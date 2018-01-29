Британской армии переданы первые модернизированные БМП Warrior 2
Корпорация Lockheed Martin объявила о передаче британскому военному ведомству модернизированных БМП Warrior 2 в количестве 8 единиц, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
Сообщается, что «все восемь машин поступили для прохождения программы испытаний в бронетанковый испытательный центр британской армии Armoured Trials and Development Unit (ATDU) в Дорсете».
Всего планируется модернизировать 380 единиц из полученных британской армией с 1987-го по 1995 год.
«Из этого числа 245 линейных и командирских машин планируется модернизировать до уровня Warrior 2 по подпрограмме Warrior Fightability Lethality Improvement Program (WFLIP), предусматривающей установку новой башни с 40-мм автоматической пушкой CTA International CT40 с телескопическими боеприпасами и с оснащением круглосуточной системой управления огнем», – говорится в материале.
Контракт на проведение НИОКР по программе модернизации WFLIP стоимостью 200 млн фунтов был в 2011 году на конкурсной основе выдан Lockheed Martin UK, выступающей разработчиком башни (которая выполняется путем капитальной переделки штатной башни БМП Warrior) и системы управления огнем.
Отмечается, что стоимость модернизации 245 машин по программе WFLIP ранее была оценена в 642 млн фунтов, но фактически может превысить 1 млрд фунтов. Серийно модернизированные БМП Warrior 2 должны начать поступать в строевые части в 2020 году.
Сообщается, что «все восемь машин поступили для прохождения программы испытаний в бронетанковый испытательный центр британской армии Armoured Trials and Development Unit (ATDU) в Дорсете».
Всего планируется модернизировать 380 единиц из полученных британской армией с 1987-го по 1995 год.
«Из этого числа 245 линейных и командирских машин планируется модернизировать до уровня Warrior 2 по подпрограмме Warrior Fightability Lethality Improvement Program (WFLIP), предусматривающей установку новой башни с 40-мм автоматической пушкой CTA International CT40 с телескопическими боеприпасами и с оснащением круглосуточной системой управления огнем», – говорится в материале.
Контракт на проведение НИОКР по программе модернизации WFLIP стоимостью 200 млн фунтов был в 2011 году на конкурсной основе выдан Lockheed Martin UK, выступающей разработчиком башни (которая выполняется путем капитальной переделки штатной башни БМП Warrior) и системы управления огнем.
Отмечается, что стоимость модернизации 245 машин по программе WFLIP ранее была оценена в 642 млн фунтов, но фактически может превысить 1 млрд фунтов. Серийно модернизированные БМП Warrior 2 должны начать поступать в строевые части в 2020 году.
Использованы фотографии: Lockheed Martin
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