Японские военные решили проверить вертолеты США

Силы самообороны Японии намерены провести собственную проверку американских вертолетов AH-1 после экстренной посадки одной из таких машин 23 января на территории префектуры Окинава, заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.По словам Онодэра, американская сторона заявила, что «полеты этих вертолетов не проводились, пока шла проверка». Однако японские военные не намерены «просто принимать эти объяснения в таком виде», в связи с чем «в кратчайшие сроки» будет проведена инспекция, передает ТАСС.Отмечается, что обычно японские военные не проверяют дислоцированную на территории страны американскую военную технику.Однако инциденты с американской техникой на Окинаве стали регулярным явлением.23 января вертолет ВВС США AH-1 экстренно сел на одном из южных островов префектуры Окинава, что стало третьим по счету инцидентом в Японии с участием американской военной техники.Ранее американский вертолет экстренно приземлился в префектуре Окинава неподалеку от местного отеля.Учащийся начальной школы в городе Гинован в Окинаве был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами, а минобороны страны потребовало запретить полеты американских вертолетов над префектурой.