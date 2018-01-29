10:16 29 января

В Дании одобрен план увеличения военных расходов

Парламент Дании одобрил план увеличения оборонных расходов королевства в ближайшие шесть на 12,8 млрд. крон ($2,14 млрд), передает ТАСС.

В Дании одобрен план увеличения военных расходов


Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает. Мы должны продемонстрировать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть,
заявил глава датского кабинета министров Ларс Лёкке Расмуссен.


Согласно сообщению правительства, финансирование не будет распределяться равномерно. «Если в 2017 году бюджет Минобороны Дании составил 21,7 млрд. крон ($3,6 млрд.), то в 2018-м эта сумма будет увеличена на 800 млн. крон ($134 млн.), а в 2023-м – на 4,8 млрд. крон ($800 млн.). Таким образом, как указывают в самом ведомстве, к концу шестилетнего срока размеры годового оборонного бюджета увеличатся на 20% по сравнению с 2017 годом», – поясняет агентство Ritzaus Bureau.

Предполагается, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%. В правительстве подчеркнули, что Дания впервые увеличит этот показатель со времени окончания холодной войны (напомним, НАТО членом которого является королевство, требует от своих членов довести военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году).

Сообщается, что из выделяемых средств $233 млн. предназначены на борьбу с киберугрозами, в том числе на создание центра, который будет специализироваться в данной области. На 50% будет также увеличено финансирование международных операций, в которых принимает участие Дания.

Кроме того, численность Вооруженных сил Дании будет увеличена с 20 до 20,7 тыс. человек за счет создания новой бригады, оснащенной новой военной техникой. В связи с этим, ежегодное число призывников возрастет с 4-х до 4,5 тыс.

Использованы фотографии: https://antinormanist.livejournal.com
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Комментарии 7

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  1. Oznob Сегодня, 10:00
    Это типа гонка вооружений навязанная СССР только в обратную сторону?
    Oznob
  2. Дормидонт Сегодня, 10:00
    Бедный Йорик, бедный Йорик...
    Дормидонт
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:09
      Да уж, не всё ладно в Датском королевстве, особенно с головой его нынешних руководителей, пронзённой русофобией.
      Гигант мысли
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:05
    Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает.
    Прибалто-майданный русофобно- шизофреничный призрак бродит по Европе . Кукундер едет повсеместно
    КВУ-НСвД
  4. MoJloT Сегодня, 10:05
    Теперь оркестр армии Дании сможет позволить бантики
    MoJloT
  5. АнпеЛ Сегодня, 10:07
    милитаризировавшиеся и озлобленные копенКакенцы
    АнпеЛ
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Мы должны продемонстрировать решимость
    От такой "решимости" Дании России хуже не станет, а вот Дания растрясет свой кошелек. Только не стоит мне говорить, что живут они богато и у них "денег куры не клюют...". Лишних денег не бывает. А русофобия болезнь заразная и со скоростью эпидемии шагает по западному миру.
    rotmistr60
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