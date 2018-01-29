22:21 29 января

Иракские ВВС получили первые 6 самолетов T-50IQ

ВВС Ирака получили первые 6 учебно-боевых самолетов Т-50IQ производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.



Сообщается, что самолеты прибыли в Ирак еще в прошлом году, однако ввод их в эксплуатацию затянулся.


«Самолеты поступают на вооружение 204-й учебной эскадрильи ВВС Ирака, которая должна дислоцироваться на авиабазе Тикрит к северу от Багдада, однако ввиду того, что Тикрит продолжает оставаться в зоне деятельности террористов, то самолеты временно базируются на аэродроме Басры», – говорится в материале.



Контракт с корейской корпорацией на поставку 24-х УБС T-50IQ был заключен в конце 2013 года. Стоимость сделки составила $1,1 млрд. В стоимость контракта включена также подготовка иракского летного и наземного состава.



Кроме Ирака южнокорейские самолеты семейства Т-50 приобрели Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Использованы фотографии: twitter.com/iqairforce
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Комментарии 5

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  1. Гигант мысли Сегодня, 13:11
    Корейцы подобно китайцам стараются пролезть везде со своим вооружением, вот только что была статья про поставку этих самолётов в Таиланд.
    Гигант мысли
  2. Нупогоди Сегодня, 15:05
    Какой-то дорогой истребитель, цена которого в рамках контракта около 45млн долларов за 1шт, включая обслуживание и обучение. Самолет нигде в боевых условиях не участвовал, новый, наверно имеются детские болезни. По ходу развели иракских лохов. Наш аналог як-130, который уже поставляется в Сирию, Судан, Египет стоит около 10млн. долларов за ед.
    Нупогоди
    1. Monster_Fat Сегодня, 15:43
      У Ирака своего уже ничего нет-в том числе сувереннитета и ....денег. Все решается в Вашингтоне и деньги выделяют в Вашингтоне. И в этом случае деньги-кредит выделили под определенную закупку-за счет Ирака, поддержать своего "азиатского союзника"
      Monster_Fat
    2. drunkram Сегодня, 18:59
      Это не истребитель, хотя использовать его в таком ключе предусмотрено.
      Як-130 тоже УБ, но вполне себе легкий бомбардировщик, если на на его нацепить прицельную станцию, просто нужен маркетинговый ход в этом направлении и бедные страны пойдут покупать легкий бомбардировщик, а вот Т-50 это "почти Ф-16", использовать его в качестве истребителя не имеет смысла, так как стоить он будет почти как Ф-16, а вот наш Як-130 при переделке в ЛБ в цене не вырастит. Конечно для Як-130 бы номенклатуру вооружения расширить - вообще был бы шик
      drunkram
  3. ALEXalex Сегодня, 16:06
    Цитата: Нупогоди
    Самолет нигде в боевых условиях не участвовал, новый, наверно имеются детские болезни. По ходу развели иракских лохов. Наш аналог як-130, который уже поставляется в Сирию, Судан, Египет стоит около 10млн. долларов за ед.


    Ему и не надо принимать участие .. сказано "первые 6 учебно-боевых самолетов Т-50IQ"
    ALEXalex
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