В Дании одобрен план увеличения военных расходов

Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает. Мы должны продемонстрировать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть,

Парламент Дании одобрил план увеличения оборонных расходов королевства в ближайшие шесть на 12,8 млрд. крон ($2,14 млрд), передает ТАСС заявил глава датского кабинета министров Ларс Лёкке Расмуссен.Согласно сообщению правительства, финансирование не будет распределяться равномерно. «Если в 2017 году бюджет Минобороны Дании составил 21,7 млрд. крон ($3,6 млрд.), то в 2018-м эта сумма будет увеличена на 800 млн. крон ($134 млн.), а в 2023-м – на 4,8 млрд. крон ($800 млн.). Таким образом, как указывают в самом ведомстве, к концу шестилетнего срока размеры годового оборонного бюджета увеличатся на 20% по сравнению с 2017 годом», – поясняет агентство Ritzaus Bureau.Предполагается, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%. В правительстве подчеркнули, что Дания впервые увеличит этот показатель со времени окончания холодной войны (напомним, НАТО членом которого является королевство, требует от своих членов довести военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году).Сообщается, что из выделяемых средств $233 млн. предназначены на борьбу с киберугрозами, в том числе на создание центра, который будет специализироваться в данной области. На 50% будет также увеличено финансирование международных операций, в которых принимает участие Дания.Кроме того, численность Вооруженных сил Дании будет увеличена с 20 до 20,7 тыс. человек за счет создания новой бригады, оснащенной новой военной техникой. В связи с этим, ежегодное число призывников возрастет с 4-х до 4,5 тыс.