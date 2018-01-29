10:21 29 января

В США планируют представить «российский санкционный список»

Американская администрация в понедельник планирует представить так называемый «кремлевский доклад», или, как его называют в Белом доме, «российский санкционный список», передает РИА Новости.



Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки», который Трамп подписал в августе 2017-го.


«Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет"», – говорится в материале.

В Минфине США, где готовится список, ясности по этому вопросу также не добавляют. Там лишь отмечают, что ведется «активная работа над списком олигархов, которые приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения».

Не разглашаются и имена тех, кто попал или попадет в новый черный список. В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.

Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким,
сказал он, выступая на форуме в Давосе.

В свою очередь, посол США в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что «публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц».

Бывший главный спец США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление «кремлевского доклада» попыткой «припечатать к позорному столбу российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы».

Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует,
сказал Фрид в интервью газете USA Today.

В свою очередь, американский политолог Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ «незаконными».

Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций,
написал он в одной из своих статей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 08:49
    Пусть вводят санкции, нефиг прятать деньги по офшорам. Пора заставить эти деньги работать в российской экономике.
    А если какой-то чиновник-олигарх не сможет воспользоваться офшорной виллой, то это должны быть его проблемы.
    ИмПерц
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:51
      Не понимаю до каких пор будем утираться и выражать сожаления . Позорище . Не великая страна а какая то банановая республика .
      Spartanez300
      1. влад66 Сегодня, 09:01
        Все их потуги на анекдот смахивают. laughing
        Журналюг больше волнует эта тема. wink
        влад66
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:04
          новые санкции- опять повысят плату за ЖКХ,и цены в магазинах.... нами управляет Омерига !
          Дедкастарый
    2. сибиралт Сегодня, 09:04
      Пора бы уже у наших олигархов отжимать недвижимость в США и замораживать счета. Но кооператив "Озеро" этим не сломишь! am
      сибиралт
  2. Труд Сегодня, 08:49
    По моему этот список волнует больше всего журналистов
    Труд
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:54
      Эт точно - теперь всю неделю из всех утюгов будут вещать . Готовим попкорн smile
      КВУ-НСвД
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:49
    Да я уже неделю не сплю....попаду в список или нет !? recourse
    Uncle Lee
    1. Tiras Сегодня, 09:13
      Тут ещё хорошо бы не попасть в список работников предприятий, которые принадлежат тем, кто попадает в санкционный список или зависит от таковых.
      Tiras
      1. vovanpain Сегодня, 09:22
        Цитата: Tiras
        Тут ещё хорошо бы не попасть в список работников предприятий, которые принадлежат тем, кто попадает в санкционный список или зависит от таковых.

        Ну так бегите уважаемый, бегите, наше ОДК какой год под санкциями и чего, как работали, так и продолжаем, вот паникеров к стенке бы надо прислонить, что бы глупыми лозунгами не разбрасывались.
        vovanpain
  4. Комментарий был удален.
  5. Altona Сегодня, 08:52
    Цитата: Spartanez300
    Наши соплежуи как всегда кроме сожаления ничего не выразят .

    ---------------------------
    Наша илитка то еще ссыкло. И так уж действует по принципу "чего изволите", так все равно ей пинки отвешивают. Нисколько гордости нет, только бабло на уме.
    Altona
  6. morpogr Сегодня, 08:57
    Не прикрытое экономическое давление и шантаж только лишний раз доказывают что Америка ведёт грязную и подлую игру чтоб ослабить экономику и предприятия конкурентов. Да только таким способом они сами копают себе яму. Многие уже понимают что если их политика и действия не будут совпадать с интересами США то тут же случатся ссанкции, а повод придумают.
    morpogr
    1. BerBer Сегодня, 09:06
      Первые санкции воспринимаются, как шок. А потом, как после прививки. Так же и по хим. оружию - сколько пробирок Пауэла мы видели? Нет фантазии у людей.
      BerBer
  7. трофим Сегодня, 09:10
    Ну что, час "хэ" все ближе и ближе. Народ должен знать своих хероев в лицо.
    трофим
  8. Симон Сегодня, 09:11
    Цитата: ИмПерц
    Пусть вводят санкции, нефиг прятать деньги по офшорам. Пора заставить эти деньги работать в российской экономике.
    А если какой-то чиновник-олигарх не сможет воспользоваться офшорной виллой, то это должны быть его проблемы.

    Похоже наша элита скоро забудет про свои денежки в офшорах и штатах! Американцы их "приватизируют" с помощью санкций. tongue laughing
    Симон
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    Неужели американцы наступят на эти грабли? Ведь реально приведёт к оттоку капитала из офшоров. Обратно, туда, откуда вывозили. Ну и прививку от вывоза на десятки лет. Даже если, опомнившись, отменят санкции...
    Горный стрелок
  10. Alexey-74 Сегодня, 09:20
    Боятся этого списка в России только у кого рыльце в пушку.......нормальные политики и бизнесмены этого списка даже и знать не желают. Да и вообще до каких пор Россия себя позволять будет шантажировать этими недоносками из США???
    Alexey-74
  11. Alex-a832 Сегодня, 09:38
    Нет бы внесли в санкционный список всех чиновников России поголовно, акромя представителей международного уровня. Нечего в США и Европу им кататься, имущество там держать. Так агенты влияния и плодятся. В свое время и мне регулярно поступали предложения на всякие бесплатные семинары и конференции приезжать, чаще всего в Британию. Какого ляда, спрашивается они за бесплатно нашего брата размещать, кормить будут, экскурсионные поездки устраивать? И эта "халява" в стране махрового капитализма! А многие соблазняются на этот "бесплатный сыр".
    Alex-a832
Картина дня