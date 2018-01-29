22:24 29 января

Мобильное приложение раскрывает тайны американских военных баз

Приложения к смартфонам становятся источником информации, которую можно использовать, как теперь выясняется, и в «околовоенных» целях. Так, накануне появилась информация об «излишней информативности» приложения Strava. Это приложение, которое позволяет определить пройденное расстояние с использованием данных спутников.

Пользователи заметили, что высока активность использования этого приложения в местах проведения боевых операций, а также в районе военных баз в разных точках мира. О том, что речь идёт именно о военных объектах, вывод сделан на страницах издания The Verge. В издании отмечается, что в районах высокой активности использования приложения Strava на территории, например, Сирии или Афганистана нет крупных населённых пунктов. При этом программа «отрисовывает» цикличные маршруты передвижения пользователей мобильного приложения.

Из материала:
По таким маршрутам, вероятно, передвигаются военные патрули.



Пользователи отмечают, что опубликованные Strava карты в открытом доступе с лёгкостью позволяют идентифицировать расположение американских военных баз.

Например, в следующей паре изображений можно легко сопоставить маршруты и структуры на Google Maps с тем, как люди перемещаются вокруг базы Форт-Беннинг, Джорджия.


Мобильное приложение раскрывает тайны американских военных баз



Причём военные базы США можно идентифицировать на территории Сирийской Арабской Республики – и в тех районах, куда ранее, как неоднократно сообщалось в прессе, были эвакуированы остатки групп террористов так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Использованы фотографии: www.theverge.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Alex-a832 Сегодня, 12:36
    Дайте угадаю... Русские хакеры!
    А нести караульную службу с айфоном в кармане - это верх демократичности, или слабоумия...
    Alex-a832
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:38
      Не, это их тупые разработчики и пользователи lol
      CooL_SnipeR
      1. Anarchist Сегодня, 12:45
        А пользователи здесь причём? Если Вам дать возможность знать больше, Вы от неё откажитесь?
        Anarchist
        1. Shurik70 Сегодня, 13:24
          Ну, у русских тоже такие проколы бывают.
          Взять хотя-бы тот скандал, когда моряки на нашем авианосце сфоткались, и в интернет выложили, а смартфон имеет автоматическую функцию прилагать к фото координаты, полученные через GPS
          Но у нас, по крайней мере, такие случаи стараются пресекать. В частности после скандала моряков обязали на телефонах отключать эту функцию.
          А вот что откажутся американцы от GPS-навигатора, сильно сомневаюсь. Скорее уж к "Strava" претензии предъявят и потребуют выплатить штраф.
          Shurik70
    2. Anarchist Сегодня, 12:39
      Цитата: Alex-a832
      Дайте угадаю... Русские хакеры!

      Нет, искусственный разум - Скайнет!
      Anarchist
    3. влад66 Сегодня, 12:48
      Цитата: Alex-a832
      Дайте угадаю... Русские хакеры!

      Они, они родные, кто же еще может янки насолить. laughing
      влад66
    4. Geisenberg Сегодня, 14:01
      Цитата: Alex-a832
      Дайте угадаю... Русские хакеры!
      А нести караульную службу с айфоном в кармане - это верх демократичности, или слабоумия...


      Айфон и тупость обычно продаются вместе.
      Geisenberg
      1. helmi8 Сегодня, 21:51
        Цитата: Geisenberg
        Айфон и тупость обычно продаются вместе.

        А если владелец еще и трансгендерная блондинка - это же гремучая смесь! laughing
        helmi8
  2. сибиралт Сегодня, 12:38
    Надо бы про эту штуку нашим военным рассказать. Вдруг пригодится. bully
    Все эти мапы в интернете есть.
    сибиралт
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    По таким маршрутам, вероятно, передвигаются военные патрули.
    Или агенты-маршрутники.
    в тех районах, куда ранее, как неоднократно сообщалось в прессе, были эвакуированы остатки групп террористов
    Может наконец что-то прилетит по назначению? Хотя с техническими возможностями авиационной и космической разведки и приложения не нужны.
    rotmistr60
  4. слава1974 Сегодня, 12:41
    Если уж от открытых программ такой эффект, то можно только догадываться, что могут делать программы-шпионы.
    Не зря наверное в Государственной Думе хотели отказаться от компьютеров и перейти на печатные машинки.
    слава1974
    1. Orionvit Сегодня, 15:08
      Цитата: слава1974
      Не зря наверное в Государственной Думе хотели отказаться от компьютеров и перейти на печатные машинки.

      Слышал, что Российским военнослужащим, одно время запрещали пользоваться смартфонами. И понятно почему.
      Orionvit
      1. слава1974 Сегодня, 15:41
        Российским военнослужащим, одно время запрещали пользоваться смартфонами.

        Не только смартфонами, но и любыми сотовыми телефонами. В разных частях решают по своему. У нас изымали и выдавали по выходным, либо при необходимости позвонить.
        слава1974
  5. Антианглосакс Сегодня, 12:42
    А чё никто по выродкам не бахнет, если известны их гнёзда? Недоработочка!
    Шутка! Наши властюки по своим, то бишь по америпедам, не бьют.
    Антианглосакс
  6. Теренин Сегодня, 12:47
    Мобильное приложение раскрывает тайны американских военных баз интересно, для кого же это было тайной - месторасположение американских баз. Или туристы на них постоянно натыкаются и они устали открывать ворота базы, что бы объяснять, что турист.маршрут проходит за соседней сопкой.
    Теренин
    1. Orionvit Сегодня, 15:12
      Цитата: Теренин
      интересно, для кого же это было тайной - месторасположение американских баз

      Не там читали.
      Например, в следующей паре изображений можно легко сопоставить маршруты и структуры на Google Maps с тем, как люди перемещаются вокруг базы Форт-Беннинг, Джорджия.
      Маршруты патрулей, время прохождения (проезда) и прочая "мелочь", из которой выстраивается стройная картина и в качестве разведданных, очень даже ценна.
      Orionvit
  7. x.andvlad Сегодня, 12:49
    Все гениальное-просто. Вот и еще один из способов подтверждения разведданных. Надеюсь, что координаты этих объектов забиты в полетные задания наших крылатых и прочих ракет. Видимо, матрасы не до конца осознают, насколько у них все выставлено напоказ.
    x.andvlad
  8. knyazru Сегодня, 13:44
    Надеюсь наши военные, которые несут службу на Подвижных ракетных комплексах с ядреными бомбами, не ездят со смартфонами... а то даже спутники не нужны чтобы маршруты передвижения выяснить.
    knyazru
    1. Geisenberg Сегодня, 14:02
      Цитата: knyazru
      Надеюсь наши военные, которые несут службу на Подвижных ракетных комплексах с ядреными бомбами, не ездят со смартфонами... а то даже спутники не нужны чтобы маршруты передвижения выяснить.


      Так у нас вроде бы даже приёмники запрещено иметь военнослужащим ...
      Geisenberg
  9. Tiras Сегодня, 14:15
    ​Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно, российских и турецких военных в Сирии.

    РИА Новости https://ria.ru/world/20180129/1513495088.html
    Tiras
  10. Petrix Сегодня, 15:05
    Приколов и проколов хватает. Смотрел как-то передачу про Хмеймим. Берут интервью у лётчиков. Всё как положено шлем с опущенными очками. А в низу большими буквами фамилия, имя и должность. Красота.
    Petrix
  11. А. Привалов Сегодня, 15:23
    К пониманию темы:
    Мобильное приложение Strava представляет собой GPS-навигатор, отслеживающий маршрут бегуна или велосипедиста, интегрирующий его в систему и позволяющий оценить собственные тренировки. Информация по каждому маршруту сохраняется на сервере. Позволю себе привести небольшую выдержку из статьи аналитика Объединенного института анализа конфликтов Нейтена Рузера.
    Тревогу забили после того, как стало известно, что запущенная в ноябре 2017 года и быстро охватившая весь мир карта составляется при использовании данных с трех миллиардов фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов. В том числе, речь идет о данных устройств, используемых военными.
    Аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер написал в своем блоге, что на карте Strava четко и ясно видно положение и структура американских баз, отмечает BBC.
    "Если солдаты пользуются фитнес-приложением так же, как обычные люди, то есть включают его и идут бегать, это особенно опасно", - пишет Рузер.
    На карте видны не только американские базы и патрули, но и российские, и турецкие, отмечает издание.
    "Здесь вы видите зону российских операций на авиабазе Хмеймим, а также маршрут патруля к северо-востоку", - написано в посте аналитика.
    Коллега Рузера Тобиас Шнайдер заявил, что по следу фитнес-трекера легко узнается французская база Мадама в Нигере. Шнайдер также показал составленную им на основе данных Strava карту аванпостов вокруг сирийского Мосула.
    Аналитики отмечают, что больше всего следов фитнесс-активности отмечено в районе американских баз в Сирии.
    Чуть меньше активности зафиксировано в районе дислокации российских баз в Сирии. В районе дислокации иранских военных баз в Сирии следов фитнесс-активности почти не замечено.
    А. Привалов
  12. Архивариус Вася Сегодня, 16:07
    Ну вот сразу видно у кого нет времени чтоб в приложениях сидеть.
    Архивариус Вася
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