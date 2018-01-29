10:17 29 января

Глава Крыма дал интервью крупной американской радиостанции

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал интервью американской радиостанции Nation Public Radio, в ходе которого ответил на вопросы о положении дел в Крыму после того, как территория полуострова вошла в состав России в 2014. По словам Сергея Аксёнова, регион навсегда вернулся в состав РФ, обратно на Украину не перейдёт, а потому выдвижение каких-либо условий в этом плане абсолютно бессмысленно.

Глава Республики Крым отметил, что полуострову в военном плане ничто не угрожает, так как он превратился в неприступную крепость.

Глава Крыма дал интервью крупной американской радиостанции



Американские журналисты поинтересовались у Аксёнова, как на нём лично и на крымской экономике отразились зарубежные санкционные меры. Аксёнов отметил, что «почти никак». Глава республики в очередной раз напомнил, что зарубежных активов лично у него нет, и что экономика Крыма, несмотря на внешние санкции, продолжает развиваться. Импульса развитию добавит введение в эксплуатацию Крымского моста.

Сергей Аксёнов:
Ни один из украинских президентов не уделял внимания Крыму (когда тот был в составе Украины) столько, сколько сегодня это делает президент России Владимир Путин.


Это первое интервью Аксёнова крупному американскому средству массовой информации. Интервью в США вышло под названием: "Человек Путина в Крыму: "Мы вернулись в Россию навсегда".

Использованы фотографии: glava.rk.gov.ru
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 05:44
    всё прекрасно...но почему греф со своим "спёрбанком" в Крым не идёт? "хозяева" не велят?
    Дедкастарый
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:52
      Ссанкций и sran-кций боится! fool
      Геркулесыч
    2. oldseaman1957 Сегодня, 05:52
      Глава Крыма дал интервью крупной американской радиостанции
      - Чёткий мужик Аксёнов! Да и американцев, которые решили узнать вопрос от первоисточников, стоит уважать. Редко у них сейчас так делается...
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 06:07
        Я не соглашусь с его заявлением.".Глава Республики Крым отметил, что полуострову в военном плане ничто не угрожает, так как он превратился в неприступную крепость."Не на счет "неприступной крепости"...А насчет "ничего не угрожает"...Угрожают.Причем даже со стороны наших "доморощенных олигархов"...Правильно заметили насчет "Сбера" и операторов связи..Да и на "континенте" кое кто саботирует внедрение отечественной платежной системы "Мир"..Про военную угрозу вообще умолчу.
        210окв
        1. Голован Джек Сегодня, 06:20
          Цитата: 210окв
          Правильно заметили насчет "Сбера" и операторов связи

          А что, простите, "правильно"?
          Сбер, например, в отличии от инобанков, принимает платежи от клиентов (предприятий) из Крыма. Иноземцы, которые реально выполняют санкции - не принимают.
          РНКБ (Российский Национальный Коммерческий Банк) - системообразующий банк в Крыму - получил от Сбера всю его тамошнюю филиальную сеть. Мелочь так, ога...
          А лезть под санкции ни одна компания не хочет.
          У них, в отличии от "патриотов" с дивана, которым надо, "щоб було", для этого аналитики есть и прочие грамотные люди.
          Вот примерно так wink
          Голован Джек
          1. 210окв Сегодня, 06:29
            Почему то под санкции "вынуждены лезть " многие организации,те же банки..Например "Крайинвест".Зато банкоматы "Сбера"(у нас его прозвали филиалом ада)работают через пень колоду,а того же "КИБа" более или менее надежно.Я имею в виду Кубань.
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: 210окв
            Правильно заметили насчет "Сбера" и операторов связи

            А что, простите, "правильно"?
            Сбер, например, в отличии от инобанков, принимает платежи от клиентов (предприятий) из Крыма. Иноземцы, которые реально выполняют санкции - не принимают.
            РНКБ (Российский Национальный Коммерческий Банк) - системообразующий банк в Крыму - получил от Сбера всю его тамошнюю филиальную сеть. Мелочь так, ога...
            А лезть под санкции ни одна компания не хочет.
            У них, в отличии от "патриотов" с дивана, которым надо, "щоб було", для этого аналитики есть и прочие грамотные люди.
            Вот примерно так wink
            210окв
            1. Голован Джек Сегодня, 07:15
              Цитата: 210окв
              Например "Крайинвест"

              По сравнению со Сбером КИБ - мелкая мошка. И "партнерам" совершенно неинтересен, и прижать им его сложно - это региональный банк и работает в РФ.
              В отличии от Сбера, с его филиалами... много где за пределами РФ, так скажу.
              Совершенно не в восторге от Сбера (хотя, ИМХО, сейчас он все же подружелюбнее к клиенту, чем был при Союзе), но принудительно засовывать один из крупнейших банков страны "под санкции" (к чему, по сути, призывают уря-патриоты) есть глупость несусветная.
              ИМХО.
              Голован Джек
              1. Tiras Сегодня, 07:48
                Просто сбербанк отличный показатель того, что Россия по настоящему боится санкций, чтобы не говорили ура патриоты.
                Тем более резервный фонд Россия уже израсходовала и закрыла. Не дай бог цены на нефть упадут.

                А сегодня ожидаются новости :
                29 января, как ожидается, будет опубликован американский "кремлевский доклад", который позволит США ввести санкции в отношении чиновников и представителей бизнеса, близких к президенту России Владимиру Путину.


                А для сохранения власти, тем более после выборов, Путину нужно будет покрывать потери своего окружения
                А за счёт когото будут делать вполне понятно.
                Tiras
                1. Голован Джек Сегодня, 07:52
                  Цитата: Tiras
                  вполне понятно...

                  ... корм по пятницам, сегодня - понедельник только.
                  Голован Джек
                2. влад66 Сегодня, 08:04
                  Цитата: Tiras
                  для сохранения власти, тем более после выборов, Путину нужно будет покрывать потери своего окружения

                  С выборами лесом, лесом неуважаемый и с агитацией туда же, по понедельникам не подаем.
                  влад66
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Tiras Сегодня, 08:20
                    Цитата: влад66
                    С выборами лесом, лесом неуважаемый и с агитацией туда же, по понедельникам не подаем


                    Да видно кому вы подаёте или кто вам wassat

                    Tiras
                    1. влад66 Сегодня, 09:32
                      Цитата: Tiras
                      видно кому вы подаёте или кто вам

                      Жги болезный wassat
                      влад66
                3. avt Сегодня, 09:40
                  Цитата: Tiras
                  Просто сбербанк отличный показатель того, что Россия по настоящему боится санкций, чтобы не говорили ура патриоты.
                  Тем более резервный фонд Россия уже израсходовала и закрыла. Не дай бог цены на нефть упадут.

                  Бедный навальняшка , Потапенко наслушался с Никитосом Исаевым в придачу? bully
                  Цитата: Tiras
                  29 января, как ожидается, будет опубликован американский "кремлевский доклад", который позволит США ввести санкции в отношении чиновников и представителей бизнеса, близких к президенту России Владимиру Путину.

                  Не плач маленький , уже было аж с бежавшего в ЛондОн прогоревшего банкира Пугачёва и ,,Панамских досье", где гетьман Поросёнок попал конкретно, а про ВВП так ничего толком и не сказали. Не такое у него воспитание , чтобы какие то , пусть и us-ные навальняшки , концы нашли bully Так что попрыгай на стуле и в тину.А банкоматы Сбербанка и в Москве тормозят , бывает такое.
                  avt
          2. Dimal777 Сегодня, 09:15
            Интересно много ли сбера было в крыму до 2014 года? Я вам скажу - единицы! Все сеть это бывший приват, аваль, втб. Но главное конечно приват.
            Dimal777
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:56
      но почему греф со своим "спёрбанком" в Крым не идёт?

      Герман Оскарович отпетый мошенник...и я бы с удовольствием для этого кадра построил персональную стеночку со всеми удобствами.

      http://пятаяколонна.рф/docs/post2168.html

      Именно по этой причине я не могу поддерживать ныне действующую власть в лице ВВП.
      Просто уму непостижимо вводят кучу разных налогов...повышают цены на все и вся...а тут Греф развлекается в способах и методах масштабного ГРАБЕЖА нашего народа и власть как бы ничего не замечает и не видит ...
      не понимаю и никогда не поймуwhat ВВП в этом плане.
      Тот же ЛЕХА
    4. сибиралт Сегодня, 06:07
      Вот если бы в Крыму были цены на отдых как в Турции, тогда туда иностранцы потянутся, наплевав на санкции. lol
      сибиралт
      1. Голован Джек Сегодня, 06:22
        Цитата: сибиралт
        Вот если бы в Крыму были цены на отдых как в Турции, тогда туда иностранцы потянутся, наплевав на санкции. lol

        Нет.
        Голован Джек
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:00
        иностранцы потянутся,наплевав на санкции
        Парламентские делегации посещают. После чего Украина исходит на на сопли и возбуждает уголовные дела. А иностранцы по собственной инициативе отдыхают, но тоже удивлены ценами не соответствующими качеству сервиса о чем не раз писали СМИ.
        rotmistr60
    5. Вежливый Лось Сегодня, 06:52
      Цитата: Дедкастарый
      но почему греф со своим "спёрбанком" в Крым не идёт?

      Честно и добросовестно антироссийские санкции поддерживает.
      Вежливый Лось
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:54
    Заголовок еще ничего не говорит! Там суть сказанного так переврут, что и читать статью будет страшно!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:56
      Цитата: Геркулесыч
      Заголовок еще ничего не говорит! Там суть сказанного так переврут, что и читать статью будет страшно!

      сравнят Крым с Северной Кореей,а Аксёнова с Ыном... yes
      Дедкастарый
  3. samarin1969 Сегодня, 06:22
    Аксёнова уважаю и поддерживаю. Пытается в рамках системы делать многое. При его личном воздействии сильно меняется транспорт, быт, организация работы различных организаций.
    Про экономику и безопасность, конечно - полуправда. Большой бизнес работает по "серым схемам". Безопасность - ......... Но в целом, "государев человек" ответил как надо, чтобы "не осрамиться перед державами".
    samarin1969
  4. лысова Сегодня, 07:16
    Пройдя " цензуру ", интервью, если вообще дойдёт до читателя в штатах, будет интерпретироваться совсем по другому.
    лысова
  5. koshmarik Сегодня, 08:25
    Все что нужно, в Крыму работает. Главная проблема - реорганизация местной власти, оставшейся без изменений после Украины и работающей по старинке и решения вопроса частной собственности, с которой в Крыму пока очень много непоняток.
    koshmarik
  6. мыслитель Сегодня, 08:52
    Цитата: oldseaman1957
    Глава Крыма дал интервью крупной американской радиостанции
    - Чёткий мужик Аксёнов! Да и американцев, которые решили узнать вопрос от первоисточников, стоит уважать. Редко у них сейчас так делается...

    Живой разговор, хорошо, а интервью стандартное - аннексия, угнетение крымских татар. Загляните в первоисточник, уважения поубавится. hi
    «Есть атмосфера страха сказать то, что вы на самом деле думаете, - сказал Нариман Джелалов, лидер крымскотатарского меньшинства. «Только та небольшая группа людей, которые полностью влюблены в Путина, чувствует себя комфортно, говоря, что они думают. Любой, кто имеет критическую точку зрения, будет очень бояться».
    мыслитель
Картина дня