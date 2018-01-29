10:22 29 января

Спецслужбы США: Нужна внутренняя сеть для защиты от китайского неоколониализма

В США заявили о планах по созданию высокоскоростной внутренней сети 5G, которая будет обладать высокой степенью защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный портал Axios. По словам издания, такая сеть должна обладать необходимым уровнем безопасности для предотвращения киберугрозы со стороны Китайской Народной Республики.

Axios в свою очередь ссылается на данные из «секретного» доклада Совета нацбезопасности США.

Спецслужбы США: Нужна внутренняя сеть для защиты от китайского неоколониализма



Из материала:
Китай захватил доминирующую позицию в производстве и управлении сетевой инфраструктурой. И отказ от создания подобной сети приведёт к постоянному отставанию от Китая в информационном поле. Данные усилия помогут развивающимся странам противостоять неоколониальному поведению Китая.


Сама фраза о «неоколониальном поведении Китая» из уст представителей американских спецслужб выглядит, мягко говоря, странно – при учёте того, что именно США всеми силами пытаются сохранить однополярное мироустройство, насаждая свои интересы в десятках стран, превращённых фактически в колонии.

Отмечено, что новая сеть должна появиться в США в течение 3-х ближайших лет. При этом заявлено, что 5G-сеть, вероятнее всего, будет создаваться не частными американскими операторами, а «силами правительства». Этот факт даёт повод заподозрить власти США в желании перевести слежку за гражданами в сетях коммуникаций на новый уровень – под прикрытием заявлений якобы о «защите от китайской киберугрозы».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:02
    В принципе это касаемо и нас.
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:04
      Цитата: 210окв
      В принципе это касаемо и нас.
      - Да всех ЭТО касаемо... Только ли Америка и Китай такие продвинутые? И что про наши компьютерные успехи слыхать? А то точно - в обоз задвинут!
      oldseaman1957
      1. Shurik70 Сегодня, 07:25
        Оп-пань-ки ... Проснулись? С добрым утром, США, проспали уже
        smile
        Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 06:11
      Кому скрывать нечего, все эти системы по боку. winked
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
        Кому скрывать нечего, все эти системы по боку. winked


        В личной жизни многим гражданам есть что скрывать... smile
        ну например походы к любовницам...не секрет что местоположение всех девайсов отслеживается с географической привязкой...далее левые зарплаты...перевели вам деньги от работодателя по карточке автоматически эта информация идет в фискальные органы и т. д.

        То есть личная жизнь граждан становится уже и не такой личной....под контролем заинтересованных людей в различных организациях и ведомствах.

        Есть прекрасный фильм ...Враг государства...я уверен что описанное в нем может иметь отношение и к нашей стране.
        Тот же ЛЕХА
    3. влад66 Сегодня, 08:00
      Тут нужна и давно сеть для защиты мира от США.
      влад66
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:04
    Этот факт даёт повод заподозрить власти США в желании перевести слежку за гражданами в сетях коммуникаций на новый уровень


    Хотелось бы узнаать о способах и методах многоуровневой системы слежки за гражданами как США так и РОССИИ...абсолютно уверен что такая же система создается и у нас в нашей стране...это объективный процесс связанный с желанием государства держать под контролем все и вся .
    Тот же ЛЕХА
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хотелось бы узнаать о способах и методах многоуровневой системы слежки за гражданами как США так и РОССИИ...

      АНБ
      Дедкастарый
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
        АНБ

        smile И что ?

        А смартфоны...какие программы используются для слежки(чтобы не вгонять их в девайс)?
        а компьютеры...какое железо содержит окна для контроля компьютера?
        а антивирусные программы...какие из них сканируя компьютеры граждан одновременно посылает отчеты на стол в спецотделы АНБ...ФСБ и т. д.
        а бесконечные маршрутизаторы в сетях...
        и многое многое другое... smile
        Тот же ЛЕХА
    2. Reptiloid Сегодня, 06:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...абсолютно уверен что такая же система создается и у нас в нашей стране...это объективный процесс связанный с желанием государства держать под контролем все и вся .
      В первую очередь контролировали бы непосредственно свой чиновничий аппарат.
      Reptiloid
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Вообще то до реальных сетей пятого покаления еще дальше чем до Луны пешком! То, что достигается в лабораториях, в реальности неприемлемо из за фантастической дороговизны, и излишне сложных узлов приемопередающей аппаратуры!
    Геркулесыч
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:47
    необходимым уровнем безопасности для предотвращения киберугрозы со стороны Китайской Народной Республики. Ню-ню.Пока вы своё 5-е создаёте,Китай лаского перейдёт в уровень 7-го.Боюсь представить,что Россия сотворит...
    ВЕРЕСК
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    новая сеть должна появиться в США в течение 3-х ближайших лет
    На днях Медведев заявил, что к 2020 г России необходимо начать переход на 5G. Поэтому этот вопрос рассматривается не только в Сша и не из-за киберугроз Китая.
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:26
      Геннадий hi -сети 5G в данный момент не существует! Разработки ведутся, нароботок куча, но все это ужасно дорого, и излишне сложно! То, что в лабораториях и НИИ получают, соответствует сетям 4,5G , но никак не сетям пятого покаления! А разница там очень огромная.
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:32
        hi Понятно, что это так просто с кандачка не сделаешь. Но запомнился наш скачок с 3G на 4G (не успели ввести одно, как туд же вводят другое) - населению пришлось менять телевизоры, либо покупать приставки, чтобы смотреть в цифре. Растрясли тогда российского потребителя знатно.
        rotmistr60
  6. Alex-a832 Сегодня, 06:55
    Сейчас актуально развертывание своих собственных сетей, на собственном оборудовании, со своим собственным программным обеспечением. Пока мы пользуемся западным оборудованием и программным обеспечением, в том числе и операционками типа Виндовс и МакОС, мы будем вечно под киберкаблоком у АНБ, ЦРУ, ФБР и прочей западной нюхаческой братии.
    Фраза по неоколониализм Китая звучит от США, как фраза о негуманности советского народа от Гитлера. Никто в истории мира не истребил столько китайцев в колониальных притязаниях, как англосаксы.
    Alex-a832
  7. лысова Сегодня, 07:26
    Всё как обычно, нужны деньги - создай угрозу и лепи ( изделие ) любую туфтень, отвечать не придётся, всё повязано. А на счёт прослушки - так она и по старой сети неплохо ведётся.
    лысова
  8. rocket757 Сегодня, 07:57
    Ну так записками на бумаге общайтесь! Эт даж не хорошо забытое старое, так было считай ВЧЕРА!
    rocket757
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