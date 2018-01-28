В Индии объявлен тендер на переоборудование 4-х шоссе для экстренных посадок самолетов
Индийские власти объявили конкурс на выполнение работ по переоборудованию 5-километровых участков на четырех скоростных трассах в качестве взлетно-посадочных полос для боевых самолетов, передает РИА Новости.
«План будущих работ включит в себя строительство технических средств для аварийной посадки, в том числе новое дорожное покрытие, сооружение больших и малых мостов, водопропускных труб, дорожных перекрестков, транспортных развязок, дренажей и так далее. Кроме того, контракт включает обязательства по устранению дефектов сроком на четыре года», – говорится в релизе Национального управления шоссейных дорог страны (NHAI).
Работы по переоборудованию должны закончиться в течение года. Всего на эти цели правительство выделяет 1,5 миллиарда рупий (около $ 23,5 млн.).
По данным ведомства, модификации подвергнутся автотрассы в штатах Раджастан, Тамилнад и на союзной территории Пудучерри.
«План будущих работ включит в себя строительство технических средств для аварийной посадки, в том числе новое дорожное покрытие, сооружение больших и малых мостов, водопропускных труб, дорожных перекрестков, транспортных развязок, дренажей и так далее. Кроме того, контракт включает обязательства по устранению дефектов сроком на четыре года», – говорится в релизе Национального управления шоссейных дорог страны (NHAI).
Работы по переоборудованию должны закончиться в течение года. Всего на эти цели правительство выделяет 1,5 миллиарда рупий (около $ 23,5 млн.).
По данным ведомства, модификации подвергнутся автотрассы в штатах Раджастан, Тамилнад и на союзной территории Пудучерри.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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