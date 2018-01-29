Спецслужбы США: Нужна внутренняя сеть для защиты от китайского неоколониализма

Китай захватил доминирующую позицию в производстве и управлении сетевой инфраструктурой. И отказ от создания подобной сети приведёт к постоянному отставанию от Китая в информационном поле. Данные усилия помогут развивающимся странам противостоять неоколониальному поведению Китая.

В США заявили о планах по созданию высокоскоростной внутренней сети 5G, которая будет обладать высокой степенью защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный портал Axios. По словам издания, такая сеть должна обладать необходимым уровнем безопасности для предотвращения киберугрозы со стороны Китайской Народной Республики. Axios в свою очередь ссылается на данные из «секретного» доклада Совета нацбезопасности США.Из материала:Сама фраза о «неоколониальном поведении Китая» из уст представителей американских спецслужб выглядит, мягко говоря, странно – при учёте того, что именно США всеми силами пытаются сохранить однополярное мироустройство, насаждая свои интересы в десятках стран, превращённых фактически в колонии.Отмечено, что новая сеть должна появиться в США в течение 3-х ближайших лет. При этом заявлено, что 5G-сеть, вероятнее всего, будет создаваться не частными американскими операторами, а «силами правительства». Этот факт даёт повод заподозрить власти США в желании перевести слежку за гражданами в сетях коммуникаций на новый уровень – под прикрытием заявлений якобы о «защите от китайской киберугрозы».