Мобильное приложение раскрывает тайны американских военных баз
Приложения к смартфонам становятся источником информации, которую можно использовать, как теперь выясняется, и в «околовоенных» целях. Так, накануне появилась информация об «излишней информативности» приложения Strava. Это приложение, которое позволяет определить пройденное расстояние с использованием данных спутников.
Пользователи заметили, что высока активность использования этого приложения в местах проведения боевых операций, а также в районе военных баз в разных точках мира. О том, что речь идёт именно о военных объектах, вывод сделан на страницах издания The Verge. В издании отмечается, что в районах высокой активности использования приложения Strava на территории, например, Сирии или Афганистана нет крупных населённых пунктов. При этом программа «отрисовывает» цикличные маршруты передвижения пользователей мобильного приложения.
Из материала:
Пользователи отмечают, что опубликованные Strava карты в открытом доступе с лёгкостью позволяют идентифицировать расположение американских военных баз.
Причём военные базы США можно идентифицировать на территории Сирийской Арабской Республики – и в тех районах, куда ранее, как неоднократно сообщалось в прессе, были эвакуированы остатки групп террористов так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Пользователи заметили, что высока активность использования этого приложения в местах проведения боевых операций, а также в районе военных баз в разных точках мира. О том, что речь идёт именно о военных объектах, вывод сделан на страницах издания The Verge. В издании отмечается, что в районах высокой активности использования приложения Strava на территории, например, Сирии или Афганистана нет крупных населённых пунктов. При этом программа «отрисовывает» цикличные маршруты передвижения пользователей мобильного приложения.
Из материала:
По таким маршрутам, вероятно, передвигаются военные патрули.
Пользователи отмечают, что опубликованные Strava карты в открытом доступе с лёгкостью позволяют идентифицировать расположение американских военных баз.
Например, в следующей паре изображений можно легко сопоставить маршруты и структуры на Google Maps с тем, как люди перемещаются вокруг базы Форт-Беннинг, Джорджия.
Причём военные базы США можно идентифицировать на территории Сирийской Арабской Республики – и в тех районах, куда ранее, как неоднократно сообщалось в прессе, были эвакуированы остатки групп террористов так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Использованы фотографии: www.theverge.com
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