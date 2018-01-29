Венгрия становится «маленькой Россией». Так считают в Польше
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан равняется на русского президента Владимира Путина и строит у себя «Россию в миниатюре». Об этом говорит журналист из Польши Михал Кацевич.
Россия в миниатюре — вот что создаётся нынче на Дунае. Маленькую Россию делает из Венгрии премьер В. Орбан, который не устаёт «восхищаться Путиным». Орбан стремится поднять Венгрию с колен и возродить её «величие». Правда, премьер тут же жалуется: мол, эта политика не находит понимания.
«Виктор Орбан берёт российские деньги и российский газ. Он также принимает идеологию из Кремля. Восхищённый Владимиром Путиным венгерский премьер строит на Дунае Россию в миниатюре», — указывает в польской версии журнала «Newsweek» Михал Кацевич. И восторг перед Путиным — не фантазия.
Недавно о представлении Путина на Западе венгерский премьер с горечью поведал в интервью итальянской газете «La Repubblica». «В Европе рискованно говорить хотя бы полслова в положительном ключе в адрес Путина. Он представляется с копытами и рогами, как дьявол. Чтобы в вас признали порядочного европейца, следует описывать Путина как дьявола», — цитирует венгерского премьер-министра канал «ИноТВ».
Далее журналист интерпретирует речи Орбана:
Однако поднимание с колен отчего-то не находит понимания. Не то чтобы в самой Венгрии, но в Евросоюзе.
«Европа не понимает Россию», — поясняет сам Орбан это непонимание. Так же Европа не понимает и Венгрию, объясняет уже пан Кацевич.
Как видим, круговое непонимание. Европа не понимает ни Россию, ни Венгрию. И только Польша понимает всех и всем всё объясняет.
Почему эта тема вдруг озаботила польского журналиста? Всё очень просто: у Варшавы после её реформ образовались серьёзные трения с ЕС, похожие на трения венгерские. Дошло уже до того, что Польше могут выкатить серьёзные санкции на уровне Брюсселя. Есть даже мнение, что Польша примерно в 2020 году покинет дружные ряды ЕС, потому как к тому времени финансовая европоддержка окончится, и Польша вместо бенефициара превратится в плательщика. Подробнее о хитром польском плане читайте на «Военном обозрении».
Россия в миниатюре — вот что создаётся нынче на Дунае. Маленькую Россию делает из Венгрии премьер В. Орбан, который не устаёт «восхищаться Путиным». Орбан стремится поднять Венгрию с колен и возродить её «величие». Правда, премьер тут же жалуется: мол, эта политика не находит понимания.
«Виктор Орбан берёт российские деньги и российский газ. Он также принимает идеологию из Кремля. Восхищённый Владимиром Путиным венгерский премьер строит на Дунае Россию в миниатюре», — указывает в польской версии журнала «Newsweek» Михал Кацевич. И восторг перед Путиным — не фантазия.
Недавно о представлении Путина на Западе венгерский премьер с горечью поведал в интервью итальянской газете «La Repubblica». «В Европе рискованно говорить хотя бы полслова в положительном ключе в адрес Путина. Он представляется с копытами и рогами, как дьявол. Чтобы в вас признали порядочного европейца, следует описывать Путина как дьявола», — цитирует венгерского премьер-министра канал «ИноТВ».
Далее журналист интерпретирует речи Орбана:
«Но на самом деле венгерский премьер, говоря о российском лидере, описывает собственные мечты и собственные проблемы. В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И, похоже, как Путин, хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмирённую оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия «поднялась с колен».
Однако поднимание с колен отчего-то не находит понимания. Не то чтобы в самой Венгрии, но в Евросоюзе.
«Европа не понимает Россию», — поясняет сам Орбан это непонимание. Так же Европа не понимает и Венгрию, объясняет уже пан Кацевич.
Как видим, круговое непонимание. Европа не понимает ни Россию, ни Венгрию. И только Польша понимает всех и всем всё объясняет.
Почему эта тема вдруг озаботила польского журналиста? Всё очень просто: у Варшавы после её реформ образовались серьёзные трения с ЕС, похожие на трения венгерские. Дошло уже до того, что Польше могут выкатить серьёзные санкции на уровне Брюсселя. Есть даже мнение, что Польша примерно в 2020 году покинет дружные ряды ЕС, потому как к тому времени финансовая европоддержка окончится, и Польша вместо бенефициара превратится в плательщика. Подробнее о хитром польском плане читайте на «Военном обозрении».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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