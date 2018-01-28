Чтиво выходного дня. Американцы, покайтесь за преступления Джорджа Вашингтона!..

Первый американский президент, который в США именуется основателем самой свободной страны в мире, не гнушался заниматься олигархическим бизнесом на преступной эксплуатации труда сотен рабов.Самой популярной фамилией среди афроамериканцев в Соединённых Штатах Америки, по данным американской федеральной службы статистики, является фамилия Вашингтон. В середины 70-х годов прошлого века афроамериканским детям в США стало модно давать ещё и имя Вашингтон – в честь первого президента и одного из основателей Соединённых Штатов.Причина популярности этой фамилии именно среди темнокожих американцев связана с историей рабовладельческих отношений в этой стране. Человек, который сегодня в США ассоциируется исключительно с такими понятиями как «свобода», «демократия», «независимость», на самом деле не спешил распространять все эти понятия на своё собственное хозяйство. А хозяйство у Джорджа Вашингтона было одним из крупнейших в Северном Америке на тот период времени.Заведя в юном возрасте знакомство с крупным плантатором лордом Фэрфаксом, Джордж освоил профессию землемера и на первые заработанные средства, а также на часть средств семьи, решил прикупить не только участок земли, но и... несколько рабов. «Неплохо» для человека, считающегося основателем "самой свободной" страны в мире.Состояние Джорджа Вашингтона существенно увеличилось после смерти его сводного брата. В наследство от брата будущему первому президенту Соединённых Штатов досталось не только имение в Маунтин-Вернон у реки Потомак, но и чин майора ополчения. Именно сводный брат незадолго до своей кончины ходатайствовал в зачисление Джорджа в вооружённые формирования для борьбы «за свободу и независимость».В течение жизни, сопровождавшейся непреодолимой тягой к «освобождению народов», число рабов у господина Вашингтона только росло. Выросло оно, в частности, после брака на обеспеченной вдове Марте Кастис (в девичестве - Дандридж), которая на радостях от бракосочетания "отписала" новому супругу свыше 20 тыс. фунтов, находившихся на нескольких счетах банков Англии.Историки в США называют разные итоговые данные по численности рабов в семье первого американского президента: от 350 до 500.Огромные плантации, сотни рабов и постоянный доход от ведения сельскохозяйственной и промышленной деятельности (в частности, в имении Вашингтона рабов использовали для производства спирта и табачных изделий) вполне позволяют считать первого президента независимой Америки самым настоящим олигархом. А как олигархи умеют бороться за права человека и свободу личности, - отлично известно и по дню сегодняшнему.Практически всех приписанных к плантациям Вашингтона невольников, используемых преступным режимом в целях личного обогащения, нарекали по фамилии хозяина – Вашингтонами. Своих детей у первого президента США не было, и его фамилия передалась «по наследству» именно через распространение среди чернокожих американцев. Этот факт выглядит своеобразной исторической гримасой по поводу базисов построения американского государства, объявляемого образцом защиты права и демократии.Вопрос в итоге: Когда нынешние американцы начнут каяться за своего первого президента и усовершенствованный им аппарат угнетения в отдельно взятой стране?