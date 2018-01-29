В соединениях РВСН пройдет слет солдатских матерей

Родители солдат проведут день в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях. Особое внимание будет обращено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей,

В феврале во всех соединениях РВСН пройдет слет солдатских матерей, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что в ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.«По инициативе родительских комитетов слеты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы. Данный слет направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН», – рассказали в пресс-службе.Для встречи и размещения родителей из других регионов будут предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.