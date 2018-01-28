22:09 28 января

Петлюра, как средство продвижения патриотических настроений на Украине

Премьера кинокартины «Тайные дневники Симона Петлюры» ожидается в текущем году, передает ТАСС сообщение украинского вице-премьера Павла Розенко.

Петлюра, как средство продвижения патриотических настроений на Украине


В этом году мы ожидаем премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре – "Тайные дневники Симона Петлюры",
сказал Розенко журналистам.


По его словам, цель создания картины – «продвижение патриотических настроений в обществе».

Это (съемки фильма о Петлюре) означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине. Так будет и впредь,
пояснил заместитель главы правительства.

Симон Петлюра – предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Великобританией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.

После окончательного поражения Петлюра сбежал за границу. В мае 1926-го его убил в Париже Шолом Шварцбард, которого позднее оправдал французский суд. Судьи приняли во внимание мотивы преступления – Шварцбард мстил за смерть своих родных и других евреев. Все они погибли во время петлюровских погромов.

На Украине уже несколько улиц названы именем Петлюры. А в октябре 2017 года в Виннице был установлен первый в стране памятник ему в полный рост.

Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. 210окв Сегодня, 18:41
    Особь мужского пола с низкой социальной ответственностью..По толерантному..Там все скоро такими будут.
    210окв
    1. Глядя Петрович Сегодня, 18:44
      Низкая ответственность у журналюг, в т.ч. на ВО, что попало пишут:
      В мае 2016-го его убил в Париже Шолом Шварцбард
      Глядя Петрович
      1. Sefevi Сегодня, 18:53
        Извините,новость не по теме. Срочно- Турецкие войска захватили стратегическую высоту Бурсея в Африне. Турецкие телеканалы вели прямой репортаж
        Sefevi
        1. Серый брат Сегодня, 18:57
          Цитата: Sefevi
          Турецкие войска захватили стратегическую высоту Бурсея в Африне. Турецкие телеканалы вели прямой репортаж

          Там местность как в Йемене, примерно - куда не плюнь попадёшь в стратегическую высоту.
          Серый брат
          1. Shahno Сегодня, 19:04
            Жалею, что мы связаны обязательствами. Таким ребятам надо помогать. А им думать. Прежде,чем делают, союзы заключить.
            Shahno
            1. Серый брат Сегодня, 19:17
              Цитата: Shahno
              Таким ребятам надо помогать

              Воистину - если много евреев собрать в одном месте, то ничего хорошего из этого не получится.
              Серый брат
              1. Ныробский Сегодня, 19:56
                Цитата: Серый брат
                Воистину - если много евреев собрать в одном месте, то ничего хорошего из этого не получится.

                Это вы про Израиль? Да уж, эту массовку палестинцы оценили по полной программе.
                Ныробский
                1. Серый брат Сегодня, 20:21
                  Цитата: Ныробский
                  Это вы про Израиль?

                  И про Израиль тоже. Либо им плохо, либо окружающим.
                  Серый брат
                2. Чёрный Сегодня, 20:21
                  У меня вчера украли Винницу,
                  Посадив на лавочке петлюру,
                  Вместо деда моего, который вырезан
                  В девятнадцатом году продажной шкурой.
                  На Иерусалимке, в тихом дворике,
                  Никогда вы идиш не услышите,
                  Там сидит печальный, как надгробие,
                  Идол и его кровавый след.
                  У моих детей украли Винницу
                  И у ваших тоже, вы не думайте —
                  Там где ложь, и за неё не стыдно нам —
                  Там позор и будущего нет.
                  ( З. Файн)
                  Чёрный
                  1. Shahno Сегодня, 20:32
                    Да именно так бы. Хорошо сказано. Спасибо.
                    Shahno
        2. Голован Джек Сегодня, 19:27
          22 января турецкая армия и оппозиционная сирийскому правительству группировка "Сирийская свободная армия" захватили горы Бурсея, но затем войска были вынуждены отступить
          ---
          АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции вновь отбили у курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) стратегическую высоту Бурсея к северо-востоку от сирийского города Африн. Об этом сообщило в воскресенье Анатолийское агентство
          Подробнее на ТАСС:
          http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4909279

          Напоминает анекдот про сторожку и лесника почему-то winked
          Голован Джек
        3. APASUS Сегодня, 19:45
          Цитата: Sefevi
          Срочно- Турецкие войска захватили стратегическую высоту Бурсея в Африне. Турецкие телеканалы вели прямой репортаж

          Похоже взяли ,по сведениям агенства Анадолу
          APASUS
        4. Владыка Ситх Сегодня, 20:08
          Да и фото есть
          https://vk.com/im?sel=c22&w=wall-23956241_159
          5359%2F9f9e824709d939dc17
          Владыка Ситх
      2. anjey Сегодня, 19:00
        Видимо Шолом Шварцбард создал настоящую машину времени в которой прокатил а потом и убил петлюру laughing чем не современная концовка для украинского киношедевра ....
        anjey
        1. влад66 Сегодня, 19:17
          Цитата: anjey
          Видимо Шолом Шварцбард создал настоящую машину времени в которой прокатил а потом и убил петлюру laughing чем не современная концовка для украинского киношедевра ...

          Ну так и фильма будет как блокбастер злодей Шолом будет сто лет догонять любителя цветов и бабочек Симона и только на машине времени его достанет. laughing Ну каковы герои-мазепы,петлюры,бандеры и прочая нечисть,такова и страна. hi
          влад66
        2. Арон Заави Сегодня, 19:48
          Цитата: anjey
          Видимо Шолом Шварцбард создал настоящую машину времени в которой прокатил а потом и убил петлюру laughing чем не современная концовка для украинского киношедевра ....

          Ну это вряд ли. А мужик был опытный. Рука не дрогнула.

          С началом Первой мировой войны в 1914 году вместе с братом вступил во Французский иностранный легион (Légion étrangère). В составе 363-го пехотного полка (363e régiment d’infanterie) участвовал в боевых действиях на протяжении трёх лет. Отличился в боях — кавалер Военного креста — высшей награды легиона. В январе 1919 года в Одессе вступил в Красную Армию и до середины 1920 года в рядах бригады Котовского участвовал в боевых действиях Гражданской войны на Украине. Вскоре выяснилось, что все члены его семьи (всего 15 человек) были убиты в ходе прокатившейся по Украине волны еврейских погромов 1918—1920 годов. После Гражданской войны уехал во Францию.25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина Шварцбард приблизился к разглядывавшему витрину Петлюре и удостоверившись по-украински, что перед ним в самом деле Симон Петлюра, трижды выстрелил в него из револьвера. 3 марта 1938 года в Кейптауне он скоропостижно умирает от сердечного приступа. Был похоронен там же. Через 30 лет, в 1967 году, его прах был перезахоронен в Израиле, в мошаве Кфар Авихайиль севернее Нетании — поселении бывших легионеров, несколько улиц в Израиле носят имя Шварцбарда. 



          Арон Заави
    2. влад66 Сегодня, 18:44
      Цитата: 210окв
      В мае 2016-го его убил в Париже Шолом Шварцбард, которого позднее оправдал французский суд

      Что его пристукнули,туда упырю и дорога,но видать долго он свет коптил,что его в 2016 только нашло возмездие. belay
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 18:48
        Очередной пропагандистский скелет в шкафу украинского фашистского режима.
        Гигант мысли
        1. cniza Сегодня, 19:08
          Что его пристукнули,туда упырю и дорога,но видать долго он свет коптил,что его в 2016 только нашло возмездие


          Экий долгожитель , что с годами не то.
          cniza
        2. Казахский Бульбаш Сегодня, 19:31
          Цитата: Гигант мысли
          Очередной пропагандистский скелет в шкафу украинского фашистского режима.

          Педерастического режима. yes
          Казахский Бульбаш
          1. Чёрный Сегодня, 20:05
            Вся "слава украины" в Бродовском котле, в сожжении людей в Хатыни, в Иловайском и Дебальцевском котлах, в Саур Могиле, в гробиках киборгов.
            Чёрный
        3. Ныробский Сегодня, 19:59
          Цитата: Гигант мысли
          Очередной пропагандистский скелет в шкафу украинского фашистского режима.
          Да у них теперь вся страна один сплошной шкаф, в котором кроме скелетов ничего и нет. Причём и скелеты принадлежат сплошным мерзавцам, садистам и предателям.
          Ныробский
    3. oldseaman1957 Сегодня, 18:46
      С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Великобританией, с представителями Белого движения и даже с большевиками,
      - Были, есть и будут продажными тварями. Никогда нам с ТАКИМИ в мире не жить. Только давить! К чертям дипломатию!
      oldseaman1957
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:56
        Бог с ней с датой, главное с украинским кумиром разобрались в каком-то дальнем году.
        ul_vitalii
    4. сибиралт Сегодня, 19:10
      Таки, Великий украинец Булгаков (по версии украинцев) уже прошёлся по мукам Петлюры. Чего еще то надо? winked
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 19:44
        Цитата: сибиралт
        Великий украинец Булгаков (по версии украинцев) уже прошёлся по мукам Петлюры.

        Долго думали,"морозя" такое ? Булгаков,с его разгромной для свидомитов "Белой гвардией"("Дни Турбиных"), вдруг - "Великий украинец" ??? belay

        ПЕРЕЧИТАЙТЕ !
        Сепар ДНР
  2. polpot Сегодня, 18:41
    Какая власть такие и герои , власть сменится и о петлюре и бандере будут только в страшных снах вспоминать
    polpot
    1. volodya Сегодня, 20:45
      Цитата: polpot
      Какая власть такие и герои , власть сменится и о петлюре и бандере будут только в страшных снах вспоминать

      Петлюра,бандера,шухевич ,только это их и объединяет! Забыли, что и они родом из СССР!
      volodya
  3. изя топ Сегодня, 18:48
    какая территория,такие и херои=петлюра,мазепа,бандера,шухевич am
    изя топ
    1. avt Сегодня, 20:12
      Цитата: изя топ
      какая территория,такие и херои=петлюра,мазепа,бандера,шухевич

      Я вот дико извиняюсь передшумероукрами за вопрос - А передача областей Украины Польше Петлюрой у хфильме будет ? Ну на киноленте ,или у цифре изобразят цэй великогидный у незалежности единоукраины исторический факт ??? bully
      avt
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:50
    Какя страна - такие и герои. Стыдоба сплошная. Майдауны резвятся, а предложить то, кроме оголтелого нацизма, нечего...
    Горный стрелок
  5. Egorovich Сегодня, 18:51
    На Окраине еще одного выродка в герои превращают. Или у них это уже тенденция. Все отбросы и упыри, родом из хохляндии - герои.
    Egorovich
  6. Серый брат Сегодня, 18:51
    "Тайные дневники Симоны Петлюры"

    Фильм эротический?
    Серый брат
    1. polpot Сегодня, 18:56
      Ага для свинолюбов
      polpot
  7. Tusv Сегодня, 18:56
    Петлюра таким хорошим был, что на Батьку Махно молились.
    Красавцы
    Tusv
  8. anjey Сегодня, 18:56
    Что то германия от "Це Европы" и прибалтусов сильно отстала,пора и им гитлера начинать героизировать и идиализировать как освободителя и обьединителя европы ,- раз пошла такая пьянка - поднимать из забвения коричневокровавую нацистскую клоаку и подводить мир к пропасти и очередной мировой бойне...
    anjey
  9. kefan Сегодня, 18:58
    Какая страна такие и "херои".
    kefan
  10. Пленник Сегодня, 19:01
    "В мае 2016-го его убил в Париже Шолом Шварцбард, которого позднее оправдал французский суд..." Экий долгожитель. laughing И Шварцбард красава, так долго выслеживать это дорогого стоит. winked
    Пленник
  11. Симон Сегодня, 19:03
    Цитата: 210окв
    Петлюра, как средство продвижения патриотических настроений на Украине

    Да, похоже уже стали, раз улицы в честь Петлюры переименовывают.
    Симон
  12. pasechnik Сегодня, 19:09
    Что за ерунду вы пишете? Петлюра был убит 25 мая 1926 года!!! wassat
    pasechnik
  13. Дормидонт Сегодня, 19:15
    Скоро символом свидомизма станет Каин
    Дормидонт
  14. taiga2018 Сегодня, 19:56
    думаю на Украине нужно будет создавать целую сеть психиатрических клиник,потому что в результате вот таких вот "продвижений" у населения такая каша будет в головах...
    taiga2018
  15. Doliva63 Сегодня, 20:25
    Совсем евреи нюх потеряли. Ну, ладно там Голдман сакс какой-нибудь - за лужей отсидится, а которые поближе - надеются, что пронесёт, что ли? Ничему их жизнь не учит. А говорят - умные fool
    Doliva63
  16. Алексий Сегодня, 20:48
    Цитата: Глядя Петрович
    Низкая ответственность у журналюг, в т.ч. на ВО, что попало пишут:
    В мае 2016-го его убил в Париже Шолом Шварцбард


    У вас очевидно что-то со зрением.
    Где в статье вы увидели 2016год???
    В мае 1926 года.
    Алексий
  17. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 20:56
    Любая новость про Мазепию сразу напоминает это... :-)))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  18. Антарес Сегодня, 21:05
    странно, но статья про националиста(противника России или все что с ней связанно) украинского-которого сами националисты обвиняют в про российском векторе и связях!
    «Грамоту про федерацию с Россией"-подписал именно он.
    В общем про него вот что
    Для социалистов он был царским генералом и паном. Для приверженцев РИ- предателем и сепаратистом. Для большевиков-генералом остановившим наступление на КИев 1917. и классовым врагом. Для украинских патриотов-он немецкая марионетка и белогвардейская подстилка.
    Петлюра немало времени провел на Кубани. Его видели решительным, чем ВИнниченко(у того все мирно мирно)
    ФИгуры того времени все запятнаны кровью! Любая фигура Гражданской войны после смерти РИ-облита кровью.
    ЧТо касается современности. Его можно чтить за тот же договор о Федерации. А обелять сейчас модно. В Украине Петлюру, в РФ белогвардейцев. В общем можно сказать две страны поступают одинаково. Только принято обращать внимание что украинцы плохие, раз у них такие мотивы, а в РФ некие либералы у власти бунтуют, а царь не виноват.
    Петлюру можно вспоминать только за то что он сделал попытку организовать военные силы Украинского государства.
    Антарес
  19. А. Привалов Сегодня, 21:56
    Оказалось, что угол бульвара Сен-Мишель и улицы Расина -- знакомое место. Ужинал как-то раз рядышком в Bouillon Racine.
    А. Привалов
  20. alavrin Сегодня, 21:59
    У них, что не нацгерой, то - Мазепа, Петлюра, Бандера... И причем даже не в плане отношения к России, а в моральном, обыденном плане. Первый растлил свою же воспитанницу, другой свою сознательную жизнь начал с того, что давил руками кошек...Ну а то, что гауптштурмфюрера SS Шухевича успели в основатели гос-ва записать, вообще не укладывается в голове.
    alavrin
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