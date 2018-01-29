Глава Крыма дал интервью крупной американской радиостанции

Ни один из украинских президентов не уделял внимания Крыму (когда тот был в составе Украины) столько, сколько сегодня это делает президент России Владимир Путин.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал интервью американской радиостанции Nation Public Radio , в ходе которого ответил на вопросы о положении дел в Крыму после того, как территория полуострова вошла в состав России в 2014. По словам Сергея Аксёнова, регион навсегда вернулся в состав РФ, обратно на Украину не перейдёт, а потому выдвижение каких-либо условий в этом плане абсолютно бессмысленно.Глава Республики Крым отметил, что полуострову в военном плане ничто не угрожает, так как он превратился в неприступную крепость.Американские журналисты поинтересовались у Аксёнова, как на нём лично и на крымской экономике отразились зарубежные санкционные меры. Аксёнов отметил, что «почти никак». Глава республики в очередной раз напомнил, что зарубежных активов лично у него нет, и что экономика Крыма, несмотря на внешние санкции, продолжает развиваться. Импульса развитию добавит введение в эксплуатацию Крымского моста.Сергей Аксёнов:Это первое интервью Аксёнова крупному американскому средству массовой информации. Интервью в США вышло под названием: "Человек Путина в Крыму: "Мы вернулись в Россию навсегда".