Венгрия становится «маленькой Россией». Так считают в Польше

«Но на самом деле венгерский премьер, говоря о российском лидере, описывает собственные мечты и собственные проблемы. В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И, похоже, как Путин, хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмирённую оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия «поднялась с колен».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru