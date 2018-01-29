Возвращенные из «плена» танки вновь воюют в составе сирийской армии
В ходе боевых действий в последние месяцы сирийской армии удалось захватить большое количество самых разнообразных трофеев. Среди них – значительное количество танков разных моделей, сообщает Вестник Мордовии.
Если информации о находившемся в плену у террористов и получившем повреждения «девяностом» пока нет, то другие машины, такие как Т-62 и Т-55, уже используют против их бывших хозяев.
«Так, во время боев в районе южного Алеппо правительственные войска стали применять "шестьдесятдвойки", ранее находившихся у боевиков, защита которых усилена решетчатыми экранами и мешками с песком», – пишет автор материала Роман Катков.
Конечно, «эти машины не могут сравниться с модернизированными Т-62М, однако их экипажи имеют больше шансов выжить в боях, чем, если бы они воевали на обычных старых танках», отмечает он.
Судя по всему, парк трофейной техники будет пополняться, и новые резервы в скором времени задействуют в борьбе с антиправительственными группировками.
Если информации о находившемся в плену у террористов и получившем повреждения «девяностом» пока нет, то другие машины, такие как Т-62 и Т-55, уже используют против их бывших хозяев.
«Так, во время боев в районе южного Алеппо правительственные войска стали применять "шестьдесятдвойки", ранее находившихся у боевиков, защита которых усилена решетчатыми экранами и мешками с песком», – пишет автор материала Роман Катков.
Конечно, «эти машины не могут сравниться с модернизированными Т-62М, однако их экипажи имеют больше шансов выжить в боях, чем, если бы они воевали на обычных старых танках», отмечает он.
Судя по всему, парк трофейной техники будет пополняться, и новые резервы в скором времени задействуют в борьбе с антиправительственными группировками.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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