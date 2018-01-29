Американский эксперт: Россия уверенно догоняет США в области беспилотных боевых систем
Россия в скором времени может обогнать США в области беспилотных боевых систем, приводит РИА Новости мнение американского эксперта Самуэля Бендетта.
«Россия производит разведывательные беспилотники собственной разработки ("Элерон") или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой, благодаря чему их можно использовать без боязни потерять», – пишет эксперт в своей статье, опубликованной в издании Defence One.
Кроме того, «Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников – летом был представлен БЛА с большой продолжительностью полета "Орион", к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого"», – говорится в материале. К тому же, российские военные ведут переговоры о создании «роев беспилотников с искусственным интеллектом».
Что касается наземных комплексов, то Минобороны РФ уже активно использует роботов для разминирования и разведки: «так, в Сирии успешно были применены роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера"». Кроме того, отмечает автор, «к принятию на вооружение готовятся тяжелые боевые роботы вроде "Уран-9" и "Вихрь" и средние "Нерехта", "Платформа-М"».
В свою очередь США «осторожничают и только планируют развитие наземных роботов для наземной поддержки». По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.
Эксперт отмечает также, что «в целом российские технологии всё еще отстают от западных по таким ключевым направлениям, как средства связи, микроэлектроника и высокотехнологичные комплексы управления». Однако российские специалисты быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и «военному руководству США давно пора задуматься об этом», заключает он.
«Россия производит разведывательные беспилотники собственной разработки ("Элерон") или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой, благодаря чему их можно использовать без боязни потерять», – пишет эксперт в своей статье, опубликованной в издании Defence One.
Кроме того, «Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников – летом был представлен БЛА с большой продолжительностью полета "Орион", к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого"», – говорится в материале. К тому же, российские военные ведут переговоры о создании «роев беспилотников с искусственным интеллектом».
Что касается наземных комплексов, то Минобороны РФ уже активно использует роботов для разминирования и разведки: «так, в Сирии успешно были применены роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера"». Кроме того, отмечает автор, «к принятию на вооружение готовятся тяжелые боевые роботы вроде "Уран-9" и "Вихрь" и средние "Нерехта", "Платформа-М"».
В свою очередь США «осторожничают и только планируют развитие наземных роботов для наземной поддержки». По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.
Эксперт отмечает также, что «в целом российские технологии всё еще отстают от западных по таким ключевым направлениям, как средства связи, микроэлектроника и высокотехнологичные комплексы управления». Однако российские специалисты быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и «военному руководству США давно пора задуматься об этом», заключает он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
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