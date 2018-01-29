В США планируют представить «российский санкционный список»

Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким,

Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует,

Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций,