10:21 29 января

В соединениях РВСН пройдет слет солдатских матерей

В феврале во всех соединениях РВСН пройдет слет солдатских матерей, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



Родители солдат проведут день в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях. Особое внимание будет обращено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей,
говорится в релизе.


Сообщается, что в ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.

«По инициативе родительских комитетов слеты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы. Данный слет направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН», – рассказали в пресс-службе.

Для встречи и размещения родителей из других регионов будут предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.

Использованы фотографии: http://www.ria56.ru
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. astronom1973n Сегодня, 10:13
    Бред какой.Слет солдатских матерей......
    astronom1973n
    1. Mavrikiy Сегодня, 10:18
      [quote=astronom1973n]Бред какой.Слет солдатских матерей.....
      [quote]обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей[/quote]
      Родителей вызывать будут или папы делиться будут опытом?
      Mavrikiy
  2. Дедкастарый Сегодня, 10:14
    Родители солдат проведут день в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях.
    чортов дурдом...совсем спятили уже. жопы своим чадам вытирать приедут?сиськой покормить?
    Дедкастарый
  3. graf1980 Сегодня, 10:14
    не чего им в частях делать
    graf1980
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:14
    Комитет не рожавших матерей, ну-ну. По полгода на подготовку.
    Mavrikiy
Картина дня