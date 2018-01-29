В США планируют представить «российский санкционный список»
Американская администрация в понедельник планирует представить так называемый «кремлевский доклад», или, как его называют в Белом доме, «российский санкционный список», передает РИА Новости.
Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки», который Трамп подписал в августе 2017-го.
«Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет"», – говорится в материале.
В Минфине США, где готовится список, ясности по этому вопросу также не добавляют. Там лишь отмечают, что ведется «активная работа над списком олигархов, которые приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения».
Не разглашаются и имена тех, кто попал или попадет в новый черный список. В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.
В свою очередь, посол США в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что «публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц».
Бывший главный спец США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление «кремлевского доклада» попыткой «припечатать к позорному столбу российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы».
В свою очередь, американский политолог Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ «незаконными».
Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки», который Трамп подписал в августе 2017-го.
«Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет"», – говорится в материале.
В Минфине США, где готовится список, ясности по этому вопросу также не добавляют. Там лишь отмечают, что ведется «активная работа над списком олигархов, которые приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения».
Не разглашаются и имена тех, кто попал или попадет в новый черный список. В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.
Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким,сказал он, выступая на форуме в Давосе.
В свою очередь, посол США в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что «публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц».
Бывший главный спец США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление «кремлевского доклада» попыткой «припечатать к позорному столбу российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы».
Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует,сказал Фрид в интервью газете USA Today.
В свою очередь, американский политолог Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ «незаконными».
Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций,написал он в одной из своих статей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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