трасса была очень широкая и ровная(рядом лес стеной) , что меня очень поразило..А когда приехали , там вообще ни улыбок и т.д. Гнетущая обстановка ..Навсегда запомнил все это..Я нациков и т.д. буду рвать зубами , пока живой.. soldier
      МИХАН
      1. Александр 3 Сегодня, 15:49
        Я с Вами согласен и солидарен.Они мне за Деда никогда не рассчитаются.
        Александр 3
        1. МИХАН Сегодня, 16:08
          Цитата: Александр 3
          Я с Вами согласен и солидарен.Они мне за Деда никогда не рассчитаются.

          Таких большинство в России ..кроме Москвы! Испортил их квартирный вопрос..и т.д. negative
          МИХАН
  6. Волька Сегодня, 15:43
    однако засуетились на материке, не к добру это...
    Волька
  7. Radikal Сегодня, 19:06
    В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов
    А в России? sad
    Radikal
  8. eleronn Сегодня, 20:31
    Хм... Значит будем знать куда шарахнуть, в случае если "союзник" потеряет берега!
    eleronn
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