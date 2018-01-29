22:22 29 января

Возвращенные из «плена» танки вновь воюют в составе сирийской армии

В ходе боевых действий в последние месяцы сирийской армии удалось захватить большое количество самых разнообразных трофеев. Среди них – значительное количество танков разных моделей, сообщает Вестник Мордовии.

Возвращенные из «плена» танки вновь воюют в составе сирийской армии


Если информации о находившемся в плену у террористов и получившем повреждения «девяностом» пока нет, то другие машины, такие как Т-62 и Т-55, уже используют против их бывших хозяев.


«Так, во время боев в районе южного Алеппо правительственные войска стали применять "шестьдесятдвойки", ранее находившихся у боевиков, защита которых усилена решетчатыми экранами и мешками с песком», – пишет автор материала Роман Катков.



Конечно, «эти машины не могут сравниться с модернизированными Т-62М, однако их экипажи имеют больше шансов выжить в боях, чем, если бы они воевали на обычных старых танках», отмечает он.

Судя по всему, парк трофейной техники будет пополняться, и новые резервы в скором времени задействуют в борьбе с антиправительственными группировками.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 6

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  1. Zubr Сегодня, 13:20
    Ну как говориться: "в крепком хозяйстве и пулемёт сгодится"
    Zubr
  2. Гигант мысли Сегодня, 13:21
    Думается, что после небольшого ремонта и ТО трофейные танки принесут ещё немало пользы сирийской армии, которая получает сейчас дивиденды от восстановленной ремонтной армейской службы , которая была с помощью России возрождена.
    Гигант мысли
    1. частное лицо Сегодня, 13:30
      Какие трофеи? Это же их танки просто бездарно брошенные при бегстве с позиций или добровольно отданные бармалеям.
      частное лицо
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:51
        Цитата: частное лицо
        Какие трофеи? Это же их танки просто бездарно брошенные при бегстве с позиций или добровольно отданные бармалеям.

        Это у нас мораль, долг, присяга, честь, а у них Аллах забрал, Аллах вернул.
        ul_vitalii
  3. Кент0001 Сегодня, 13:28
    Интересная модернизация-рост защищенности при росте массы танка, но рост массы здесь не критичен. Дешево и сердито.
    Кент0001
  4. Читатель 2013 Сегодня, 20:59
    такое ощущение, что они их друг другу в аренду сдают laughing
    Читатель 2013
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