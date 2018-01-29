22:20 29 января

Британской армии переданы первые модернизированные БМП Warrior 2

Корпорация Lockheed Martin объявила о передаче британскому военному ведомству модернизированных БМП Warrior 2 в количестве 8 единиц, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Британской армии переданы первые модернизированные БМП Warrior 2


Сообщается, что «все восемь машин поступили для прохождения программы испытаний в бронетанковый испытательный центр британской армии Armoured Trials and Development Unit (ATDU) в Дорсете».


Всего планируется модернизировать 380 единиц из полученных британской армией с 1987-го по 1995 год.

«Из этого числа 245 линейных и командирских машин планируется модернизировать до уровня Warrior 2 по подпрограмме Warrior Fightability Lethality Improvement Program (WFLIP), предусматривающей установку новой башни с 40-мм автоматической пушкой CTA International CT40 с телескопическими боеприпасами и с оснащением круглосуточной системой управления огнем», – говорится в материале.

Контракт на проведение НИОКР по программе модернизации WFLIP стоимостью 200 млн фунтов был в 2011 году на конкурсной основе выдан Lockheed Martin UK, выступающей разработчиком башни (которая выполняется путем капитальной переделки штатной башни БМП Warrior) и системы управления огнем.

Отмечается, что стоимость модернизации 245 машин по программе WFLIP ранее была оценена в 642 млн фунтов, но фактически может превысить 1 млрд фунтов. Серийно модернизированные БМП Warrior 2 должны начать поступать в строевые части в 2020 году.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 7

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  1. ul_vitalii Сегодня, 12:29
    Вот, поплакали и получили. И всех мы победим.
    ul_vitalii
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:37
      Отмечается, что стоимость модернизации 245 машин по программе WFLIP ранее была оценена в 642 млн фунтов, но фактически может превысить 1 млрд фунтов.
      Т.е. от примерно 3 до 4 млн за машину . Наши распильщики отдыхают . Новые клепать не дешевле ?
      КВУ-НСвД
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:49
        4-е млн. фунтов за модернизацию одной машины?!!!!! Да ну на.... belay Пушку, наверно лазерную установили? И броня с золотым напылением...
        LiSiCyn
      2. Redfox3k Сегодня, 12:58
        Дык, где локхид, там и откаты некислые.
        Redfox3k
      3. Per se. Сегодня, 13:02
        Цитата: КВУ-НСвД
        Новые клепать не дешевле ?
        Как правило, "распильщикам" как-раз и не выгодно заниматься модернизацией, будь это танк или корабль, выгоднее делать деньги на разработках нового. Наши "чудо-платформы", "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", из этой оперы, причём, по доктрине уже для нас устаревшей, как-то дружба с НАТО, компактная армия, антитеррористические операции вместо реальной войны, готовности к защите Отечества от внешней угрозы. Получили противопартизанские, полицейские машины, дорогие и сложные. Причём, вся их "унификация" лишь внутри ихней же "платформы". Вред идеи ещё и в том, что платформой не назначается сырая, не проверенная временем техника, не освоенная промышленностью, а становится, когда база признаётся удачной и технологичной. Как удачный пример, это база Т-72/Т-90, на которой создано огромное количество различной техники, от САУ, ТОС, БРЭМ, БМО-Т до БМПТ. Это очень удачная МТ-ЛБ, это база БМД с её семейством ("Ракушка", "Нона", "Спрут", "Птицелов"). Британцы здесь более прагматичные, тем более, для их экспедиционной тактики пожизненных колонизаторов, такие уродцы, как "Уорриор" вполне сойдут, они даже изящнее и компактнее теперь детищ нашего капитализма в их "платформах".
        Per se.
        1. Бер Сегодня, 13:20
          Полностью с вами согласен, на счёт Бумеранга не знаю, может ли он так же как БТР-90, разворачиваться на месте это первое и второе, всё таки схема БМП-3, БМД, БТР-80\90 для амфибийной бронетехники более предпочтительна, ибо позволяет увеличить бронирование лобовой проекции больше чем в схеме с передне расположенным МТО, ибо на плаву лобовое бронирование будет уравновешиваться движком на корме.

          Да и хочется добавить сразу в одном коменте.

          0
          LiSiCyn Сегодня, 12:49 ↑ Новый
          4-е млн. фунтов за модернизацию одной машины?!!!!! Да ну на.... belay Пушку, наверно лазерную установили? И броня с золотым напылением...


          Товарищ почти угадал ибо сердечник из обеднённого урана 40 мм телескопического снаряда на расстоянии в 1000-1500 метров пробивает до 160 мм гомогенной брони, то есть теперь британская БМП в борт способна на расстоянии как минимум в 1000 метров под любым углом подбить любой танк , Леопард-2, Абрамс, Т-14 Армата.

          А вот установка на новые БМП Т-15 30 мм пушек которые в лоб не берут новые БМП-НАТО очень странно.


          Бер
          1. LiSiCyn Сегодня, 14:24
            За товарища, спасибо!! laughing Господин, ухо режит... А на Т-15, надо ставить 57 мм, самое то. И снаряды не будут "золотыми".
            LiSiCyn
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