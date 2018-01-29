Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3"
Научно-исследовательская работа по формированию облика боевой экипировки нового поколения "Ратник" завершена. Об этом заявил "Интерфаксу" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
Сейчас известно, что в комплект "Ратника-3" войдут системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.
Ранее Минобороны сообщало, что в состав нового "Ратника" может войти и специальный боевой экзоскелет, значительно усиливающий физические возможности военнослужащего.
Дмитрий Семизоров отметил, что пассивные экзоскелеты сейчас испытываются саперами, у которых защитное снаряжение весит не один десяток килограммов. Проводятся испытания и активных экзоскелетов, но, по словам генерального директора, они "пока далеки от совершенства". Собеседник агентства уточнил, что главным тормозом на пути создания этих устройств является отсутствие автономных источников питания с необходимыми параметрами, передает РГ-Сила
В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих. Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения- сказал собеседник агентства.
Сейчас известно, что в комплект "Ратника-3" войдут системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.
Ранее Минобороны сообщало, что в состав нового "Ратника" может войти и специальный боевой экзоскелет, значительно усиливающий физические возможности военнослужащего.
Дмитрий Семизоров отметил, что пассивные экзоскелеты сейчас испытываются саперами, у которых защитное снаряжение весит не один десяток килограммов. Проводятся испытания и активных экзоскелетов, но, по словам генерального директора, они "пока далеки от совершенства". Собеседник агентства уточнил, что главным тормозом на пути создания этих устройств является отсутствие автономных источников питания с необходимыми параметрами, передает РГ-Сила
Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ ИТАР-ТАСС
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