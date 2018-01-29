22:25 29 января

Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3"

Научно-исследовательская работа по формированию облика боевой экипировки нового поколения "Ратник" завершена. Об этом заявил "Интерфаксу" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3"


В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих. Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения
- сказал собеседник агентства.


Сейчас известно, что в комплект "Ратника-3" войдут системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.

Ранее Минобороны сообщало, что в состав нового "Ратника" может войти и специальный боевой экзоскелет, значительно усиливающий физические возможности военнослужащего.

Дмитрий Семизоров отметил, что пассивные экзоскелеты сейчас испытываются саперами, у которых защитное снаряжение весит не один десяток килограммов. Проводятся испытания и активных экзоскелетов, но, по словам генерального директора, они "пока далеки от совершенства". Собеседник агентства уточнил, что главным тормозом на пути создания этих устройств является отсутствие автономных источников питания с необходимыми параметрами, передает РГ-Сила


Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ ИТАР-ТАСС
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Комментарии 13

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  1. Кот_Кузя Сегодня, 11:59
    Экзосклетет - будущее армии. Снаряженный экзоскелетом солдат может таскать на себе хоть 500 кг снаряжения, то есть реально сделать эдакого ходячего танка с мощной броней, пулеметом винтовочного калибра, 40-мм автоматическим гранатометом и противотанковым гранатометом.
    Кот_Кузя
    1. RASKAT Сегодня, 12:02
      Когда уже в войска пойдут новые АК, и другое вооружение? А то разговоров и рекламы из каждого утюга, а по факту даже в той же Сирии наши спецподразделения воюют со старыми АК-74. Где обещанные автоматы, пулеметы, пистолеты и т д.?
      RASKAT
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:09
        Будущий ратник - это интересно , но куда важнее сколько в войсках комплектов предыдущих моделей
        КВУ-НСвД
      2. The_Lancet Сегодня, 12:53
        Ранее Минобороны сообщало, что в состав нового "Ратника" может войти и специальный боевой экзоскелет

        Можно подробнее об этом?
        Это серьёзно или существует только нефункциональные макет для выставок?
        The_Lancet
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:27
          это отпечатанный дизайн не более, его не разрабатывают, ибо то что в нём должно быть или уже есть сейчас или не проблема сделать, а разработка всего того что нету, или идёт в других проектах(например шлем), или вообще не идёт ибо нету фундаментальной базы(силовая установка, воздействие на пилота).
          ProkletyiPirat
      3. Кот_Кузя Сегодня, 13:04
        А чем АК сотой серии лучше АК-74М? Вот есть смысл тратить деньги на ненужное перевооружение, при том что автомат и патрон такими же и остаются?
        Кот_Кузя
      4. rader.74 Сегодня, 20:38
        Сегодня приняли на вооружение армии РФ АК-12 и АК-15.
        rader.74
        1. RASKAT Сегодня, 20:56
          Стоило написать гневный комент и приняли, нужно по чаще критиковать laughing wassat
          RASKAT
    2. Гигант мысли Сегодня, 12:14
      Конечно, работы по совершенствованию экзоскелета надо продолжать, не будем забывать , что и первые автомобили в своё время были тоже весьма несовершенными.
      Гигант мысли
    3. mihey Сегодня, 12:19
      И в "зеленку" такого в какие-нибудь предгорья... wassat
      mihey
  2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:27
    Ждем!
    Но тока сначала своим, а потом забугорным
    МИМО ПРОХОДИЛ
  3. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:31
    Про то как при помощи "ратника" спецназ ГРУ разбирается с ИГИЛ в Дагестане уже свежие рассказы написаны. В сети есть. Достаточно интересно.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Doliva63 Сегодня, 14:32
      ГРУ нет, а спецназ ГРУ есть good drinks Или вы о белорусском ГРУ?
      Doliva63
  4. Конин Сегодня, 19:31
    6,5х54Р
    Это калибр такой нужен, для метких выстрелов.
    Биатлонисты им ранше пользовались, потом его запретили.
    Очень легко с таким калибром стрелять, всегда в 10:ку.
    Конин
  5. Комментарий был удален.
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