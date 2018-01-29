Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3"

В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих. Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения

Научно-исследовательская работа по формированию облика боевой экипировки нового поколения "Ратник" завершена. Об этом заявил "Интерфаксу" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.- сказал собеседник агентства.Сейчас известно, что в комплект "Ратника-3" войдут системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.Ранее Минобороны сообщало, что в состав нового "Ратника" может войти и специальный боевой экзоскелет, значительно усиливающий физические возможности военнослужащего.Дмитрий Семизоров отметил, что пассивные экзоскелеты сейчас испытываются саперами, у которых защитное снаряжение весит не один десяток килограммов. Проводятся испытания и активных экзоскелетов, но, по словам генерального директора, они "пока далеки от совершенства". Собеседник агентства уточнил, что главным тормозом на пути создания этих устройств является отсутствие автономных источников питания с необходимыми параметрами, передает РГ-Сила