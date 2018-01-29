22:21 29 января

Японские военные решили проверить вертолеты США

Силы самообороны Японии намерены провести собственную проверку американских вертолетов AH-1 после экстренной посадки одной из таких машин 23 января на территории префектуры Окинава, заявил министр обороны страны Ицунори Онодэра.

По словам Онодэра, американская сторона заявила, что «полеты этих вертолетов не проводились, пока шла проверка». Однако японские военные не намерены «просто принимать эти объяснения в таком виде», в связи с чем «в кратчайшие сроки» будет проведена инспекция, передает ТАСС.

Японские военные решили проверить вертолеты США



Отмечается, что обычно японские военные не проверяют дислоцированную на территории страны американскую военную технику.
Однако инциденты с американской техникой на Окинаве стали регулярным явлением.

23 января вертолет ВВС США AH-1 экстренно сел на одном из южных островов префектуры Окинава, что стало третьим по счету инцидентом в Японии с участием американской военной техники.

Ранее американский вертолет экстренно приземлился в префектуре Окинава неподалеку от местного отеля.

Учащийся начальной школы в городе Гинован в Окинаве был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.

МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами, а минобороны страны потребовало запретить полеты американских вертолетов над префектурой.

Использованы фотографии: http://hdwp.ru/
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:39
    Хозяину решили нагрубить , как бы он не обиделся . fool
    Spartanez300
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:48
      Проверять свою технику американцы никому не дадут или она будет осуществлена "правильно понимающими политический момент экспертами " . Ибо при нормальной проверке результаты заставят японцев вежливо прищуриться от удивления
      КВУ-НСвД
    2. влад66 Сегодня, 12:17
      Какие решительные японцы laughing хозяин разве только руками разрешит потрогать wink
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:32
        Чихать хотели матрасники на все эти требования японцев с большой колокольни, они оккупанты, а оккупанты с оккупируимыми не церемонятся по определению.
        Гигант мысли
    3. Николай Грек Сегодня, 21:31
      Цитата: Spartanez300
      Хозяину решили нагрубить , как бы он не обиделся . fool

      япошки - странный народ...страна под америкоссами, а они там какие-то хитрые планы разрабатывают по выманиванию островов у России!!! wassat wassat laughing laughing
      Николай Грек
  2. faterdom Сегодня, 11:43
    Если что, знают куда можно обратиться за реально надежными вертолетами. Это им в Ростов-на-Дону ехать надо.
    faterdom
  3. taiga2018 Сегодня, 11:44
    тяжело жить в оккупации...
    taiga2018
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    «в кратчайшие сроки» будет проведена инспекция
    Да кто же им даст это сделать? Оккупированный и оккупант разные величины, поэтому и права у них разные (оккупированный перед оккупантов вообще прав не имеет). Но японцы хоть словесно выразили свою решимость, чем теперь наверное долго будут гордиться. До следующего падения американского вертолета.
    rotmistr60
  5. Alex-a832 Сегодня, 11:45
    Борзеют японцы. Того и гляди, что хозяина куснут...
    Alex-a832
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
      Собака показавшая хозяину клыки подвергается м-мм.. репрессиям
      КВУ-НСвД
      1. Alex-a832 Сегодня, 12:07
        Несомненно. И, как обычно, дальше лизать пятки хозяину, заискивающе заглядывая в его глаза...
        Alex-a832
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:12
          Значит можно и за ухом почесать и вкусняшкой побаловать , а как же , ведь друг человека laughing
          КВУ-НСвД
  6. Egorovich Сегодня, 11:46
    Помашут ручками, потрепыхаются, повозмущаются и все пойдет по накатанной. Смерд всегда будет и останется смердом. yes
    Egorovich
  7. роман66 Сегодня, 11:59
    решительно сделать сэппуку перед воротами военной базы - пусть знают!
    роман66
  8. Alex-a832 Сегодня, 12:02
    Гордая японская нация сейчас на реальные выпады против США не готова, привыкли пресмыкаться, про ядерные бомбардировки стараются стыдливо помалкивать. Вместо этого тщательно вылизывают своему амерскому хозяину ботинки (и между ними) negative
    Alex-a832
  9. Felix99 Сегодня, 13:20
    Ранее американский вертолет экстренно приземлился в префектуре Окинава неподалеку от местного отеля.

    Имеется ли вероятность, что пилот просто слетал "на хоря"?
    Felix99
  10. Paranoid50 Сегодня, 21:30
    Как ветер роняет
    Деревьев листья сухие
    Лопасти птицы железной...
    Paranoid50
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