Петлюра, как средство продвижения патриотических настроений на Украине
Премьера кинокартины «Тайные дневники Симона Петлюры» ожидается в текущем году, передает ТАСС сообщение украинского вице-премьера Павла Розенко.
По его словам, цель создания картины – «продвижение патриотических настроений в обществе».
Симон Петлюра – предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Великобританией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.
После окончательного поражения Петлюра сбежал за границу. В мае 1926-го его убил в Париже Шолом Шварцбард, которого позднее оправдал французский суд. Судьи приняли во внимание мотивы преступления – Шварцбард мстил за смерть своих родных и других евреев. Все они погибли во время петлюровских погромов.
На Украине уже несколько улиц названы именем Петлюры. А в октябре 2017 года в Виннице был установлен первый в стране памятник ему в полный рост.
В этом году мы ожидаем премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре – "Тайные дневники Симона Петлюры",сказал Розенко журналистам.
По его словам, цель создания картины – «продвижение патриотических настроений в обществе».
Это (съемки фильма о Петлюре) означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине. Так будет и впредь,пояснил заместитель главы правительства.
Симон Петлюра – предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Великобританией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.
После окончательного поражения Петлюра сбежал за границу. В мае 1926-го его убил в Париже Шолом Шварцбард, которого позднее оправдал французский суд. Судьи приняли во внимание мотивы преступления – Шварцбард мстил за смерть своих родных и других евреев. Все они погибли во время петлюровских погромов.
На Украине уже несколько улиц названы именем Петлюры. А в октябре 2017 года в Виннице был установлен первый в стране памятник ему в полный рост.
Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua
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