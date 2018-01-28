Петлюра, как средство продвижения патриотических настроений на Украине

В этом году мы ожидаем премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре – "Тайные дневники Симона Петлюры",

Это (съемки фильма о Петлюре) означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине. Так будет и впредь,