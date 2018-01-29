10:18 29 января

Венгрия становится «маленькой Россией». Так считают в Польше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан равняется на русского президента Владимира Путина и строит у себя «Россию в миниатюре». Об этом говорит журналист из Польши Михал Кацевич.



Россия в миниатюре — вот что создаётся нынче на Дунае. Маленькую Россию делает из Венгрии премьер В. Орбан, который не устаёт «восхищаться Путиным». Орбан стремится поднять Венгрию с колен и возродить её «величие». Правда, премьер тут же жалуется: мол, эта политика не находит понимания.


«Виктор Орбан берёт российские деньги и российский газ. Он также принимает идеологию из Кремля. Восхищённый Владимиром Путиным венгерский премьер строит на Дунае Россию в миниатюре», — указывает в польской версии журнала «Newsweek» Михал Кацевич. И восторг перед Путиным — не фантазия.

Недавно о представлении Путина на Западе венгерский премьер с горечью поведал в интервью итальянской газете «La Repubblica». «В Европе рискованно говорить хотя бы полслова в положительном ключе в адрес Путина. Он представляется с копытами и рогами, как дьявол. Чтобы в вас признали порядочного европейца, следует описывать Путина как дьявола», — цитирует венгерского премьер-министра канал «ИноТВ».

Далее журналист интерпретирует речи Орбана:

«Но на самом деле венгерский премьер, говоря о российском лидере, описывает собственные мечты и собственные проблемы. В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И, похоже, как Путин, хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмирённую оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия «поднялась с колен».


Однако поднимание с колен отчего-то не находит понимания. Не то чтобы в самой Венгрии, но в Евросоюзе.

«Европа не понимает Россию», — поясняет сам Орбан это непонимание. Так же Европа не понимает и Венгрию, объясняет уже пан Кацевич.

Как видим, круговое непонимание. Европа не понимает ни Россию, ни Венгрию. И только Польша понимает всех и всем всё объясняет.

Почему эта тема вдруг озаботила польского журналиста? Всё очень просто: у Варшавы после её реформ образовались серьёзные трения с ЕС, похожие на трения венгерские. Дошло уже до того, что Польше могут выкатить серьёзные санкции на уровне Брюсселя. Есть даже мнение, что Польша примерно в 2020 году покинет дружные ряды ЕС, потому как к тому времени финансовая европоддержка окончится, и Польша вместо бенефициара превратится в плательщика. Подробнее о хитром польском плане читайте на «Военном обозрении».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. ul_vitalii Сегодня, 07:11
    Умом им Венгрию не понять.
    ul_vitalii
    1. Shurik70 Сегодня, 07:14
      Польша примерно в 2020 году покинет дружные ряды ЕС, потому как к тому времени финансовая европоддержка окончится, и Польша вместо бенефициара превратится в плательщика

      Как будто уход из ЕС спишет долги.
      Пока поляки ездят в Германию работать сантехниками без визы, ни один польский политик не заикнётся о выходе. Его четвертуют за такое.
      Shurik70
      1. maxim947 Сегодня, 07:24
        Европа не понимает ни Россию, ни Венгрию. И только Польша понимает всех и всем всё объясняет.

        Хорошо сказано, добавить нечего.
        maxim947
        1. влад66 Сегодня, 07:56
          И только Польша понимает всех и всем всё объясняет.

          Шли бы лучше Качинского копать вонючки. fellow
          влад66
      2. просто экспл Сегодня, 07:43
        но их и приболтов все равно ожидает ухудшение экономики . и я кстати этим доволен , а то они матера рассказывать какие они успешные , и какая у них клевая иканомека , построенная не как у варваров на нефти .
        вот сейчас и посмотрим , как оно без нефти и какая у них на самом деле иканомека .
        просто экспл
    2. сибиралт Сегодня, 07:23
      Очень мало инфы о наших бывших союзниках по Варшавскому договору. Да что там. О той же Белоруссии почти ничего не доходит. Как то всё больше о тех кто нам гадит. Они же из наших телевизоров не вылазят и льют грязь на нашу страну , да еще гонорар получают по миллиону в месяц. recourse
      сибиралт
      1. rocket757 Сегодня, 07:42
        Смешно.Кто там на кого равняется, шо за бред!
        Абсолютно национальные правительства, абсолютно национальные интересы, НАЦИОНАЛИСТЫ в нормальном определении этого явления!!!
        Эт явление родилось задолго до нынешних политиков ... кто и как идёт по этому пути, вот и вся похожесть, подражание и т.п.
        Для глобального, либерального гадючника эт просто смерть .... вот и бесятся!!! Шо делать, хочешь уцелеть собирайся в могучую кучку и ... придется злопыхателям доходчиво объяснять, что их сюда не звали. Есть один самый сильный, безусловный лидер, к нему и постараются прижаться .... вопрос самосохранения, ничего личного.
        rocket757
    3. 73bor Сегодня, 08:25
      Как кто-то начинает иметь собственное мнение отличное от "общеевропейского" сразу записывают в ярых "путинистов"!
      73bor
    4. Венд Сегодня, 09:04
      Стоить из себя Россию, лучше чем строить из себя США.
      Венд
    5. serg.shishkov2015 Сегодня, 10:01
      так мадьяры в Европу с Туранской низменности переселились, Почти наши!
      serg.shishkov2015
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    Виктор Орбан берёт российские деньги и российский газ
    Поляк намекает, что не плохо было бы замутить в Венгрии "Орбангейт"? Так бежите за помощью к своим верным "друзьям и защитникам" американцам. Они помогут. Одно дело равняться в чем-то на ВВП, а другое строить великую Польшу от моря до моря. Поэтому полякам лучше помолчать.
    rotmistr60
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:19
    он хочет, чтобы Венгрия «поднялась с колен».
    Не получится. У них нет Гайдара, Чубайса, Грефа.....
    Uncle Lee
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:21
    Ну, так значит у Урбана осталась совесть и здравый смысл! А у польши только гонор и яблоки. ...
    Геркулесыч
    1. просто экспл Сегодня, 07:44
      Орбан , Земан , Додон , все же в Европе начинают хоть по чуть чуть но прибиваться политики которые не прозападные . думающие о своих странах .
      просто экспл
  5. ordinary Сегодня, 07:23
    пшеки и есть пшеки ....
    ordinary
  6. victorsh Сегодня, 07:24
    Всё очень просто: у Варшавы после её реформ образовались серьёзные трения с ЕС, похожие на трения венгерские.
    Все еще проще.Пшеки выступают против"Северного потока".Понятно-вместе с украинцами теряют халяву.Но в т.ж. время требуют от России снизить цену на газ.А вот это круто.
    victorsh
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:30
    Кацевич. Польша-это где?Якутия в 5 раз больше!Он ещё и выпендриваться осмелел! Венгрия-посмотрим.То-же не всё ровно было.Будем посмотреть на далее!
    ВЕРЕСК
  8. К-50 Сегодня, 07:36
    журналист из Польши Михал Кацевич: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан равняется на русского президента Владимира Путина и строит у себя «Россию в миниатюре»

    А что ему надо равняться на кичливых и брехливых ляхов и строить ВеликоПольшу?
    Человек строит свою страну для своего народа, что за шакалья привычка лезти со своими указивками как и кому что делать!!! fool
    К-50
  9. Вышибала Сегодня, 07:38
    Венгры молодцы - чуров не пускают
    Вышибала
  10. Hard Rock Сегодня, 07:42
    Пусть этот кацевич смотрит в свою сторону, на свою Польшу. Более нацистского государства в Европе нет сейчас. Сами у себя всё запретили, всю оппозицию разогнали, всю верхушку угробили, развели нацистов! Поляки всё своё существование страдали и страдать будут от своего "шляхетского гонору"! Сколько раз их стирали с карты мира? Мало? При таком поведении новая стирка не за горами. Сколько понтов! Хоть я и не люблю черчиля, но очень точно про них сказал - гиена Европы-! Ни морали, ни чести, ни совести! Одни гонористые понты!
    Hard Rock
  11. Немезида Сегодня, 07:43
    Венгрия хочет кусок Украины и Польша хочет кусок...Разница в том,что Польша хочет кусок побольше...
    Немезида
  12. AID.S Сегодня, 07:55
    Дошло уже до того, что Польше могут выкатить

    Недолго осталось полену гореть....
    AID.S
  13. Alex-a832 Сегодня, 07:59
    Что хотел сказать этот журналист? В тонкой манере обозвать Орбана путинопоклонником? В итоге он Орбану скорее комплимент отвесил.
    И, похоже, как Путин, хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмирённую оппозицию.

    В этой фразе перед словом "олигархов" недостает слова "подконтрольных". Олигархи, как тараканы, приживаются практически при любой власти, главное держать их в узде, иначе тот же Путин закончил бы, как Николай II.
    Alex-a832
  14. Балу Сегодня, 08:07
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан равняется на русского президента Владимира Путина и строит у себя «Россию в миниатюре».
    Праильно делает. Рядом примеры подскакивания перед США: Болгария, Украина, Молдавия, прибалтика... Как с финансами, Польша? Деньги у самой большой мишени для искандеров есть?
    В 70-е црули подкатили на "выгодных" условиях фирму, которая обещала построить химкомбинат. СЭВ денег не дал, все расписано. Црули подогнали полякам кредит. Комбинат построили, перед запуском фирма растворилась. Опять кредит на кабальных условиях, а дальше все и так знают. Цруль Валенса повел народ на баррикады. Зато теперь простой электрик с шахты владеет целым поместьем, буржуй.

    Балу
  15. anjey Сегодня, 08:11
    Что тут удивительного, у России с Венгрией много общего,особенно финно-угорская языковая ветвь....,марийцы как пример, в Йошкар -Оле целый район построили венгры ....
    anjey
  16. Strashila Сегодня, 08:27
    "Есть даже мнение, что Польша примерно в 2020 году покинет дружные ряды ЕС, потому как к тому времени финансовая европоддержка окончится, и Польша вместо бенефициара превратится в плательщика."... за ней потянутся и остальные страны бывшего социалистического лагеря... халява заканчивается... там и Прибалтика на подходе, только теперь они с голым анусом... профукали так ненавистное ими наследие СССР.
    Strashila
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