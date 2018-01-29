10:12 29 января

Американский эксперт: Россия уверенно догоняет США в области беспилотных боевых систем

Россия в скором времени может обогнать США в области беспилотных боевых систем, приводит РИА Новости мнение американского эксперта Самуэля Бендетта.

Американский эксперт: Россия уверенно догоняет США в области беспилотных боевых систем


«Россия производит разведывательные беспилотники собственной разработки ("Элерон") или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой, благодаря чему их можно использовать без боязни потерять», – пишет эксперт в своей статье, опубликованной в издании Defence One.


Кроме того, «Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников – летом был представлен БЛА с большой продолжительностью полета "Орион", к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого"», – говорится в материале. К тому же, российские военные ведут переговоры о создании «роев беспилотников с искусственным интеллектом».

Что касается наземных комплексов, то Минобороны РФ уже активно использует роботов для разминирования и разведки: «так, в Сирии успешно были применены роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера"». Кроме того, отмечает автор, «к принятию на вооружение готовятся тяжелые боевые роботы вроде "Уран-9" и "Вихрь" и средние "Нерехта", "Платформа-М"».

В свою очередь США «осторожничают и только планируют развитие наземных роботов для наземной поддержки». По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.

Эксперт отмечает также, что «в целом российские технологии всё еще отстают от западных по таким ключевым направлениям, как средства связи, микроэлектроника и высокотехнологичные комплексы управления». Однако российские специалисты быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и «военному руководству США давно пора задуматься об этом», заключает он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 09:36
    Главное элементная база отечественная, а остальное приложится.
    ul_vitalii
    1. Тралл Сегодня, 09:47
      У этого эксперта семь пятниц на неделе smile
      Аналитик Самуэль Бендетт из американской некоммерческой организации CNA (Center for Naval Analyses) заявил, что российские разработки военных беспилотников «отстают» от зарубежных аналогов. Об этом сообщает сообщает Breaking Defense со ссылкой на презентацию эксперта в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон).
      Аналитик заявил, что Россия уступает в этой области США, а также «китайцам, иранцам и туркам».

      октябрь 2017
      Тралл
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:58
        По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать
        Да уж , вопросы этики у американцев в приоритете - спросите у кого хотите winked А по сути - в чём-то мы впереди с заделом , в чём-то они . По моему мнению необходимо ускорение по дальним ударно-разведывательным БПЛА и по увеличению доли по настоящему отечественных комплектующих
        КВУ-НСвД
  2. Александр 3 Сегодня, 09:38
    Ну что,догоним и перегоним?Цена -качество у нас всегда было лучше.
    Александр 3
  3. Vincent Сегодня, 09:39
    " американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать."
    Кто подобный бред выдумывает?
    Vincent
  4. Homos Сегодня, 09:48
    По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.
    Интересно, а что скажет господин Беннетт по поводу той беспилотной машины, которая сейчас у руля США сидит и постоянно выдает противоречивые заявления по поводу внешней политики? Или он только на пенсии скажет, эта беспилотная машина уже сгубила не одну страну и не первый миллион жизней?
    Homos
    1. Астория Сегодня, 09:58
      По данным лондонского Бюро журналистских расследований (TBIJ), в глобальном масштабе Афганистан - страна, территория которой наиболее часто подвергалась атакам беспилотников. В период с 2001 по 2013 годы здесь зафиксировано по меньшей мере 1670 подобных авиаударов.

      Более точные данные, чем количество бомбардировок с беспилотников по афганской территории, отсутствуют. Сколько людей погибло в результате ударов "ангелов смерти", как дроны привыкли называть в Афганистане и Пакистане, по-прежнему неясно. В то же время имеющаяся в распоряжении TBIJ информация свидетельствует: более 80 процентов жертв дронов, личность которых установлена, являлись мирными жителями. В то же время в ближайшее окружение террористической группировки "Аль-Каида" входили лишь четыре процента убитых. По оценкам TBIJ, с 2004 года в результате авиаударов беспилотников в Пакистане погибло более 3000 человек.

      Мишени беспилотников в Афганистане: террористы или мирные жители
      DW, 2016
      Астория
  5. Alex-a832 Сегодня, 09:52
    у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать

    Прочитал эту фразу - чуть с кресла не свалился, подлокотники спасли. Эти "гуманисты" любят убивать собственноручно, чтобы мяса побольше было. Робот, видимо, лишает возможности наслаждаться этим процессом...
    Alex-a832
  6. astepanov Сегодня, 09:57
    "По мнению Бендетта, у американского командования возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать." Во как! С напалмом, фосфорными бомбами против мирняка они не сумлеваются, по Японии атомными бомбами шарахнули без сомнений, Дрезден спалили дотла, химическое оружие так и не уничтожили, а тут вдруг застеснялись. Твари лицемерные.
    astepanov
  7. cniza Сегодня, 10:02
    Однако российские специалисты быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и «военному руководству США давно пора задуматься об этом», заключает он.


    Не надо нас хвалить , мы понимаем , что вам нужно ещё денег...
    cniza
  8. Alex-a832 Сегодня, 10:03
    Предпочтение в вооружениях зависят от доктрины конкретного государства. Для США видится их основная задача в нападении на чужой территории в основном ракетными средствами и авиацией. Для России - это однозначно эшелонированная оборона от США и иже с ними, поэтому у нас предпочтения в ЗРК, ПРО и разнообразных наземных видах вооружений, ведь авиация и ракеты территорию не захватывают, а только подавляют сопротивление. В этой связи америга ушла вперед по авиадронам, а мы - по наземным. При этом беспилотные наработки у нас были впереди амерсов еще со времен "Бурана".
    Alex-a832
  9. Alexey-74 Сегодня, 10:11
    Средства связи? Ребята мне жаль ваших спецов из Пентагона. Современные средства связи уже лучше ваших и защищены гораздо лучше. Высокоточные комплексы? Так посмотрите на наши Калибры и Х-101, Искандер и Бастион и вам все станет ясно. Хватит шоуменить, надо реально смотреть на ситуацию.....
    Alexey-74
Картина дня