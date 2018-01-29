Иракские ВВС получили первые 6 самолетов T-50IQ
ВВС Ирака получили первые 6 учебно-боевых самолетов Т-50IQ производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.
Сообщается, что самолеты прибыли в Ирак еще в прошлом году, однако ввод их в эксплуатацию затянулся.
«Самолеты поступают на вооружение 204-й учебной эскадрильи ВВС Ирака, которая должна дислоцироваться на авиабазе Тикрит к северу от Багдада, однако ввиду того, что Тикрит продолжает оставаться в зоне деятельности террористов, то самолеты временно базируются на аэродроме Басры», – говорится в материале.
Контракт с корейской корпорацией на поставку 24-х УБС T-50IQ был заключен в конце 2013 года. Стоимость сделки составила $1,1 млрд. В стоимость контракта включена также подготовка иракского летного и наземного состава.
Кроме Ирака южнокорейские самолеты семейства Т-50 приобрели Индонезия, Филиппины и Таиланд.
Сообщается, что самолеты прибыли в Ирак еще в прошлом году, однако ввод их в эксплуатацию затянулся.
«Самолеты поступают на вооружение 204-й учебной эскадрильи ВВС Ирака, которая должна дислоцироваться на авиабазе Тикрит к северу от Багдада, однако ввиду того, что Тикрит продолжает оставаться в зоне деятельности террористов, то самолеты временно базируются на аэродроме Басры», – говорится в материале.
Контракт с корейской корпорацией на поставку 24-х УБС T-50IQ был заключен в конце 2013 года. Стоимость сделки составила $1,1 млрд. В стоимость контракта включена также подготовка иракского летного и наземного состава.
Кроме Ирака южнокорейские самолеты семейства Т-50 приобрели Индонезия, Филиппины и Таиланд.
Использованы фотографии: twitter.com/iqairforce
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