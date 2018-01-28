22:10 28 января

Чтиво выходного дня. Американцы, покайтесь за преступления Джорджа Вашингтона!..

Первый американский президент, который в США именуется основателем самой свободной страны в мире, не гнушался заниматься олигархическим бизнесом на преступной эксплуатации труда сотен рабов.

Самой популярной фамилией среди афроамериканцев в Соединённых Штатах Америки, по данным американской федеральной службы статистики, является фамилия Вашингтон. В середины 70-х годов прошлого века афроамериканским детям в США стало модно давать ещё и имя Вашингтон – в честь первого президента и одного из основателей Соединённых Штатов.

Причина популярности этой фамилии именно среди темнокожих американцев связана с историей рабовладельческих отношений в этой стране. Человек, который сегодня в США ассоциируется исключительно с такими понятиями как «свобода», «демократия», «независимость», на самом деле не спешил распространять все эти понятия на своё собственное хозяйство. А хозяйство у Джорджа Вашингтона было одним из крупнейших в Северном Америке на тот период времени.


Чтиво выходного дня. Американцы, покайтесь за преступления Джорджа Вашингтона!..


Заведя в юном возрасте знакомство с крупным плантатором лордом Фэрфаксом, Джордж освоил профессию землемера и на первые заработанные средства, а также на часть средств семьи, решил прикупить не только участок земли, но и... несколько рабов. «Неплохо» для человека, считающегося основателем "самой свободной" страны в мире.

Состояние Джорджа Вашингтона существенно увеличилось после смерти его сводного брата. В наследство от брата будущему первому президенту Соединённых Штатов досталось не только имение в Маунтин-Вернон у реки Потомак, но и чин майора ополчения. Именно сводный брат незадолго до своей кончины ходатайствовал в зачисление Джорджа в вооружённые формирования для борьбы «за свободу и независимость».

В течение жизни, сопровождавшейся непреодолимой тягой к «освобождению народов», число рабов у господина Вашингтона только росло. Выросло оно, в частности, после брака на обеспеченной вдове Марте Кастис (в девичестве - Дандридж), которая на радостях от бракосочетания "отписала" новому супругу свыше 20 тыс. фунтов, находившихся на нескольких счетах банков Англии.



Историки в США называют разные итоговые данные по численности рабов в семье первого американского президента: от 350 до 500.

Огромные плантации, сотни рабов и постоянный доход от ведения сельскохозяйственной и промышленной деятельности (в частности, в имении Вашингтона рабов использовали для производства спирта и табачных изделий) вполне позволяют считать первого президента независимой Америки самым настоящим олигархом. А как олигархи умеют бороться за права человека и свободу личности, - отлично известно и по дню сегодняшнему.

Практически всех приписанных к плантациям Вашингтона невольников, используемых преступным режимом в целях личного обогащения, нарекали по фамилии хозяина – Вашингтонами. Своих детей у первого президента США не было, и его фамилия передалась «по наследству» именно через распространение среди чернокожих американцев. Этот факт выглядит своеобразной исторической гримасой по поводу базисов построения американского государства, объявляемого образцом защиты права и демократии.

Вопрос в итоге: Когда нынешние американцы начнут каяться за своего первого президента и усовершенствованный им аппарат угнетения в отдельно взятой стране?

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:45
    Про жизнь Вашигтона можно снять добротный порнофильм.
    Аристарх Людвигович
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:54
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Про жизнь Вашигтона можно снять добротный порнофильм.
      - Да и про крепостную Россию тоже можно было бы снять. Суть в ханжестве: сами по уши в дерьме, но остальной мир "благородству" поучить - мастера золотые руки! Давно пора их в стойло ставить!
      oldseaman1957
      1. Anarchist Сегодня, 16:02
        Даже если все эти факты предъявить нашим "партнерам", то они скажут, что это было всё во благо демократии! Что во имя справедливости и Всемирного блага не стоит пренебрегать никакими методами...
        Даже в нашем фольклоре имеется фраза - "Победителей не судят!". И поверьте, что в случае чего, они ей воспользуются... К гадалке не ходи!
        Anarchist
        1. Shurik70 Сегодня, 16:51
          И как это забыли упомянуть, что Вашингтон на своих плантациях в основном коноплю выращивал :)))
          А вообще-то не пониманию претензий. Джорж Вашингтон был не хуже прочих плантаторов. Без рабов он попросту не стал бы таким богатым, и выбирая между "быть богатым рабовладельцем и политиком" или "бедным никем" выбор очевиден, по крайней мере для англосакса.
          Shurik70
      2. влад66 Сегодня, 16:05
        У гегемонов только один идол поклонения
        А остальное их не волнует.
        влад66
        1. Anarchist Сегодня, 16:07
          Влад, дружище, да во всех странах имеются личности, которые поклоняются данному идолу.
          А в нашем правительстве то их сколько...
          Anarchist
          1. влад66 Сегодня, 16:45
            Цитата: Anarchist
            Влад, дружище, да во всех странах имеются личности, которые поклоняются данному идолу.
            А в нашем правительстве то их сколько...

            Саня уж правительство можно скромно умолчать laughing там каждый первый,через второго поклоняется этому"божеству" и рангом мельче от них не отстают,да Васе Пупкину простому дай эту бумажонку.он на седьмом небе от счастья будет. laughing
            влад66
          2. The_Lancet Сегодня, 16:47
            Истинное лицо и вся суть русских нацистов проявляются в комментариях под такими и похожими статьями.Примеры скоро появятся ниже в комментариях
            Исчезновение расовой дискриминации - одна из главных целей нашего общества.Каждый образованный американец это должен понимать
            The_Lancet
            1. Anarchist Сегодня, 17:15
              Цитата: The_Lancet
              Каждый образованный американец это должен понимать

              Ланцет, в том-то и дело, что должен! Но не обязан... И не понимает!
              Наш национализм заключается в том, чтобы вы - американцы со своим уставом от нашего монастыря подальше держались!
              Anarchist
            2. влад66 Сегодня, 17:18
              Цитата: The_Lancet
              Истинное лицо и вся суть русских нацистов проявляются в комментариях под такими и похожими статьями.Примеры скоро появятся ниже в комментариях

              Ты сейчас оскорбил целый народ,который очень пострадал от нацизма,вот чья бы корова бы мычала,твоя бы лучше помолчала и извинилась бы или американская исключительность мешает? am
              влад66
              1. The_Lancet Сегодня, 17:30
                Вы сразу поторопились разместить фото и стараетесь использовать это как аргумент?
                Я могу использовать зеркально.Но вам это не понравится.
                Потому что такие фото вызывают удивление.По причине того что ваш народ(цитата)
                народ,который очень пострадал от нацизма,


                The_Lancet
                1. влад66 Сегодня, 17:38
                  Цитата: The_Lancet
                  Я могу использовать это зеркально.Но вам это не понравится.

                  Ради бога,Я это давно знаю и гонял у себя нациков,так что мимо чудушко амерское.А тебе это в лом пришлось,толерантный вы наш.
                  Цитата: The_Lancet
                  народ,который очень пострадал от нацизма,

                  Ну да ну да ваши прадеды к СЧАСТЬЮ не были под оккупацией нацистов и не вам говорить исключительный вы наш об этом.Где извинения мил человек. am
                  влад66
                  1. The_Lancet Сегодня, 17:48
                    Я это давно знаю и гонял у себя нациков

                    В значении боролись?Тогда за это палец вверх good Это нужное дело
                    Где извинения

                    Русские нацисты(и + антисемиты, судя по другим высказываниям) ниже уже проявили себя.Можете почитать комментарии
                    The_Lancet
                    1. влад66 Сегодня, 17:55
                      Цитата: The_Lancet
                      Это нужное дело

                      Если вы у себя в США тоже боретесь с нациками,то только good Но маленькая просьбочка,на ВО никогда не говорите
                      Цитата: The_Lancet
                      русских нацистов

                      В каждой стране есть свои герои и злодеи,не мы и не вы не исключение,но на ВО поверьте такие быстро отсеиваются,успев написать лишь несколько комментов. yesПы Сы,говорить по русский,это еще не значит что знаешь русских и наоборот говорить по английский,то англосаксов,вот тогда когда думать так же как русский или англосакс тогда и говорить можно что то.
                      влад66
            3. Dart2027 Сегодня, 18:15
              Цитата: The_Lancet
              Истинное лицо и вся суть русских нацистов проявляются в комментариях под такими и похожими статьями.

              По существу есть что возразить? Или Вашингтон не был рабовладельцем?
              Dart2027
            4. Svarog51 Сегодня, 19:41
              Исчезновение расовой дискриминации - одна из главных целей нашего общества.

              Расскажите это японцам американского происхождения в период ВМВ. Индейцев напомнить? Цель вашего общества - диктовать всем свою волю, по другому выша нация не умеет.
              Svarog51
            5. Альф Сегодня, 20:07
              Цитата: The_Lancet
              Каждый образованный американец это должен понимать

              И как успехи ? Много в баксленде смешанных браков ? И почему, когда в какой-то район начинают приходить блэкскин, белые оттуда уходят, причем массово ?
              Альф
      3. Сепар ДНР Сегодня, 16:19
        Цитата: oldseaman1957
        - Да и про крепостную Россию тоже можно было бы снять.

        Уже снято,давно... Фильм "Максимка"...
        По сюжету советского(!) фильма, матросы русского военного корабля(по сути сами крепостные) возмущались положением чёрных рабов...
        Сепар ДНР
      4. ASed Сегодня, 16:28
        Почему русские не могут считаться расистами?
        Потому что их рабы были белыми:(((
        ASed
      5. фигвам Сегодня, 16:30
        Цитата: oldseaman1957
        - Да и про крепостную Россию тоже можно было бы снять. Суть в ханжестве: сами по уши в дерьме, но остальной мир "благородству" поучить - мастера золотые руки! Давно пора их в стойло ставить!

        Разница в том что янки, ради своей сытой жизни, делают рабами и уничтожают целые нации, а Россия так никогда не поступала. И да, я не в дерьме.
        фигвам
      6. sabakina Сегодня, 17:16
        oldseaman1957 , дико извиняюсь, а что, русских книг и советских кинолент про крепостное право на Руси уже не хватает?
        sabakina
      7. Ким Цаплин Сегодня, 18:26
        Подскажите только, нам, ханжам, кого это из помещиков-крепостников то же XVIII века у нас провозглалашают столпом свободы и демократии? И в каком году появилось "Путешествие из Петербурга в Москву", а в каком году, пусть хоть и в "самиздатовском" варианте, появилось что-либо подобное в США? До "Хижины дяди Тома" (1852) что нибудь было? И в ответ на эту одну книгу посыпались десятки книг жанра "анти-Том". Двадцать штук я смогу точно назвать, а можно ли в русской литературе найти не столько, а, хотя бы, "полстолько" романов, написанных с позиций явного оправдания крепостничества?
        Ким Цаплин
      8. Pirogov Сегодня, 22:06
        Цитата: oldseaman1957
        Да и про крепостную Россию тоже можно было бы снять. Суть в ханжестве: сами по уши в дерьме, но остальной мир "благородству" поучить - мастера золотые руки! Давно пора их в стойло ставить!

        Да дались вам эти фильмы . Вы обратите внимание какие у них всех отвратительные лица.
        Pirogov
    2. Chertt Сегодня, 15:56
      Колумб па**ла, компас купить не мог. Какого ***** так, мимо Индии промахнулся
      Chertt
      1. Балу Сегодня, 16:09
        Цитата: Chertt
        Колумб па**ла, компас купить не мог. Какого ***** так, мимо Индии промахнулся

        Зря он америку открыл, теперь закрыть целая проблема. Затероризировали весь цивилизованный мир, даже наглию запугали.
        Балу
      2. sabakina Сегодня, 17:18
        Chertt, шта интересно, русский Миклухо Маклай до Индии без компаса добрался.
        sabakina
        1. Svarog51 Сегодня, 19:58
          Слава, прЮвет hi Индия - это "Хождение за три моря" Афанасий Никитин, если память не изменяет -тверской купец. Миклуха-Маклай - это острова Юго-Восточной Азии, опять на память пеняю - вроде Гвинея.
          Svarog51
    3. МИХАН Сегодня, 15:58
      Хижину дяди "Тома" прочитайте молодежь , прежде чем восхвалять американскую демократию ..
      И вообще эта страна была всегда нацистской и останется таковой ..Индейцев уничтожили, потом рабов из африки гнали ..Сейчас живут за счет ростовщичества и военных операций по ограблению третьих стран..Если бы не СССР и сейчас Россия Жуть , что бы творилось в мире..
      Вот такие дела в танковых войсках.. soldier
      МИХАН
      1. 264 Сегодня, 16:10
        Глупости говорите.США-светочь демократии,луч света в тёмном царстве...Чё сидим,Гимн играет!!!Смирно!
        264
        1. Балу Сегодня, 16:30
          Цитата: 264
          Глупости говорите.США-светочь демократии,луч света в тёмном царстве...Чё сидим,Гимн играет!!!Смирно!

          Жду когда их вулкан Йелоустоун проснется, тогда и встану с аплодисментами вулкану.
          Балу
          1. Вадим237 Сегодня, 16:42
            Он может и через 100000 лет взорваться.
            Вадим237
            1. sabakina Сегодня, 17:22
              Цитата: Вадим237
              Он может и через 100000 лет взорваться.

              Научную литературу почитайте. Вулкан как раз на сроке извержения.
              sabakina
              1. Дед Махно Сегодня, 17:30
                Как бы ему помочь?
                Дед Махно
                1. sabakina Сегодня, 17:35
                  Алексей, помочь можно, но это не наш метод. Всё должно произойти естественным путём, как роды.
                  sabakina
                  1. Svarog51 Сегодня, 20:01
                    Ну ежели в жерло чего-нибудь сильно взрывающееся уронить, так и преждевременные произойти могут. wink
                    Svarog51
                2. Комментарий был удален.
                3. Балу Сегодня, 20:45
                  Цитата: Дед Махно
                  Как бы ему помочь?

                  Россия анонсировала прибор, но он пока не готов. Прямо через Северный полюс, аккуратненько так сам , один, без ансамбля и доплывет. Не помню точно 5 мегатонн несчастья или больше.
                  Балу
            2. Балу Сегодня, 20:42
              Цитата: Вадим237
              Он может и через 100000 лет взорваться.

              Цепочка сейсмической активности в последнее время все ближе к США.
              Жду.
              Балу
        2. Голован Джек Сегодня, 16:34
          Цитата: 264
          Чё сидим,Гимн играет!!!Смирно!

          Да больно уж гимн на "Хазбулат удалой" похож request
          Голован Джек
          1. Балу Сегодня, 20:48
            Цитата: Голован Джек
            Да больно уж гимн на "Хазбулат удалой" похож

            Так и есть. Этож такая нация, им лишь бы слямзить. Ч. Чаплин мелодия из фильма (по улицам ходила большая крокодила) так это он увел мелодию одного из кавалерийских полков, сочиненную одним из его офицеров до первой мировой.
            Балу
        3. sabakina Сегодня, 17:19
          МПК, если я встану, то ты ляжешь!
          sabakina
        4. влад66 Сегодня, 18:02
          Цитата: 264
          Чё сидим,Гимн играет!!!Смирно!

          Баня бесследно однако не прошла. laughing
          влад66
          1. 264 Сегодня, 18:09
            Не нравится?Тогда вот,Влад- tongueРоскошно поют,согласись............
            264
            1. влад66 Сегодня, 18:28
              Цитата: 264
              Роскошно поют,согласись............

              Пускай поют как хотят,мне вот этот по душе более
              Вот тут можно и встать. good
              влад66
              1. Svarog51 Сегодня, 20:04
                Володя, моё почтение hi
                Вот тут можно и встать.

                НУЖНО встать по стойке смирно. soldier
                Svarog51
              2. Балу Сегодня, 20:48
                Цитата: влад66
                Цитата: 264
                Роскошно поют,согласись............

                Пускай поют как хотят,мне вот этот по душе более
                Вот тут можно и встать. good

                good drinks hi
                Балу
      2. Перейра Сегодня, 16:38
        Рабы, это конечно плохо. Вот только потомки рабов на родину что-то не спешат.
        Перейра
      3. Васян1971 Сегодня, 17:09
        Цитата: МИХАН
        Индейцев уничтожили, потом рабов из африки гнали ..

        А первые рабы - вообще ирландцами были. Старушка британия постаралась. Две трети(!) Ирландии вырубили. Как там дела с ирландоамериканцами нонче обстоят?
        Васян1971
      4. Korax71 Сегодня, 18:13
        Нацистской говоришь????а это тогда как назвать?
        Korax71
      5. Альф Сегодня, 20:12
        Цитата: МИХАН
        потом рабов из африки гнали ..

        Причем БЕЛОЕ рабство в баксленде также было и было абсолютно законно. Про сервентов слышал, Ланцет ?
        Альф
    4. сибиралт Сегодня, 17:01
      США изначально строилось государством эксплуататором. Объявили у себя рай и зарабатывали на гастерах.
      сибиралт
  2. хрыч Сегодня, 15:47
    Этож надо, так сделать - заселить Новый Свет африканцами.
    хрыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 15:51
      Первый американский президент, который в США именуется основателем самой свободной страны в мире, не гнушался заниматься олигархическим бизнесом на преступной эксплуатации труда сотен рабов.
      было бы о чём говорить...вся америка-прибежище рабов,пиратов и каторжан... как и австралия. (и эти люди,запрещают мне ковырять в носу....)(С) wassat
      Дедкастарый
  3. Machete Сегодня, 15:49
    Ой, кто бы сомневался.
    У них до 60-х годов 20-го века негров за людей не считали. Сейчас чуть лучше отношение.
    Одни чёрные гетто чего стоят.
    И эти люди (люди ли?) учат мир толерантности и терпимости.
    Machete
    1. МИХАН Сегодня, 16:03
      Цитата: Machete
      У них до 60-х годов 20-го века негров за людей не считали. Сейчас чуть лучше отношение.

      Именно так и было и сейчас есть...САМАЯ дерьмократическая а!!! Либерасты об этом помалкивают !
      Обаму выбрали . для успокоения и толлерантности.. хе хе
      МИХАН
      1. Балу Сегодня, 16:32
        Цитата: МИХАН
        Именно так и было и сейчас есть...САМАЯ дерьмократическая а!!! Либерасты об этом помалкивают !
        Обаму выбрали . для успокоения и толлерантности.. хе хе

        Была инфа, что у Барака есть немножко генов от Дж.Кеннеди, тот пошалил на гавайском ранчо с девушкой из Кении.
        Балу
      2. Machete Сегодня, 20:40
        Президент в США просто голова говорящая. все об этом знают. Обаму как затычку сунули. чтобы чёрные молчали.
        Machete
    2. Siegen Сегодня, 16:07
      Парадокс Украины: после 23 лет промывки мозгов
      большая часть населения поверила,
      что быть братом русского хуже,
      чем рабом негра belay
      Siegen
  4. Tusv Сегодня, 15:50
    Не ну скока было рабов у Линькольна. Итог Гражданская война. Забыли наверное, что это за боль ради наживы. Плачут, но режут, Вырезают и плачут.
    И добренькие такие
    Tusv
    1. Серый брат Сегодня, 16:08
      Школа в городе Филадельфия изъяла роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» из программы 11-го класса. Причиной стало неполиткорректное слово «ниггер» (nigger), повторяющееся в произведении около 200 раз. «То влияние, которое чтение этой книги может оказать на общество, перевешивает литературные достоинства», — объяснили в руководстве школы

      laughing
      Серый брат
      1. Tusv Сегодня, 16:30
        Серый Брат. Европа до ужаса накущалась войной.
        Кавер версия песенки девочки из штата Миссисипи времен гражданкой войны в США. звучит не радостно в европейском исполнении. Там боль, американцам не ведомая.Речь идет о "Come Away Melinda", перепетая от имени отца, погибшего на полях мировых войн, а за лужой, в оригинале. Радостно. Мамочка смотри, что я нашла
        Tusv
    2. Серый брат Сегодня, 16:35
      Цитата: Tusv
      Итог Гражданская война

      В США не было гражданской войны. Там воевали два государственных образования.
      Серый брат
      1. Tusv Сегодня, 16:43
        Цитата: Серый брат
        В США не было гражданской войны. Там воевали два государственных образования.

        Ты прав по сути, с меня бутылка! С Тебя закуска и вино drinks Алекс Юстасу написал шифровку, освобождаемся от рабов и объединяем Юг с Севером или наоборот. На мой взгляд Янки от Гринго мало чем отличаются hi
        Tusv
  5. лысова Сегодня, 16:12
    --- " ... Когда нынешние американцы начнут каяться за своего первого президента " --- Ну и к чему этот выпад. Каяться нынешние американцы, должны за последних и настоящего президента.
    лысова
  6. Симон Сегодня, 16:31
    Вот, нормально, хорошо гулял сам Джордж Вашингтон, много наплодил мулатов! laughing
    Симон
  7. Симон Сегодня, 16:32
    Цитата: Siegen
    Парадокс Украины: после 23 лет промывки мозгов
    большая часть населения поверила,
    что быть братом русского хуже,
    чем рабом негра belay

    Что выбрали, пускай тем и будут! fool
    Симон
  8. Алексий Сегодня, 16:40
    Так и напрашивается фильм "Смерть Вашингтона"
    Как говорится от нашего столика вашему
    Алексий
  9. Tiras Сегодня, 16:44
    Когда нынешние американцы начнут каяться за своего первого президента и усовершенствованный им аппарат угнетения в отдельно взятой стране?


    Жаль разочаровывать автора, но сам факт того, что страной США правил 8 лет афроамериканец говорит само за себя.
    Tiras
    1. Алексий Сегодня, 17:19
      К сожалению это не говорит само за себя.
      У них и в кино обязательно должен быть чернокожий
      А вот общее количество этих самых чернокожих показывает какой чудовищной была работорговля.
      Алексий
      1. Korax71 Сегодня, 18:16
        Около 17%населения.причем туда входят и метисы.
        Korax71
  10. Васян1971 Сегодня, 17:06
    " В наследство от брата будущему первому президенту Соединённых Штатов досталось не только имение в Маунтин-Вернон у реки Потомак, но и чин майора ополчения."
    О времена! В наследство даже погоны передавались. Да и у нас такая же фигня существовала. Родился, получи капитана, пока повзрослел, по "выслуге лет" до полковника дотянулся. Лепота!
    Васян1971
    1. Ким Цаплин Сегодня, 18:02
      Ну, у нас это Екатерина II прикрыла.
      Ким Цаплин
    2. Korax71 Сегодня, 18:18
      В царской России некоторые дети с рождения зачислились в армию.что бы к началу службы быть чуть уже не капитаном.
      Korax71
  11. Ларион Луппович Сегодня, 17:44
    Цитата: Голован Джек
    Да больно уж гимн на "Хазбулат удалой" похож

    Вот в таком исполнении как-то особенно задушевно. hi
    https://www.youtube.com/watch?v=SMMBe0iLcIg

    Ларион Луппович
    1. трактористъ Сегодня, 19:41

      в сравнении
      трактористъ
    2. Svarog51 Сегодня, 20:10
      Олег, hi Помогу Вам немного, можно само видео выложить.
      Svarog51
  12. ушкуйник Сегодня, 20:36
    Русский царь "подарил" Аляску, золото которой активно работает против России. Далее, можно составить список всех тех стран, которым Россия бескорыстно отдавала свои территории, освобождала от иноземного ига, но которые в благодарность за это, стали, по своей сути, врагами России. Не трудно отметить такую закономерность: чем больше даешь и помогаешь другим странам, тем сильнее ненависть к стране дающей.В основе этого принципа заложен один человеческий порок, который называется:- зависть, особенно, к дающему. Ведь у дающего всего много, он мог бы и больше дать! Это касается и современных многочисленных стран - халявщиков.
    ушкуйник
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